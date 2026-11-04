7 Alasan Mengapa Kita Membaca Ulasan untuk Hal-Hal yang Sudah Pernah Kita Coba Menurut Psikologi

seseorang yang membaca ulasan / foto: Magnific/benzoix

JawaPos.com - Pernahkah Anda membeli sebuah produk, menonton film, mengunjungi restoran, mencoba tempat wisata, atau menggunakan layanan tertentu, lalu setelah semuanya selesai justru mencari ulasan orang lain tentang pengalaman tersebut?

Menariknya, kita sering melakukan hal ini bukan sebelum mencoba sesuatu, melainkan setelah kita sudah memiliki pengalaman sendiri. Kita membaca komentar orang lain, melihat rating, menonton video review, bahkan mencari tahu apakah orang lain memiliki pendapat yang sama dengan kita.



Misalnya, setelah menonton sebuah film yang menurut kita sangat bagus, kita langsung membuka internet untuk membaca ulasan penonton lainnya. Setelah makan di sebuah restoran, kita mencari tahu apakah orang lain juga menganggap makanannya enak. Bahkan, setelah membeli barang yang sudah lama kita inginkan, kita masih menyempatkan diri membaca pengalaman pembeli lain.



Sekilas, kebiasaan ini mungkin terlihat tidak masuk akal. Bukankah kita sudah mencoba sendiri? Mengapa masih membutuhkan pendapat orang lain tentang sesuatu yang sebenarnya sudah kita ketahui?



Namun, jika dilihat dari sudut pandang psikologi, perilaku tersebut cukup menarik. Membaca ulasan setelah mengalami sesuatu bukan sekadar mencari informasi. Ada kebutuhan psikologis yang lebih dalam di baliknya, mulai dari keinginan mendapatkan validasi, membandingkan pengalaman, mengurangi keraguan, hingga memahami perasaan sendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (4/11), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa kita masih membaca ulasan tentang hal-hal yang sudah pernah kita coba.



1. Kita Ingin Memastikan Bahwa Penilaian Kita Tidak Salah



Salah satu alasan paling mendasar adalah manusia memiliki kebutuhan untuk merasa yakin terhadap keputusan dan penilaiannya sendiri.



Ketika kita mencoba sesuatu, sebenarnya kita sedang membentuk sebuah kesimpulan pribadi. Kita mungkin merasa sebuah produk berkualitas, sebuah film menarik, atau sebuah restoran tidak sepadan dengan harganya.



Namun, penilaian pribadi terkadang tidak sepenuhnya membuat kita merasa yakin.



Kita kemudian mencari ulasan orang lain untuk mengetahui apakah mereka memiliki kesimpulan yang serupa.



Dalam psikologi, perilaku ini berkaitan dengan konsep social validation atau validasi sosial. Secara sederhana, validasi sosial adalah kecenderungan seseorang menggunakan tanggapan dan penilaian orang lain sebagai salah satu acuan untuk memahami apakah pendapat atau perilakunya masuk akal.



Contohnya, Anda baru saja mencoba sebuah restoran yang menurut Anda biasa saja. Makanannya tidak buruk, tetapi juga tidak terlalu istimewa. Setelah itu, Anda membaca ulasan di internet dan menemukan banyak orang yang mengatakan hal serupa.



Tanpa disadari, Anda mungkin merasa lebih yakin dengan penilaian sendiri.



Sebaliknya, jika sebagian besar orang justru memberikan ulasan positif, Anda mungkin mulai mempertanyakan penilaian awal.



Apakah selera saya berbeda? Apakah saya datang pada waktu yang kurang tepat? Atau mungkin saya memang memiliki ekspektasi terlalu tinggi?



Di sinilah ulasan memiliki fungsi psikologis. Ulasan membantu kita menempatkan pengalaman pribadi dalam konteks pengalaman orang lain.



Kita tidak selalu membutuhkan orang lain untuk mengubah pendapat kita. Terkadang, kita hanya ingin mengetahui bahwa apa yang kita rasakan bukan sesuatu yang sepenuhnya aneh atau tidak masuk akal.



