4 Tips yang Disarankan Ahli supaya Introvert Bisa Mengungkapkan Perasaan dan Mengekspresikan Diri

Ilustrasi, introvert yang mengungkapkan perasaan. Magnific/ magnific.

JawaPos.com - Bagi introvert mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri secara terbuka itu seperti mendapat pukulan keras di perut yang membuat kata-kata tertahan.



Tapi, dengan kesabaran dan mempraktikkan empat tips yang diberikan ahli berikut ini seorang introvert bisa mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan diri tanpa perlu merasa takut atau cemas seperti dilansir JawaPos.com dari indiatoday pada Rabu (4/11).



1. Mulailah dengan Orang Terdekat



Mulailah dengan orang terdekat yang introvert percaya, seperti anggota keluarga, teman dekat, atau terapis yang mau mendengarkan tanpa menghakimi.



Jasmine Arora, seorang konsultan sekaligus psikolog klinis di Artemis Hospitals, Gurugram mengungkapkan bahwa saat introvert mulai berbagi hal-hal kecil pada orang-orang terdekat dan mereka percaya, risiko emosional akan berkurang dan kepercayaan diri akan terbangun seiring waktu sehingga introvert akan lebih mungkin bersikap terbuka di kemudian hari.



2. Pilihlah Lingkungan yang Tenang dan Privat



Selain orang-orang sekitar, lingkungan pun sangat memengaruhi introvert untuk bisa mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan dirinya, demikian yang Arora jelaskan lebih lanjut.

Pemilihan orang dan lingkungan yang tepat dapat menjaga energi emosional sang introvert.

Jadi, pilihlah lingkungan yang tenang dan privat, seperti berjalan santai di tempat yang tenang atau berada di ruangan yang damai yang jauh dari keramaian.

3. Tuliskanlah Lebih Dulu Apa yang Ingin Diungkapkan



Menuliskan pikiran terlebih dahulu dapat mempermudah dalam menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan emosi secara jelas.



Oleh sebab itu, membuat jurnal bisa menjadi sarana yang sangat baik untuk melatih mengungkapkan emosi secara bertahap tanpa merasa terlalu terekspos atau kewalahan.



Mulailah dengan satu pikiran atau perasaan saja alih-alih mengungkapkan semuanya sekaligus akan membuat proses ini terasa lebih ringan dan mudah dijalani.



Selain itu, menyertakan batasan mengenai apa saja yang nyaman untuk dibagikan turut membantu menciptakan rasa aman.



4. Menetapkan Batasan



Dr. Divya Shree K. R., seorang konsultan psikiatri di Aster CMI Hospital, Bengaluru menyarankan untuk introvert tetap menetapkan batasannya kapan pun energi emosional atau mental terasa terancam, karena batasan ini yang akan melindungi kesejahteraan dan memberi ruang mereka untuk memulihkan diri.



Mungkin bisa dimulai dengan memerhatikan situasi, topik, atau peserta acara yang membuat introvert merasa tidak nyaman atau terkuras energinya.



Komunikasikan batasan-batasan ini dengan jelas dan tenang, misalnya menggunakan kalimat 'Saya butuh waktu sendiri' atau 'Saya belum siap membicarakan hal ini'.



Menetapkan batasan bukan berarti egois.



Ini hanya cara yang sehat untuk tetap seimbang yang perlu introvert latih untuk mengatakan tidak jika diperlukan dan memberi izin pada diri sendiri untuk menjauh dari situasi yang terasa terlalu berat.



Seiring waktu, batasan yang jelas seperti ini akan membantu introvert merasa aman, dihargai, dan lebih kuat secara emosional sehingga mampu mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan diri tanpa perlu merasa takut atau cemas.***