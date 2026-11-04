Jika Kamu Ingin Membantu Seseorang Mengalami Perubahan dalam Berempati, Lakukan 7 Strategi Ini

seseorang yang membantu temannya untuk berempati / foto: Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Pernahkah kamu berhadapan dengan seseorang yang terlihat sulit memahami perasaan orang lain? Ketika seseorang sedang sedih, ia justru menganggapnya berlebihan. Ketika orang lain sedang mengalami kesulitan, ia mudah menghakimi tanpa berusaha memahami keadaan. Bahkan, ketika perkataannya menyakiti seseorang, ia mungkin tidak menyadari bahwa tindakannya meninggalkan luka emosional.

Menghadapi orang seperti ini tentu tidak mudah. Kita mungkin ingin membuatnya lebih peka, lebih peduli, dan lebih mampu memahami perasaan orang lain. Namun, ada satu hal yang perlu dipahami: empati bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan melalui nasihat, teguran, atau tuntutan. Empati merupakan kemampuan psikologis yang dapat dikembangkan melalui pengalaman, kesadaran diri, latihan, dan interaksi sosial.



Dalam psikologi, empati sering dipahami sebagai kemampuan untuk mengenali, memahami, dan merespons perasaan orang lain. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan mengetahui bahwa seseorang sedang sedih, tetapi juga berusaha memahami mengapa ia merasakan hal tersebut dan bagaimana kita dapat memberikan respons yang tepat.



Kabar baiknya, kemampuan berempati bukanlah sifat yang sepenuhnya tetap. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa berbagai aspek empati dapat dilatih dan dikembangkan. Artinya, seseorang yang selama ini kurang peka masih memiliki kesempatan untuk belajar memahami orang lain dengan lebih baik.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (4/11), jika kamu ingin membantu seseorang mengalami perubahan dalam berempati, berikut tujuh strategi yang dapat diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Bantu Ia Belajar Melihat Situasi dari Sudut Pandang Orang Lain



Salah satu hambatan terbesar dalam membangun empati adalah kecenderungan seseorang untuk melihat segala sesuatu hanya berdasarkan pengalaman dan kepentingan dirinya sendiri.



Orang yang memiliki kebiasaan ini sering kali menganggap bahwa cara berpikirnya adalah cara berpikir yang paling benar. Ia mungkin mudah mengatakan bahwa seseorang terlalu sensitif, terlalu banyak mengeluh, atau terlalu membesar-besarkan masalah.



Padahal, setiap orang memiliki pengalaman hidup, latar belakang, dan kondisi emosional yang berbeda.



Dalam psikologi, kemampuan untuk memahami situasi dari sudut pandang orang lain dikenal sebagai perspective-taking. Ini merupakan salah satu komponen penting dalam empati kognitif.



Untuk membantu seseorang mengembangkan kemampuan ini, ajak ia mempertimbangkan pertanyaan sederhana seperti:



Bagaimana jika kamu berada dalam posisi orang tersebut?



Apa yang mungkin sedang ia rasakan?



Pengalaman apa yang membuatnya bereaksi seperti itu?



Apakah ada sesuatu yang belum kamu ketahui tentang keadaannya?



Misalnya, ketika seseorang marah karena merasa tidak dihargai, jangan langsung mengajaknya menyimpulkan bahwa orang tersebut terlalu emosional. Ajak ia mempertimbangkan kemungkinan bahwa kemarahan itu muncul setelah sekian lama merasa diabaikan.



Tujuannya bukan membuat seseorang selalu membenarkan tindakan orang lain. Tujuannya adalah mengajarkan bahwa memahami seseorang tidak harus berarti menyetujui semua perilakunya.



Semakin sering seseorang berlatih melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda, semakin besar peluangnya untuk mengurangi penilaian yang terburu-buru.



2. Ajarkan Kebiasaan Mendengarkan Tanpa Terburu-buru Menghakimi



Banyak orang mengira bahwa mereka sudah mendengarkan orang lain, padahal sebenarnya mereka hanya menunggu kesempatan untuk memberikan tanggapan.



Ketika seseorang sedang bercerita tentang masalahnya, mereka langsung memberikan nasihat, membandingkan pengalaman, atau bahkan mengalihkan pembicaraan kepada diri sendiri.



Padahal, empati sering kali dimulai dari kemampuan mendengarkan.



Dalam psikologi komunikasi, terdapat konsep active listening atau mendengarkan secara aktif. Konsep ini menekankan pentingnya memberikan perhatian penuh kepada pembicara, memahami pesan yang disampaikan, dan menunjukkan bahwa kita benar-benar berusaha menangkap perasaannya.



Kamu dapat membantu seseorang mengembangkan kebiasaan ini melalui beberapa langkah.



