5 Hal yang Tidak Seharusnya Ditoleransi Karyawan di Tempat Kerja, Waspadai Atasan Toxic

JawaPos.com - Pengalaman bertahun-tahun di dunia kerja tidak selalu membuat seseorang mampu mengenali lingkungan kerja yang mulai menjadi tidak sehat.
Bahkan, karyawan yang sudah terbiasa menghadapi dinamika dan politik kantor terkadang masih kesulitan menyadari ketika dirinya diperlakukan secara tidak adil.
Lingkungan kerja yang sehat tidak hanya ditentukan oleh hubungan antarkaryawan, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan.
Atasan yang baik seharusnya mampu memberikan dukungan, menghargai kontribusi tim, serta memastikan setiap pekerja mendapatkan perlakuan yang layak.
Pelatih kepemimpinan Phillip Holmes dalam artikel YourTango mengungkap sejumlah tanda yang dapat membantu karyawan mengenali ketika manajer mulai memperlakukan mereka secara buruk.
Salah satunya adalah kebiasaan membiarkan pekerja menanggung berbagai tuntutan yang tidak masuk akal.
Lantas, apa saja hal yang sering ditoleransi oleh karyawan yang dirugikan di tempat kerja? Berikut lima di antaranya dirangkum dari YourTango.
1. Mengabaikan Kelelahan dan Meremehkan Burnout Karyawan
Salah satu tanda lingkungan kerja yang tidak sehat adalah ketika atasan mengabaikan kelelahan karyawan.
Mereka cenderung menganggap stres sebagai hal biasa dan tidak memberikan perhatian terhadap kondisi pekerja yang mulai kewalahan.
Budaya kerja yang terlalu menuntut dapat membuat karyawan merasa harus selalu memberikan performa terbaik tanpa mendapatkan dukungan yang sepadan.
Tekanan tersebut semakin besar ketika pekerjaan menjadi prioritas utama, sementara kebutuhan pribadi dan kesehatan justru diabaikan.
Kondisi ini dapat memicu burnout atau kelelahan kerja berkepanjangan. Gejalanya tidak hanya berupa kelelahan fisik dan menurunnya produktivitas, tetapi juga dapat terlihat dari perubahan perilaku sehari-hari.
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