7 Alasan Mengapa Membenci Gym Bisa Menjadi Keuntungan untuk Kamu Menurut Psikologi

seseorang yang tidak suka dengan aktivitas gym / foto: Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Banyak orang merasa bersalah karena tidak menyukai gym.

Mereka melihat orang lain rutin mengangkat beban, berlari di treadmill, mengikuti kelas olahraga, atau menghabiskan waktu berjam-jam di pusat kebugaran. Sementara itu, setiap kali membayangkan harus pergi ke gym, yang muncul justru rasa malas, bosan, tidak nyaman, bahkan cemas.



Akhirnya muncul sebuah kesimpulan:



"Mungkin saya memang tidak disiplin."



Padahal, belum tentu.



Tidak menyukai gym tidak otomatis berarti kamu malas, tidak peduli kesehatan, atau tidak memiliki kemauan untuk berubah. Dalam psikologi, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh konteks, lingkungan, motivasi, pengalaman sebelumnya, dan seberapa cocok sebuah aktivitas dengan kebutuhan psikologis seseorang.



Dengan kata lain, mungkin masalahnya bukan kamu tidak suka bergerak. Mungkin kamu hanya tidak suka cara tertentu untuk bergerak.



Dan justru di situlah ketidaksukaan terhadap gym bisa menjadi sebuah keuntungan.



Ketika kamu berhenti memaksakan diri mengikuti bentuk olahraga yang tidak cocok, kamu memiliki kesempatan untuk menemukan cara bergerak yang lebih menyenangkan dan lebih mungkin bertahan dalam jangka panjang.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat tujuh alasannya.



1. Membenci gym memaksamu mencari aktivitas yang benar-benar kamu sukai



Salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang ingin hidup lebih sehat adalah menganggap bahwa olahraga harus dilakukan dengan cara tertentu.



Pergi ke gym.



Mengangkat beban.



Berlari di treadmill.



Menggunakan mesin kardio.



Melakukan latihan sesuai program tertentu.



Padahal, aktivitas fisik tidak harus selalu berbentuk seperti itu.



Kamu bisa berjalan kaki, bersepeda, berenang, bermain badminton, hiking, menari, bermain basket, melakukan yoga, berkebun, atau sekadar berjalan lebih banyak dalam kehidupan sehari-hari.



Ketika kamu tidak menyukai gym, kamu justru dipaksa untuk bertanya:



"Kalau bukan gym, aktivitas apa yang sebenarnya saya nikmati?"



Pertanyaan ini penting secara psikologis.



Manusia cenderung lebih mudah mempertahankan perilaku yang memberikan pengalaman positif. Jika sebuah aktivitas terasa menyenangkan, tidak terlalu menekan, dan sesuai dengan preferensi pribadi, kemungkinan seseorang untuk mengulanginya biasanya menjadi lebih besar.



Sebaliknya, jika setiap sesi olahraga terasa seperti hukuman, kamu mungkin bisa memaksakan diri selama beberapa minggu. Namun setelah motivasi awal menghilang, kebiasaan tersebut mudah runtuh.



Karena itu, menemukan aktivitas yang kamu sukai bisa jauh lebih penting daripada menemukan olahraga yang menurut orang lain paling ideal.



Bayangkan dua orang.



Orang pertama memaksakan diri pergi ke gym empat kali seminggu, tetapi setiap sesi terasa menyiksa. Setelah dua bulan, ia berhenti.



Orang kedua berjalan kaki 45 menit hampir setiap sore karena ia menikmati suasana lingkungan, mendengarkan musik, atau berbincang dengan pasangannya.



Secara teori, aktivitas orang pertama mungkin terlihat lebih "serius".



Tetapi dalam kehidupan nyata, konsistensi orang kedua bisa menjadi jauh lebih berharga.



Olahraga yang kamu lakukan secara konsisten lebih berguna daripada olahraga sempurna yang akhirnya kamu tinggalkan.



2. Kamu bisa terhindar dari motivasi yang hanya bergantung pada penampilan



Gym sering kali diasosiasikan dengan perubahan bentuk tubuh.



Perut lebih rata.



