7 Alasan Mengapa Kamu Kesulitan Memercayai Orang Lain, Padahal Kamu Ingin Membangun Koneksi

seseorang yang kesulitan memercayai orang lain / foto: Magnific/wavebreakmedia_micro

JawaPos.com - Pernahkah kamu bertemu seseorang yang sebenarnya ingin kamu kenal lebih dekat, tetapi entah mengapa ada sesuatu dalam dirimu yang membuatmu sulit untuk benar-benar percaya kepadanya? Kamu ingin bercerita, ingin membuka diri, ingin memiliki hubungan yang lebih dekat, tetapi pada saat yang sama muncul perasaan takut, curiga, dan khawatir bahwa suatu hari nanti orang tersebut akan mengecewakanmu.

Kamu mungkin sering mempertanyakan maksud di balik perkataan seseorang, memikirkan ulang setiap tindakan mereka, atau merasa tidak nyaman ketika harus menunjukkan sisi dirimu yang paling rentan. Bahkan ketika seseorang sudah menunjukkan ketulusan, kamu tetap membutuhkan waktu yang sangat lama untuk merasa aman bersamanya.



Situasi seperti ini bisa terasa membingungkan. Di satu sisi, kamu menginginkan kedekatan emosional dan hubungan yang bermakna. Namun, di sisi lain, kamu justru membangun jarak untuk melindungi diri sendiri.



Dalam psikologi, kesulitan memercayai orang lain dapat berkaitan dengan berbagai faktor, mulai dari pengalaman masa lalu, pola keterikatan emosional (attachment style), mekanisme pertahanan diri, hingga cara seseorang memandang dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya.



Penting untuk dipahami bahwa tidak semua orang yang sulit percaya memiliki trauma atau masalah psikologis tertentu. Terkadang, sikap berhati-hati merupakan hasil dari pengalaman hidup yang membentuk cara seseorang memahami hubungan.



Lantas, mengapa kamu bisa begitu ingin membangun koneksi dengan seseorang, tetapi tetap kesulitan memercayainya?



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat tujuh kemungkinan penyebabnya menurut perspektif psikologi.



1. Kamu Pernah Dikecewakan oleh Orang yang Sangat Kamu Percayai



Salah satu alasan paling umum seseorang mengalami kesulitan memercayai orang lain adalah pengalaman dikecewakan oleh orang yang sebelumnya dianggap sebagai tempat paling aman.



Mungkin dahulu kamu pernah menceritakan rahasia kepada seseorang, tetapi orang tersebut justru menggunakannya untuk menyakitimu. Bisa juga kamu pernah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada seseorang, tetapi pada akhirnya dibohongi, dikhianati, atau ditinggalkan tanpa penjelasan.



Pengalaman semacam itu dapat memengaruhi cara otak memproses hubungan baru.



Dalam psikologi, pengalaman negatif yang melibatkan hubungan interpersonal dapat membentuk ekspektasi bahwa kedekatan emosional memiliki risiko. Akibatnya, ketika bertemu orang baru, kamu mungkin secara tidak sadar mencari tanda-tanda bahwa pengalaman menyakitkan yang sama akan terulang.



Kamu mulai berpikir, "Bagaimana kalau dia ternyata sama seperti orang sebelumnya?"



Meskipun orang yang sekarang belum melakukan kesalahan apa pun, pikiranmu sudah berusaha mengantisipasi kemungkinan terburuk.



Hal ini dapat berkaitan dengan mekanisme pembelajaran dari pengalaman. Otak manusia cenderung mengingat pengalaman yang melibatkan ancaman atau rasa sakit agar dapat menghindari situasi serupa di kemudian hari.



Sayangnya, mekanisme perlindungan tersebut terkadang membuatmu sulit membedakan antara orang yang benar-benar berpotensi menyakitimu dan orang baru yang sebenarnya memiliki niat baik.



Kamu akhirnya tidak hanya berhati-hati terhadap orang yang pernah menyakitimu, tetapi juga terhadap orang-orang yang bahkan belum memberimu alasan untuk merasa takut.



Apa yang bisa kamu pelajari?



Pengalaman buruk memang layak dijadikan pelajaran, tetapi tidak harus menjadi standar untuk menilai semua orang yang hadir dalam hidupmu.



Belajarlah memberikan kesempatan kepada seseorang berdasarkan perilaku dan konsistensinya saat ini, bukan semata-mata berdasarkan kesalahan orang lain di masa lalu.



