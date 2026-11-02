8 Alasan Mengapa Merasa Didengarkan Bisa Menentukan Keberhasilan atau Kegagalan Sebuah Hubungan

seseorang yang mendengarkan pasangannya dengan seksama / foto: Magnific/yanalya

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, baik hubungan romantis, pernikahan, persahabatan, maupun hubungan keluarga, ada satu kebutuhan emosional yang sering kali dianggap sederhana, tetapi memiliki pengaruh sangat besar: keinginan untuk didengarkan.

Setiap orang ingin merasa bahwa apa yang mereka katakan memiliki arti. Mereka ingin mengetahui bahwa perasaan mereka diperhatikan, pemikiran mereka dihargai, dan pengalaman mereka tidak dianggap sepele. Terkadang, seseorang tidak membutuhkan nasihat, solusi, atau jawaban yang rumit. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang bersedia berhenti sejenak, memberikan perhatian, dan benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan.



Sayangnya, tidak semua hubungan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.



Ada pasangan yang tinggal bersama selama bertahun-tahun, tetapi semakin sulit memahami satu sama lain. Ada sahabat yang dahulu begitu dekat, tetapi perlahan menjadi asing karena tidak lagi merasa nyaman untuk bercerita. Bahkan, ada anggota keluarga yang memilih menyimpan masalah sendiri karena merasa percuma menjelaskan sesuatu yang pada akhirnya tidak pernah benar-benar didengarkan.



Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam hubungan bukan sekadar tentang seberapa sering seseorang berbicara, melainkan juga tentang seberapa baik orang lain menerima dan memahami pesan yang disampaikan.



Dalam psikologi, pengalaman merasa didengarkan berkaitan erat dengan kebutuhan akan validasi emosional, rasa aman, empati, kelekatan emosional (attachment), dan kepuasan dalam hubungan. Ketika seseorang merasa didengarkan, mereka cenderung lebih mudah membuka diri, membangun kepercayaan, dan menyelesaikan konflik.



Sebaliknya, ketika seseorang terus-menerus merasa diabaikan, disalahpahami, atau dianggap berlebihan, hubungan dapat mengalami keretakan secara perlahan.



Lalu, mengapa merasa didengarkan bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah hubungan?



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (2/11), terdapat delapan alasannya menurut perspektif psikologi.



1. Merasa Didengarkan Membuat Seseorang Merasa Dihargai dan Dianggap Penting



Salah satu kebutuhan dasar manusia dalam hubungan sosial adalah merasa bahwa dirinya memiliki nilai dan keberadaan yang berarti bagi orang lain.



Seseorang ingin mengetahui bahwa dirinya bukan sekadar bagian dari kehidupan orang lain, melainkan individu yang pikiran, perasaan, dan pengalamannya layak mendapatkan perhatian.



Ketika seseorang berbicara dan pasangannya benar-benar mendengarkan, ada pesan emosional yang tersampaikan: "Apa yang kamu rasakan penting bagiku."



Pesan tersebut mungkin tidak diucapkan secara langsung, tetapi dapat dirasakan melalui sikap sederhana seperti menjaga kontak mata, tidak memotong pembicaraan, mengajukan pertanyaan, dan menunjukkan ketertarikan terhadap cerita yang disampaikan.



Dalam psikologi, pengalaman semacam ini berhubungan dengan konsep perceived partner responsiveness, yaitu sejauh mana seseorang merasa bahwa pasangannya memahami, menghargai, dan peduli terhadap dirinya.



Responsivitas pasangan merupakan salah satu unsur penting dalam membangun keintiman emosional.



Ketika seseorang merasa pasangannya responsif, ia cenderung lebih nyaman menjadi dirinya sendiri. Ia tidak harus terus-menerus menyembunyikan perasaan atau berpura-pura baik-baik saja hanya untuk mempertahankan hubungan.



Sebaliknya, ketika setiap cerita selalu diabaikan, seseorang dapat mulai mempertanyakan posisinya dalam hubungan tersebut.



Misalnya, seorang istri menceritakan bahwa ia mengalami hari yang melelahkan di tempat kerja. Namun, suaminya hanya menjawab singkat sambil terus melihat layar ponsel.



