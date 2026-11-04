6 Alasan Mengapa Kita Tidak Berubah Padahal Kita Tahu Apa yang Salah Menurut Psikologi

seseorang yang sulit untuk berubah / foto: Magnific/benzoix

JawaPos.com - Pernahkah kamu berjanji kepada diri sendiri untuk berubah, tetapi pada akhirnya kembali melakukan kesalahan yang sama?

Kita tahu bahwa tidur terlalu larut tidak baik bagi kesehatan, tetapi tetap saja begadang. Kita tahu bahwa terlalu banyak bermain media sosial membuang waktu, tetapi tangan tetap membuka aplikasi yang sama. Kita tahu bahwa kebiasaan menunda pekerjaan akan membuat hidup semakin sulit, tetapi kita terus mengulanginya. Kita bahkan mungkin sudah memahami apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hidup, tetapi entah mengapa, perubahan itu terasa begitu sulit diwujudkan.



Fenomena ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan manusia. Kita sering kali memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang salah, tetapi pengetahuan tersebut tidak otomatis membuat kita bertindak dengan benar.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku (knowledge-behavior gap). Artinya, mengetahui sesuatu yang baik belum tentu membuat seseorang mampu melakukannya secara konsisten.



Masalahnya bukan selalu karena kita malas, tidak disiplin, atau tidak memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik. Ada berbagai mekanisme psikologis yang membuat manusia cenderung mempertahankan perilaku lama, bahkan ketika ia sadar bahwa perilaku tersebut merugikan dirinya sendiri.



Lalu, mengapa kita sulit berubah meskipun sudah tahu apa yang salah?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (4/11), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskannya dari sudut pandang psikologi.



1. Otak Lebih Menyukai Kenyamanan daripada Perubahan



Salah satu alasan terbesar mengapa manusia sulit berubah adalah karena otak cenderung memilih sesuatu yang sudah dikenal dibandingkan sesuatu yang belum pasti.



Manusia secara alami berusaha menghemat energi dan menghindari ketidakpastian. Kebiasaan yang sudah dilakukan berulang kali menjadi semakin otomatis, sehingga tidak membutuhkan banyak pertimbangan sadar.



Inilah yang membuat seseorang bisa melakukan kebiasaan buruk tanpa benar-benar memikirkannya.



Misalnya, seseorang ingin mengurangi penggunaan ponsel karena sadar bahwa kebiasaan tersebut mengganggu produktivitas. Ia sudah mengetahui dampak buruknya. Ia bahkan sudah berulang kali membuat janji untuk berhenti.



Namun, setiap kali merasa bosan, lelah, atau tidak nyaman, tangannya secara otomatis mengambil ponsel dan membuka media sosial.



Mengapa hal itu terjadi?



Karena otak sudah mengenali perilaku tersebut sebagai sesuatu yang familier dan mudah dilakukan.



Dalam psikologi kebiasaan, perilaku yang dilakukan berulang kali dalam konteks yang sama dapat membentuk hubungan otomatis antara isyarat, tindakan, dan hasil yang diperoleh. Ketika seseorang merasa bosan, misalnya, rasa bosan menjadi pemicu untuk membuka ponsel.



Lama-kelamaan, seseorang tidak perlu lagi berpikir panjang untuk melakukannya.



Sementara itu, perubahan membutuhkan usaha mental. Ketika seseorang mencoba membangun kebiasaan baru, ia harus mengingat tujuan, mengendalikan dorongan lama, dan menghadapi ketidaknyamanan karena belum terbiasa.



Itulah sebabnya perubahan sering terasa melelahkan pada awalnya.



Kita mungkin ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, tetapi otak masih terbiasa dengan pola hidup yang memberikan kenyamanan instan.



Pelajaran psikologisnya: Jangan berharap perubahan hanya terjadi melalui niat. Kita juga perlu mengubah lingkungan dan pola kebiasaan yang selama ini membuat perilaku lama terus berulang.



