Jangan Sampai Anak Menjauh, Ini 7 Sikap Orang Tua yang Tanpa Sadar Membuat Mereka Enggan Menghubungi

JawaPos.com – Hubungan antara orang tua dan anak tentu mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Ketika anak mulai dewasa, mereka memiliki kesibukan, tanggung jawab, serta kehidupan pribadi yang terkadang membuat komunikasi dengan keluarga tidak lagi sesering dahulu.

Bagi sebagian orang tua, berkurangnya frekuensi telepon atau pesan dari anak bisa menimbulkan rasa sedih dan khawatir. Tidak jarang kondisi tersebut membuat orang tua bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang berubah dalam hubungan keluarga.

Namun, kesibukan bukan satu-satunya alasan anak mulai jarang menghubungi orang tua. Pola komunikasi dan sikap yang selama ini terbentuk juga bisa memengaruhi kenyamanan mereka dalam menjalin hubungan.

Terkadang, tindakan yang dianggap sebagai bentuk perhatian justru dapat membuat anak merasa tertekan, kurang dihargai, atau tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh kesalahan yang kerap tidak disadari orang tua dan berpotensi membuat anak dewasa semakin jarang menghubungi mereka. Berikut penjelasannya.

1. Memiliki Harapan yang Terlalu Tinggi terhadap Anak Salah satu hal yang dapat membuat hubungan orang tua dan anak menjadi kurang nyaman adalah ekspektasi yang berlebihan.

Sebagian orang tua mungkin berharap anak selalu menelepon setiap hari, rutin berkunjung, atau memberikan kabar setiap kali melakukan aktivitas tertentu. Padahal, setelah dewasa, anak memiliki berbagai tanggung jawab yang harus diselesaikan.

Pekerjaan, keluarga, hubungan pertemanan, dan kebutuhan pribadi membuat waktu mereka terbagi dalam banyak hal. Jika orang tua terus menuntut perhatian tanpa mempertimbangkan keadaan tersebut, anak bisa merasa terbebani.

Karena itu, penting untuk membangun harapan yang lebih realistis. Orang tua tetap bisa menunjukkan kerinduan dan perhatian tanpa harus membuat anak merasa bersalah karena tidak selalu tersedia.