6 Sisi Negatif Menjadi Pasangan yang "Terlalu Mengiyakan" Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang terlalu mengiyakan pasangannya / foto: Magnific/kulyashinafoto

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan asmara, mengalah, memahami, dan menyetujui keinginan pasangan sering kali dianggap sebagai bentuk kasih sayang. Seseorang yang selalu berkata "iya" ketika pasangannya mengajak melakukan sesuatu, menghindari perdebatan, atau mengikuti hampir semua keputusan pasangan biasanya dipandang sebagai sosok yang pengertian dan tidak banyak menuntut.

Sekilas, sikap tersebut memang terlihat positif. Hubungan terasa lebih tenang, pertengkaran jarang terjadi, dan pasangan merasa selalu mendapatkan dukungan. Namun, pernahkah terpikir bahwa terlalu sering mengiyakan justru bisa menjadi masalah dalam hubungan?



Dalam psikologi, kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain, bahkan dengan mengorbankan kebutuhan pribadi, sering dikaitkan dengan istilah people pleasing. Perilaku ini dapat muncul karena berbagai alasan, seperti takut ditolak, khawatir mengecewakan pasangan, membutuhkan penerimaan, atau merasa bahwa konflik merupakan ancaman bagi hubungan.



Padahal, hubungan yang sehat bukan berarti kedua orang harus selalu sepakat. Justru, hubungan yang matang memberikan ruang bagi masing-masing individu untuk memiliki pendapat, kebutuhan, dan batasan yang berbeda.



Menjadi pasangan yang terlalu mengiyakan mungkin membuat hubungan terlihat harmonis dari luar. Akan tetapi, di balik sikap tersebut, ada sejumlah dampak negatif yang dapat muncul jika kebiasaan ini terus dipertahankan.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (2/11), terdapat enam sisi negatif menjadi pasangan yang terlalu mengiyakan menurut perspektif psikologi.



1. Kehilangan Identitas dan Jati Diri dalam Hubungan



Salah satu dampak paling serius dari kebiasaan terlalu mengiyakan adalah perlahan kehilangan identitas diri.



Ketika seseorang terlalu sering mengikuti keinginan pasangan, ia bisa mulai mengabaikan apa yang sebenarnya disukai, dibutuhkan, dan diyakininya sendiri. Misalnya, seseorang yang awalnya menyukai kegiatan tertentu mulai meninggalkannya karena pasangan tidak menyukainya. Ia juga mungkin mengubah cara berpakaian, lingkaran pertemanan, hingga kebiasaan sehari-hari hanya agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan dalam hubungan.



Pada awalnya, perubahan tersebut mungkin terasa seperti bentuk kompromi. Namun, jika terus terjadi tanpa mempertimbangkan keinginan pribadi, seseorang bisa kehilangan kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara autentik.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan konsep self-concept, yaitu cara seseorang memahami dan memandang dirinya sendiri. Identitas yang sehat membutuhkan ruang untuk mempertahankan nilai, preferensi, serta keunikan pribadi.



Hubungan romantis seharusnya menjadi tempat seseorang merasa diterima, bukan tempat ia harus terus-menerus mengubah dirinya demi mendapatkan kasih sayang.



Ketika kebiasaan mengiyakan menjadi terlalu dominan, seseorang bisa sampai pada titik ketika ia tidak lagi mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan. Ia lebih terbiasa bertanya, "Pasangan saya mau apa?" daripada "Sebenarnya saya mau apa?"



Dalam jangka panjang, keadaan ini berpotensi menimbulkan kebingungan identitas, ketidakpuasan hidup, dan perasaan tidak menjadi diri sendiri.



2. Memendam Emosi yang Bisa Berubah Menjadi Kebencian



Tidak semua persetujuan muncul karena seseorang benar-benar setuju. Ada kalanya seseorang mengatakan "iya" hanya karena tidak ingin berdebat, takut membuat pasangan marah, atau merasa tidak punya pilihan lain.