Pertama, ajarkan ia untuk tidak langsung menyela ketika orang lain sedang berbicara.



Kedua, dorong ia mengajukan pertanyaan terbuka, misalnya, "Bagian mana yang paling membuatmu merasa terluka?"



Ketiga, ajarkan ia mengulangi inti pembicaraan dengan bahasanya sendiri untuk memastikan bahwa ia memahami maksud lawan bicaranya.



Keempat, bantu ia menahan dorongan untuk langsung memberikan solusi.



Sebagai contoh, ketika seseorang berkata, "Aku merasa tidak dianggap oleh teman-temanku," respons yang lebih empatik bukanlah, "Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan."



Respons yang lebih baik adalah, "Sepertinya kamu merasa tersisih dan itu membuatmu kecewa, ya?"



Kalimat sederhana seperti ini dapat membuat seseorang merasa didengar dan dipahami.



Ingat, terkadang orang tidak membutuhkan jawaban yang rumit. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang bersedia hadir dan mendengarkan tanpa membuat mereka merasa salah karena memiliki perasaan tertentu.



3. Bantu Ia Mengenali dan Memahami Emosinya Sendiri



Seseorang yang kesulitan memahami emosi dirinya sendiri mungkin juga mengalami kesulitan dalam memahami emosi orang lain.



Mengapa demikian?



Karena mengenali perasaan merupakan salah satu fondasi penting dalam perkembangan empati. Jika seseorang tidak terbiasa memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirinya, ia mungkin akan kesulitan mengenali pengalaman emosional orang lain.



Misalnya, seseorang mudah marah ketika dikritik. Namun, setelah dipahami lebih dalam, ternyata kemarahan tersebut berasal dari rasa malu, takut dianggap gagal, atau perasaan tidak dihargai.



Ketika ia hanya mengenali kemarahan, ia mungkin tidak menyadari emosi lain yang tersembunyi di baliknya.



Dalam psikologi, kemampuan mengenali dan memahami emosi disebut sebagai bagian dari kesadaran emosional.



Untuk melatihnya, kamu bisa mengajak seseorang membiasakan diri melakukan refleksi sederhana.



Setiap kali mengalami situasi yang memicu emosi, ajak ia bertanya:



Apa yang sebenarnya sedang aku rasakan?



Mengapa situasi ini membuatku bereaksi seperti itu?



Apakah aku sedang marah, kecewa, takut, malu, atau terluka?



Bagaimana perasaanku memengaruhi caraku memperlakukan orang lain?



Latihan ini dapat membantu seseorang memahami bahwa emosi tidak selalu sesederhana yang terlihat.



Orang yang terlihat marah belum tentu hanya sedang marah. Bisa jadi ia sedang kecewa, takut kehilangan, atau merasa tidak aman.



Ketika seseorang semakin mampu mengenali kompleksitas emosinya sendiri, ia berpeluang lebih mudah memahami bahwa orang lain juga memiliki pengalaman emosional yang tidak selalu terlihat dari luar.



4. Dorong Ia untuk Berinteraksi dengan Orang yang Memiliki Pengalaman Berbeda



Empati sering berkembang ketika seseorang memiliki kesempatan untuk mengenal kehidupan orang lain secara lebih dekat.



Jika seseorang hanya berinteraksi dengan lingkungan yang memiliki pemikiran, kebiasaan, dan pengalaman serupa, ia mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang bagaimana orang lain menjalani kehidupan.



Sebaliknya, interaksi dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda dapat memperluas cara pandangnya.



Dalam psikologi sosial, gagasan ini berkaitan dengan intergroup contact atau kontak antarkelompok. Teori kontak antarkelompok menjelaskan bahwa interaksi positif dalam kondisi tertentu dapat membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman terhadap kelompok lain.



Misalnya, seseorang yang selama ini menganggap bahwa orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi hanya kurang bekerja keras mungkin akan memiliki perspektif berbeda setelah mendengarkan pengalaman langsung orang-orang yang menghadapi keterbatasan kesempatan, tanggung jawab keluarga, atau kondisi sosial yang sulit.



Begitu pula seseorang yang menganggap orang lain terlalu sensitif mungkin mulai memahami bahwa pengalaman traumatis, kehilangan, atau tekanan hidup dapat memengaruhi cara seseorang merespons suatu keadaan.



Namun, interaksi semacam ini perlu dilakukan dengan rasa hormat. Jangan menjadikan pengalaman orang lain sebagai bahan penghakiman atau meminta seseorang menceritakan pengalaman pribadi yang belum siap dibagikan.



Kamu dapat mendorongnya untuk:



Mendengarkan kisah kehidupan orang dengan latar belakang berbeda.



Membaca buku atau biografi tentang pengalaman manusia.