Dengan kata lain, membaca ulasan bisa menjadi cara untuk memastikan bahwa penilaian kita memiliki dasar yang dapat dipahami.



2. Kita Ingin Mendapatkan Validasi atas Keputusan yang Sudah Diambil



Pernah membeli sesuatu dengan harga cukup mahal, kemudian setelah barang tersebut tiba justru mencari ulasan tambahan untuk memastikan bahwa pilihan kita memang tepat?



Jika pernah, Anda mungkin sedang mengalami sesuatu yang dikenal dalam psikologi sebagai post-purchase cognitive dissonance.



Konsep ini berkaitan dengan teori disonansi kognitif yang diperkenalkan oleh psikolog Leon Festinger pada 1957.



Disonansi kognitif terjadi ketika seseorang mengalami ketidaknyamanan psikologis akibat adanya pertentangan antara keyakinan, sikap, atau perilakunya.



Dalam konteks pembelian, situasi ini dapat muncul ketika seseorang sudah mengeluarkan uang untuk membeli sebuah produk, tetapi masih memiliki keraguan apakah produk tersebut benar-benar pilihan terbaik.



Misalnya, Anda membeli sebuah ponsel dengan harga yang cukup mahal. Awalnya Anda merasa senang. Namun, beberapa hari kemudian, Anda menemukan ponsel lain dengan spesifikasi yang terlihat lebih unggul dan harga lebih murah.



Tiba-tiba muncul pertanyaan:



Apakah saya terlalu cepat membeli?



Apakah ada pilihan yang lebih baik?



Apakah uang yang saya keluarkan sebanding dengan kualitasnya?



Apakah keputusan saya sudah tepat?



Untuk mengurangi keraguan tersebut, Anda mulai membaca ulasan pengguna lain.



Ketika menemukan banyak orang yang puas dengan produk yang sama, muncul perasaan lega. Anda mendapatkan alasan tambahan untuk percaya bahwa keputusan yang telah dibuat tidak sepenuhnya keliru.



Menariknya, kita terkadang lebih tertarik membaca ulasan positif setelah melakukan pembelian dibandingkan sebelumnya. Bukan karena kita tidak membutuhkan informasi, melainkan karena kita ingin mempertahankan perasaan nyaman terhadap keputusan sendiri.



Hal serupa juga bisa terjadi setelah mencoba pengalaman tertentu. Kita ingin memastikan bahwa waktu, tenaga, uang, dan perhatian yang sudah kita berikan tidak terasa sia-sia.



Pada akhirnya, membaca ulasan menjadi salah satu cara untuk berdamai dengan keputusan yang sudah tidak bisa diubah.



3. Kita Senang Mengetahui Bahwa Orang Lain Memiliki Pengalaman yang Sama



Manusia merupakan makhluk sosial. Kita tidak hanya ingin mengalami sesuatu, tetapi juga ingin mengetahui bagaimana pengalaman tersebut dirasakan oleh orang lain.



Ada kepuasan tersendiri ketika menemukan seseorang yang memiliki pengalaman serupa dengan kita.



Misalnya, Anda baru saja menonton film yang menurut Anda memiliki akhir cerita yang mengecewakan. Ketika membaca ulasan, ternyata banyak orang juga merasa demikian.



Anda mungkin langsung merasa terhubung dengan mereka, meskipun tidak pernah mengenal satu sama lain.



Dalam psikologi sosial, kecenderungan ini berkaitan dengan kebutuhan akan rasa memiliki atau need to belong.



Roy Baumeister dan Mark Leary pernah membahas kebutuhan manusia untuk membangun hubungan interpersonal yang positif dan merasa menjadi bagian dari kelompok sosial.



Dalam konteks membaca ulasan, menemukan orang-orang dengan pengalaman serupa dapat menciptakan perasaan bahwa kita tidak sendirian dalam merasakan sesuatu.



Kita mungkin berpikir:



"Ternyata bukan cuma saya yang merasa filmnya terlalu panjang."



