6 Alasan Mengapa Momen-Momen Kecil Keindahan Itu Penting di Tengah Dunia yang Kian Tidak Pasti

seseorang yang menikmati momen-momen kecil / foto: Magnific/user25451090

JawaPos.com - Ada masa ketika dunia terasa terlalu bising untuk sekadar menikmati secangkir kopi.

Kita membuka ponsel dan menemukan berita tentang perang, krisis ekonomi, perubahan iklim, ketidakpastian pekerjaan, konflik politik, atau berbagai kabar buruk lainnya. Di saat yang sama, kehidupan pribadi juga terus berjalan dengan persoalannya sendiri: pekerjaan yang menumpuk, hubungan yang rumit, tuntutan keluarga, tagihan, kesehatan, dan pertanyaan tentang masa depan.



Di tengah semua itu, menikmati matahari sore yang masuk melalui jendela, mendengarkan lagu yang kita sukai, melihat langit setelah hujan, mencium aroma makanan yang baru dimasak, bercanda dengan teman, atau berjalan sebentar tanpa tujuan mungkin tampak seperti sesuatu yang tidak penting.



Bukankah ada persoalan yang jauh lebih besar untuk dipikirkan?



Namun justru di sinilah psikologi memberikan perspektif yang menarik.



Manusia tidak hanya membutuhkan solusi untuk masalah-masalah besar. Kita juga membutuhkan pengalaman-pengalaman kecil yang memberi sinyal kepada pikiran bahwa hidup tidak sepenuhnya terdiri dari ancaman, tekanan, dan ketidakpastian.



Momen kecil keindahan tidak menghilangkan masalah. Ia tidak menghentikan perang, membayar tagihan, memperbaiki keadaan politik, atau menjamin masa depan.



Tetapi ia dapat membantu kita tetap menjadi manusia ketika dunia sedang terasa tidak manusiawi.



Keindahan kecil adalah semacam jeda. Bukan pelarian dari kenyataan, melainkan cara untuk hadir di dalam kenyataan dengan kondisi psikologis yang sedikit lebih utuh.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (2/10), terdapat enam alasan mengapa momen-momen kecil tersebut penting menurut psikologi.



1. Momen indah memberi otak kesempatan untuk keluar dari mode ancaman



Ketika seseorang hidup dalam situasi penuh ketidakpastian, pikiran dapat menjadi sangat berorientasi pada ancaman.



Kita mulai terbiasa bertanya:



Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi?



Bagaimana kalau saya kehilangan pekerjaan?



Bagaimana kalau keadaan semakin buruk?



Bagaimana masa depan saya?



Secara psikologis, kecenderungan memperhatikan ancaman bukanlah sesuatu yang aneh. Otak manusia memang memiliki sistem untuk mendeteksi berbagai kemungkinan bahaya. Dalam kondisi tertentu, perhatian kita bahkan bisa menjadi sangat terfokus pada hal-hal negatif.



Masalahnya, dunia modern memungkinkan kita berada dalam keadaan "siaga" hampir sepanjang waktu.



Dahulu, ancaman mungkin datang dan pergi. Sekarang, berita mengenai berbagai krisis dapat masuk ke dalam kamar tidur kita melalui layar ponsel setiap beberapa menit.



Akibatnya, tubuh dan pikiran dapat kesulitan membedakan antara sesuatu yang benar-benar sedang terjadi di sekitar kita dengan sesuatu yang hanya sedang kita lihat atau pikirkan.



Di sinilah momen kecil keindahan memiliki fungsi penting.



Ketika kita berhenti sejenak untuk memperhatikan cahaya matahari di dinding, suara hujan, aroma kopi, atau wajah seseorang yang kita sayangi, perhatian kita berpindah dari kemungkinan ancaman menuju pengalaman yang sedang terjadi saat ini.



Ini tidak berarti sistem ancaman langsung "mati". Namun perhatian kita mendapatkan kesempatan untuk beristirahat.



Dalam psikologi, perhatian adalah sumber daya yang terbatas. Apa yang kita pilih untuk diperhatikan ikut membentuk pengalaman subjektif kita terhadap dunia.



Karena itu, menikmati keindahan bukan sekadar kegiatan estetis. Ia juga merupakan bentuk pengaturan perhatian.



