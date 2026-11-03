Menyingkap Kebiasaan Orang yang Selalu Ingin Menyenangkan Saat Work From Home, Lakukan 6 Cara Ini

seseorang yang berusaha menyenangkan semua orang / foto: Magnific/Kiwistocks

JawaPos.com - Bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sering dianggap sebagai cara bekerja yang lebih fleksibel, nyaman, dan memberikan kebebasan dalam mengatur waktu. Tanpa harus menghadapi perjalanan panjang menuju kantor, seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dari ruang pribadi, mengatur suasana kerja sendiri, bahkan memiliki kesempatan lebih besar untuk menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadi.

Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, ada satu kebiasaan yang diam-diam dapat membuat seseorang merasa kelelahan secara emosional: selalu berusaha menyenangkan orang lain.



Dalam dunia kerja jarak jauh, perilaku ini sering kali muncul dalam bentuk yang tidak disadari. Misalnya, selalu menjawab pesan atasan meskipun sudah melewati jam kerja, merasa bersalah ketika menolak permintaan rekan kerja, terus-menerus menawarkan bantuan, atau merasa harus selalu tersedia agar dianggap sebagai karyawan yang baik.



Kebiasaan tersebut dikenal dengan istilah people pleasing.



Menurut perspektif psikologi, people pleasing berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk mengutamakan kebutuhan, harapan, dan perasaan orang lain dibandingkan kebutuhan dirinya sendiri. Perilaku ini terkadang berhubungan dengan kebutuhan akan penerimaan sosial, ketakutan terhadap penolakan, rendahnya kepercayaan diri, atau kesulitan menetapkan batasan pribadi.



Ketika kebiasaan ini terbawa ke lingkungan WFH, dampaknya bisa semakin rumit. Sebab, batas antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi sering kali menjadi lebih tipis.



Seseorang mungkin merasa harus selalu online, selalu cepat merespons, dan selalu mengatakan iya agar tidak dianggap malas atau tidak kooperatif. Padahal, produktivitas tidak seharusnya diukur dari seberapa sering seseorang mengorbankan waktu istirahatnya demi memenuhi permintaan orang lain.



Lantas, bagaimana cara menyingkap kebiasaan people pleasing saat bekerja dari rumah dan mulai mengubahnya?



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat enam cara menurut perspektif psikologi yang dapat membantu kamu memahami pola tersebut sekaligus membangun hubungan kerja yang lebih sehat.



1. Kenali kebiasaan mengatakan iya meskipun sebenarnya ingin menolak



Salah satu tanda paling umum dari people pleasing adalah kesulitan mengatakan tidak.



Dalam situasi WFH, kebiasaan ini bisa terlihat ketika rekan kerja meminta bantuan tambahan, atasan memberikan tugas mendadak, atau seseorang meminta kamu menghadiri rapat di luar jadwal.



Meskipun sebenarnya sedang sibuk, lelah, atau memiliki pekerjaan lain yang harus diselesaikan, kamu tetap mengatakan iya.



Mengapa hal ini terjadi?



Dalam psikologi, perilaku tersebut dapat berkaitan dengan ketakutan terhadap konflik dan penolakan sosial. Seseorang mungkin menganggap bahwa menolak permintaan orang lain akan membuat dirinya terlihat tidak ramah, tidak profesional, atau tidak bisa diandalkan.



Akibatnya, persetujuan diberikan bukan karena benar-benar mampu membantu, melainkan karena ingin menghindari perasaan tidak nyaman.



Jika terus berlangsung, kebiasaan ini dapat menyebabkan beban pekerjaan menumpuk dan meningkatkan risiko kelelahan kerja.



Cara mengatasinya:



Mulailah dengan memberikan jeda sebelum menyetujui permintaan. Kamu tidak harus langsung menjawab setiap pesan atau permintaan yang datang.



Cobalah menggunakan kalimat seperti:



"Saya perlu memeriksa prioritas pekerjaan terlebih dahulu."



"Saat ini saya sedang menyelesaikan tugas lain. Apakah bisa dijadwalkan kembali?"



"Maaf, saya belum bisa mengambil tanggung jawab tambahan hari ini."



Belajar mengatakan tidak bukan berarti kamu tidak peduli terhadap orang lain. Justru, kemampuan tersebut menunjukkan bahwa kamu memahami kapasitas dan tanggung jawab diri sendiri.



2. Berhenti mengukur nilai diri dari seberapa cepat kamu membalas pesan



Ketika bekerja dari rumah, komunikasi digital menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari.



Pesan dari atasan, notifikasi grup pekerjaan, email, dan permintaan melalui aplikasi komunikasi dapat muncul kapan saja.