"Ternyata banyak juga yang menganggap produk ini kurang awet."



"Ternyata orang lain juga mengalami masalah yang sama ketika menggunakan layanan tersebut."



Pengalaman semacam ini memberikan kepuasan emosional karena kita menemukan kesamaan dengan orang lain.



Bahkan, terkadang membaca komentar orang lain terasa lebih menyenangkan daripada pengalaman awal yang sedang dibicarakan.



Kita merasa sedang menjadi bagian dari percakapan yang lebih besar.



Itulah sebabnya kolom komentar dan forum ulasan sering kali tetap menarik untuk dibaca, bahkan setelah kita tidak lagi membutuhkan informasi tentang produk atau pengalaman tersebut.



Yang kita cari bukan lagi sekadar penilaian, melainkan rasa keterhubungan.



4. Kita Ingin Membandingkan Pengalaman Pribadi dengan Pengalaman Orang Lain



Setiap orang memiliki standar, preferensi, dan ekspektasi yang berbeda.



Sebuah restoran yang menurut seseorang sangat enak mungkin terasa biasa saja bagi orang lain. Sebuah film yang dianggap membosankan oleh sebagian penonton bisa menjadi film favorit bagi penonton lainnya.



Karena itu, setelah mencoba sesuatu, kita terkadang ingin mengetahui bagaimana pengalaman kita dibandingkan dengan pengalaman orang lain.



Perilaku ini dapat dijelaskan melalui teori social comparison atau perbandingan sosial yang diperkenalkan oleh Leon Festinger pada 1954.



Teori tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi pendapat dan kemampuannya dengan membandingkan dirinya dengan orang lain, terutama ketika standar objektif sulit ditemukan.



Dalam kehidupan sehari-hari, ulasan menjadi salah satu sarana untuk melakukan perbandingan tersebut.



Bayangkan Anda baru saja mengunjungi sebuah destinasi wisata yang cukup populer. Menurut Anda, tempat itu memang indah, tetapi tidak sehebat yang dibicarakan banyak orang.



Kemudian Anda membaca pengalaman wisatawan lainnya.



Ada yang merasa tempat tersebut luar biasa. Ada yang menganggapnya terlalu ramai. Ada pula yang merasa tempat itu tidak sebanding dengan biaya perjalanan.



Dari berbagai pendapat tersebut, Anda mulai memahami bahwa pengalaman terhadap satu objek tidak selalu sama.



Anda juga dapat menemukan faktor-faktor yang mungkin memengaruhi pengalaman tersebut.



Misalnya, perbedaan waktu kunjungan, kondisi cuaca, ekspektasi, anggaran, atau preferensi pribadi.



Membaca ulasan membuat kita menyadari bahwa pengalaman sendiri bukan satu-satunya ukuran untuk menilai sesuatu.



Kita mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana sesuatu dapat dirasakan oleh orang dengan latar belakang dan kebutuhan yang berbeda.



Dengan demikian, ulasan bukan hanya membantu kita membandingkan kualitas suatu produk atau layanan, tetapi juga membantu memahami perbedaan cara manusia mengalami dunia.



5. Kita Ingin Memahami Kembali Pengalaman yang Sudah Terjadi



Terkadang, pengalaman yang sudah kita lalui belum sepenuhnya selesai di dalam pikiran.



Kita masih memikirkannya, mengingat detailnya, dan mencoba memahami mengapa kita merasa senang, kecewa, puas, atau justru tidak mendapatkan kesan apa-apa.



Di sinilah membaca ulasan dapat menjadi bagian dari proses refleksi.



Dalam psikologi, manusia memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi terhadap pengalaman masa lalu. Kita tidak hanya menyimpan peristiwa sebagai ingatan, tetapi juga berusaha memberikan makna terhadapnya.



Misalnya, Anda baru saja menonton sebuah film yang ceritanya terasa membingungkan.



Setelah selesai menonton, Anda membaca ulasan yang menjelaskan simbolisme, karakter, dan pesan tersembunyi dalam film tersebut.