Otot lebih besar.



Berat badan turun.



Tubuh terlihat lebih atletis.



Tidak ada yang salah dengan memiliki tujuan seperti itu. Masalahnya muncul ketika penampilan menjadi satu-satunya alasan seseorang berolahraga.



Dalam psikologi motivasi, alasan seseorang melakukan sesuatu dapat memengaruhi bagaimana perilaku tersebut bertahan.



Jika seseorang hanya berolahraga karena membenci bentuk tubuhnya, setiap sesi latihan bisa menjadi pengingat bahwa dirinya merasa "belum cukup baik".



Akibatnya, olahraga tidak lagi terasa seperti bentuk perawatan diri.



Ia berubah menjadi hukuman.



"Saya harus olahraga karena tubuh saya jelek."



"Saya tidak boleh makan ini karena nanti berat badan saya naik."



"Saya harus pergi ke gym karena saya tidak suka melihat diri saya sendiri."



Pola seperti ini bisa menciptakan hubungan yang tidak sehat dengan olahraga dan tubuh.



Sebaliknya, jika kamu tidak tertarik dengan budaya gym, kamu mungkin lebih mudah mencari alasan lain untuk bergerak.



Misalnya:



"Saya ingin tubuh saya lebih kuat."



"Saya ingin punya energi lebih banyak."



"Saya ingin tidur lebih nyenyak."



"Saya ingin bisa berjalan jauh tanpa mudah lelah."



"Saya ingin merasa lebih segar setelah bekerja."



Motivasi semacam ini lebih berfokus pada fungsi dan kesejahteraan, bukan sekadar penampilan.



Dan perubahan perspektif tersebut dapat membuat olahraga terasa lebih manusiawi.



Tubuh bukan proyek yang harus terus diperbaiki.



Tubuh adalah sesuatu yang digunakan untuk menjalani kehidupan.



3. Kamu belajar bahwa kesehatan tidak harus mengikuti tren



Ada masa ketika gym menjadi simbol gaya hidup sehat.



Media sosial memperlihatkan rutinitas latihan, pakaian olahraga, protein shake, program pembentukan otot, dan berbagai macam tantangan kebugaran.



Akibatnya, seseorang bisa dengan mudah berpikir:



"Kalau saya tidak pergi ke gym, berarti saya tidak menjalani hidup sehat."



Padahal kesehatan jauh lebih kompleks daripada itu.



Tidur yang cukup penting.



Pola makan penting.



Aktivitas fisik penting.



Kesehatan mental penting.



Hubungan sosial penting.



Mengelola stres penting.



Istirahat juga penting.



Gym hanyalah salah satu tempat untuk melakukan aktivitas fisik.



Bukan satu-satunya.



Ketika kamu tidak menyukai gym, kamu mungkin justru menjadi lebih kritis terhadap definisi "hidup sehat" yang ditampilkan lingkungan sosial.



Kamu mulai menyadari bahwa kesehatan tidak harus terlihat keren.



Berjalan kaki di sekitar rumah mungkin tidak terlihat spektakuler di media sosial.



Naik tangga mungkin tidak menghasilkan foto transformasi yang mengesankan.



Bermain dengan anak mungkin tidak dianggap sebagai "workout".



Namun semuanya dapat menjadi bagian dari kehidupan yang lebih aktif.



Pada titik tertentu, kamu mungkin menyadari bahwa tujuan kesehatan bukanlah terlihat seperti orang yang sedang menjalani program kebugaran.



Tujuannya adalah memiliki tubuh dan pikiran yang cukup sehat untuk menjalani kehidupan yang kamu inginkan.



4. Kamu menjadi lebih sadar terhadap motivasi pribadi



Tidak menyukai gym juga dapat menjadi kesempatan untuk memahami diri sendiri.



Coba tanyakan:



Apa sebenarnya yang membuat saya tidak suka gym?



Apakah karena suasananya?



Apakah kamu merasa diperhatikan orang lain?



Apakah kamu tidak nyaman berada di antara banyak orang?



Apakah kamu bosan dengan rutinitas yang berulang?



Apakah kamu tidak suka perjalanan menuju gym?



