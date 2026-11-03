Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Lania Monica
Selasa, 3 November 2026 | 21.55 WIB

Diam-Diam Menyakiti Diri Sendiri, 10 Kebiasaan Perempuan yang Belum Berdamai dengan Dirinya

Ilustrasi perempuan yang belum mencintai dirinya sendiri (Freepik) - Image

Ilustrasi perempuan yang belum mencintai dirinya sendiri (Freepik)

JawaPos.com – Tidak sedikit perempuan yang terlihat tangguh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka mampu menyelesaikan pekerjaan, mengurus keluarga, membantu orang terdekat, hingga menghadapi berbagai persoalan tanpa banyak mengeluh.

Namun, di balik sikap kuat tersebut, terkadang ada pergulatan batin yang tidak diketahui orang lain. Salah satunya adalah kesulitan menerima, menghargai, dan memperlakukan diri sendiri dengan penuh kasih sayang.

Padahal, mencintai diri sendiri bukan hanya tentang memberikan hadiah atau melakukan perawatan tubuh. Hal tersebut juga tercermin dari bagaimana seseorang menghargai perasaannya, menetapkan batasan, menerima kekurangan, serta memenuhi kebutuhan pribadinya.

Sayangnya, sebagian perempuan justru terbiasa mengabaikan kebahagiaan sendiri demi memenuhi harapan orang lain.

Dilansir dari laman Geediting, terdapat sepuluh perilaku yang dapat menjadi gambaran bahwa seorang perempuan belum sepenuhnya memiliki hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri.

Berikut penjelasannya beserta langkah sederhana untuk mulai memperbaikinya.

1. Terlalu Sering Meminta Maaf Meski Tidak Melakukan Kesalahan

Mengucapkan kata maaf memang menunjukkan kesopanan. Namun, jika dilakukan hampir setiap saat, termasuk ketika sebenarnya tidak ada kesalahan, kebiasaan tersebut bisa mencerminkan rasa tidak nyaman terhadap keberadaan diri sendiri.

Sebagian perempuan merasa harus selalu menjaga perasaan orang lain. Mereka takut dianggap merepotkan, mengganggu, atau menjadi sumber ketidaknyamanan.

Akibatnya, kata maaf sering keluar secara spontan bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan.

Untuk mengubah kebiasaan ini, cobalah menggunakan ungkapan terima kasih dalam situasi tertentu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
11 Penyebab Perempuan Selalu Merasa Insecure, Salah Satunya Standar Kecantikan - Image
Kepribadian

11 Penyebab Perempuan Selalu Merasa Insecure, Salah Satunya Standar Kecantikan

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 17.36 WIB

6 Hal Penting yang Sering Dilupakan oleh Laki-laki tentang Perempuan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Hal Penting yang Sering Dilupakan oleh Laki-laki tentang Perempuan Menurut Psikologi

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.14 WIB

12 Hal Paling Relate dengan Perempuan Introvert, Anda Pernah Mengalaminya Juga? - Image
Kepribadian

12 Hal Paling Relate dengan Perempuan Introvert, Anda Pernah Mengalaminya Juga?

Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.46 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore