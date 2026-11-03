Rezeki Datang Seiring Kedewasaan, 7 Kebiasaan Ini Jadi Rahasia Membangun Kekayaan di Usia Lanjut

ilustrasi orang yang kaya di usia lanjut. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kesuksesan finansial tidak selalu harus diraih ketika seseorang masih berusia muda. Sebagian orang justru membutuhkan perjalanan panjang sebelum akhirnya mampu menikmati kehidupan yang mapan dan berkecukupan.
Memasuki usia 40-an, 50-an, bahkan lebih, seseorang biasanya memiliki pengalaman serta pertimbangan yang lebih matang dalam menentukan keputusan hidup. Pengalaman tersebut dapat menjadi bekal penting untuk membangun kekayaan secara perlahan dan berkelanjutan.
Menjadi kaya di usia lanjut bukan hanya berkaitan dengan besarnya pendapatan. Kebiasaan mengelola uang, kemampuan mengendalikan diri, serta kecermatan melihat peluang juga memiliki peran besar dalam menentukan kondisi finansial seseorang.
Dilansir dari geediting, terdapat tujuh karakter dan kebiasaan yang sering ditemukan pada orang-orang yang berhasil mencapai kesuksesan finansial ketika memasuki usia matang.
Orang yang berhasil membangun kekayaan biasanya memahami bahwa hasil besar membutuhkan proses panjang. Mereka tidak selalu mengejar keuntungan dalam waktu singkat, melainkan lebih memilih melakukan langkah kecil secara teratur.
Kebiasaan menyisihkan sebagian penghasilan, berinvestasi secara berkala, serta meningkatkan kemampuan diri menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Mereka menyadari bahwa konsistensi sering kali memberikan hasil lebih baik dibandingkan tindakan terburu-buru yang hanya mengandalkan keberuntungan sesaat.
Salah satu karakter penting orang yang sukses secara finansial adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.
Mereka tidak merasa cukup dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Perubahan zaman, perkembangan teknologi, dan kondisi ekonomi membuat mereka terus memperbarui wawasan.
Ketika menemukan informasi baru yang lebih relevan, mereka tidak segan mengubah pandangan atau strategi sebelumnya.
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