Bagi seseorang yang memiliki kecenderungan people pleasing, setiap notifikasi bisa terasa seperti kewajiban yang harus segera dipenuhi.



Bahkan ketika sedang makan, beristirahat, atau menghabiskan waktu bersama keluarga, pikirannya masih tertuju pada pesan pekerjaan yang belum dibalas.



Mereka mungkin khawatir jika terlambat merespons, orang lain akan menganggapnya tidak bertanggung jawab.



Padahal, kecepatan membalas pesan tidak selalu mencerminkan kualitas pekerjaan seseorang.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan kecemasan terhadap evaluasi sosial. Artinya, seseorang terlalu memikirkan bagaimana dirinya dinilai oleh orang lain sehingga sulit menikmati waktu pribadi.



Cara mengatasinya:



Bangun kebiasaan komunikasi yang lebih terstruktur.



Tentukan waktu khusus untuk memeriksa email dan pesan pekerjaan. Jika memungkinkan, komunikasikan jam kerja dan waktu respons kepada rekan kerja.



Kamu juga bisa mematikan notifikasi pekerjaan setelah jam kerja selesai, kecuali memang memiliki tanggung jawab khusus yang mengharuskan kesiapsiagaan.



Ingat, menjadi karyawan yang profesional bukan berarti harus tersedia selama 24 jam.



3. Belajar membedakan antara membantu orang lain dan mengorbankan diri sendiri



Membantu rekan kerja merupakan perilaku positif. Kerja sama, empati, dan kepedulian adalah bagian penting dari hubungan profesional.



Namun, ada perbedaan antara membantu dengan sukarela dan membantu karena merasa takut mengecewakan orang lain.



Seseorang yang memiliki kecenderungan people pleasing sering kali kesulitan membedakan keduanya.



Misalnya, seorang rekan kerja meminta bantuan menyelesaikan tugasnya. Meskipun pekerjaan sendiri belum selesai, kamu tetap mengambil alih sebagian besar tanggung jawabnya.



Awalnya mungkin terasa menyenangkan karena dianggap sebagai orang yang baik dan dapat diandalkan. Akan tetapi, lama-kelamaan kamu bisa merasa dimanfaatkan, kelelahan, bahkan menyimpan kekecewaan.



Dalam perspektif psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan batasan pribadi atau personal boundaries yang kurang kuat.



Batasan pribadi membantu seseorang memahami tanggung jawab mana yang menjadi kewajibannya dan sejauh mana dirinya mampu memberikan bantuan.



Cara mengatasinya:



Sebelum menerima permintaan bantuan, tanyakan tiga hal kepada diri sendiri:



Apakah saya benar-benar memiliki waktu untuk membantu?



Apakah permintaan ini termasuk tanggung jawab saya?



Apakah saya membantu karena ingin atau karena takut mengecewakan orang tersebut?



Jika jawabannya lebih banyak berkaitan dengan rasa takut, cobalah mengevaluasi keputusanmu.



Kamu tetap bisa menjadi rekan kerja yang suportif tanpa harus menyelesaikan semua masalah orang lain.



4. Hentikan kebiasaan meminta maaf secara berlebihan



Pernahkah kamu meminta maaf karena tidak langsung membalas pesan, padahal sedang mengerjakan tugas penting?



Atau merasa perlu meminta maaf ketika meminta waktu istirahat, menyampaikan pendapat berbeda, dan menolak pekerjaan tambahan?



Jika iya, mungkin kamu memiliki kebiasaan meminta maaf secara berlebihan.



Dalam lingkungan WFH, perilaku ini terkadang muncul karena komunikasi digital membuat seseorang lebih mudah salah menafsirkan respons orang lain.



Tidak melihat ekspresi wajah atau bahasa tubuh rekan kerja dapat memicu kekhawatiran bahwa pesan yang disampaikan terdengar terlalu tegas atau tidak menyenangkan.



Orang yang memiliki kecenderungan people pleasing kemudian menggunakan permintaan maaf sebagai cara untuk meredakan ketegangan yang sebenarnya belum tentu terjadi.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan kecemasan interpersonal dan kebutuhan untuk menjaga penerimaan sosial.



Namun, meminta maaf seharusnya digunakan ketika memang melakukan kesalahan, bukan sebagai respons otomatis terhadap setiap situasi yang membuat kita merasa tidak nyaman.



Cara mengatasinya:



Mulailah mengganti permintaan maaf yang tidak diperlukan dengan komunikasi yang lebih tegas dan netral.



Contohnya:



Daripada mengatakan, "Maaf, saya belum sempat membalas pesan," kamu bisa mengatakan, "Terima kasih sudah menunggu. Saya sudah memeriksa pesan tersebut."