Pada awalnya, hal tersebut mungkin terlihat seperti persoalan kecil. Akan tetapi, jika terus terjadi, sang istri bisa merasa bahwa pengalamannya tidak cukup penting untuk mendapatkan perhatian.



Lama-kelamaan, ia mungkin berhenti bercerita.



Bukan karena tidak memiliki cerita, melainkan karena merasa tidak ada gunanya membagikannya.



Di sinilah masalah sebenarnya mulai muncul. Hubungan yang awalnya dibangun melalui keterbukaan perlahan berubah menjadi hubungan yang dipenuhi jarak emosional.



Karena itu, mendengarkan bukan hanya tindakan menerima informasi. Mendengarkan juga merupakan cara menunjukkan penghargaan terhadap keberadaan seseorang.



2. Mendengarkan Membangun Rasa Aman secara Emosional



Hubungan yang sehat membutuhkan rasa aman. Seseorang perlu merasa bahwa ia dapat mengungkapkan pikiran, kekhawatiran, ketakutan, bahkan kelemahannya tanpa harus takut dipermalukan atau dihakimi.



Dalam psikologi hubungan, hal ini berkaitan dengan emotional safety atau keamanan emosional.



Keamanan emosional memungkinkan seseorang menunjukkan sisi dirinya yang paling rentan tanpa merasa bahwa keterbukaan tersebut akan digunakan untuk menyerangnya.



Salah satu cara paling efektif membangun keamanan emosional adalah dengan mendengarkan secara empatik.



Bayangkan seseorang sedang menceritakan masalah pribadinya. Ia mungkin merasa malu, takut, kecewa, atau bahkan bingung dengan perasaannya sendiri.



Jika orang yang mendengarkan langsung mengkritik, menyalahkan, atau meremehkan ceritanya, ia dapat merasa bahwa membuka diri justru merupakan keputusan yang berisiko.



Contohnya, seseorang mengatakan:



"Aku akhir-akhir ini merasa tidak cukup baik. Rasanya semua yang kulakukan selalu salah."



Respons yang kurang membantu mungkin berbunyi:



"Kamu terlalu banyak berpikir. Masalah begitu saja dibesar-besarkan."



Meskipun orang yang memberikan respons tersebut mungkin bermaksud menenangkan, perkataannya justru dapat membuat lawan bicara merasa tidak dipahami.



Respons yang lebih empatik adalah:



"Sepertinya akhir-akhir ini kamu sedang merasa sangat terbebani. Mau cerita lebih banyak tentang apa yang membuatmu merasa seperti itu?"



Perbedaannya terletak pada kesediaan untuk memahami sebelum memberikan penilaian.



Dalam pendekatan psikologi humanistik, Carl Rogers menekankan pentingnya empati, penerimaan positif tanpa syarat (unconditional positive regard), dan keaslian dalam hubungan interpersonal.



Prinsip-prinsip tersebut membantu menciptakan suasana ketika seseorang merasa diterima sebagai manusia, bukan hanya ketika ia melakukan sesuatu dengan benar.



Ketika keamanan emosional terbentuk, komunikasi menjadi lebih terbuka. Seseorang tidak perlu menyaring setiap kalimat karena takut mendapatkan reaksi negatif.



Hal ini sangat penting dalam hubungan jangka panjang. Sebab, semakin lama dua orang menjalin hubungan, semakin banyak pengalaman, perubahan, dan persoalan pribadi yang perlu mereka bagikan.



Tanpa rasa aman untuk berbicara, kedekatan emosional akan semakin sulit dipertahankan.



3. Merasa Didengarkan Memperkuat Keintiman dan Kedekatan Emosional



Keintiman dalam hubungan tidak hanya dibangun melalui kedekatan fisik, waktu yang dihabiskan bersama, atau berbagai aktivitas menyenangkan.



Keintiman juga tumbuh ketika dua orang dapat saling mengenal dunia batin masing-masing.



Mereka mengetahui apa yang membuat satu sama lain bahagia, apa yang menimbulkan kecemasan, apa yang menjadi harapan, dan hal-hal apa yang selama ini sulit diungkapkan.



Dalam psikologi, proses ini berkaitan dengan self-disclosure, yaitu keterbukaan seseorang dalam membagikan informasi pribadi, pengalaman, pikiran, dan perasaannya kepada orang lain.