Tiba-tiba, beberapa adegan yang sebelumnya terasa tidak masuk akal mulai memiliki arti.



Anda mungkin menyadari bahwa ada detail yang terlewatkan ketika menonton.



Hal serupa dapat terjadi ketika membaca ulasan buku, mendengarkan album musik, mengunjungi museum, atau mencoba pengalaman baru.



Pendapat orang lain dapat membantu kita melihat sisi yang sebelumnya tidak terpikirkan.



Ada kemungkinan kita menyadari bahwa sesuatu yang awalnya tidak terlalu menarik ternyata memiliki nilai tertentu setelah dipahami dari sudut pandang berbeda.



Dalam hal ini, ulasan berfungsi sebagai bahan untuk mengolah pengalaman.



Kita tidak sekadar mencari tahu apakah orang lain menyukai sesuatu, tetapi juga mencoba memahami mengapa kita sendiri merasakan hal tertentu.



Pengalaman yang sama bahkan dapat terasa berbeda setelah kita mendapatkan informasi dan perspektif tambahan.



Itulah sebabnya membaca ulasan terkadang membuat kita ingin mengulang pengalaman yang sama, seperti menonton kembali film, membaca ulang buku, atau mengunjungi tempat yang pernah didatangi.



Bukan karena pengalaman pertama tidak cukup, melainkan karena kita merasa masih ada sesuatu yang bisa dipahami.



6. Kita Memiliki Rasa Ingin Tahu tentang Bagaimana Orang Lain Menilai Sesuatu



Rasa ingin tahu manusia tidak berhenti setelah kebutuhan informasi terpenuhi.



Bahkan, setelah mencoba sesuatu secara langsung, kita masih tertarik mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengannya.



Kita ingin tahu apakah ada orang yang sangat menyukainya, apakah ada yang membencinya, dan alasan apa yang membuat mereka memiliki pendapat tersebut.



Fenomena ini berkaitan dengan epistemic curiosity, yaitu dorongan untuk memperoleh pengetahuan dan mengurangi kesenjangan informasi yang kita miliki.



Ketika membaca ulasan, kita sebenarnya sedang mempelajari sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa diperoleh melalui pengalaman pribadi.



Misalnya, Anda baru saja mencoba sebuah produk perawatan rumah tangga. Anda merasa produk tersebut bekerja dengan baik.



Namun, ketika membaca ulasan, Anda menemukan seseorang yang sudah menggunakannya selama dua tahun. Ada pula pengguna yang membagikan pengalaman setelah menggunakan produk tersebut dalam kondisi berbeda.



Informasi semacam ini menambah pengetahuan Anda.



Anda mungkin mulai mengetahui daya tahan produk, kelemahan yang belum terlihat, cara penggunaan yang lebih efektif, atau masalah yang baru muncul setelah pemakaian jangka panjang.



Bahkan, ketika objek yang dibicarakan adalah film atau makanan, rasa ingin tahu yang sama tetap bisa muncul.



Kita tertarik mengetahui alasan seseorang menyukai karakter tertentu, mengapa orang lain tidak menyukai alur cerita, atau bagaimana sebuah makanan dapat mengingatkan seseorang pada pengalaman masa kecilnya.



Dengan demikian, membaca ulasan menjadi kegiatan eksplorasi intelektual.



Kita tidak lagi hanya mencari jawaban tentang apakah sesuatu bagus atau buruk. Kita ingin mengetahui berbagai alasan yang membentuk penilaian manusia.



Hal ini juga menjelaskan mengapa membaca perdebatan di kolom komentar terkadang sangat menarik. Perbedaan pendapat memberikan informasi baru dan membuka kemungkinan bahwa ada cara pandang yang belum pernah kita pertimbangkan.



7. Kita Ingin Memperpanjang Pengalaman yang Sudah Kita Nikmati



Alasan terakhir cukup menarik karena tidak selalu berkaitan dengan keraguan atau kebutuhan informasi.



Terkadang, kita membaca ulasan karena sebenarnya belum ingin pengalaman tersebut berakhir.



