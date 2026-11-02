7 Alasan Mengapa Kamu Harus Berhenti Menyembunyikan Kebiasaan Buruk Kamu dari Anak-Anak

seseorang yang menyembunyikan kebiasaan buruk dari anak-anak / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Setiap orang tua tentu ingin menjadi sosok terbaik di mata anak-anaknya. Kita ingin terlihat kuat, bijaksana, disiplin, dan selalu mampu mengambil keputusan yang benar. Tidak sedikit orang tua yang berusaha menyembunyikan kebiasaan buruk mereka karena takut kehilangan rasa hormat dari anak-anak. Ada yang diam-diam merokok, sering berbohong, mudah marah, kecanduan bermain ponsel, menunda pekerjaan, hingga memiliki kebiasaan menghindari tanggung jawab.

Sebagian orang tua menganggap bahwa anak-anak tidak perlu mengetahui sisi buruk tersebut. Mereka berpikir bahwa selama kebiasaan itu tidak dilakukan di depan anak, maka anak tidak akan terpengaruh. Padahal, dari sudut pandang psikologi, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.



Anak-anak adalah pengamat yang sangat baik. Mereka belajar bukan hanya dari nasihat yang diberikan orang tua, tetapi juga dari perilaku yang mereka lihat setiap hari. Bahkan, sering kali tindakan orang tua memberikan pengaruh yang jauh lebih kuat dibandingkan kata-kata mereka.



Hal yang perlu dipahami adalah bahwa berhenti menyembunyikan kebiasaan buruk bukan berarti orang tua harus menunjukkan semua perilaku negatif di depan anak. Bukan pula berarti kita harus menganggap kebiasaan buruk sebagai sesuatu yang wajar. Sebaliknya, ini tentang keberanian untuk bersikap jujur, mengakui kekurangan, memberikan contoh tanggung jawab, dan menunjukkan bahwa setiap manusia masih bisa memperbaiki dirinya.



Lantas, mengapa orang tua sebaiknya berhenti berpura-pura sempurna di hadapan anak-anak?



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (2/11), terdapat tujuh alasannya menurut perspektif psikologi.



1. Anak-Anak Belajar Lebih Banyak dari Perilaku daripada Nasihat



Salah satu konsep penting dalam psikologi perkembangan adalah social learning theory atau teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh psikolog Albert Bandura.



Teori ini menjelaskan bahwa manusia dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan dan peniruan terhadap orang lain. Dalam kehidupan anak-anak, orang tua merupakan salah satu model perilaku yang paling berpengaruh.



Artinya, anak tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan orang tua, tetapi juga bagaimana orang tua menjalani kehidupan sehari-hari.



Misalnya, seorang ayah sering menasihati anaknya agar tidak berbohong. Namun, ketika menerima telepon, ia justru meminta anak mengatakan bahwa dirinya sedang tidak berada di rumah. Anak mungkin tidak langsung mempertanyakan tindakan tersebut. Akan tetapi, ia sedang melihat contoh bahwa berbohong bisa dianggap dapat diterima dalam situasi tertentu.



Contoh lainnya adalah orang tua yang melarang anak bermain ponsel terlalu lama, tetapi dirinya sendiri menghabiskan sebagian besar waktu dengan menatap layar. Anak bisa saja menyimpulkan bahwa aturan tersebut hanya berlaku untuk dirinya, bukan untuk orang dewasa.



Inilah alasan mengapa menyembunyikan kebiasaan buruk tidak selalu menyelesaikan masalah. Anak tetap dapat mengamati pola perilaku yang muncul, bahkan ketika orang tua tidak menyadari bahwa dirinya sedang memberikan contoh.



Namun, orang tua tidak harus menjadi manusia sempurna untuk memberikan teladan yang baik. Justru, mereka dapat menunjukkan bagaimana seseorang menyadari kesalahan dan berusaha memperbaikinya.



Ketika anak melihat orang tuanya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mencoba berubah, mereka belajar bahwa perilaku baik bukan tentang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan tentang bagaimana seseorang bertanggung jawab atas tindakannya.