Namun, keterbukaan diri tidak terjadi begitu saja.



Seseorang biasanya akan lebih mudah menceritakan hal-hal pribadi ketika ia merasa bahwa orang yang mendengarkan mampu menerima dan merespons ceritanya dengan baik.



Di sinilah pentingnya kemampuan mendengarkan.



Ketika seseorang menceritakan sesuatu yang bersifat pribadi dan mendapatkan respons penuh perhatian, ia memperoleh pengalaman bahwa kerentanannya diterima.



Pengalaman tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong keterbukaan yang lebih dalam pada kesempatan berikutnya.



Proses ini menciptakan siklus positif:



Seseorang berani menceritakan perasaannya.



Pasangannya mendengarkan dengan penuh perhatian.



Ia merasa dipahami dan diterima.



Kepercayaan semakin meningkat.



Keterbukaan emosional menjadi semakin mudah.



Sebaliknya, jika keterbukaan selalu disambut dengan ketidakpedulian, seseorang dapat mulai membatasi informasi yang dibagikannya.



Akibatnya, hubungan mungkin tetap berjalan secara praktis, tetapi kehilangan kedalaman emosional.



Dua orang masih bisa makan bersama, bepergian bersama, dan menjalani rutinitas sehari-hari, tetapi tidak lagi mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam kehidupan batin masing-masing.



Mereka hadir secara fisik, tetapi semakin jauh secara emosional.



Karena itu, salah satu cara menjaga keintiman adalah memberikan ruang bagi pasangan untuk berbicara tentang hal-hal yang tidak selalu menyenangkan.



Jangan hanya bertanya tentang pekerjaan, kegiatan, atau rencana akhir pekan. Sesekali tanyakan juga bagaimana perasaannya, apa yang sedang dipikirkannya, dan apakah ada sesuatu yang ingin ia ceritakan.



Hubungan yang dekat bukan hubungan yang tidak pernah kehabisan topik pembicaraan, melainkan hubungan yang membuat kedua orang merasa aman untuk membagikan isi pikirannya.



4. Kemampuan Mendengarkan Membantu Mengurangi Konflik dan Kesalahpahaman



Konflik merupakan bagian yang wajar dalam hubungan manusia.



Dua orang yang memiliki latar belakang, pengalaman, kepribadian, dan kebutuhan berbeda tentu tidak akan selalu memiliki pandangan yang sama.



Masalahnya bukan terletak pada keberadaan konflik, melainkan pada bagaimana konflik tersebut dihadapi.



Salah satu penyebab konflik semakin membesar adalah ketika kedua pihak terlalu sibuk mempertahankan pendapat masing-masing sehingga tidak lagi berusaha memahami apa yang sebenarnya disampaikan oleh lawan bicara.



Ketika seseorang merasa tidak didengarkan, ia mungkin akan mengulang perkataannya dengan suara lebih keras, menggunakan kalimat yang lebih emosional, atau bahkan melontarkan tuduhan.



Hal tersebut dapat membuat pihak lain merasa diserang dan kemudian bersikap defensif.



Akhirnya, percakapan berubah menjadi pertengkaran tentang siapa yang benar dan siapa yang salah.



Padahal, persoalan awal mungkin sebenarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang lebih baik.



Misalnya, seorang pasangan mengatakan:



"Aku kecewa karena kamu tidak memberi kabar ketika pulang terlambat."



Namun, pihak lainnya langsung menjawab:



"Aku kan sedang sibuk bekerja. Kenapa kamu selalu mempermasalahkan hal kecil?"



Respons tersebut tidak menyentuh inti perasaan yang sedang disampaikan, yaitu rasa khawatir dan kecewa.



Respons yang lebih baik adalah:



"Aku mengerti kamu kecewa karena tidak mendapatkan kabar. Maaf, aku seharusnya memberi tahu ketika ada perubahan rencana."



Respons seperti ini tidak berarti seseorang harus selalu mengakui bahwa dirinya sepenuhnya bersalah.



Artinya, ia bersedia memahami pengalaman emosional orang lain sebelum menjelaskan sudut pandangnya sendiri.



Dalam penelitian dan pendekatan terapi pasangan, kemampuan mendengarkan, memvalidasi, dan merespons secara konstruktif merupakan bagian penting dari komunikasi yang sehat.