Bayangkan seseorang yang sepanjang hari membaca berita buruk.



Kemudian ia keluar rumah selama lima menit.



Ia melihat pohon bergerak tertiup angin.



Mendengar suara burung.



Merasakan udara sore.



Tidak ada masalah hidupnya yang tiba-tiba selesai.



Tetapi selama beberapa menit, pikirannya tidak hanya berisi masalah.



Dan terkadang, beberapa menit seperti itu sangat berharga.



Kita tidak selalu membutuhkan kehidupan yang sempurna untuk merasa sedikit lebih baik.



Kadang-kadang kita hanya membutuhkan jeda dari perhatian yang terus-menerus tertuju pada sesuatu yang salah.



2. Keindahan kecil membantu kita memperluas perhatian dan perspektif



Ketika sedang stres, dunia terasa menyempit.



Kita hanya melihat satu masalah.



Satu kesalahan.



Satu email.



Satu tagihan.



Satu konflik.



Satu berita buruk.



Psikolog Barbara Fredrickson melalui teori broaden-and-build menjelaskan bahwa emosi positif tertentu dapat memperluas cakupan perhatian dan pola pikir seseorang.



Ketika seseorang mengalami emosi positif seperti rasa senang, ketertarikan, rasa syukur, atau ketenangan, pikirannya dapat menjadi lebih terbuka terhadap berbagai kemungkinan.



Sebaliknya, tekanan dan ketakutan yang intens cenderung membuat perhatian menjadi lebih sempit. Ini masuk akal secara evolusioner. Ketika ada ancaman, kita perlu fokus pada ancaman tersebut.



Tetapi kehidupan modern tidak selalu membutuhkan fokus sempit sepanjang waktu.



Kita juga perlu kemampuan untuk melihat gambaran yang lebih besar.



Misalnya, seseorang sedang mengalami masalah di tempat kerja. Karena terlalu memikirkannya, ia mulai menyimpulkan:



"Hidup saya berantakan."



Padahal masalah sebenarnya hanya terjadi di satu bagian kehidupannya.



Ketika ia mengambil waktu untuk berjalan, berbicara dengan orang yang disayangi, menikmati musik, atau melakukan sesuatu yang membuatnya merasa hidup, pikirannya mendapatkan informasi tambahan:



"Ya, ada masalah. Tetapi masalah ini bukan keseluruhan hidup saya."



Ini adalah perbedaan yang sangat penting.



Keindahan kecil dapat menjadi semacam koreksi terhadap kecenderungan pikiran untuk membesar-besarkan satu pengalaman negatif hingga terasa seperti keseluruhan realitas.



Secangkir teh tidak menyelesaikan persoalan ekonomi.



Matahari terbenam tidak memperbaiki hubungan yang sedang retak.



Lagu favorit tidak mengubah masa depan.



Namun semuanya dapat mengingatkan kita bahwa pengalaman manusia jauh lebih luas daripada satu masalah yang sedang memenuhi kepala kita.



3. Momen kecil menciptakan pengalaman bahwa hidup masih memiliki makna



Ketika dunia terasa tidak pasti, salah satu hal yang sering hilang bukan hanya rasa aman, tetapi juga rasa makna.



Seseorang dapat mulai bertanya:



"Untuk apa semua ini?"



"Apa gunanya bekerja keras kalau semuanya bisa berubah?"



"Mengapa saya harus terus menjalani rutinitas ini?"



Pertanyaan semacam itu dapat muncul ketika seseorang terlalu lama berhadapan dengan ketidakpastian.



Menariknya, makna hidup tidak selalu ditemukan melalui pencapaian besar.



Sering kali makna justru muncul melalui pengalaman sederhana yang terasa berarti bagi seseorang.



Sarapan bersama keluarga.



Mengantar orang tua.



Mendengarkan cerita seorang teman.



Merawat tanaman.



Memasak makanan untuk orang lain.



Membaca beberapa halaman buku sebelum tidur.



Menyaksikan langit berubah warna menjelang malam.



Hal-hal tersebut terlihat kecil jika dilihat dari luar.



Namun psikologi tidak mengukur makna hanya berdasarkan ukuran aktivitasnya.



Sebuah tindakan kecil dapat memiliki nilai emosional yang sangat besar karena berkaitan dengan hubungan, identitas, nilai, atau kenangan seseorang.