2. Anak Bisa Belajar Menyembunyikan Kesalahan karena Menganggap Itu Hal yang Normal



Salah satu risiko ketika orang tua terus-menerus menyembunyikan kebiasaan buruk adalah anak dapat mempelajari pola ketidakjujuran.



Dalam psikologi, anak belajar memahami norma dan perilaku sosial melalui interaksi dengan lingkungan terdekatnya. Apa yang sering dilakukan orang-orang penting dalam hidupnya dapat membentuk pemahamannya tentang sesuatu yang dianggap normal.



Bayangkan seorang anak tumbuh bersama orang tua yang selalu menyembunyikan kebiasaan merokok, berbohong tentang pengeluaran, atau menutupi kesalahan agar tidak mendapatkan teguran dari orang lain.



Ketika anak mulai memahami situasi tersebut, ia mungkin menangkap pesan bahwa kesalahan bukan sesuatu yang perlu diperbaiki, melainkan sesuatu yang harus disembunyikan agar tidak diketahui orang lain.



Pola ini bisa terbawa ke lingkungan sekolah dan pergaulan.



Ketika mendapatkan nilai buruk, anak mungkin memilih berbohong daripada mengakui hasil sebenarnya. Ketika merusak barang milik temannya, ia mungkin berusaha menutupi kejadian tersebut. Bahkan, ketika melakukan kesalahan yang lebih serius, ia bisa merasa bahwa menyembunyikan fakta merupakan jalan keluar terbaik.



Tentu saja, bukan berarti setiap anak yang memiliki orang tua dengan kebiasaan buruk pasti akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak jujur. Perkembangan anak dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk lingkungan sosial, pendidikan, temperamen, dan pengalaman hidup.



Namun, orang tua memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan bahwa kejujuran jauh lebih penting daripada mempertahankan citra sempurna.



Cobalah mengatakan kepada anak, "Ayah tadi melakukan kesalahan. Ayah seharusnya tidak mengatakan hal yang tidak benar. Ayah akan mencoba memperbaikinya."



Kalimat sederhana seperti itu mengajarkan bahwa mengakui kesalahan bukanlah sesuatu yang memalukan.



3. Kejujuran Membantu Membangun Hubungan yang Lebih Dekat dengan Anak



Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak membutuhkan rasa percaya. Anak perlu merasa bahwa mereka dapat berbicara tanpa harus selalu takut dihakimi atau dimarahi.



Dalam psikologi perkembangan, hubungan yang dibangun melalui kehangatan, responsivitas, dan rasa aman merupakan bagian penting dari pembentukan keterikatan emosional atau attachment.



Ketika orang tua terlalu sibuk mempertahankan citra sempurna, hubungan dengan anak bisa menjadi kurang terbuka.



Misalnya, seorang ibu selalu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah marah tanpa alasan. Padahal, ia sering melampiaskan stres pekerjaan kepada anggota keluarga. Setiap kali anak mempertanyakan perilakunya, ia justru menyangkal atau mengalihkan pembicaraan.



Lama-kelamaan, anak mungkin merasa bahwa perasaannya tidak dianggap penting.



Ia bisa mulai menyimpan masalah sendiri karena merasa orang tuanya tidak mau mengakui kenyataan.



Sebaliknya, orang tua yang mampu berkata, "Ibu sedang merasa lelah dan tadi Ibu marah berlebihan. Itu bukan salah kamu. Ibu minta maaf," sedang membuka ruang komunikasi yang lebih sehat.



Kejujuran seperti ini tidak membuat orang tua kehilangan wibawa. Justru, anak dapat melihat bahwa orang tuanya bersedia mendengarkan, menghargai perasaan orang lain, dan bertanggung jawab terhadap tindakannya.



Hubungan yang dekat bukan berarti orang tua harus menceritakan semua masalah pribadi kepada anak. Anak tetap membutuhkan batasan yang sesuai dengan usianya.



Namun, mereka perlu mengetahui bahwa orang tua adalah manusia biasa yang memiliki emosi, kelemahan, dan tanggung jawab untuk mengelola semuanya.



4. Anak Perlu Belajar Bahwa Kesalahan Bukan Akhir dari Segalanya



Banyak orang tua takut mengakui kebiasaan buruk karena khawatir anak akan kehilangan rasa hormat. Mereka ingin selalu terlihat benar agar anak memiliki sosok yang bisa dibanggakan.