Ketika seseorang merasa dipahami, intensitas emosional dalam percakapan dapat menurun sehingga kedua pihak memiliki kesempatan lebih baik untuk mencari penyelesaian.



Mendengarkan juga membantu mengungkap persoalan yang sebenarnya.



Terkadang, kemarahan bukan berasal dari peristiwa yang sedang diperdebatkan, melainkan dari pengalaman sebelumnya yang belum terselesaikan.



Dengan mendengarkan secara mendalam, seseorang dapat mengetahui apakah pasangannya sedang marah karena satu kejadian tertentu atau karena merasa diabaikan berulang kali.



Dengan demikian, mendengarkan bukan sekadar mencegah pertengkaran. Mendengarkan membantu dua orang menyelesaikan masalah pada tingkat yang lebih mendasar.



5. Merasa Didengarkan Meningkatkan Kepercayaan dalam Hubungan



Kepercayaan tidak dibangun hanya melalui janji atau pernyataan cinta.



Kepercayaan tumbuh dari pengalaman berulang yang menunjukkan bahwa seseorang dapat diandalkan, menghormati perasaan orang lain, dan hadir ketika dibutuhkan.



Salah satu bentuk kehadiran tersebut adalah kesediaan untuk mendengarkan.



Ketika seseorang mengetahui bahwa pasangannya bersedia mendengarkan tanpa langsung menghakimi, ia akan lebih percaya untuk membagikan informasi pribadi.



Ia tidak perlu merasa takut bahwa setiap pengakuan akan berubah menjadi bahan ejekan atau senjata dalam pertengkaran berikutnya.



Hal ini penting karena kepercayaan berkaitan erat dengan kerentanan emosional.



Untuk mempercayai seseorang, kita perlu bersedia menunjukkan bagian diri yang mungkin tidak sempurna.



Misalnya, seseorang ingin menceritakan kesalahan yang pernah dilakukannya. Ia mungkin membutuhkan waktu untuk mengumpulkan keberanian karena takut mendapatkan penilaian negatif.



Jika pasangannya mampu mendengarkan dengan tenang, memahami konteks, dan memberikan respons yang bijaksana, kepercayaan dapat semakin kuat.



Sebaliknya, jika cerita tersebut langsung digunakan untuk menyerang atau mempermalukannya, kemungkinan besar ia akan menjadi lebih tertutup pada masa mendatang.



Ada pula bentuk ketidakpercayaan yang muncul bukan karena kebohongan, melainkan karena ketidakpedulian yang terus berulang.



Seseorang mungkin tidak pernah dikhianati secara nyata, tetapi merasa tidak bisa mengandalkan pasangannya secara emosional.



Ia mulai berpikir bahwa ketika menghadapi kesulitan, dirinya harus selalu menghadapinya sendirian.



Lama-kelamaan, hubungan kehilangan salah satu fungsi pentingnya, yaitu menjadi tempat untuk saling memberikan dukungan.



Karena itu, mendengarkan merupakan investasi emosional yang penting.



Setiap kali seseorang menunjukkan bahwa ia mampu menerima cerita pasangannya dengan penuh perhatian, ia sedang membangun bukti bahwa dirinya dapat dipercaya.



6. Mendengarkan Membuat Seseorang Merasa Divalidasi, Bukan Dianggap Berlebihan



Tidak semua orang membutuhkan solusi ketika sedang menghadapi masalah.



Terkadang, mereka hanya ingin perasaannya diakui.



Seseorang yang sedang sedih mungkin tidak membutuhkan penjelasan tentang mengapa ia seharusnya tidak bersedih. Ia hanya ingin orang lain memahami bahwa ada sesuatu yang memang terasa menyakitkan baginya.



Inilah yang dalam psikologi dikenal sebagai emotional validation atau validasi emosional.



Validasi emosional adalah proses mengakui bahwa perasaan seseorang nyata dan dapat dipahami berdasarkan pengalaman serta sudut pandangnya.



Penting untuk dipahami bahwa memvalidasi perasaan bukan berarti menyetujui semua pendapat atau perilaku seseorang.



Kita dapat mengakui bahwa seseorang merasa marah tanpa membenarkan tindakan agresifnya.



Kita juga dapat memahami bahwa pasangan merasa kecewa tanpa harus menyetujui seluruh penafsirannya terhadap suatu peristiwa.