Pernahkah Anda selesai menonton serial televisi yang sangat disukai, lalu menghabiskan waktu berjam-jam membaca teori penggemar, ulasan episode, dan diskusi tentang karakter di internet?



Atau setelah mengunjungi sebuah tempat yang menyenangkan, Anda masih ingin melihat foto, video, dan cerita orang lain yang pernah berkunjung ke sana?



Hal tersebut dapat dipahami melalui konsep keterlibatan emosional dan pengalaman menyenangkan.



Ketika suatu aktivitas memberikan kesenangan, manusia cenderung ingin mempertahankan atau mengulang perasaan positif yang muncul dari aktivitas tersebut.



Membaca ulasan dapat menjadi salah satu cara untuk mempertahankan keterlibatan dengan pengalaman yang sudah selesai.



Contohnya, setelah menonton film yang sangat disukai, Anda mungkin membaca berbagai teori mengenai akhir cerita. Setiap teori memberikan kemungkinan interpretasi baru yang membuat Anda kembali memikirkan film tersebut.



Secara tidak langsung, Anda sedang memperpanjang pengalaman menonton melalui aktivitas membaca.



Hal yang sama bisa terjadi pada penggemar musik, pembaca buku, penikmat olahraga, atau orang yang baru saja melakukan perjalanan.



Mereka tidak selalu membaca ulasan untuk mendapatkan keputusan baru. Mereka membaca karena menikmati proses membicarakan sesuatu yang sudah mereka sukai.



Ada semacam kesenangan ketika kembali terhubung dengan pengalaman yang memberikan kesan mendalam.



Bahkan, membaca ulasan dapat membangkitkan kembali kenangan dan emosi yang sebelumnya muncul ketika mengalami sesuatu secara langsung.



Inilah alasan mengapa pengalaman yang menyenangkan terkadang tidak benar-benar berakhir ketika aktivitasnya selesai.



Kita masih dapat menikmatinya melalui cerita, diskusi, dan pengalaman orang lain.



Kesimpulan: Membaca Ulasan Bukan Selalu tentang Mencari Informasi



Membaca ulasan tentang sesuatu yang sudah pernah kita coba mungkin terlihat seperti kebiasaan yang tidak perlu. Namun, jika dilihat lebih jauh, perilaku ini memiliki banyak fungsi psikologis.



Kita membaca ulasan untuk memastikan penilaian sendiri, mendapatkan validasi atas keputusan, menemukan kesamaan dengan orang lain, membandingkan pengalaman, memahami kembali kejadian masa lalu, memuaskan rasa ingin tahu, hingga memperpanjang kesenangan dari pengalaman yang sudah berlalu.



Menariknya, semua alasan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman manusia tidak selalu berhenti pada apa yang dialami secara langsung.



Kita juga membutuhkan cerita, pendapat, dan perspektif orang lain untuk memberikan makna terhadap pengalaman tersebut.



Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan.



Pendapat mayoritas tidak selalu berarti paling benar. Ulasan orang lain dapat dipengaruhi oleh preferensi pribadi, ekspektasi, kondisi emosional, bahkan pengalaman yang sangat berbeda dari pengalaman kita.



Karena itu, membaca ulasan sebaiknya digunakan untuk memperkaya perspektif, bukan menggantikan kemampuan kita dalam menilai sesuatu.



Tidak masalah jika kita menyukai film yang dibenci banyak orang, menikmati restoran yang mendapatkan rating biasa saja, atau merasa kecewa terhadap produk yang dipuji banyak pengguna.



Setiap orang memiliki pengalaman dan standar yang berbeda.



Pada akhirnya, mungkin alasan terbesar mengapa kita masih membaca ulasan setelah mencoba sesuatu adalah karena manusia tidak hanya ingin mengalami kehidupan, tetapi juga ingin memahami pengalaman yang mereka jalani.



Kita ingin tahu apakah orang lain merasakan hal yang sama, bagaimana mereka memaknainya, dan apakah ada sesuatu yang terlewatkan dari sudut pandang kita sendiri.