Misalnya, secangkir kopi mungkin tidak memiliki arti khusus bagi orang lain.



Tetapi bagi seseorang, kopi pagi mungkin merupakan ritual yang mengingatkannya bahwa ia masih memiliki waktu untuk dirinya sendiri.



Sebuah foto lama mungkin hanya selembar gambar.



Tetapi bagi pemiliknya, foto tersebut adalah hubungan dengan masa lalu.



Sebuah lagu mungkin hanya berdurasi tiga menit.



Namun lagu itu bisa membawa seseorang kembali kepada suatu masa dalam hidupnya.



Artinya, makna tidak selalu berada pada objeknya. Makna berada pada hubungan psikologis kita dengan objek tersebut.



Karena itu, momen kecil keindahan dapat menjadi jangkar.



Ia berkata:



"Ada sesuatu yang masih berarti bagiku."



Dan ketika dunia terasa semakin tidak pasti, menemukan sesuatu yang masih berarti adalah bentuk ketahanan psikologis.



4. Keindahan membantu kita berlatih hadir pada saat ini



Salah satu masalah manusia modern adalah kita sering berada di suatu tempat secara fisik, tetapi secara mental berada di tempat lain.



Tubuh kita sedang makan, tetapi pikiran memikirkan rapat besok.



Kita sedang berjalan, tetapi memikirkan percakapan kemarin.



Kita sedang bersama keluarga, tetapi memikirkan pekerjaan.



Kita sedang berlibur, tetapi khawatir tentang apa yang terjadi setelah pulang.



Pikiran manusia memang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengingat masa lalu dan membayangkan masa depan.



Kemampuan itu sangat berguna.



Namun ketika terlalu dominan, kita dapat kehilangan pengalaman yang sedang berlangsung.



Momen kecil keindahan dapat menjadi latihan sederhana untuk kembali ke saat ini.



Ketika menikmati hujan, misalnya, kita bisa benar-benar mendengarkan suara air.



Ketika makan, kita bisa memperhatikan rasa dan teksturnya.



Ketika berjalan, kita bisa menyadari langkah kaki, udara, dan lingkungan sekitar.



Ketika berbicara dengan seseorang, kita bisa benar-benar mendengarkan.



Ini memiliki kemiripan dengan prinsip mindfulness: memberikan perhatian pada pengalaman saat ini dengan kesadaran yang lebih penuh.



Yang menarik, kita tidak selalu membutuhkan sesi meditasi formal untuk melatih kemampuan tersebut.



Kita bisa melakukannya melalui hal-hal yang sangat sederhana.



Lima menit melihat langit dapat menjadi latihan perhatian.



Mendengarkan satu lagu tanpa membuka aplikasi lain dapat menjadi latihan perhatian.



Meminum teh tanpa melihat layar dapat menjadi latihan perhatian.



Memandang wajah orang yang kita cintai ketika mereka berbicara dapat menjadi latihan perhatian.



Pada akhirnya, kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi kepada kita.



Ia juga dipengaruhi oleh seberapa penuh kita hadir ketika sesuatu sedang terjadi.



5. Momen kecil yang menyenangkan membangun cadangan psikologis



Ketika menghadapi masa sulit, kita sering berharap memiliki kekuatan mental yang besar.



Namun ketahanan psikologis tidak selalu muncul sebagai keberanian dramatis.



Sering kali ia dibangun perlahan melalui pengalaman-pengalaman kecil.



Bayangkan sebuah baterai.



Jika seseorang terus bekerja, terus menerima informasi negatif, terus memikirkan masalah, terus memenuhi tuntutan orang lain, tetapi hampir tidak pernah melakukan sesuatu yang memulihkan dirinya, kapasitas psikologisnya dapat terkuras.



Sebaliknya, pengalaman positif yang sederhana dapat menjadi semacam pengisian ulang.



Bukan karena pengalaman tersebut menghapus stres, tetapi karena manusia membutuhkan keseimbangan antara tuntutan dan pemulihan.



Inilah mengapa kegiatan kecil seperti berjalan, tertawa, mendengarkan musik, menikmati alam, berbicara dengan teman, atau melakukan hobi tidak seharusnya selalu dianggap sebagai "kemewahan".