Contohnya, ketika pasangan mengajak pergi ke suatu tempat, sebenarnya ia sedang lelah dan ingin beristirahat. Namun, karena takut dianggap tidak perhatian, ia tetap menyetujui ajakan tersebut.



Hal seperti ini mungkin terlihat sederhana jika hanya terjadi sesekali. Akan tetapi, ketika menjadi kebiasaan, seseorang dapat terus-menerus memendam perasaan kecewa, kesal, dan tidak dihargai.



Dalam psikologi, menekan atau menghindari ekspresi emosi secara berulang dapat berkaitan dengan konsep emotional suppression. Strategi ini membuat seseorang menahan ekspresi perasaan yang sebenarnya sedang dialami.



Masalahnya, emosi yang tidak tersampaikan tidak selalu menghilang begitu saja.



Perasaan kecewa yang terus dipendam dapat menumpuk dan akhirnya muncul dalam bentuk lain, seperti mudah tersinggung, bersikap dingin, menarik diri, atau meledak karena persoalan kecil.



Bahkan, seseorang mungkin mulai menyalahkan pasangannya karena merasa selalu menjadi pihak yang berkorban. Padahal, pasangan belum tentu mengetahui bahwa selama ini ia sebenarnya tidak nyaman.



Inilah salah satu alasan mengapa komunikasi terbuka sangat penting. Mengatakan tidak ketika memang tidak setuju bukan berarti tidak mencintai pasangan. Justru, kejujuran membantu mencegah munculnya kekecewaan yang lebih besar.



3. Membentuk Hubungan yang Tidak Seimbang



Hubungan yang sehat membutuhkan kontribusi dari kedua belah pihak. Keduanya perlu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mengambil keputusan, dan menentukan arah hubungan.



Namun, ketika satu pihak selalu mengiyakan, keseimbangan tersebut bisa terganggu.



Misalnya, dalam setiap pengambilan keputusan, satu orang selalu menentukan pilihan, sedangkan pihak lainnya hanya mengikuti. Mulai dari memilih tempat makan, mengatur keuangan, menentukan tujuan liburan, hingga memutuskan persoalan yang lebih besar.



Lama-kelamaan, hubungan dapat membentuk pola ketika satu pihak terbiasa menjadi pengambil keputusan dan pihak lainnya terbiasa menjadi pengikut.



Dalam perspektif psikologi hubungan, kondisi ini dapat berkaitan dengan ketimpangan kuasa atau power imbalance.



Ketimpangan tersebut tidak selalu muncul karena salah satu pasangan sengaja ingin mendominasi. Terkadang, pola ini terbentuk karena salah satu pihak terlalu sering menyerahkan hak untuk menentukan sesuatu.



Dampaknya, orang yang selalu mengiyakan bisa merasa pendapatnya tidak penting. Sementara itu, pasangan mungkin semakin terbiasa mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kebutuhan pihak lain.



Jika dibiarkan, hubungan dapat kehilangan sifat kemitraannya. Padahal, pasangan seharusnya menjadi dua individu yang berjalan berdampingan, bukan satu orang yang selalu memimpin dan satu orang yang terus mengikuti.



Hubungan yang seimbang bukan berarti setiap keputusan harus dibagi secara matematis. Namun, keduanya perlu merasa bahwa suara dan kebutuhan masing-masing memiliki nilai yang sama.



4. Menurunkan Rasa Hormat terhadap Diri Sendiri



Terlalu sering mengorbankan kebutuhan pribadi demi menyenangkan pasangan juga dapat memengaruhi cara seseorang menghargai dirinya sendiri.



Bayangkan seseorang yang selalu membatalkan rencana pribadi karena pasangannya tiba-tiba membutuhkan sesuatu. Ia terus mengalah ketika terjadi perbedaan pendapat, meminta maaf meskipun tidak melakukan kesalahan, dan menganggap kebutuhan pasangan selalu lebih penting daripada kebutuhannya sendiri.



Jika pola ini berlangsung lama, ia mungkin mulai meyakini bahwa dirinya harus selalu mengalah agar tetap dicintai.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan konsep self-esteem atau harga diri, yaitu bagaimana seseorang menilai dan menghargai dirinya sendiri.



