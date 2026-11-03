Diam Bukan Berarti Tidak Tahu, 7 Sikap Ini Justru Mencerminkan Orang yang Bijaksana

JawaPos.com – Kebijaksanaan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang berpendidikan tinggi atau mereka yang mempunyai kecerdasan luar biasa. Padahal, kemampuan memahami kehidupan tidak selalu berkaitan dengan prestasi akademis maupun tingkat kecerdasan intelektual seseorang.

Seseorang yang bijaksana justru dapat dikenali melalui cara berpikir, mengambil keputusan, serta memperlakukan orang lain dalam berbagai situasi.

Menariknya, tanda-tanda kebijaksanaan tersebut terkadang muncul melalui tindakan sederhana yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kemampuan mendengarkan, menerima perbedaan pendapat, hingga memahami bahwa setiap orang mempunyai perjalanan hidup masing-masing.

Orang yang memiliki kebijaksanaan biasanya tidak merasa harus selalu benar atau menjadi pusat perhatian. Mereka lebih mengutamakan pemahaman, pembelajaran, dan kemampuan melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang.

Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh sikap yang dapat menjadi gambaran bahwa seseorang mempunyai kebijaksanaan mendalam, bahkan tanpa menyadarinya. Berikut penjelasannya.

1. Lebih Memilih Mengamati Sebelum Mengutarakan Pendapat Salah satu karakter yang sering ditemukan pada orang bijaksana adalah kebiasaan memperhatikan keadaan sebelum memberikan tanggapan.

Mereka tidak terburu-buru menyampaikan pendapat hanya demi menunjukkan bahwa dirinya memahami suatu persoalan. Sebaliknya, mereka memilih mendengarkan pembicaraan, memperhatikan situasi, dan memahami sudut pandang orang lain terlebih dahulu.

Kebiasaan tersebut membuat mereka lebih berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Mereka juga mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil kesimpulan.

Bagi orang bijaksana, berbicara bukanlah tentang seberapa banyak kalimat yang bisa disampaikan, melainkan seberapa besar manfaat dari perkataan tersebut.