Jika ingin lebih rajin membaca, misalnya, letakkan buku di tempat yang mudah dijangkau. Jika ingin mengurangi penggunaan ponsel, jauhkan ponsel ketika bekerja.



Terkadang, cara paling efektif untuk mengubah perilaku bukanlah memaksa diri menjadi lebih kuat, melainkan membuat kebiasaan baik menjadi lebih mudah dilakukan.



2. Kita Terlalu Bergantung pada Motivasi, Bukan Sistem



Banyak orang berpikir bahwa mereka akan berubah ketika sudah memiliki motivasi yang cukup besar.



Mereka menunggu datangnya semangat untuk berolahraga, belajar, bekerja, menabung, atau memperbaiki pola hidup.



Masalahnya, motivasi manusia tidak selalu stabil.



Ada hari ketika kita merasa sangat bersemangat. Kita membuat banyak rencana, menetapkan target, dan membayangkan kehidupan yang lebih baik. Namun, beberapa hari kemudian, semangat itu mulai menghilang.



Ketika motivasi menurun, kebiasaan lama kembali mengambil alih.



Dalam psikologi, motivasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perilaku, tetapi bukan satu-satunya faktor. Kemampuan, kesempatan, lingkungan, dan kebiasaan juga memiliki peran besar.



Seseorang mungkin memiliki keinginan kuat untuk berolahraga, tetapi jika ia tidak memiliki jadwal yang jelas, tidak menyiapkan perlengkapan, dan selalu menunggu suasana hati yang tepat, kemungkinan besar ia akan terus menunda.



Hal yang sama terjadi dalam kehidupan sehari-hari.



Kita ingin belajar lebih banyak, tetapi tidak menentukan waktu khusus untuk membaca. Kita ingin mengelola keuangan, tetapi tidak memiliki sistem pencatatan pengeluaran. Kita ingin lebih produktif, tetapi tidak pernah menyusun prioritas pekerjaan.



Akhirnya, semua keinginan tersebut hanya menjadi rencana yang terus diperbarui tanpa pernah benar-benar dijalankan.



Psikologi perilaku menunjukkan bahwa lingkungan dan struktur tindakan dapat membantu seseorang mempertahankan perilaku tertentu, bahkan ketika motivasi sedang rendah.



Karena itu, perubahan yang bertahan lama biasanya tidak hanya mengandalkan semangat, tetapi juga sistem yang mendukung.



Contohnya:



Daripada berkata ingin membaca lebih banyak, tetapkan waktu membaca 10 menit setiap malam.



Daripada menunggu termotivasi untuk berolahraga, jadwalkan olahraga pada hari dan jam tertentu.



Daripada berjanji akan mengurangi pengeluaran, buat batas anggaran yang jelas.



Daripada berharap berhenti menunda pekerjaan, pecah pekerjaan besar menjadi tugas-tugas kecil.



Perubahan tidak selalu membutuhkan motivasi yang luar biasa. Sering kali, perubahan justru membutuhkan rutinitas sederhana yang bisa dilakukan bahkan ketika kita sedang tidak bersemangat.



Pelajaran psikologisnya: Motivasi dapat membantu kita memulai, tetapi sistem dan kebiasaanlah yang membantu kita bertahan.



3. Kita Mendapatkan Kepuasan Instan dari Kebiasaan yang Sebenarnya Merugikan



Mengapa seseorang tetap melakukan sesuatu yang sebenarnya ia tahu tidak baik untuk dirinya?



Salah satu jawabannya adalah karena perilaku tersebut memberikan kepuasan dalam waktu singkat.



Manusia cenderung menyukai imbalan yang bisa diperoleh sekarang dibandingkan manfaat yang baru terasa di masa depan.