Apakah jadwalnya sulit?



Apakah kamu tidak menikmati latihan dengan mesin?



Atau mungkin pengalaman masa lalu membuat olahraga terasa seperti kewajiban?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena "saya benci gym" sebenarnya bisa menyembunyikan banyak alasan berbeda.



Misalnya, seseorang mungkin bukan membenci olahraga.



Ia hanya membenci lingkungan gym.



Orang lain mungkin tidak membenci latihan kekuatan.



Ia hanya tidak suka melakukan latihan tersebut di depan banyak orang.



Ada juga orang yang sebenarnya menikmati aktivitas fisik, tetapi tidak menyukai struktur latihan yang terlalu kaku.



Dengan memahami penyebabnya, kamu bisa menemukan solusi yang lebih tepat.



Kalau kamu tidak suka keramaian, mungkin berolahraga di rumah lebih cocok.



Kalau kamu bosan dengan mesin, mungkin bersepeda atau bermain olahraga lebih menarik.



Kalau kamu tidak suka rutinitas, mungkin aktivitas outdoor yang berbeda-beda bisa menjadi pilihan.



Jadi, ketidaksukaan terhadap gym bisa berfungsi sebagai informasi tentang dirimu sendiri.



Dan semakin kamu memahami dirimu, semakin mudah kamu membangun kebiasaan yang realistis.



5. Kamu terhindar dari pola "semua atau tidak sama sekali"



Ada jebakan psikologis yang cukup umum dalam perubahan kebiasaan:



"Kalau saya tidak bisa melakukannya dengan sempurna, lebih baik tidak usah."



Seseorang menetapkan target pergi ke gym lima kali seminggu.



Minggu pertama berhasil.



Minggu kedua berhasil tiga kali.



Minggu ketiga hanya sekali.



Lalu muncul pikiran:



"Saya gagal."



Akhirnya ia berhenti sepenuhnya.



Padahal, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai jadwal.



Ada pekerjaan.



Ada perjalanan.



Ada keluarga.



Ada hari ketika tubuh lelah.



Ada hari ketika pikiran sedang penuh.



Ada hari ketika kamu memang tidak memiliki energi.



Ketika kamu tidak menjadikan gym sebagai satu-satunya bentuk olahraga, pilihanmu menjadi lebih fleksibel.



Hari ini tidak sempat latihan satu jam?



Berjalan 20 menit.



Tidak ingin melakukan latihan berat?



Lakukan peregangan.



Tidak ingin sendirian?



Ajak teman berjalan.



Tidak ingin keluar rumah?



Lakukan aktivitas fisik sederhana di rumah.



Pendekatan seperti ini membantu menghilangkan pola pikir bahwa olahraga hanya "berhasil" jika dilakukan secara sempurna.



Padahal, kebiasaan yang bertahan lama sering kali dibangun dari tindakan-tindakan kecil yang terus dilakukan.



Sedikit tetapi konsisten dapat lebih berarti daripada banyak tetapi hanya sesekali.



6. Kamu bisa membangun hubungan yang lebih fleksibel dengan olahraga



Salah satu keuntungan terbesar dari tidak terlalu terikat pada gym adalah kamu belajar bahwa aktivitas fisik dapat menjadi bagian dari kehidupan, bukan kewajiban terpisah yang harus selalu dijadwalkan.



Misalnya, kamu bisa memilih berjalan kaki ketika pergi ke tempat yang dekat.



Menggunakan tangga ketika memungkinkan.



Bermain bersama anak.



Membersihkan rumah.



Bersepeda pada akhir pekan.



Berenang ketika sedang ingin.



Hiking ketika ingin berada di alam.



Atau sekadar melakukan aktivitas yang membuat tubuh lebih banyak bergerak.



Pendekatan seperti ini membuat konsep olahraga menjadi lebih luas.



Kamu tidak lagi berpikir:



"Apakah hari ini saya sudah workout?"



Tetapi:



"Bagaimana saya bisa membuat hari ini sedikit lebih aktif?"



Perubahan kecil dalam cara berpikir tersebut dapat membuat aktivitas fisik terasa lebih mudah dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari.



