7 Hal Tentang Ekstrovert yang Sering Disalahpahami, Ternyata Tidak Selalu Banyak Bicara

Ilustrasi ekstrovert (magnific) JawaPos.com - Menjadi seorang ekstrovert sering kali dikaitkan dengan kepribadian yang ramah, mudah bergaul, banyak bicara, dan selalu bersemangat ketika berada di tengah keramaian.

Mereka kerap dianggap sebagai sosok yang paling menikmati pesta, senang bertemu orang baru, serta tidak pernah kehabisan bahan pembicaraan.

Pandangan tersebut membuat banyak orang memiliki gambaran tertentu tentang bagaimana seorang ekstrovert seharusnya bersikap.

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Bahkan, berbagai meme dan pembahasan di internet sering menggambarkan ekstrovert sebagai pribadi yang selalu mencari perhatian dan tidak bisa menghabiskan waktu sendirian.

Padahal, kepribadian ekstrovert tidak sesederhana itu. Sama seperti introvert, mereka memiliki sisi lain yang mungkin jarang diketahui orang.

Ekstrovert juga bisa merasa malu, membutuhkan waktu untuk beristirahat, bahkan tidak selalu nyaman ketika menjadi pusat perhatian.

Lantas, apa saja hal tentang ekstrovert yang sering disalahpahami? Dikutip dari YourTango, berikut tujuh di antaranya.

1. Ekstrovert Tidak Selalu Ingin Menghabiskan Waktu di Luar Rumah

Ekstrovert memang dikenal senang bersosialisasi, menghadiri acara, dan bertemu banyak orang. Mereka biasanya lebih mudah memulai percakapan serta menikmati suasana yang ramai. Namun, bukan berarti setiap waktu luang harus dihabiskan dengan pergi keluar rumah.

Ada kalanya seorang ekstrovert justru ingin menikmati malam dengan bersantai di sofa, mengenakan pakaian nyaman, menonton serial favorit, atau sekadar menikmati makanan kesukaan.

Aktivitas sederhana seperti ini juga bisa menjadi cara mereka melepas penat setelah menjalani kesibukan.

Bagi sebagian ekstrovert, menghabiskan waktu bersama teman di rumah bahkan terasa lebih menyenangkan daripada menghadiri pesta besar. Mereka tetap membutuhkan waktu untuk beristirahat dan menikmati kehidupan pribadi.

Jadi, jangan menganggap seorang ekstrovert selalu ingin berada di tengah keramaian. Mereka juga bisa menikmati ketenangan dan memilih menghabiskan waktu di rumah tanpa agenda sosial apa pun.