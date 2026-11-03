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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Rabu, 4 November 2026 | 03.23 WIB

Orang yang Tumbuh Besar dengan Mendambakan Persetujuan Orang Tua Biasanya Mengembangkan 7 Sifat Ini

seseorang yang tumbuh mendambakan persetujuan orang tua./Freepik/EyeEm

JawaPos.com – Pengalaman masa kecil memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang membangun kepribadian dan menjalani hubungan ketika beranjak dewasa. Salah satu hal yang dapat meninggalkan pengaruh mendalam adalah kebiasaan mencari pengakuan serta persetujuan dari orang tua.

Sebagian anak tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka harus selalu berprestasi, menuruti keinginan keluarga, atau menghindari kesalahan agar mendapatkan kasih sayang dan penerimaan.

Kebiasaan tersebut terkadang terus terbawa hingga seseorang memasuki usia dewasa. Mereka mungkin tetap merasa perlu menyenangkan orang lain, sulit mengambil keputusan sendiri, bahkan kerap mengabaikan kebutuhan pribadi demi mendapatkan pengakuan.

Padahal, setiap individu berhak memiliki pendapat, pilihan, dan keinginan sendiri tanpa harus terus-menerus membuktikan bahwa dirinya layak dihargai.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh karakteristik yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang sejak kecil terbiasa mendambakan persetujuan orang tua.

Berikut penjelasannya.

1. Selalu Berusaha Menyenangkan Orang Lain (People Pleaser)

Salah satu karakter yang sering muncul adalah kecenderungan untuk selalu membuat orang lain merasa senang.

Mereka terbiasa mengutamakan kebutuhan orang lain dibandingkan kepentingan sendiri. Bahkan, mereka bisa merasa bersalah ketika harus menolak permintaan seseorang.

Pola tersebut mungkin terbentuk sejak kecil ketika mereka merasa lebih mudah mendapatkan perhatian dan apresiasi dengan menjadi anak yang patuh.

Ketika dewasa, kebiasaan ini bisa terbawa ke lingkungan pertemanan, pekerjaan, hingga hubungan asmara. Mereka sering mengatakan setuju meskipun sebenarnya merasa keberatan karena takut mengecewakan orang lain.

2. Terlalu Takut Melakukan Kesalahan

Orang yang terbiasa mengejar persetujuan orang tua terkadang memiliki ketakutan berlebihan terhadap kegagalan.

Mereka bisa menganggap kesalahan sebagai sesuatu yang memalukan atau tanda bahwa dirinya tidak cukup baik.

Akibatnya, setiap tindakan sering dipikirkan berulang kali sebelum dilakukan. Mereka ingin memastikan semuanya berjalan sempurna agar tidak mendapatkan kritik atau penilaian buruk.

Kecenderungan ini juga dapat membuat seseorang sulit mencoba hal baru karena terlalu khawatir terhadap kemungkinan gagal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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