Dalam psikologi perilaku, fenomena ini berkaitan dengan delay discounting, yaitu kecenderungan manusia menilai imbalan yang langsung diperoleh lebih tinggi dibandingkan imbalan yang tertunda.



Misalnya, seseorang mengetahui bahwa menabung sangat penting untuk masa depannya. Namun, ketika melihat barang yang menarik, ia lebih memilih membeli barang tersebut karena kesenangannya bisa dirasakan sekarang.



Secara rasional, ia memahami bahwa menabung akan memberikan manfaat lebih besar dalam jangka panjang. Namun, secara emosional, membeli sesuatu terasa jauh lebih memuaskan pada saat itu.



Contoh lainnya adalah menunda pekerjaan.



Seseorang tahu bahwa menyelesaikan tugas lebih awal akan membuat hidupnya lebih tenang. Akan tetapi, ketika tugas terasa sulit, ia memilih menonton video atau bermain gim.



Mengapa?



Karena hiburan memberikan rasa nyaman dengan segera, sedangkan menyelesaikan pekerjaan membutuhkan usaha dan mungkin menimbulkan stres.



Hal ini juga menjelaskan mengapa kebiasaan buruk sering kali sulit dihentikan. Kebiasaan tersebut mungkin memberikan manfaat psikologis jangka pendek, meskipun memiliki konsekuensi negatif dalam jangka panjang.



Misalnya:



Menunda pekerjaan memberikan kelegaan sementara dari rasa cemas.



Makan berlebihan bisa memberikan kenyamanan emosional sesaat.



Menghindari percakapan sulit membuat seseorang terhindar dari konflik sementara.



Bermain media sosial memberikan hiburan ketika seseorang merasa kesepian atau bosan.



Tanpa disadari, kita sering mempertahankan kebiasaan bukan karena tidak memahami dampak buruknya, tetapi karena kebiasaan tersebut sedang memenuhi kebutuhan emosional tertentu.



Inilah bagian penting yang sering terlewat ketika seseorang mencoba berubah.



Ia hanya berusaha menghentikan perilaku buruk tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya ia dapatkan dari perilaku tersebut.



Padahal, perubahan akan lebih mudah dilakukan ketika kita menemukan cara lain untuk memenuhi kebutuhan yang sama.



Jika seseorang bermain ponsel karena merasa bosan, ia perlu mencari aktivitas alternatif yang juga memberikan stimulasi. Jika seseorang menunda pekerjaan karena takut gagal, ia perlu belajar menghadapi ketakutan tersebut secara bertahap.



Pelajaran psikologisnya: Kebiasaan buruk sering kali bertahan karena memberikan keuntungan jangka pendek. Untuk mengubahnya, kita perlu memahami imbalan yang membuat kebiasaan tersebut terus dilakukan.



4. Kita Takut Kehilangan Identitas dan Kenyamanan yang Sudah Lama Dibangun



Terkadang, alasan seseorang sulit berubah bukan karena ia tidak tahu harus melakukan apa, melainkan karena perubahan mengharuskannya meninggalkan sesuatu yang selama ini menjadi bagian dari identitas dirinya.



Manusia tidak hanya memiliki kebiasaan. Kita juga memiliki gambaran tentang siapa diri kita.



Ada orang yang menganggap dirinya pemalas, tidak disiplin, tidak pandai berbicara, atau selalu gagal mempertahankan sesuatu.



Ketika gambaran tersebut sudah tertanam cukup lama, seseorang bisa tanpa sadar bertindak sesuai dengan identitas yang ia yakini.



Misalnya, seseorang sering mengatakan:



"Saya memang orangnya tidak konsisten."



"Saya tidak pernah bisa disiplin."



"Saya memang selalu gagal kalau mencoba sesuatu yang baru."



Kalimat-kalimat tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi jika terus diulang, semuanya bisa membentuk cara seseorang memandang dirinya sendiri.



Dalam psikologi, konsep self-concept atau konsep diri menjelaskan bagaimana seseorang memahami dan menilai dirinya.