Dalam konteks tertentu, semuanya adalah bagian dari pemeliharaan kesehatan psikologis sehari-hari.



Ada kecenderungan dalam budaya produktivitas untuk menganggap sesuatu berharga hanya jika menghasilkan sesuatu.



Jika tidak menghasilkan uang, prestasi, gelar, atau pencapaian, maka kegiatan tersebut dianggap membuang waktu.



Padahal manusia bukan mesin produksi.



Kita membutuhkan pengalaman yang tidak harus menghasilkan apa pun.



Seseorang boleh membaca buku hanya karena menikmati ceritanya.



Boleh berjalan tanpa tujuan.



Boleh duduk di balkon sambil melihat hujan.



Boleh menikmati makanan tanpa memotretnya.



Boleh mendengarkan lagu yang sama berkali-kali.



Nilai sebuah pengalaman tidak selalu terletak pada hasil yang dapat diukur.



Kadang-kadang nilainya justru terletak pada kenyataan bahwa setelah mengalaminya, kita merasa sedikit lebih siap menjalani kehidupan.



6. Momen kecil mengingatkan kita bahwa ketidakpastian bukan berarti semuanya buruk



Mungkin inilah alasan yang paling penting.



Ketidakpastian sering membuat kita berpikir secara ekstrem.



Jika masa depan tidak bisa diprediksi, pikiran kita mudah mengisinya dengan kemungkinan-kemungkinan buruk.



Tetapi kenyataannya, ketidakpastian memiliki dua sisi.



Kita tidak tahu apa yang buruk akan terjadi.



Namun kita juga tidak tahu apa yang baik akan terjadi.



Ketidakpastian bukan sinonim dari keburukan.



Ia hanya berarti bahwa masa depan belum sepenuhnya diketahui.



Dan di tengah ketidakpastian tersebut, kehidupan tetap menghasilkan momen-momen yang tidak kita rencanakan.



Teman lama tiba-tiba menghubungi.



Seseorang mengatakan sesuatu yang membuat kita tertawa.



Kita menemukan lagu baru.



Hujan turun setelah hari yang panas.



Makanan sederhana ternyata sangat lezat.



Seseorang tersenyum kepada kita.



Kita menyelesaikan sesuatu yang sudah lama tertunda.



Kita melihat pemandangan yang belum pernah kita lihat sebelumnya.



Bahkan pada hari yang buruk, masih mungkin ada satu momen kecil yang tidak buruk.



Dan kemampuan untuk menyadarinya bukan berarti menyangkal kenyataan.



Justru sebaliknya.



Kita sedang mengakui kenyataan secara lebih lengkap.



Dunia memang memiliki penderitaan.



Tetapi dunia juga memiliki keindahan.



Manusia memang bisa mengecewakan.



Tetapi manusia juga bisa menunjukkan kebaikan.



Masa depan memang tidak pasti.



Tetapi ketidakpastian juga berarti masih ada kemungkinan yang belum terjadi.



Dengan demikian, menikmati momen kecil bukanlah optimisme naif.



Ia adalah bentuk realisme yang lebih lengkap.



Kita Tidak Harus Menunggu Hidup Menjadi Sempurna



Ada satu jebakan psikologis yang mudah terjadi ketika hidup sedang sulit: kita mengatakan kepada diri sendiri bahwa kita baru boleh menikmati hidup setelah masalah selesai.



"Nanti kalau pekerjaan sudah beres."



"Nanti kalau uang sudah cukup."



"Nanti kalau masalah keluarga selesai."



"Nanti kalau masa depan sudah jelas."



Masalahnya, kehidupan hampir tidak pernah benar-benar mencapai kondisi tanpa masalah.



Satu persoalan selesai, persoalan lain muncul.



Satu ketidakpastian terjawab, ketidakpastian lain datang.



Jika kebahagiaan selalu ditunda sampai seluruh masalah selesai, kita mungkin akan menghabiskan hidup dalam mode menunggu.



Karena itu, menikmati momen kecil bukan berarti mengabaikan tanggung jawab.



Kita tetap perlu bekerja.



Tetap perlu membayar tagihan.



Tetap perlu menyelesaikan masalah.



Tetap perlu merencanakan masa depan.



Tetapi di sela-sela semua itu, kita juga membutuhkan ruang untuk hidup.



