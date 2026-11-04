5 Tips Kencan Orang Kepribadian Introvert Menurut Psikologi Agar Menemukan Pasangan yang Tepat

JawaPos.com – Memulai hubungan baru sering terasa berat bagi orang pemalu, sehingga mereka membutuhkan tips kencan yang sesuai dengan karakternya.

Dalam psikologi, introvert dipahami sebagai tipe kepribadian yang mengisi energi dari ketenangan dan lebih menyukai pergaulan yang tidak terlalu ramai.

Karakter tersebut bukanlah penghalang untuk menemukan pasangan yang tepat selama kamu memahami cara menjalaninya dengan benar.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (4/11), berikut lima hal penting yang perlu diperhatikan agar proses mengenal seseorang terasa lebih nyaman, jujur, dan sesuai dengan dirimu.

1. Berterus terang tentang kepribadian

Berpura-pura menjadi sosok yang supel dan mudah bergaul hanya akan membuatmu lelah dan menjauhkan dirimu dari jati diri aslimu.

Sifat pendiam dan tertutup bukan kekurangan, melainkan bagian penting dari karakter yang layak diterima apa adanya oleh orang lain.

Sampaikan sejak awal kepada lawan bicaramu bahwa kamu lebih nyaman membangun persahabatan terlebih dahulu sebelum melangkah ke hubungan serius.

Kamu juga berhak meminta waktu lebih panjang untuk mengenal seseorang sebelum perasaan cinta benar-benar tumbuh dan terasa mantap sepenuhnya.