2. Kamu Memiliki Pola Keterikatan yang Cenderung Menghindar (Avoidant Attachment)



Pernahkah kamu merasa nyaman ketika berinteraksi dengan seseorang selama hubungan tersebut masih berada di permukaan, tetapi mulai merasa tidak nyaman ketika hubungan itu semakin dekat?



Kamu mungkin menikmati percakapan ringan, bercanda, dan menghabiskan waktu bersama. Namun, ketika seseorang mulai menunjukkan ketertarikan emosional yang lebih dalam, kamu justru merasa ingin menarik diri.



Dalam teori keterikatan atau attachment theory yang dikembangkan oleh John Bowlby dan diperluas melalui penelitian Mary Ainsworth, pengalaman hubungan awal seseorang dapat memengaruhi bagaimana ia membangun kedekatan emosional ketika dewasa.



Salah satu pola yang dikenal adalah avoidant attachment atau pola keterikatan menghindar.



Orang dengan kecenderungan ini dapat merasa kurang nyaman ketika harus bergantung kepada orang lain atau ketika orang lain mulai bergantung secara emosional kepadanya.



Mereka mungkin terbiasa mengandalkan diri sendiri, menjaga privasi, dan menyelesaikan masalah tanpa melibatkan orang lain.



Bukan berarti mereka tidak membutuhkan hubungan. Justru, mereka juga bisa menginginkan kasih sayang, perhatian, dan kedekatan emosional. Hanya saja, kedekatan terkadang terasa seperti sesuatu yang mengancam kemandirian atau keamanan emosional mereka.



Misalnya, ketika seseorang mulai sering menghubungimu, ingin mengetahui perasaanmu, atau mengajak membicarakan masa depan hubungan, kamu mungkin merasa tertekan.



Pikiran seperti "Aku takut terlalu bergantung kepadanya" atau "Bagaimana kalau nanti aku kehilangan kebebasanku?" bisa muncul.



Akibatnya, kamu menciptakan jarak meskipun sebenarnya ingin tetap dekat.



Apa yang bisa kamu pelajari?



Kedekatan emosional tidak selalu berarti kehilangan kebebasan. Hubungan yang sehat justru memberikan ruang bagi dua orang untuk tetap menjadi diri sendiri sekaligus saling mendukung.



Kamu tidak harus langsung membuka seluruh sisi dirimu. Mulailah dengan membangun kedekatan secara bertahap sambil belajar bahwa menerima perhatian bukan berarti kehilangan kendali atas kehidupanmu.



3. Kamu Takut Menjadi Rentan di Hadapan Orang Lain (Fear of Vulnerability)



Membangun hubungan yang dekat membutuhkan keberanian untuk menunjukkan sisi diri yang tidak selalu sempurna.



Kamu perlu berani mengungkapkan perasaan, menceritakan pengalaman pribadi, mengakui kelemahan, bahkan memperlihatkan bagian dari dirimu yang selama ini berusaha kamu sembunyikan.



Namun, tidak semua orang merasa nyaman melakukan hal tersebut.



Mungkin kamu takut dianggap lemah ketika menangis. Kamu khawatir dinilai berlebihan ketika mengungkapkan perasaan. Atau kamu merasa bahwa menceritakan masalah pribadi hanya akan membuat orang lain memiliki kesempatan untuk menyakitimu.



Dalam psikologi, kerentanan emosional (emotional vulnerability) berkaitan dengan kesediaan seseorang untuk memperlihatkan perasaan dan pengalaman pribadi meskipun terdapat risiko penolakan, penilaian, atau kekecewaan.



Ketika kamu memiliki ketakutan yang besar terhadap kerentanan, kamu mungkin memilih untuk selalu terlihat baik-baik saja.



Kamu terbiasa menjawab "Aku tidak apa-apa" meskipun sebenarnya sedang mengalami banyak hal. Kamu bisa menjadi pendengar yang baik bagi orang lain, tetapi kesulitan menceritakan masalahmu sendiri.



Ironisnya, kamu mungkin menginginkan seseorang yang bisa memahami dirimu secara mendalam, tetapi tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk benar-benar mengenalmu.



Hal ini dapat menciptakan hubungan yang terasa dekat secara sosial, tetapi tetap berjarak secara emosional.



Sebab, koneksi yang mendalam bukan hanya tentang seberapa banyak waktu yang kamu habiskan bersama seseorang, melainkan juga tentang seberapa jauh kalian bersedia saling mengenal.



Apa yang bisa kamu pelajari?