Contohnya, seseorang berkata:



"Aku merasa sedih karena kamu lupa hari penting bagi kita."



Respons yang kurang tepat:



"Begitu saja sedih. Jangan terlalu sensitif."



Respons yang lebih baik:



"Aku bisa memahami kenapa kamu merasa sedih. Hari itu memang penting buat kita, dan aku seharusnya lebih memperhatikannya."



Perbedaan respons tersebut dapat memberikan dampak emosional yang besar.



Pada respons pertama, seseorang mungkin merasa perasaannya dianggap tidak masuk akal.



Pada respons kedua, ia memperoleh pengalaman bahwa perasaannya diterima dan dipahami.



Validasi emosional juga dapat membantu seseorang mengelola emosinya dengan lebih baik.



Ketika seseorang tidak harus menghabiskan energi untuk membuktikan bahwa perasaannya sah, ia memiliki lebih banyak ruang untuk memahami masalah dan mencari penyelesaian.



Sebaliknya, kebiasaan meremehkan perasaan orang lain dapat membuat mereka merasa kesepian meskipun sedang berada dalam hubungan.



Mereka mungkin mulai mempertanyakan apakah dirinya terlalu sensitif, terlalu banyak menuntut, atau terlalu sulit dipahami.



Jika terjadi berulang kali, pengalaman tersebut dapat mengikis rasa percaya diri dan kenyamanan emosional.



Karena itu, sebelum mengatakan bahwa seseorang berlebihan, cobalah memahami mengapa situasi tertentu memiliki arti yang begitu besar baginya.



Terkadang, sesuatu yang terlihat kecil bagi kita memiliki makna emosional yang sangat besar bagi orang lain.



7. Mendengarkan Membantu Hubungan Bertahan Menghadapi Perubahan dan Masa Sulit



Tidak ada hubungan yang selalu berada dalam kondisi ideal.



Setiap pasangan atau sahabat akan menghadapi perubahan kehidupan, mulai dari tekanan pekerjaan, persoalan ekonomi, tanggung jawab keluarga, masalah kesehatan, hingga perubahan tujuan hidup.



Dalam situasi seperti ini, kebutuhan emosional seseorang juga dapat berubah.



Orang yang sebelumnya ceria mungkin menjadi lebih pendiam karena sedang menghadapi tekanan. Seseorang yang dahulu sangat mandiri mungkin mulai membutuhkan lebih banyak dukungan karena menghadapi kesulitan.



Hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan untuk mengenali dan menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut.



Mendengarkan memainkan peran penting dalam proses ini.



Ketika seseorang bersedia mendengarkan pengalaman pasangannya, ia memiliki kesempatan untuk memahami apa yang sedang berubah dalam kehidupan orang tersebut.



Tanpa komunikasi yang baik, perubahan perilaku mudah disalahartikan.



Misalnya, seorang suami yang akhir-akhir ini lebih banyak diam mungkin dianggap sudah tidak tertarik dengan istrinya.



Padahal, ia sedang menghadapi tekanan pekerjaan yang belum mampu diceritakan.



Jika sang istri langsung menyimpulkan bahwa suaminya tidak lagi peduli, konflik dapat muncul.



Namun, jika keduanya memiliki kebiasaan mendengarkan, perubahan tersebut dapat dibicarakan secara terbuka.



Sang suami dapat menjelaskan tekanan yang sedang dialaminya, sementara istrinya dapat mengungkapkan bahwa ia merasa kehilangan kedekatan.



Keduanya kemudian memiliki kesempatan untuk memahami kebutuhan masing-masing.



Hal ini berkaitan dengan konsep dukungan sosial (social support), yang dalam psikologi dikenal memiliki peran penting dalam membantu seseorang menghadapi stres.



Dukungan emosional tidak selalu berarti memberikan solusi. Terkadang, kehadiran seseorang yang bersedia mendengarkan sudah cukup membantu mengurangi perasaan terisolasi.



Dalam hubungan jangka panjang, kemampuan untuk menjadi tempat bercerita merupakan salah satu bentuk dukungan yang sangat berharga.



Pasangan tidak harus selalu memiliki jawaban atas setiap persoalan. Namun, mereka dapat menunjukkan bahwa kesulitan tidak harus dihadapi sendirian.



