Waspada! Kebiasaan Mengecek HP Saat Mengobrol Bisa Mengungkap 5 Sisi Kepribadian Seseorang

JawaPos.com – Pernahkah Anda sedang asyik berbincang dengan seseorang, tetapi lawan bicara justru berkali-kali melihat layar ponselnya? Kebiasaan tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi ternyata bisa menggambarkan sejumlah kecenderungan perilaku seseorang.

Di tengah perkembangan teknologi, ponsel memang menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari menerima pesan, mencari informasi, hingga mengikuti perkembangan media sosial, semuanya bisa dilakukan hanya melalui satu perangkat.

Namun, ketika kebiasaan mengecek ponsel terus dilakukan saat sedang berbicara dengan orang lain, hal tersebut dapat memengaruhi kualitas komunikasi dan kedekatan hubungan.

Dalam perspektif psikologi, perilaku ini bisa berkaitan dengan kebutuhan emosional, kebiasaan mencari rangsangan baru, hingga cara seseorang menghadapi situasi yang membuatnya tidak nyaman.

Dilansir dari laman Geediting, berikut lima karakter yang mungkin ditunjukkan oleh orang yang sering memeriksa ponsel ketika sedang berbincang dengan orang lain.

1. Memiliki Rasa Takut Ketinggalan Informasi Salah satu kecenderungan yang bisa muncul adalah rasa takut tertinggal informasi atau dikenal dengan istilah Fear of Missing Out (FOMO).

Orang dengan kecenderungan ini biasanya merasa harus selalu mengetahui perkembangan terbaru, baik dari media sosial, pesan pribadi, maupun berita yang sedang ramai diperbincangkan.

Mereka khawatir melewatkan sesuatu yang dianggap penting apabila terlalu lama tidak membuka ponsel.

Akibatnya, meskipun sedang terlibat dalam percakapan, perhatian mereka mudah teralihkan oleh keinginan untuk memeriksa notifikasi.