Dan fleksibilitas sangat penting.



Karena manusia bukan robot.



Kebutuhan kita berubah dari hari ke hari.



Ada hari ketika kita memiliki banyak energi.



Ada hari ketika kita membutuhkan pemulihan.



Ada hari ketika kita ingin berolahraga sendirian.



Ada hari ketika kita membutuhkan interaksi sosial.



Tidak ada satu bentuk aktivitas yang harus cocok untuk semua situasi.



7. Kamu dipaksa mendefinisikan kesehatan dengan caramu sendiri



Mungkin ini adalah keuntungan terbesar.



Membenci gym bisa membuat kamu berhenti membandingkan perjalanan kesehatanmu dengan orang lain.



Kamu tidak lagi harus terlihat seperti influencer kebugaran.



Tidak harus mengangkat beban sebanyak orang lain.



Tidak harus memiliki tubuh seperti atlet.



Tidak harus mengikuti rutinitas orang lain.



Kamu bisa mulai bertanya:



"Seperti apa kehidupan sehat yang cocok untuk saya?"



Mungkin jawabannya adalah berjalan kaki setiap pagi.



Mungkin bersepeda dua kali seminggu.



Mungkin bermain badminton bersama teman.



Mungkin berenang.



Mungkin melakukan latihan sederhana di rumah.



Mungkin kombinasi beberapa aktivitas.



Yang penting bukan apakah aktivitas tersebut terlihat mengesankan.



Yang penting adalah apakah aktivitas itu membantu kamu menjalani kehidupan dengan lebih baik dan bisa kamu pertahankan.



Pada akhirnya, kesehatan bukan kompetisi.



Tidak ada hadiah karena menjadi orang yang paling sering berada di gym.



Tidak ada medali karena memiliki rutinitas yang paling ekstrem.



Dan tidak ada gunanya memiliki program olahraga yang "sempurna" jika program tersebut membuatmu merasa tertekan sampai akhirnya berhenti.



Jadi, Apakah Membenci Gym Itu Benar-Benar Menguntungkan?



Tentu saja, kita tidak perlu mengubah ketidaksukaan terhadap gym menjadi sesuatu yang romantis.



Jika kamu membenci gym dan akibatnya tidak melakukan aktivitas fisik sama sekali, tentu itu bukan keuntungan.



Masalahnya bukan apakah kamu pergi ke gym atau tidak.



Masalah sebenarnya adalah apakah kamu menemukan bentuk aktivitas yang cukup kamu sukai untuk dilakukan secara konsisten.



Gym bisa menjadi tempat yang luar biasa bagi sebagian orang.



Ada orang yang menikmati latihan beban.



Ada yang menyukai suasananya.



Ada yang menikmati perkembangan kekuatan dari waktu ke waktu.



Ada yang merasa lebih termotivasi ketika berlatih bersama orang lain.



Namun orang lain mungkin justru merasa lebih bahagia bersepeda, berjalan, berenang, menari, bermain olahraga, atau melakukan aktivitas fisik di luar gym.



Tidak ada satu jalan yang berlaku untuk semua orang.



Dan mungkin itulah pelajaran psikologis terpentingnya:



Kamu tidak harus menyukai cara orang lain menjaga tubuhnya. Kamu perlu menemukan cara yang masuk akal bagi dirimu sendiri.



Jika gym membuatmu tidak nyaman, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu malas.



Cobalah mengganti pertanyaannya.



Bukan:



"Mengapa saya tidak bisa disiplin pergi ke gym?"



Tetapi:



"Aktivitas fisik seperti apa yang membuat saya ingin kembali melakukannya?"



Pertanyaan kedua jauh lebih produktif.



Karena tujuan akhirnya bukan menjadi orang yang rajin pergi ke gym.



Tujuan akhirnya adalah menjadi seseorang yang mampu menjaga tubuhnya dengan cara yang realistis, sehat, dan berkelanjutan.



Dan terkadang, jalan menuju kehidupan yang lebih aktif justru dimulai dengan mengakui satu hal sederhana:



"Saya memang tidak suka gym."



Tidak apa-apa.



