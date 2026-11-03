Diam-Diam Menyakiti Diri Sendiri, 10 Kebiasaan Perempuan yang Belum Berdamai dengan Dirinya

Ilustrasi perempuan yang belum mencintai dirinya sendiri (Freepik)
JawaPos.com – Tidak sedikit perempuan yang terlihat tangguh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka mampu menyelesaikan pekerjaan, mengurus keluarga, membantu orang terdekat, hingga menghadapi berbagai persoalan tanpa banyak mengeluh.
Namun, di balik sikap kuat tersebut, terkadang ada pergulatan batin yang tidak diketahui orang lain. Salah satunya adalah kesulitan menerima, menghargai, dan memperlakukan diri sendiri dengan penuh kasih sayang.
Padahal, mencintai diri sendiri bukan hanya tentang memberikan hadiah atau melakukan perawatan tubuh. Hal tersebut juga tercermin dari bagaimana seseorang menghargai perasaannya, menetapkan batasan, menerima kekurangan, serta memenuhi kebutuhan pribadinya.
Sayangnya, sebagian perempuan justru terbiasa mengabaikan kebahagiaan sendiri demi memenuhi harapan orang lain.
Dilansir dari laman Geediting, terdapat sepuluh perilaku yang dapat menjadi gambaran bahwa seorang perempuan belum sepenuhnya memiliki hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri.
Berikut penjelasannya beserta langkah sederhana untuk mulai memperbaikinya.
Mengucapkan kata maaf memang menunjukkan kesopanan. Namun, jika dilakukan hampir setiap saat, termasuk ketika sebenarnya tidak ada kesalahan, kebiasaan tersebut bisa mencerminkan rasa tidak nyaman terhadap keberadaan diri sendiri.
Sebagian perempuan merasa harus selalu menjaga perasaan orang lain. Mereka takut dianggap merepotkan, mengganggu, atau menjadi sumber ketidaknyamanan.
Akibatnya, kata maaf sering keluar secara spontan bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan.
Untuk mengubah kebiasaan ini, cobalah menggunakan ungkapan terima kasih dalam situasi tertentu.
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