Hubungan yang kuat bukan hubungan yang tidak pernah mengalami masa sulit, melainkan hubungan yang memungkinkan kedua orang tetap saling memahami ketika kehidupan menjadi tidak mudah.



8. Tidak Didengarkan Terus-Menerus Dapat Menciptakan Jarak Emosional dan Kehilangan Kedekatan



Jika merasa didengarkan dapat memperkuat hubungan, maka pengalaman sebaliknya dapat menjadi salah satu faktor yang perlahan merusaknya.



Ketika seseorang berulang kali merasa diabaikan, ada kemungkinan ia mulai mengurangi usaha untuk berkomunikasi.



Pada awalnya, ia mungkin masih mencoba menjelaskan perasaannya.



Setelah beberapa kali mendapatkan respons yang mengecewakan, ia mungkin mulai memilih diam.



Kemudian, ia berhenti menceritakan masalah pribadi.



Pada tahap berikutnya, ia mungkin tidak lagi merasa perlu membagikan kebahagiaan, harapan, atau rencana masa depannya.



Perubahan ini sering kali tidak terjadi dalam satu malam.



Justru, keretakan hubungan dapat berlangsung melalui pengalaman-pengalaman kecil yang terus berulang.



Dalam psikologi hubungan, pola komunikasi negatif yang berulang dapat mengurangi kepuasan hubungan dan meningkatkan jarak emosional.



Salah satu pola yang relevan adalah demand-withdraw pattern, yaitu ketika satu pihak terus menuntut pembicaraan atau perubahan, sementara pihak lainnya menarik diri dan menghindari percakapan.



Sebagai contoh, seorang istri terus meminta suaminya untuk lebih terbuka mengenai masalah keluarga. Namun, suaminya selalu menghindar karena merasa setiap pembicaraan akan berakhir dengan pertengkaran.



Semakin sang istri merasa tidak didengarkan, semakin besar dorongannya untuk meminta penjelasan.



Sebaliknya, semakin besar tekanan yang dirasakan suami, semakin kuat keinginannya untuk menghindari percakapan.



Akhirnya, keduanya terjebak dalam lingkaran komunikasi yang melelahkan.



Pihak pertama merasa diabaikan, sedangkan pihak kedua merasa terus disalahkan.



Jika pola tersebut berlangsung lama tanpa upaya perbaikan, hubungan dapat kehilangan rasa kedekatan yang sebelumnya dimiliki.



Yang menyedihkan, seseorang terkadang baru menyadari betapa pentingnya komunikasi ketika pasangannya sudah tidak lagi berusaha menjelaskan apa yang dirasakannya.



Diam tidak selalu berarti seseorang sudah tidak memiliki masalah.



Terkadang, diam merupakan tanda bahwa ia sudah terlalu lelah untuk terus mencoba membuat dirinya dipahami.



Karena itu, jangan menganggap hubungan baik-baik saja hanya karena tidak ada pertengkaran.



Hubungan yang sehat bukan sekadar hubungan yang minim konflik, melainkan hubungan yang memungkinkan kedua pihak membicarakan konflik tanpa kehilangan rasa hormat dan kepedulian.



Bagaimana Cara Membuat Pasangan atau Orang Terdekat Merasa Didengarkan?



Memahami pentingnya mendengarkan merupakan langkah awal. Namun, pengetahuan tersebut perlu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.



Berikut beberapa kebiasaan sederhana yang dapat membantu menciptakan komunikasi lebih sehat.



1. Berikan perhatian penuh ketika seseorang berbicara.



Letakkan ponsel, hentikan aktivitas yang tidak mendesak, dan tunjukkan bahwa Anda benar-benar hadir dalam percakapan.



Perhatian penuh membuat orang lain merasa bahwa apa yang disampaikannya memiliki tempat dalam kehidupan Anda.



2. Jangan terburu-buru memberikan nasihat.



Tidak semua masalah membutuhkan solusi langsung. Sebelum memberikan saran, cobalah memahami apakah orang tersebut sedang mencari jalan keluar atau hanya membutuhkan teman untuk berbagi cerita.



Anda dapat bertanya, "Kamu ingin aku memberikan pendapat atau cukup mendengarkan dulu?"