Orang dengan kecenderungan people pleasing terkadang menggantungkan rasa berharganya pada penerimaan orang lain. Ia merasa lebih baik ketika berhasil membuat pasangan bahagia, tetapi merasa bersalah ketika harus menolak permintaan.



Akibatnya, batas antara mencintai pasangan dan mengabaikan diri sendiri menjadi semakin kabur.



Padahal, menghargai diri sendiri merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat. Seseorang tetap berhak memiliki waktu pribadi, menyampaikan ketidaksetujuan, dan mempertahankan prinsip meskipun sedang menjalin hubungan romantis.



Perlu dipahami bahwa pasangan yang benar-benar menghargai kita tidak seharusnya menuntut persetujuan dalam segala hal.



Menghormati diri sendiri bukan tindakan egois. Sebaliknya, hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang memahami kebutuhan dan batasan pribadinya.



5. Membuat Pasangan Sulit Mengenali Kebutuhan Kita



Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam hubungan adalah menganggap pasangan seharusnya bisa memahami semua keinginan tanpa perlu diberi tahu.



Orang yang terlalu sering mengiyakan biasanya berharap pasangannya menyadari sendiri ketika ia sedang tidak nyaman, lelah, kecewa, atau sebenarnya menginginkan sesuatu yang berbeda.



Misalnya, ketika ditanya ingin makan di mana, ia selalu menjawab, "Terserah kamu saja."



Ketika ditanya apakah ada masalah, ia menjawab, "Tidak apa-apa."



Ketika ditanya apakah keberatan dengan suatu keputusan, ia kembali mengatakan, "Aku ikut saja."



Pada akhirnya, pasangan mungkin benar-benar menganggap bahwa semuanya baik-baik saja.



Dalam psikologi komunikasi interpersonal, keterbukaan mengenai kebutuhan dan perasaan merupakan bagian penting dari terciptanya pemahaman timbal balik.



Pasangan bukan pembaca pikiran. Ia tidak selalu bisa mengetahui apa yang sebenarnya kita rasakan jika kita terus menyembunyikannya.



Kebiasaan terlalu mengiyakan juga dapat menciptakan komunikasi yang tidak autentik. Apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dirasakan.



Akibatnya, pasangan kesulitan mengenali kebutuhan kita. Bahkan, ia mungkin tidak menyadari bahwa beberapa keputusan yang diambil selama ini ternyata membuat kita tidak nyaman.



Kondisi tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman yang terus berulang.



Oleh karena itu, penting untuk belajar menyampaikan keinginan secara jelas. Jika tidak suka, katakan dengan baik. Jika sedang lelah, sampaikan dengan jujur. Jika memiliki pendapat berbeda, berikan kesempatan kepada pasangan untuk mendengarnya.



Komunikasi yang sehat tidak dibangun dari kemampuan menebak keinginan, melainkan dari keberanian untuk saling terbuka.



6. Menciptakan Ketergantungan pada Validasi Pasangan



Sisi negatif lainnya adalah munculnya ketergantungan terhadap pengakuan dan persetujuan dari pasangan.



Seseorang yang terlalu sering mengiyakan mungkin memiliki ketakutan berlebihan terhadap kemungkinan ditolak, tidak disukai, atau dianggap sebagai pasangan yang buruk.



Karena itu, ia berusaha mempertahankan citra sebagai sosok yang selalu pengertian, selalu tersedia, dan tidak pernah merepotkan.



Setiap kali berhasil membuat pasangan senang, ia merasa dirinya berharga. Namun, ketika berbeda pendapat atau gagal memenuhi keinginan pasangan, ia langsung merasa bersalah.



Pola tersebut dapat berkaitan dengan external validation, yaitu kecenderungan mengandalkan penilaian orang lain untuk menentukan nilai diri.



Dalam hubungan romantis, ketergantungan semacam ini bisa membuat seseorang sulit mengambil keputusan secara mandiri. Ia mungkin terus meminta persetujuan pasangan bahkan untuk hal-hal sederhana yang sebenarnya dapat diputuskan sendiri.