Padahal, salah satu pelajaran kehidupan paling berharga yang dapat diberikan orang tua adalah kemampuan menghadapi kesalahan.



Dalam psikologi, konsep growth mindset yang dipopulerkan oleh Carol Dweck menjelaskan pentingnya memandang kemampuan dan keterampilan sebagai sesuatu yang dapat berkembang melalui usaha, strategi, dan pembelajaran.



Konsep ini relevan dalam mendidik anak karena mereka perlu memahami bahwa kegagalan bukanlah bukti bahwa seseorang tidak memiliki kemampuan untuk berubah.



Sebagai contoh, seorang ayah memiliki kebiasaan menunda pekerjaan hingga akhirnya sering terlambat menyelesaikan tanggung jawabnya. Daripada terus berpura-pura bahwa dirinya selalu disiplin, ia bisa menjelaskan kepada anak bahwa menunda pekerjaan merupakan kebiasaan yang sedang berusaha ia perbaiki.



Ia bahkan dapat mengajak anak menyusun jadwal kegiatan bersama.



Dengan cara tersebut, anak belajar bahwa perubahan membutuhkan kesadaran, perencanaan, dan konsistensi.



Begitu pula ketika orang tua memiliki kebiasaan mudah marah. Mereka dapat mengakui bahwa mengendalikan emosi merupakan keterampilan yang perlu terus dilatih.



Anak akan memahami bahwa orang dewasa pun masih belajar.



Pelajaran ini sangat penting karena anak yang tumbuh dengan tuntutan kesempurnaan bisa merasa takut melakukan kesalahan. Mereka mungkin menganggap bahwa kegagalan akan membuat dirinya tidak berharga atau tidak layak mendapatkan kasih sayang.



Dengan menunjukkan proses memperbaiki diri, orang tua dapat membantu anak memahami bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh kesempurnaan, tetapi juga oleh kesediaannya untuk belajar dan bertanggung jawab.



5. Menyembunyikan Kebiasaan Buruk Bisa Menciptakan Standar Ganda dalam Keluarga



Pernahkah kamu melihat orang tua yang melarang anak melakukan sesuatu, tetapi dirinya sendiri melakukan hal yang sama?



Misalnya, anak dilarang berbicara kasar, tetapi orang tua sering menggunakan kata-kata kasar ketika marah. Anak diminta menghemat uang, tetapi orang tua justru sering berbelanja secara impulsif. Anak diminta membatasi penggunaan ponsel, sementara orang tua hampir tidak pernah melepaskan perangkat tersebut.



Situasi seperti ini dapat menciptakan standar ganda dalam keluarga.



Dari sudut pandang psikologi, anak membutuhkan konsistensi antara aturan, perkataan, dan perilaku orang tua. Konsistensi membantu mereka memahami batasan serta alasan di balik aturan yang berlaku.



Ketika orang tua menetapkan aturan yang tidak mereka jalankan sendiri, anak mungkin mulai mempertanyakan keadilan aturan tersebut.



Bahkan, dalam beberapa situasi, anak bisa kehilangan motivasi untuk mematuhi aturan karena melihat bahwa orang dewasa pun tidak menjalankannya.



Hal ini bukan berarti orang tua tidak boleh memiliki aturan yang berbeda dari anak. Ada perbedaan tanggung jawab dan kapasitas antara orang dewasa dan anak-anak.



Namun, perbedaan tersebut sebaiknya dijelaskan dengan masuk akal.



Contohnya, orang tua dapat berkata:



"Memang Ibu masih sering menggunakan ponsel terlalu lama. Itu kebiasaan yang sedang Ibu perbaiki. Tetapi, kamu tetap perlu membatasi waktu bermain karena kamu membutuhkan waktu untuk belajar, tidur, dan bermain secara langsung."



Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aturan dibuat berdasarkan kebutuhan anak, bukan sekadar keinginan orang tua untuk mengontrol.



Lebih penting lagi, orang tua memberikan contoh bahwa setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kebiasaan masing-masing.