3. Hindari memotong pembicaraan.



Biarkan seseorang menyelesaikan kalimatnya sebelum memberikan tanggapan. Memotong pembicaraan terlalu sering dapat membuat orang merasa bahwa pendapatnya tidak dihargai.



4. Cobalah memahami perasaan di balik perkataan.



Perhatikan bukan hanya informasi yang disampaikan, tetapi juga emosi yang menyertainya.



Ketika seseorang berkata bahwa dirinya lelah, mungkin ia tidak hanya membutuhkan waktu istirahat, tetapi juga ingin mendapatkan pengertian dan dukungan.



5. Ajukan pertanyaan yang menunjukkan ketertarikan.



Pertanyaan sederhana seperti "Apa yang paling membuatmu kecewa?" atau "Bagaimana perasaanmu setelah kejadian itu?" dapat membantu seseorang menjelaskan pengalamannya secara lebih mendalam.



6. Hindari meremehkan perasaan.



Kalimat seperti "Kamu terlalu sensitif", "Itu bukan masalah besar", atau "Orang lain lebih menderita" dapat membuat seseorang merasa tidak diterima.



Lebih baik mengakui perasaannya terlebih dahulu sebelum membicarakan sudut pandang yang berbeda.



7. Tunjukkan bahwa Anda memahami apa yang disampaikan.



Sesekali ulangi inti cerita dengan bahasa sendiri.



Misalnya, "Jadi, yang membuatmu kecewa bukan hanya karena aku terlambat, tetapi karena kamu merasa tidak diprioritaskan, begitu?"



Cara ini membantu mengurangi kesalahpahaman sekaligus menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan.



8. Konsisten, bukan hanya mendengarkan ketika ada masalah besar.



Kebiasaan mendengarkan sebaiknya hadir dalam percakapan sehari-hari. Jangan hanya memberikan perhatian ketika pasangan sedang menangis atau ketika hubungan berada di ambang konflik.



Hal-hal kecil yang diceritakan setiap hari juga layak mendapatkan perhatian.



Kesimpulan: Hubungan yang Kuat Dimulai dari Kesediaan untuk Saling Mendengarkan



Pada akhirnya, keberhasilan sebuah hubungan tidak hanya ditentukan oleh besarnya cinta, lamanya kebersamaan, atau banyaknya pengorbanan yang dilakukan.



Ada kebutuhan emosional yang sering kali lebih mendasar, yaitu keinginan untuk merasa dipahami.



Merasa didengarkan membuat seseorang merasa dihargai, membangun keamanan emosional, memperkuat keintiman, meningkatkan kepercayaan, dan membantu menyelesaikan konflik dengan lebih sehat.



Sebaliknya, pengalaman diabaikan secara berulang dapat menciptakan jarak emosional, mengurangi keterbukaan, dan membuat seseorang perlahan kehilangan keinginan untuk berkomunikasi.



Namun, penting untuk diingat bahwa mendengarkan bukan berarti harus selalu setuju, membenarkan semua tindakan, atau mengorbankan kebutuhan diri sendiri.



Hubungan yang sehat membutuhkan dua orang yang sama-sama bersedia berbicara dan mendengarkan, mengungkapkan perasaan sekaligus menghormati perasaan orang lain.



Tidak ada satu pihak yang harus selalu mengalah atau selalu menjadi pendengar.



Keduanya perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipahami.



Sebab, pada akhirnya, seseorang tidak hanya ingin memiliki pasangan atau sahabat yang hadir dalam kehidupannya. Ia juga ingin memiliki seseorang yang membuatnya merasa bahwa apa yang ada di dalam pikirannya dan apa yang dirasakan hatinya benar-benar berarti.



Mungkin kita tidak selalu bisa menyelesaikan masalah orang yang kita sayangi. Kita juga tidak selalu memiliki jawaban yang tepat untuk setiap kesulitan mereka.



Namun, kita selalu dapat belajar memberikan perhatian, mendengarkan tanpa terburu-buru menghakimi, dan menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian.



Terkadang, hal yang paling dibutuhkan seseorang bukanlah nasihat yang panjang atau solusi yang sempurna.



Melainkan seseorang yang bersedia berkata:



"Aku mendengarkan. Ceritakan saja. Aku ingin memahami apa yang sedang kamu rasakan."