Lebih jauh, ketakutan kehilangan penerimaan bisa membuatnya bertahan dalam situasi yang tidak sehat karena merasa tidak sanggup menghadapi kemungkinan hubungan berakhir.



Padahal, hubungan yang sehat tidak seharusnya membuat seseorang merasa harus mendapatkan persetujuan setiap saat untuk bisa merasa berharga.



Kasih sayang memang membutuhkan perhatian dan penerimaan, tetapi bukan berarti seluruh harga diri seseorang harus bergantung pada respons pasangannya.



Memiliki pendirian, mengambil keputusan sendiri, dan berani berbeda pendapat merupakan bagian dari kemandirian emosional yang penting dalam hubungan dewasa.



Bagaimana Cara Berhenti Menjadi Pasangan yang Terlalu Mengiyakan?



Mengubah kebiasaan terlalu mengiyakan bukan berarti seseorang harus berubah menjadi pasangan yang keras kepala, egois, atau selalu ingin menang.



Tujuannya adalah membangun keseimbangan antara memenuhi kebutuhan pasangan dan menghargai kebutuhan diri sendiri.



Ada beberapa langkah yang dapat mulai diterapkan.



1. Belajar mengenali keinginan pribadi



Sebelum menyetujui sesuatu, tanyakan kepada diri sendiri apakah keputusan tersebut memang sesuai dengan keinginan atau justru hanya dilakukan karena takut mengecewakan pasangan.



2. Berani mengatakan tidak dengan cara yang sehat



Menolak permintaan bukan berarti menolak orangnya. Kita bisa menyampaikan ketidaksetujuan dengan tetap menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai perasaan pasangan.



Contohnya, "Aku sebenarnya ingin ikut, tetapi hari ini sedang lelah. Bagaimana kalau kita pergi besok?"



3. Jangan selalu menghindari konflik



Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam hubungan. Tidak semua perdebatan harus berakhir dengan pertengkaran. Justru, diskusi yang sehat dapat membantu pasangan memahami sudut pandang masing-masing.



4. Tetapkan batasan pribadi



Setiap orang berhak memiliki waktu, ruang, prinsip, dan aktivitas pribadi. Batasan bukan bentuk penolakan terhadap pasangan, melainkan cara menjaga hubungan agar tetap sehat.



5. Bangun rasa percaya diri di luar hubungan



Jangan menjadikan hubungan romantis sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan dan pengakuan diri. Tetaplah mengembangkan minat, pertemanan, pekerjaan, dan tujuan pribadi.



6. Komunikasikan perasaan secara terbuka



Jangan menunggu sampai kekecewaan menumpuk. Sampaikan apa yang dirasakan sebelum masalah berkembang menjadi konflik yang lebih besar.



Jika ketakutan untuk menolak atau menetapkan batasan terasa sangat kuat dan mengganggu kehidupan sehari-hari, berkonsultasi dengan psikolog juga dapat membantu memahami pola perilaku tersebut.



Kesimpulan



Menjadi pasangan yang pengertian, sabar, dan mudah diajak bekerja sama memang merupakan hal positif dalam hubungan. Namun, ketika semua itu berubah menjadi kebiasaan selalu mengiyakan tanpa mempertimbangkan perasaan sendiri, dampaknya justru bisa merugikan kedua belah pihak.



Kehilangan identitas, memendam emosi, membentuk hubungan yang tidak seimbang, menurunkan harga diri, menciptakan komunikasi yang tidak sehat, hingga bergantung pada validasi pasangan merupakan beberapa risiko yang perlu diperhatikan.



Penting untuk memahami bahwa hubungan romantis bukan tentang siapa yang paling banyak mengalah atau siapa yang paling sering memenuhi keinginan pasangannya.



Hubungan yang sehat justru memberikan ruang bagi kedua individu untuk menjadi diri sendiri, menyampaikan perbedaan, dan saling menghormati batasan.



Sebab, mencintai seseorang tidak seharusnya mengharuskan kita berhenti menghargai diri sendiri.