Sebab ada perbedaan antara menyelesaikan kehidupan dan menjalani kehidupan.



Kita tidak pernah benar-benar selesai menyelesaikan kehidupan.



Maka kita harus tetap menjalaninya sambil menyelesaikan masalah-masalah yang ada.



Cara Sederhana Menemukan Kembali Keindahan Kecil



Kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis.



Justru semakin sederhana, semakin mungkin dilakukan.



Cobalah beberapa kebiasaan berikut.



1. Beri perhatian penuh pada satu hal kecil setiap hari



Tidak perlu satu jam.



Lima menit pun cukup.



Perhatikan kopi pagi.



Suara hujan.



Cahaya matahari.



Musik.



Udara setelah hujan.



Lakukan tanpa membuka ponsel.



2. Buat daftar "hal kecil yang menyenangkan"



Setiap malam, tuliskan tiga hal kecil yang terasa menyenangkan hari itu.



Tidak harus spektakuler.



Contohnya:



Kopi pagi terasa enak.



Teman mengirim pesan lucu.



Langit sore bagus.



Saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.



Saya tidur lebih nyenyak.



Latihan ini membantu mengarahkan perhatian kepada pengalaman positif yang sering dilewatkan.



3. Kurangi konsumsi informasi yang tidak perlu



Mengetahui apa yang terjadi di dunia memang penting.



Tetapi kita tidak harus terus-menerus menerima informasi.



Tidak semua berita membutuhkan perhatian kita saat itu juga.



Ada perbedaan antara terinformasi dan terpapar tanpa batas.



4. Rawat ritual kecil



Ritual sederhana dapat memberikan struktur psikologis ketika dunia terasa kacau.



Membuat teh sebelum bekerja.



Berjalan sore.



Membaca sebelum tidur.



Sarapan bersama keluarga.



Mendengarkan musik tertentu pada pagi hari.



Hal-hal sederhana seperti ini dapat menjadi titik-titik stabil dalam hari yang tidak selalu stabil.



5. Jangan merasa bersalah karena menikmati hidup



Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi sebagian orang justru sulit.



Ketika dunia sedang mengalami penderitaan, kita terkadang merasa tidak pantas menikmati sesuatu.



Namun menikmati secangkir kopi tidak berarti kita tidak peduli terhadap penderitaan orang lain.



Tertawa tidak berarti kita menganggap masalah dunia tidak penting.



Beristirahat tidak berarti kita menyerah.



Menikmati hidup bukanlah bentuk ketidakpedulian.



Sering kali, justru dengan menjaga diri kita tetap memiliki ruang untuk menikmati kehidupan, kita menjadi lebih mampu menghadapi realitas yang sulit.



Pada Akhirnya, Keindahan Kecil Adalah Cara Kita Tetap Hidup



Dunia mungkin tidak akan menjadi lebih sederhana dalam waktu dekat.



Akan selalu ada berita buruk.



Akan selalu ada ketidakpastian.



Akan selalu ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan.



Tetapi kehidupan manusia tidak hanya terdiri dari apa yang masuk ke halaman depan berita.



Ada kehidupan yang jauh lebih kecil dan dekat: secangkir kopi di pagi hari, percakapan singkat dengan seseorang yang kita sayangi, lagu yang tiba-tiba terasa tepat, makanan sederhana setelah hari yang melelahkan, udara malam, hujan di luar jendela, atau perasaan lega ketika akhirnya bisa beristirahat.



Hal-hal itu mungkin tidak mengubah dunia.



Tetapi mereka mengubah pengalaman kita berada di dalam dunia.



Dan mungkin itulah mengapa momen kecil keindahan begitu penting.



Ia mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya sesuatu yang harus kita selesaikan.



Hidup juga sesuatu yang perlu kita rasakan.



Kita tidak perlu menunggu semuanya aman untuk merasa tenang.



Tidak perlu menunggu semuanya selesai untuk merasa bahagia.



Tidak perlu menunggu masa depan pasti untuk menghargai hari ini.



Di tengah dunia yang semakin sulit diprediksi, mungkin salah satu bentuk ketahanan yang paling sederhana adalah kemampuan untuk berhenti sejenak dan berkata:



"Hari ini tidak sempurna. Tetapi ada sesuatu yang indah di sini."