Konsep diri dapat memengaruhi perilaku, pilihan, serta harapan seseorang terhadap masa depannya.



Ketika seseorang sudah terlalu lama menganggap dirinya tidak disiplin, ia mungkin kesulitan menerima bahwa dirinya sebenarnya bisa menjadi lebih teratur.



Bukan berarti identitas manusia tidak bisa berubah. Namun, perubahan identitas sering kali membutuhkan pengalaman baru yang bertentangan dengan keyakinan lama.



Ada pula ketakutan lain yang lebih tersembunyi: takut terhadap konsekuensi perubahan.



Menjadi lebih berani mungkin berarti harus menghadapi penolakan. Menjadi lebih mandiri mungkin berarti harus mengambil tanggung jawab lebih besar. Menjadi lebih jujur mungkin berarti harus mengakui kesalahan yang selama ini disembunyikan.



Perubahan bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu yang baru, tetapi juga tentang kehilangan kenyamanan lama.



Karena itu, tidak sedikit orang yang sebenarnya ingin berubah, tetapi secara tidak sadar mempertahankan keadaan yang sudah dikenal.



Pelajaran psikologisnya: Jangan menjadikan kebiasaan masa lalu sebagai identitas permanen. Daripada berkata "Saya memang tidak disiplin", mulailah mengatakan "Saya sedang belajar membangun kedisiplinan."



Identitas baru tidak harus dibuktikan melalui perubahan besar. Ia dapat dibangun melalui tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.



5. Kita Menghindari Rasa Tidak Nyaman dan Menganggapnya sebagai Tanda Bahwa Kita Salah Jalan



Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang perubahan adalah anggapan bahwa jika sesuatu terasa sulit, berarti kita sedang melakukan sesuatu yang salah.



Padahal, perubahan sering kali memang menimbulkan ketidaknyamanan.



Ketika seseorang mulai berolahraga setelah bertahun-tahun tidak aktif, tubuhnya membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Ketika seseorang mulai belajar keterampilan baru, ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya belum mahir.



Ketika seseorang mencoba mengubah pola komunikasi, ia mungkin merasa canggung karena belum terbiasa berbicara secara terbuka.



Semua itu merupakan bagian dari proses belajar.



Namun, banyak orang justru mundur ketika mulai merasakan ketidaknyamanan tersebut.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan experiential avoidance, yaitu kecenderungan menghindari pengalaman internal yang tidak menyenangkan, seperti rasa takut, sedih, cemas, malu, atau frustrasi.



Sebagai contoh, seseorang ingin meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk berkembang adalah berlatih.



Namun, setiap kali mendapatkan kesempatan berbicara, ia merasa gugup. Ia takut salah, takut dinilai, dan takut ditertawakan.



Akhirnya, ia memilih menghindari kesempatan tersebut.



Keputusan itu memang membuatnya merasa lega untuk sementara waktu. Akan tetapi, semakin sering ia menghindar, semakin besar kemungkinan ketakutannya tetap bertahan.



Dalam pendekatan terapi penerimaan dan komitmen (Acceptance and Commitment Therapy atau ACT), seseorang diajak belajar menerima keberadaan pikiran dan perasaan yang tidak menyenangkan tanpa harus selalu menuruti atau menghindarinya.



Artinya, kita tidak harus menunggu rasa takut hilang untuk mulai bertindak.



Kita bisa tetap melakukan sesuatu yang penting meskipun sedang merasa takut.



Kita bisa mulai berolahraga meskipun belum nyaman. Kita bisa mulai belajar meskipun belum memahami semuanya. Kita bisa meminta maaf meskipun merasa malu.



Perubahan bukan berarti hidup tanpa rasa tidak nyaman. Perubahan justru sering kali berarti belajar bertindak dengan tepat meskipun perasaan kita belum sepenuhnya mendukung.



