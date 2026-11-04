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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 4 November 2026 | 21.34 WIB

5 Keunikan Mencintai Pria Kepribadian Introvert Menurut Psikologi yang Jarang Diketahui

Keunikan mencintai pria kepribadian introvert menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Keunikan mencintai pria kepribadian introvert menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Dalam psikologi, kepribadian introvert sering disalahpahami sebagai sifat dingin, padahal mereka mencintai dengan cara yang sangat khas.

Pria introvert cenderung tertutup di hadapan banyak orang, tetapi menyimpan kedalaman perasaan yang tidak dimiliki semua tipe kepribadian lain.

Memahami karakter tersebut membantu pasangan melihat sisi istimewa yang selama ini luput dari perhatian orang di sekitarnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (4/11), berikut lima hal menakjubkan yang bisa kamu rasakan ketika menjalin hubungan dengan pria introvert.

1. Kasih sayangnya hanya untukmu

Sosok pendiam cenderung bersikap kaku terhadap rekan kerja dan tidak membocorkan rahasia pribadinya kepada orang yang baru saja dikenal.

Kasih sayang mereka disimpan rapat dan hanya diberikan kepada keluarga serta sahabat paling dekat yang benar-benar sudah dipercaya sepenuhnya.

Jika kamu sudah masuk dalam lingkaran itu, kamu tidak perlu lagi berbagi perhatiannya dengan teman-temannya yang lain sama sekali.

Kamu juga tidak harus memenangkan persaingan apa pun karena di matanya kamulah yang selalu menempati urutan pertama dalam hidupnya.

Dicintai oleh sosok seperti ini berarti merasakan seluruh kehangatan dan cinta yang sanggup ia berikan tanpa ada yang ditahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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