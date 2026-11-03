7 Kebiasaan Orang yang Dibesarkan dengan Penuh Kasih Sayang, Nomor 4 Menarik Diperhatikan

ilustrasi keluarga bahagia. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Pengalaman masa kecil memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang ketika tumbuh dewasa. Lingkungan keluarga yang hangat, penuh perhatian, dan memberikan rasa aman dapat meninggalkan pengaruh positif hingga bertahun-tahun kemudian. Menariknya, orang yang memiliki kenangan masa kecil menyenangkan tidak selalu gemar menceritakan pengalaman tersebut kepada orang lain. Mereka mungkin tidak sering membagikan kisah nostalgia atau mengungkapkan bagaimana kehidupan keluarganya dahulu. Namun, pengalaman positif selama masa pertumbuhan terkadang dapat tercermin melalui sikap dan kebiasaan sehari-hari. Mulai dari kemampuan mengelola emosi, menerima kasih sayang, hingga membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh tanda yang bisa menggambarkan seseorang pernah tumbuh dengan pengalaman masa kecil yang bahagia, meskipun jarang membicarakannya. Baca Juga:Suka Mandi Malam daripada Pagi? Bisa Jadi Kamu Punya 7 Kebiasaan Unik Ini Berikut ulasannya. 1. Memiliki Rasa Aman ketika Menjalani Kehidupan Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memberikan kestabilan emosional biasanya memiliki rasa aman terhadap dirinya sendiri. Mereka tidak mudah merasa terancam ketika menghadapi perubahan atau situasi yang belum pernah dialami sebelumnya. Selain itu, mereka tidak selalu membutuhkan pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Mereka memahami bahwa melakukan kesalahan merupakan bagian dari proses belajar dan bukan alasan untuk meragukan seluruh kemampuan diri. Rasa aman tersebut dapat membantu mereka menjalani kehidupan dengan lebih tenang tanpa terus-menerus dibayangi ketakutan berlebihan. 2. Nyaman Menerima Kasih Sayang Tidak semua orang mudah menunjukkan atau menerima kasih sayang. Sebagian individu justru merasa canggung ketika mendapatkan pujian, perhatian, maupun pelukan dari orang lain. Sebaliknya, orang yang tumbuh dengan pengalaman emosional positif cenderung lebih nyaman menerima bentuk perhatian tersebut. Mereka memahami bahwa kasih sayang merupakan bagian alami dari hubungan antarmanusia, bukan sesuatu yang harus selalu dicurigai atau dibalas dengan tuntutan tertentu. Pengalaman mendapatkan cinta dan perhatian sejak kecil dapat membantu mereka membangun hubungan yang lebih terbuka ketika dewasa.