Pelajaran psikologisnya: Jangan menjadikan kenyamanan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Terkadang, perasaan tidak nyaman adalah bagian normal dari proses pertumbuhan.



6. Kita Terlalu Keras kepada Diri Sendiri Ketika Mengalami Kegagalan



Ada satu alasan lain yang sering tidak disadari: kita sulit berubah karena tidak mampu menghadapi kegagalan dengan cara yang sehat.



Banyak orang memulai perubahan dengan target yang sangat tinggi.



Mereka ingin berhenti menunda pekerjaan sepenuhnya, langsung menjadi disiplin, tidak pernah lagi melakukan kesalahan, dan mempertahankan semua kebiasaan baik secara sempurna.



Pada awalnya, semuanya terasa menyenangkan.



Namun, ketika satu hari saja gagal menjalankan rencana, mereka mulai menyalahkan diri sendiri.



"Kenapa saya selalu begini?"



"Saya memang tidak pernah bisa berubah."



"Percuma mencoba, hasilnya pasti sama."



Pikiran-pikiran tersebut dapat membuat seseorang kehilangan kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan yang diperlukan demi mencapai tujuan tertentu.



Ketika seseorang berulang kali mengalami kegagalan dan menganggap kegagalan tersebut sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu, keyakinan terhadap kemampuannya bisa menurun.



Akibatnya, ia semakin enggan mencoba.



Selain itu, pola pikir serba sempurna atau perfectionism dapat membuat proses perubahan menjadi lebih berat.



Seseorang mungkin berpikir bahwa jika ia sudah memulai kebiasaan baru, ia tidak boleh melewatkan satu hari pun.



Padahal, perubahan perilaku jarang berlangsung secara sempurna.



Ada hari ketika kita berhasil. Ada hari ketika kita gagal. Ada saat ketika kita kembali melakukan kebiasaan lama.



Hal terpenting bukanlah memastikan bahwa kita tidak pernah jatuh, melainkan bagaimana kita merespons ketika hal itu terjadi.



Misalnya, seseorang sedang membangun kebiasaan membaca selama 20 menit setiap hari. Pada suatu hari, ia terlalu sibuk sehingga tidak sempat membaca.



Ada dua cara untuk merespons keadaan tersebut.



Pertama, ia menganggap dirinya gagal dan berhenti membaca karena merasa sudah merusak konsistensinya.



Kedua, ia menerima bahwa hari itu tidak berjalan sesuai rencana, kemudian melanjutkan kebiasaan membaca keesokan harinya.



Respons kedua jauh lebih mendukung keberlanjutan perubahan.



Konsep self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri juga relevan di sini. Self-compassion mengajarkan seseorang untuk memperlakukan dirinya dengan pengertian ketika mengalami kesulitan, tanpa mengabaikan tanggung jawab untuk memperbaiki perilaku.



Artinya, kita boleh mengakui kesalahan tanpa harus menghina diri sendiri.



Kita boleh kecewa tanpa harus menyerah.



Kita boleh gagal tanpa harus menganggap diri kita sebagai manusia yang tidak memiliki harapan.



Pelajaran psikologisnya: Perubahan membutuhkan ketekunan, tetapi ketekunan tidak berarti harus selalu sempurna. Belajarlah memperbaiki diri tanpa terus-menerus menghukum diri sendiri.



Lalu, Bagaimana Cara Mulai Berubah Menurut Psikologi?



Setelah memahami enam alasan tersebut, kita bisa melihat bahwa perubahan bukan sekadar persoalan mengetahui apa yang benar dan apa yang salah.



Perubahan merupakan proses yang melibatkan pikiran, emosi, kebiasaan, lingkungan, dan cara kita memandang diri sendiri.



Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mulai membangun perubahan.



1. Mulai dari Satu Perubahan Kecil



Jangan mencoba memperbaiki seluruh kehidupan dalam satu waktu.