Menjadi rentan bukan berarti kamu harus menceritakan seluruh rahasia atau pengalaman menyakitkan kepada seseorang.



Kamu bisa memulainya dengan hal sederhana, seperti mengungkapkan bahwa kamu sedang lelah, menceritakan sesuatu yang membuatmu khawatir, atau mengatakan bahwa ada hal yang membuatmu tidak nyaman.



Perhatikan bagaimana orang tersebut merespons keterbukaanmu.



Kepercayaan dapat tumbuh ketika kamu melihat bahwa seseorang mampu menerima perasaanmu tanpa merendahkan, menghakimi, atau menyalahgunakannya.



4. Kamu Terlalu Sering Memikirkan Kemungkinan Terburuk (Overthinking and Hypervigilance)



Salah satu hal yang membuat seseorang sulit memercayai orang lain adalah kebiasaan menganalisis terlalu banyak hal dalam sebuah hubungan.



Misalnya, seseorang membalas pesanmu lebih lama dari biasanya. Kamu langsung bertanya-tanya apakah dia mulai kehilangan ketertarikan.



Ketika seseorang membatalkan janji, kamu mulai berpikir bahwa dia sebenarnya tidak menganggapmu penting.



Bahkan, ketika seseorang memberikan perhatian, kamu mungkin justru mempertanyakan apakah ada maksud tertentu di balik kebaikannya.



Kamu seolah-olah terus mencari sesuatu yang bisa menjadi bukti bahwa orang tersebut tidak benar-benar tulus.



Dalam psikologi, pola kewaspadaan berlebihan terhadap kemungkinan ancaman dapat berkaitan dengan konsep hypervigilance.



Hypervigilance merupakan keadaan ketika seseorang terus-menerus memperhatikan lingkungan untuk mendeteksi potensi bahaya. Kondisi ini dapat muncul pada individu yang pernah mengalami pengalaman traumatis atau situasi yang membuatnya merasa tidak aman.



Namun, tidak semua kebiasaan overthinking merupakan hypervigilance. Keduanya merupakan konsep yang berbeda, meskipun dalam beberapa keadaan bisa saling berkaitan.



Ketika kamu terlalu sering mengantisipasi kemungkinan buruk, hubungan yang sebenarnya sedang berjalan baik pun bisa terasa melelahkan.



Kamu sulit menikmati kebersamaan karena sebagian pikiranmu terus sibuk mempertanyakan apakah orang tersebut benar-benar bisa dipercaya.



Akibatnya, kamu mungkin menciptakan kesimpulan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta.



Misalnya, kamu menganggap seseorang sedang menjauh hanya karena dia sedang sibuk dengan pekerjaannya.



Lama-kelamaan, kebiasaan ini dapat membuatmu kesulitan membangun komunikasi yang sehat karena kamu lebih sering menafsirkan daripada bertanya secara langsung.



Apa yang bisa kamu pelajari?



Ketika muncul kecurigaan terhadap seseorang, cobalah membedakan antara fakta dan interpretasi.



Tanyakan kepada dirimu sendiri:



Apa bukti nyata bahwa orang tersebut tidak bisa dipercaya?



Apakah aku sedang menilai perilakunya berdasarkan kejadian saat ini atau pengalaman masa lalu?



Apakah ada kemungkinan lain yang lebih masuk akal dari situasi ini?



Kamu tidak harus mengabaikan intuisi, tetapi juga tidak perlu memperlakukan setiap kekhawatiran sebagai sebuah kebenaran.



5. Kamu Terbiasa Mengandalkan Diri Sendiri dan Sulit Menerima Bantuan



Menjadi mandiri merupakan kualitas yang baik. Kamu mampu mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan sendiri.



Namun, kemandirian yang terlalu kaku terkadang membuatmu kesulitan membangun hubungan yang melibatkan kepercayaan.



Mungkin sejak kecil kamu terbiasa menyelesaikan masalah sendiri karena merasa tidak ada orang yang bisa diandalkan.



Ketika sedang sedih, kamu memilih diam. Ketika mengalami kesulitan, kamu berusaha mencari jalan keluar tanpa meminta bantuan.



Lama-kelamaan, kamu membangun keyakinan bahwa mengandalkan orang lain hanya akan membuatmu kecewa.



Dalam psikologi, pola seperti ini dapat berkaitan dengan strategi perlindungan diri yang terbentuk melalui pengalaman interpersonal.



Kamu belajar bahwa menjadi mandiri adalah cara paling aman untuk menghindari kekecewaan.



Masalahnya, hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan untuk memberi sekaligus menerima.



