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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 3 November 2026 | 18.43 WIB

Tetap Mewah Tanpa Boros, Intip 13 Strategi Orang Tajir Mengatur Pengeluaran

cara orang tajir mengatur uang lebih irit tanpa terlihat pelit./Freepik/ freepik - Image

cara orang tajir mengatur uang lebih irit tanpa terlihat pelit./Freepik/ freepik

JawaPos.com – Memiliki kekayaan bukan berarti seseorang harus selalu mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Justru, kemampuan mengelola keuangan secara cermat menjadi salah satu hal penting dalam menjaga kestabilan finansial.

Sebagian orang menganggap hidup hemat identik dengan pelit karena harus membatasi pengeluaran. Padahal, keduanya mempunyai makna yang berbeda. Berhemat berarti mampu menentukan prioritas dan menggunakan uang sesuai kebutuhan tanpa harus mengorbankan kenyamanan hidup.

Orang dengan kondisi finansial mapan umumnya memahami bahwa setiap pengeluaran harus memberikan manfaat yang sepadan. Mereka tidak selalu mengejar barang murah, tetapi lebih mempertimbangkan kualitas, ketahanan, dan nilai jangka panjang dari sesuatu yang dibeli.

Kebiasaan sederhana seperti menghindari belanja impulsif, memanfaatkan keuntungan dari transaksi, hingga merawat barang agar lebih awet dapat membantu menjaga kondisi keuangan tetap sehat.

Dilansir dari geediting.com, terdapat 13 cara yang bisa ditiru dari kebiasaan orang kaya dalam mengatur uang agar lebih hemat tanpa harus terlihat pelit. Berikut penjelasannya.

1. Memilih Barang Berkualitas daripada Sering Membeli Barang Murah

Salah satu kebiasaan orang yang pandai mengelola kekayaan adalah tidak mudah tergoda membeli barang hanya karena harganya murah.

Mereka lebih mempertimbangkan kualitas dan daya tahan produk sebelum memutuskan untuk membelinya.

Sebagai contoh, membeli sepatu dengan bahan berkualitas mungkin membutuhkan biaya lebih besar pada awalnya. Namun, jika sepatu tersebut dapat digunakan selama bertahun-tahun, pengeluaran untuk mengganti alas kaki bisa menjadi lebih sedikit.

Hal serupa berlaku untuk pakaian, perlengkapan rumah tangga, hingga peralatan memasak.

Selain memilih produk yang tahan lama, mereka juga terbiasa merawat dan memperbaiki barang yang masih layak digunakan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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