Jika ingin hidup lebih sehat, mulailah dengan berjalan kaki selama 10 menit. Jika ingin lebih produktif, mulailah dengan menyelesaikan satu pekerjaan penting setiap pagi.



Perubahan kecil lebih mudah dilakukan dan memberikan kesempatan untuk membangun pengalaman keberhasilan.



2. Kenali Pemicu Kebiasaan Buruk



Coba perhatikan kapan dan mengapa kamu melakukan kebiasaan yang ingin dihentikan.



Apakah kamu membuka media sosial ketika bosan? Apakah kamu menunda pekerjaan ketika takut gagal? Apakah kamu makan berlebihan ketika sedang stres?



Memahami pemicu merupakan langkah penting untuk menemukan cara mengubah perilaku.



3. Ubah Lingkungan, Bukan Hanya Mengandalkan Kemauan



Jika ingin mengurangi kebiasaan buruk, buatlah kebiasaan tersebut lebih sulit dilakukan.



Sebaliknya, buat kebiasaan baik menjadi lebih mudah.



Jauhkan ponsel saat bekerja, siapkan pakaian olahraga sejak malam, atau letakkan buku di samping tempat tidur.



Lingkungan yang tepat dapat membantu mengurangi kebutuhan untuk terus-menerus melawan godaan.



4. Jangan Menunggu Siap untuk Memulai



Kita sering menunggu waktu yang tepat, suasana hati yang baik, atau motivasi yang cukup.



Padahal, perasaan siap tidak selalu datang sebelum tindakan.



Terkadang, justru setelah mulai bertindak, kita baru mendapatkan motivasi dan kepercayaan diri.



5. Belajar Menerima Proses yang Tidak Sempurna



Jangan menganggap satu kegagalan sebagai akhir dari seluruh perjalanan.



Jika hari ini gagal, coba lagi besok. Jika target terlalu berat, sesuaikan. Jika metode yang digunakan tidak berhasil, cari pendekatan lain.



Yang perlu dipertahankan bukan kesempurnaan, melainkan komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri.



Penutup: Mengetahui Apa yang Salah Tidak Sama dengan Mampu Memperbaikinya



Mungkin salah satu hal paling menarik tentang manusia adalah kenyataan bahwa kita bisa memahami sesuatu dengan sangat baik, tetapi tetap kesulitan menerapkannya dalam kehidupan.



Kita tahu bahwa menunda pekerjaan merugikan, tetapi tetap melakukannya. Kita tahu bahwa kebiasaan tertentu tidak sehat, tetapi masih sulit melepaskannya. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki, tetapi terus menunggu waktu yang tepat untuk memulai.



Dari sudut pandang psikologi, hal tersebut bukanlah sesuatu yang sederhana. Ada kebiasaan otomatis, kebutuhan akan kenyamanan, kepuasan instan, konsep diri, penghindaran emosi, dan cara kita merespons kegagalan yang ikut memengaruhi perilaku.



Karena itu, berhentilah menganggap bahwa semua kegagalan untuk berubah semata-mata disebabkan oleh kurangnya kemauan.



Namun, memahami alasan di balik perilaku kita juga bukan berarti membenarkan semua kebiasaan buruk.



Kita tetap memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah perbaikan, meskipun langkah tersebut kecil dan terasa tidak nyaman.



Barangkali, perubahan tidak dimulai ketika kita akhirnya mengetahui semua jawaban. Perubahan dimulai ketika kita bersedia melakukan satu tindakan kecil yang selama ini hanya kita pikirkan.



Tidak perlu langsung menjadi manusia yang berbeda dalam satu malam.



Cukup berhenti mengulangi satu kesalahan, mengambil satu keputusan yang lebih baik, dan mencoba satu kebiasaan baru hari ini.



Sebab, pada akhirnya, kehidupan tidak berubah hanya karena kita semakin banyak mengetahui apa yang salah.