Ketika seseorang menawarkan bantuan, kamu mungkin merasa tidak nyaman. Kamu khawatir akan merepotkan orang lain, merasa berutang budi, atau takut suatu hari nanti bantuan tersebut akan digunakan sebagai alat untuk mengendalikanmu.



Padahal, membangun koneksi bukan berarti harus selalu kuat di hadapan orang lain.



Ada kalanya kamu perlu mengakui bahwa kamu membutuhkan dukungan, perhatian, dan kehadiran seseorang.



Apa yang bisa kamu pelajari?



Cobalah memahami bahwa menerima bantuan bukanlah tanda kelemahan.



Mulailah dari hal-hal kecil. Misalnya, menerima tawaran bantuan teman, meminta pendapat seseorang, atau menceritakan kesulitan yang sedang kamu hadapi.



Kamu tetap bisa menjadi pribadi yang mandiri tanpa harus menutup seluruh kemungkinan untuk bergantung secara sehat kepada orang lain.



6. Kamu Memiliki Harga Diri yang Rapuh dan Takut Ditolak



Terkadang, kesulitan memercayai orang lain bukan hanya berkaitan dengan bagaimana kamu memandang orang lain, tetapi juga bagaimana kamu memandang dirimu sendiri.



Kamu mungkin diam-diam merasa bahwa dirimu tidak cukup menarik, tidak cukup baik, atau tidak cukup berharga untuk dipertahankan oleh seseorang.



Akibatnya, ketika ada orang yang mulai mendekat, kamu justru mempertanyakan ketulusannya.



Kamu berpikir, "Mengapa dia ingin dekat denganku?" atau "Apa yang sebenarnya dia cari dariku?"



Bahkan, ketika seseorang menunjukkan perhatian secara konsisten, kamu mungkin merasa sulit menerima bahwa ada orang yang benar-benar menyukaimu tanpa mengharapkan sesuatu sebagai imbalan.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan konsep self-esteem atau harga diri, serta sensitivitas terhadap penolakan (rejection sensitivity).



Rejection sensitivity menggambarkan kecenderungan seseorang untuk mengantisipasi, mudah menangkap, dan bereaksi kuat terhadap kemungkinan penolakan dalam hubungan interpersonal.



Ketika seseorang memiliki sensitivitas penolakan yang tinggi, perilaku orang lain yang sebenarnya netral bisa ditafsirkan sebagai tanda ketidaksukaan.



Misalnya, ketika seseorang tidak segera membalas pesan, kamu mungkin langsung merasa tidak diinginkan.



Ketika dia memberikan kritik sederhana, kamu merasa bahwa dia sudah tidak menyukaimu.



Untuk melindungi diri dari kemungkinan ditolak, kamu mungkin memilih menjauh terlebih dahulu.



Dengan begitu, kamu merasa memiliki kendali atas situasi. Kamu tidak perlu menunggu seseorang meninggalkanmu karena kamu sudah lebih dahulu menciptakan jarak.



Namun, perilaku tersebut justru dapat menghalangi terbentuknya hubungan yang sebenarnya kamu inginkan.



Apa yang bisa kamu pelajari?



Belajarlah membangun hubungan yang sehat dengan dirimu sendiri.



Kamu tidak harus menjadi sempurna agar layak disayangi dan dihargai. Kamu juga tidak perlu terus-menerus membuktikan bahwa dirimu pantas mendapatkan perhatian seseorang.



Cobalah menerima bahwa tidak semua hubungan akan berjalan sesuai harapan, tetapi kemungkinan ditolak bukan berarti kamu tidak berharga.



Semakin kamu mampu menerima dirimu sendiri, semakin besar kemungkinan kamu membangun hubungan tanpa terus-menerus mencari pembuktian atas nilai dirimu.



7. Kamu Menganggap Kepercayaan sebagai Sesuatu yang Berisiko Kehilangan Kendali



Ada orang yang sebenarnya ingin memiliki hubungan dekat, tetapi merasa takut ketika mulai menyadari bahwa seseorang memiliki pengaruh emosional terhadap dirinya.



Ketika kamu mulai menyukai seseorang, misalnya, kamu mungkin menyadari bahwa suasana hatimu bisa dipengaruhi oleh sikap dan perkataannya.



Ketika dia memberikan perhatian, kamu merasa bahagia. Namun, ketika dia menjauh, kamu merasa kecewa.



Perasaan tersebut membuatmu menyadari bahwa semakin dekat hubunganmu dengan seseorang, semakin besar pula kemungkinan orang tersebut memengaruhi kondisi emosionalmu.