Mengikuti kegiatan sosial dan sukarela.



Berdiskusi dengan orang yang memiliki sudut pandang berbeda.



Mengunjungi lingkungan baru dengan sikap terbuka.



Semakin luas pengalaman sosial seseorang, semakin banyak kesempatan baginya untuk menyadari bahwa tidak semua orang memiliki perjalanan hidup yang sama.



5. Gunakan Keteladanan, Bukan Hanya Nasihat



Salah satu kesalahan ketika ingin mengubah seseorang adalah terlalu banyak memberikan nasihat, tetapi tidak menunjukkan contoh nyata.



Kita mungkin sering mengatakan bahwa seseorang harus lebih peduli, lebih memahami, dan lebih menghargai perasaan orang lain. Namun, jika dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri mudah merendahkan, menghakimi, atau mengabaikan orang lain, pesan tersebut akan kehilangan kekuatannya.



Dalam teori pembelajaran sosial yang dikembangkan Albert Bandura, manusia dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan terhadap orang lain.



Artinya, seseorang tidak hanya belajar dari apa yang dikatakan kepadanya, tetapi juga dari apa yang dilihatnya.



Jika kamu ingin membantu seseorang menjadi lebih empatik, tunjukkan perilaku empatik secara konsisten.



Misalnya:



Ketika seseorang melakukan kesalahan, berikan teguran tanpa mempermalukannya.



Ketika orang lain sedang mengalami kesulitan, tunjukkan kepedulian tanpa mengharapkan pujian.



Ketika terjadi perbedaan pendapat, dengarkan terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian.



Ketika seseorang mengungkapkan perasaan, jangan menjadikannya bahan candaan.



Perilaku-perilaku sederhana tersebut dapat menjadi contoh konkret tentang bagaimana empati diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.



Namun, keteladanan bukan berarti kamu harus selalu mengalah atau membiarkan orang lain memperlakukanmu dengan buruk.



Justru, empati yang sehat juga mencakup kemampuan menghargai diri sendiri dan menetapkan batasan.



Seseorang dapat belajar menjadi lebih peduli tanpa harus kehilangan keberanian untuk mengatakan tidak.



6. Ajak Ia Melakukan Refleksi Setelah Menyakiti Perasaan Orang Lain



Tidak semua orang menyadari dampak emosional dari perkataan dan tindakannya.



Ada orang yang menganggap dirinya hanya sedang bercanda, padahal orang lain merasa dipermalukan. Ada pula yang merasa hanya sedang bersikap jujur, tetapi tidak menyadari bahwa cara penyampaiannya sangat menyakitkan.



Dalam situasi seperti ini, membantu seseorang melakukan refleksi bisa menjadi langkah penting.



Refleksi diri merupakan proses mengevaluasi pengalaman, pikiran, perasaan, dan tindakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik.



Alih-alih langsung melabeli seseorang sebagai tidak punya empati, ajak ia melihat dampak konkret dari perilakunya.



Misalnya, kamu bisa mengatakan:



"Ketika kamu mengatakan hal itu, bagaimana menurutmu perasaan orang yang mendengarnya?"



"Menurutmu, apakah ada cara lain untuk menyampaikan pendapat tanpa membuat orang tersebut merasa direndahkan?"



"Jika hal yang sama terjadi kepadamu, bagaimana kemungkinan kamu akan meresponsnya?"



Pertanyaan seperti ini dapat membantu seseorang menghubungkan tindakan dengan konsekuensi emosionalnya.



Jika ia menyadari bahwa tindakannya menyakiti orang lain, dorong ia untuk melakukan perbaikan.



Perbaikan tersebut dapat berupa mengakui kesalahan, meminta maaf dengan tulus, mendengarkan perasaan orang yang terluka, dan berusaha tidak mengulangi perilaku yang sama.



Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa meminta maaf bukan sekadar mengucapkan kata-kata.



Permintaan maaf yang bermakna juga melibatkan tanggung jawab dan perubahan perilaku.



Empati akan semakin berkembang ketika seseorang belajar bahwa tindakannya memiliki pengaruh terhadap kehidupan emosional orang lain.



7. Berikan Ruang untuk Berlatih dan Hargai Perubahan Kecil



Perubahan dalam kemampuan berempati tidak selalu terjadi secara cepat.



Seseorang yang selama bertahun-tahun terbiasa mengabaikan perasaan orang lain mungkin membutuhkan waktu untuk membangun kebiasaan baru.



Karena itu, jangan mengharapkan perubahan besar hanya setelah satu percakapan atau satu nasihat.



Dalam proses pembelajaran perilaku, pengulangan, umpan balik, dan penguatan positif dapat membantu seseorang mempertahankan kebiasaan yang sedang dikembangkan.