6. Anak Belajar Mengelola Emosi dengan Melihat Cara Orang Tua Menghadapi Masalah



Anak tidak dilahirkan dengan kemampuan mengelola semua emosinya secara sempurna. Mereka membutuhkan proses pembelajaran, pendampingan, dan contoh dari orang-orang terdekat.



Salah satu konsep yang relevan adalah emotional modeling, yaitu proses ketika seseorang mempelajari cara mengekspresikan dan mengelola emosi melalui pengamatan terhadap orang lain.



Orang tua memiliki peran penting dalam proses ini.



Bayangkan seorang anak tumbuh bersama orang tua yang selalu menyembunyikan kemarahan, tetapi kemudian melampiaskannya melalui bentakan, sikap diam berkepanjangan, atau perlakuan kasar.



Anak mungkin tidak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia hanya melihat bahwa ketika seseorang menghadapi masalah, emosi dapat dilampiaskan tanpa perlu dijelaskan atau dikelola.



Sebaliknya, orang tua dapat menunjukkan bahwa emosi negatif merupakan bagian normal dari kehidupan, tetapi cara mengekspresikannya tetap perlu dikendalikan.



Misalnya, ketika merasa marah, orang tua bisa berkata:



"Ayah sedang marah sekarang. Ayah perlu menenangkan diri sebentar supaya tidak mengatakan sesuatu yang menyakitkan."



Kalimat tersebut memberikan pelajaran yang sangat berharga.



Anak belajar bahwa marah bukan berarti boleh menyakiti orang lain. Sedih bukan berarti harus selalu disembunyikan. Kecewa bukan berarti harus membalas dengan perilaku buruk.



Mereka juga belajar mengenali emosi, memahami penyebabnya, dan memilih respons yang lebih sehat.



Inilah salah satu bekal penting bagi perkembangan kecerdasan emosional anak.



Orang tua tidak harus selalu terlihat tenang. Namun, mereka perlu menunjukkan bahwa emosi adalah sesuatu yang dapat dipahami dan dikelola, bukan alasan untuk menyakiti orang lain.



7. Menjadi Orang Tua yang Mau Berubah Memberikan Contoh Nyata tentang Tanggung Jawab



Alasan terakhir sekaligus salah satu yang paling penting adalah bahwa anak membutuhkan contoh nyata tentang tanggung jawab.



Mengatakan kepada anak bahwa mereka harus menjadi pribadi yang baik tentu mudah. Namun, menunjukkan bagaimana seseorang berusaha memperbaiki kekurangannya merupakan pelajaran yang jauh lebih konkret.



Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua mungkin memiliki berbagai kebiasaan yang kurang baik.



Ada yang terlalu sering mengeluh, sulit meminta maaf, kurang disiplin, mudah menghakimi orang lain, atau menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang tidak produktif.



Mengakui kebiasaan tersebut bukan berarti membenarkan perilakunya.



Justru, pengakuan merupakan langkah awal untuk mengambil tanggung jawab.



Misalnya, seorang ibu menyadari bahwa dirinya terlalu sering membentak anak ketika menghadapi tekanan pekerjaan. Ia kemudian mulai belajar mengelola stres, mengatur waktu, dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan.



Anak yang menyaksikan proses tersebut dapat belajar bahwa perubahan tidak cukup dilakukan melalui janji.



Perubahan membutuhkan tindakan yang konsisten.



Mereka juga belajar bahwa meminta maaf tidak membuat seseorang menjadi lemah. Sebaliknya, meminta maaf merupakan bentuk keberanian untuk mengakui dampak perilaku terhadap orang lain.



Hal ini dapat membantu membangun budaya keluarga yang lebih sehat, di mana setiap anggota keluarga tidak hanya dituntut untuk mematuhi aturan, tetapi juga diajak bertanggung jawab terhadap tindakannya.



Pada akhirnya, anak tidak hanya membutuhkan orang tua yang mampu memberikan nasihat. Mereka membutuhkan orang tua yang bersedia mempraktikkan nilai-nilai yang diajarkan.



Bagaimana Cara Mengakui Kebiasaan Buruk kepada Anak Tanpa Memberikan Pengaruh Negatif?