Daripada mengatakan, "Maaf, saya tidak bisa membantu," kamu bisa mengatakan, "Saat ini saya belum memiliki kapasitas untuk mengambil tugas tambahan."



Daripada mengatakan, "Maaf kalau pendapat saya salah," kamu bisa mengatakan, "Saya ingin menyampaikan sudut pandang yang berbeda."



Perubahan kecil dalam cara berkomunikasi dapat membantu membangun rasa percaya diri dan mengurangi kebiasaan menyalahkan diri sendiri.



5. Bangun kepercayaan diri tanpa terus-menerus mencari validasi dari orang lain



Salah satu alasan seseorang menjadi people pleaser adalah karena terlalu bergantung pada pengakuan eksternal.



Mereka merasa lebih berharga ketika dipuji, dianggap rajin, dipandang baik, atau mendapatkan respons positif dari orang lain.



Dalam lingkungan WFH, kebutuhan akan validasi ini terkadang semakin kuat karena interaksi sosial secara langsung lebih terbatas.



Ketika bekerja di kantor, seseorang mungkin mendapatkan pengakuan melalui percakapan spontan, ekspresi wajah atasan, atau interaksi dengan rekan kerja.



Namun, saat bekerja dari rumah, bentuk pengakuan tersebut tidak selalu tersedia.



Akibatnya, seseorang bisa berusaha lebih keras untuk membuktikan bahwa dirinya bekerja dengan baik.



Misalnya, mengirim pembaruan pekerjaan secara berlebihan, mengambil banyak tugas tambahan, atau selalu menawarkan diri meskipun tidak diperlukan.



Padahal, nilai profesional seseorang tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering dirinya mendapatkan pujian.



Cara mengatasinya:



Mulailah membangun standar keberhasilan berdasarkan penilaian yang lebih objektif.



Setiap hari, catat pekerjaan yang berhasil diselesaikan, keterampilan yang berkembang, dan tanggung jawab yang telah dipenuhi.



Evaluasi diri berdasarkan kualitas hasil kerja, bukan semata-mata berdasarkan pujian dari atasan atau rekan kerja.



Kamu juga bisa membiasakan diri mengakui pencapaian pribadi tanpa harus menunggu orang lain melakukannya.



Semakin kuat kepercayaan diri internal, semakin kecil kemungkinan kamu merasa harus menyenangkan semua orang demi mendapatkan pengakuan.



6. Tetapkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi



Ini merupakan salah satu langkah paling penting untuk mengatasi people pleasing saat WFH.



Bekerja dari rumah membuat seseorang berada sangat dekat dengan lingkungan pribadinya. Meja kerja mungkin hanya beberapa langkah dari tempat tidur, sementara laptop dan ponsel pekerjaan selalu tersedia.



Kondisi ini dapat membuat batas waktu kerja menjadi tidak jelas.



Bagi seseorang yang terbiasa menyenangkan orang lain, situasi tersebut bisa menjadi semakin menantang.



Mereka mungkin tetap bekerja setelah jam kantor karena tidak ingin mengecewakan atasan, menyelesaikan pekerjaan rekan kerja pada malam hari, atau merasa bersalah ketika memilih beristirahat.



Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan ini dapat mengganggu keseimbangan kehidupan kerja dan meningkatkan risiko stres berkepanjangan.



Psikologi organisasi mengenal pentingnya pemulihan dari pekerjaan atau psychological detachment, yaitu kemampuan melepaskan diri secara mental dari tuntutan pekerjaan ketika waktu kerja telah selesai.



Kemampuan ini membantu seseorang memberikan ruang bagi tubuh dan pikirannya untuk beristirahat.



Cara mengatasinya:



Terapkan beberapa kebiasaan sederhana berikut:



Tentukan jam mulai dan selesai bekerja secara konsisten.



Buat ruang kerja khusus jika memungkinkan.



Hindari memeriksa pesan pekerjaan ketika sedang beristirahat.



Sisihkan waktu untuk keluarga, hobi, olahraga, atau aktivitas pribadi.



Berikan jeda singkat di antara tugas agar pikiran tidak terus-menerus terbebani.



Jika terdapat kebutuhan pekerjaan mendesak di luar jam kerja, pastikan hal tersebut memiliki kesepakatan dan batasan yang jelas.



Ingat, kamu memiliki kehidupan di luar pekerjaan. Menjaganya bukan bentuk kemalasan, melainkan bagian dari kesehatan dan kesejahteraan diri.



Mengapa people pleasing saat WFH perlu diperhatikan?