Misalnya, ketika seseorang yang biasanya mudah menghakimi mulai mencoba mendengarkan orang lain, berikan apresiasi yang wajar.



Kamu bisa mengatakan, "Tadi kamu sudah berusaha mendengarkan dulu sebelum memberikan pendapat. Itu langkah yang bagus."



Ketika ia mulai mempertimbangkan perasaan orang lain sebelum berbicara, tunjukkan bahwa perubahan tersebut merupakan sesuatu yang berarti.



Namun, apresiasi sebaiknya diberikan secara tulus dan tidak berlebihan.



Selain itu, berikan kesempatan baginya untuk berlatih dalam situasi sehari-hari.



Ia bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti:



Menanyakan kabar seseorang dan benar-benar mendengarkan jawabannya.



Mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu.



Tidak langsung menyimpulkan sesuatu berdasarkan penampilan.



Memperhatikan perubahan ekspresi dan suasana hati orang lain.



Memikirkan dampak perkataannya sebelum berbicara.



Menawarkan bantuan ketika melihat seseorang mengalami kesulitan.



Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi fondasi bagi perkembangan perilaku yang lebih baik.



Yang terpenting, jangan menjadikan proses ini sebagai perlombaan untuk membuktikan bahwa seseorang sudah berubah. Berikan ruang untuk belajar, melakukan kesalahan, memperbaiki diri, dan mencoba kembali.



Mengapa Empati Penting dalam Kehidupan Seseorang?



Empati bukan hanya kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Kemampuan ini juga memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial yang sehat.



Seseorang yang memiliki empati cenderung lebih mampu mempertimbangkan dampak perilakunya terhadap orang lain, mengelola konflik, serta membangun komunikasi yang lebih terbuka.



Dalam hubungan pertemanan, empati membantu seseorang menjadi pendengar yang lebih baik.



Dalam hubungan keluarga, empati membantu mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat kedekatan emosional.



Dalam hubungan romantis, empati memungkinkan pasangan memahami kebutuhan emosional satu sama lain tanpa harus selalu menunggu konflik terjadi.



Sementara itu, dalam lingkungan kerja, empati dapat membantu meningkatkan kerja sama, komunikasi, dan kemampuan menyelesaikan perbedaan pendapat.



Meski demikian, empati bukan berarti seseorang harus selalu menyetujui orang lain, mengorbankan kepentingan pribadi, atau mengambil tanggung jawab atas seluruh emosi orang di sekitarnya.



Empati yang sehat tetap membutuhkan batasan.



Kita bisa memahami mengapa seseorang bersikap buruk tanpa harus menerima perlakuan buruk tersebut.



Kita bisa peduli terhadap penderitaan orang lain tanpa harus mengabaikan kesejahteraan diri sendiri.



Inilah salah satu hal penting yang perlu dipahami ketika mengembangkan empati: kepedulian dan batasan pribadi harus berjalan beriringan.



Penutup: Empati Dapat Berkembang, tetapi Perubahan Harus Dimulai dari Kesediaan untuk Belajar



Membantu seseorang menjadi lebih empatik bukanlah pekerjaan yang mudah. Terlebih jika ia sudah terbiasa memandang kehidupan hanya dari sudut pandangnya sendiri.



Namun, bukan berarti perubahan mustahil terjadi.



Melalui latihan melihat perspektif orang lain, mendengarkan secara aktif, mengenali emosi, memperluas pengalaman sosial, memberikan keteladanan, melakukan refleksi diri, dan menghargai perubahan kecil, seseorang dapat mengembangkan kemampuan berempatinya secara bertahap.



Ketujuh strategi tersebut mengajarkan bahwa empati bukan sekadar tentang menjadi orang yang baik atau selalu menunjukkan kepedulian.



Empati adalah kemampuan untuk menyadari bahwa setiap manusia memiliki pengalaman, perasaan, dan perjuangan yang mungkin tidak selalu terlihat dari luar.



Ada kalanya seseorang tidak membutuhkan nasihat. Ia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan.



Ada kalanya seseorang tidak membutuhkan penilaian. Ia hanya membutuhkan kesempatan untuk menjelaskan apa yang sedang dialaminya.



Dan ada kalanya, hal paling sederhana yang dapat kita lakukan untuk orang lain adalah berhenti sejenak dari sudut pandang kita sendiri dan mencoba memahami dunia dari sudut pandang mereka.



Namun, ingatlah satu hal: kamu bisa membantu seseorang belajar berempati, tetapi kamu tidak bisa memaksanya untuk berubah.



Perubahan yang sesungguhnya akan tumbuh ketika seseorang mulai menyadari bahwa perasaan orang lain sama berharganya dengan perasaannya sendiri.