Bagi sebagian orang, keadaan ini terasa menakutkan.



Mereka menganggap bahwa memberikan kepercayaan berarti memberikan sebagian kendali atas kebahagiaan dan perasaan kepada orang lain.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan kebutuhan akan kontrol dan strategi perlindungan diri.



Seseorang yang sangat mengutamakan kontrol mungkin merasa lebih aman ketika tidak terlalu bergantung secara emosional kepada siapa pun.



Dia lebih memilih menjaga jarak daripada menghadapi ketidakpastian dalam hubungan.



Misalnya, ketika hubungan mulai terasa semakin serius, kamu tiba-tiba mencari alasan untuk mengurangi intensitas komunikasi.



Bukan karena kamu tidak menyukai orang tersebut, melainkan karena kedekatan itu mulai membuatmu merasa kehilangan kendali.



Padahal, hubungan yang sehat memang selalu melibatkan sejumlah ketidakpastian. Kamu tidak pernah bisa sepenuhnya mengendalikan bagaimana seseorang akan bersikap, apa yang akan dia rasakan, atau bagaimana hubungan kalian akan berkembang.



Yang bisa kamu kendalikan adalah batasan pribadi, keputusan, komunikasi, dan cara kamu merespons situasi.



Apa yang bisa kamu pelajari?



Cobalah mengubah cara pandangmu terhadap kepercayaan.



Memercayai seseorang bukan berarti menyerahkan seluruh kendali atas hidupmu. Kepercayaan yang sehat justru dibangun bersama batasan yang jelas.



Kamu boleh memiliki kehidupan sendiri, menyampaikan kebutuhan, mengatakan tidak, dan mengambil jarak ketika seseorang memperlakukanmu dengan buruk.



Kamu tidak harus memilih antara menjadi pribadi yang mandiri dan memiliki hubungan emosional yang dekat.



Keduanya bisa berjalan berdampingan.



Kesimpulan: Kamu Bisa Belajar Memercayai Orang Lain Tanpa Harus Mengabaikan Perlindungan Diri



Kesulitan memercayai orang lain ketika sebenarnya ingin membangun koneksi merupakan pengalaman yang bisa terasa melelahkan.



Kamu ingin memiliki seseorang yang dapat diajak berbagi cerita, seseorang yang bisa memahami perasaanmu, dan seseorang yang kehadirannya membuatmu merasa diterima.



Namun, ada bagian dari dirimu yang selalu mengingatkan bahwa kedekatan bisa berakhir dengan kekecewaan.



Bisa jadi, kamu pernah dikhianati, tumbuh dengan pengalaman hubungan yang kurang aman, takut menunjukkan kerentanan, terlalu sering mengantisipasi kemungkinan buruk, atau merasa lebih aman ketika tidak mengandalkan siapa pun.



Apa pun penyebabnya, penting untuk memahami bahwa kesulitan memercayai orang lain bukan berarti kamu tidak mampu membangun hubungan yang sehat.



Kepercayaan bukan sesuatu yang harus diberikan sekaligus. Ia dapat tumbuh secara perlahan melalui komunikasi, konsistensi, rasa saling menghormati, dan pengalaman bahwa seseorang mampu menjaga batasan serta menghargai perasaanmu.



Kamu juga tidak perlu memaksakan diri untuk langsung terbuka kepada siapa pun hanya karena ingin memiliki koneksi yang mendalam.



Berikan waktu kepada dirimu sendiri untuk mengenal seseorang. Perhatikan bagaimana dia memperlakukanmu ketika keadaan sedang tidak menyenangkan. Lihat apakah perkataannya sesuai dengan tindakannya.



Pada saat yang sama, belajarlah membedakan antara intuisi yang didasarkan pada perilaku nyata dan ketakutan yang muncul karena pengalaman masa lalu.



Jika ketakutan untuk memercayai orang lain sampai mengganggu hubungan, membuatmu terus-menerus cemas, atau menyebabkanmu menghindari kedekatan yang sebenarnya kamu inginkan, berbicara dengan psikolog dapat menjadi langkah yang membantu.



Pada akhirnya, membangun koneksi bukan tentang menemukan seseorang yang bisa menjamin bahwa kamu tidak akan pernah terluka.



Melainkan tentang belajar mengenali siapa yang layak mendapatkan kepercayaanmu, berani membangun kedekatan secara bertahap, dan tetap menghargai dirimu sendiri di dalam prosesnya.



