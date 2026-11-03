7 Pola Perilaku Orang Dewasa yang Tumbuh dengan Kebutuhan Emosional Tidak Terpenuhi

JawaPos.com – Pengalaman masa kanak-kanak memiliki peran penting dalam membentuk cara seseorang memandang dirinya sendiri dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Pada periode tersebut, anak membutuhkan kasih sayang, perhatian, rasa aman, serta penerimaan dari orang-orang terdekatnya. Ketika kebutuhan emosional tersebut tidak terpenuhi, pengalaman yang dialami bisa memengaruhi perkembangan pola pikir dan perilaku hingga memasuki usia dewasa.

Kondisi keluarga yang kurang memberikan kehangatan, pola pengasuhan terlalu keras, pengabaian, maupun lingkungan yang tidak stabil dapat meninggalkan pengalaman emosional yang membekas.

Dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung. Sebagian orang justru mengembangkan kebiasaan tertentu sebagai cara melindungi diri dari rasa kecewa, penolakan, atau pengalaman menyakitkan yang pernah dialami.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi selama masa kanak-kanak. Berikut penjelasannya.

1. Terbiasa Mengutamakan Kebahagiaan Orang Lain

Seseorang yang kurang mendapatkan penerimaan ketika kecil terkadang tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya harus selalu menyenangkan orang lain agar disukai.

Pengalaman tersebut dapat membuatnya terbiasa mengesampingkan keinginan pribadi demi memenuhi harapan lingkungan sekitar.

Ketika dewasa, kebiasaan ini bisa terlihat melalui perilaku people pleasing. Mereka sering kesulitan menolak permintaan, merasa bersalah ketika mengecewakan orang lain, bahkan tetap membantu meskipun sebenarnya sedang kelelahan.