Berhenti menyembunyikan kebiasaan buruk bukan berarti orang tua harus menceritakan seluruh masalah pribadinya kepada anak.



Ada perbedaan antara bersikap jujur dan membebani anak dengan persoalan orang dewasa.



Psikologi perkembangan mengajarkan bahwa informasi yang diberikan kepada anak harus disesuaikan dengan usia, tingkat pemahaman, dan kondisi emosional mereka.



Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan.



1. Akui kesalahan dengan bahasa sederhana



Gunakan kalimat yang mudah dipahami anak. Hindari penjelasan yang terlalu rumit atau membuat mereka merasa bertanggung jawab atas perilaku orang tua.



2. Jangan membenarkan kebiasaan buruk



Jika kamu memiliki kebiasaan berbohong, merokok, atau mudah marah, jangan menggambarkannya sebagai sesuatu yang tidak bermasalah.



Jelaskan bahwa kebiasaan tersebut bukan hal yang baik dan kamu sedang berusaha memperbaikinya.



3. Tunjukkan perubahan melalui tindakan



Jangan hanya mengatakan bahwa kamu ingin berubah. Buat langkah nyata, seperti membatasi penggunaan ponsel, mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan, atau belajar mengelola emosi.



4. Jangan meminta anak menutupi kesalahanmu



Hindari meminta anak berbohong kepada orang lain demi melindungi citra orang tua. Anak tidak seharusnya dibebani tanggung jawab menjaga rahasia yang berkaitan dengan perilaku orang dewasa.



5. Berikan penjelasan sesuai usia anak



Anak kecil membutuhkan penjelasan yang sederhana. Anak yang lebih besar mungkin sudah mampu memahami konsekuensi dan proses perubahan secara lebih mendalam.



6. Minta maaf tanpa menyalahkan keadaan



Jangan mengatakan, "Ayah marah karena kamu nakal."



Lebih baik katakan, "Ayah tadi membentak. Itu kesalahan Ayah. Seharusnya Ayah bisa menyampaikan kemarahan dengan lebih baik."



7. Libatkan bantuan profesional jika diperlukan



Jika kebiasaan buruk sudah berkembang menjadi kecanduan, perilaku kekerasan, atau masalah serius lainnya, jangan hanya mengandalkan janji untuk berubah. Carilah bantuan profesional yang sesuai.



Anak membutuhkan lingkungan yang aman, bukan sekadar pengakuan bahwa orang tuanya memiliki masalah.



Kesimpulan: Anak Tidak Membutuhkan Orang Tua yang Sempurna, Mereka Membutuhkan Orang Tua yang Mau Bertanggung Jawab



Menjadi orang tua bukan berarti harus selalu benar, selalu kuat, atau tidak pernah memiliki kebiasaan buruk.



Kita semua manusia yang memiliki kekurangan. Ada kalanya kita melakukan kesalahan, kehilangan kesabaran, mengambil keputusan yang kurang tepat, atau mempertahankan kebiasaan yang sebenarnya tidak baik.



Namun, ada satu hal yang perlu selalu diingat: anak-anak belajar tentang kehidupan melalui apa yang mereka lihat di rumah.



Mereka memperhatikan bagaimana orang tua berbicara, menghadapi masalah, memperlakukan orang lain, mengelola emosi, dan bertanggung jawab atas kesalahannya.



Karena itu, menyembunyikan semua kekurangan demi terlihat sempurna bukanlah satu-satunya cara untuk menjaga wibawa sebagai orang tua.



Justru, menunjukkan keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga.



Kamu tidak perlu menceritakan semua masalah pribadi kepada anak. Kamu juga tidak perlu menjadikan mereka saksi dari setiap kebiasaan burukmu.



Yang perlu kamu lakukan adalah berhenti berpura-pura bahwa orang tua selalu benar.



Ajarkan kepada anak bahwa setiap manusia bisa melakukan kesalahan, tetapi setiap orang juga memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki dirinya.



Sebab, suatu hari nanti, anak-anak mungkin tidak lagi mengingat semua nasihat yang pernah kamu berikan. Namun, mereka bisa mengingat bagaimana kamu memperlakukan orang lain, bagaimana kamu meminta maaf, dan bagaimana kamu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.