Kebiasaan menyenangkan orang lain mungkin terlihat sebagai sesuatu yang positif pada awalnya. Kamu dianggap ramah, mudah bekerja sama, responsif, dan selalu bersedia membantu.



Namun, ketika perilaku tersebut dilakukan secara berlebihan, dampaknya bisa merugikan diri sendiri.



Beberapa konsekuensi yang mungkin muncul antara lain:



1. Kelelahan emosional



Terus-menerus memikirkan perasaan dan harapan orang lain dapat menguras energi mental. Seseorang mungkin merasa lelah meskipun aktivitas fisiknya tidak terlalu berat.



2. Produktivitas menurun



Terlalu sering menerima pekerjaan tambahan dapat mengganggu fokus terhadap tanggung jawab utama. Akibatnya, pekerjaan penting justru tidak terselesaikan secara optimal.



3. Munculnya rasa tidak puas terhadap diri sendiri



Ketika kebutuhan pribadi terus diabaikan, seseorang dapat merasa tidak bahagia, kecewa, atau bahkan marah kepada dirinya sendiri.



4. Hubungan profesional menjadi tidak seimbang



Jika selalu bersedia membantu, orang lain mungkin terbiasa mengandalkan kamu untuk menyelesaikan tugas yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu.



5. Kesulitan menikmati kehidupan pribadi



Pekerjaan yang terus dibawa ke luar jam kerja dapat mengurangi waktu istirahat, interaksi keluarga, dan kesempatan melakukan aktivitas yang disukai.



Karena itu, mengenali people pleasing bukan bertujuan membuat seseorang berhenti bersikap baik. Tujuannya adalah membantu seseorang memahami bahwa kebaikan tidak harus selalu dibayar dengan pengorbanan diri.



Bagaimana mengetahui apakah kamu seorang people pleaser saat WFH?



Cobalah melakukan refleksi sederhana terhadap kebiasaan sehari-hari.



Apakah kamu merasa bersalah ketika menolak permintaan rekan kerja?



Apakah kamu sering memeriksa pesan pekerjaan meskipun sedang beristirahat?



Apakah kamu takut dianggap tidak profesional ketika terlambat membalas pesan?



Apakah kamu menerima pekerjaan tambahan meskipun sebenarnya sudah kewalahan?



Apakah kamu sering meminta maaf meskipun tidak melakukan kesalahan?



Apakah suasana hatimu sangat bergantung pada penilaian atasan atau rekan kerja?



Jika beberapa pertanyaan tersebut terasa sangat dekat dengan pengalamanmu, ada baiknya kamu mulai mengevaluasi pola komunikasi dan batasan pribadi.



Namun, perlu diingat bahwa beberapa kebiasaan tersebut tidak otomatis berarti seseorang mengalami people pleasing. Konteks pekerjaan, budaya organisasi, beban kerja, dan tuntutan jabatan juga perlu dipertimbangkan.



Jika kecenderungan ini menimbulkan tekanan emosional yang berat atau mengganggu kehidupan sehari-hari, berkonsultasi dengan psikolog dapat menjadi langkah yang bermanfaat.



Penutup: Menjadi orang baik tidak berarti harus selalu mengatakan iya



Work from home seharusnya memberikan kesempatan bagi seseorang untuk bekerja dengan lebih fleksibel dan memiliki keseimbangan hidup yang lebih baik.



Namun, fleksibilitas tersebut bisa kehilangan maknanya ketika seseorang terus-menerus merasa harus memenuhi semua harapan orang lain.



People pleasing sering kali tumbuh dari keinginan untuk diterima, dihargai, dan menjaga hubungan tetap harmonis. Keinginan tersebut sebenarnya manusiawi. Akan tetapi, ketika kebutuhan orang lain selalu ditempatkan di atas kebutuhan pribadi, seseorang berisiko kehilangan kendali atas waktu, energi, dan kesejahteraannya sendiri.



Enam langkah di atas dapat menjadi awal untuk membangun perubahan: belajar mengatakan tidak, mengatur komunikasi, memahami batasan pribadi, mengurangi permintaan maaf yang tidak perlu, membangun kepercayaan diri, serta memisahkan pekerjaan dari kehidupan pribadi.



Perubahan tersebut tidak harus terjadi dalam satu malam. Mulailah dari keputusan kecil, seperti tidak langsung menerima tugas tambahan atau berhenti memeriksa pesan pekerjaan setelah jam kerja selesai.



Pada akhirnya, menjadi profesional bukan berarti harus selalu tersedia. Menjadi rekan kerja yang baik bukan berarti harus menyelesaikan semua masalah orang lain.



Kamu tetap bisa menjadi pribadi yang ramah, peduli, dan suportif tanpa harus mengorbankan kebahagiaan diri sendiri.



