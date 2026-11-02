6 Alasan Mengapa Kita Bertahan dalam Hubungan yang Perlahan Menggerogoti Diri Kita Menurut Psikologi

seseorang yang bertahan dalam hubungan yang toxic / foto: Magnific/ARTcreator_98

JawaPos.com - Ada hubungan yang tidak hancur dalam satu malam.

Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada satu kejadian dramatis yang membuat semuanya berakhir. Yang terjadi justru jauh lebih pelan: kita mulai lebih sering menangis sendirian, semakin jarang menjadi diri sendiri, merasa harus berhati-hati ketika berbicara, kehilangan kepercayaan diri, atau perlahan terbiasa dengan perlakuan yang sebenarnya menyakitkan.



Anehnya, meskipun kita sadar hubungan tersebut membuat kita tidak bahagia, kita tetap bertahan.



Kita berkata kepada diri sendiri, “Mungkin dia akan berubah.”

“Sebenarnya dia orang baik.”

“Kami sudah sejauh ini.”

“Aku tidak mau memulai semuanya dari nol.”

Atau yang paling sering: “Aku masih mencintainya.”



Dari sudut pandang psikologi, bertahan dalam hubungan yang tidak sehat tidak selalu berarti seseorang lemah, tidak punya harga diri, atau tidak mampu mengambil keputusan.



Manusia memiliki banyak mekanisme psikologis yang membuat kita sulit meninggalkan sesuatu yang sudah mengikat secara emosional. Semakin lama sebuah hubungan berlangsung, semakin banyak kenangan, harapan, pengalaman, pengorbanan, dan identitas yang kita tanamkan di dalamnya.



Karena itu, meninggalkan hubungan terkadang bukan sekadar meninggalkan seseorang.



Kita merasa seperti sedang meninggalkan sebagian dari hidup kita sendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (2/11), terdapat enam alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa seseorang tetap bertahan dalam hubungan yang perlahan menggerogoti dirinya.



1. Kita Terjebak pada Harapan bahwa Dia Akan Berubah



Salah satu alasan paling kuat mengapa seseorang bertahan adalah harapan.



Bukan selalu karena hubungan yang sekarang terasa baik, tetapi karena kita masih percaya bahwa hubungan tersebut bisa menjadi baik.



Kita mengingat masa ketika pasangan begitu perhatian. Kita mengingat awal hubungan ketika semuanya terasa indah. Kita mengingat permintaan maaf setelah pertengkaran. Kita mengingat janji bahwa semuanya akan diperbaiki.



Kemudian kita berpikir:



"Mungkin ini hanya fase."



"Dia sebenarnya masih mencintaiku."



"Kalau aku lebih sabar, mungkin dia akan berubah."



Dalam psikologi, harapan dapat membuat seseorang terus mempertahankan investasi emosional bahkan ketika bukti yang ada menunjukkan bahwa pola hubungan tersebut tidak banyak berubah.



Masalahnya bukan berharap.



Masalah muncul ketika harapan terhadap masa depan membuat kita mengabaikan kenyataan di masa sekarang.



Kita akhirnya tidak lagi mencintai hubungan yang sedang kita jalani, melainkan mencintai versi hubungan yang kita bayangkan akan terjadi suatu hari nanti.



Kita menunggu pasangan menjadi lebih dewasa.



Menunggu komunikasi menjadi lebih baik.



Menunggu perlakuan berubah.



Menunggu dia menyadari nilai kita.



Dan tanpa sadar, hidup kita ikut berubah menjadi masa tunggu.



Ada perbedaan penting antara seseorang yang sedang berproses berubah dan seseorang yang berkali-kali berjanji berubah tetapi terus mengulangi pola yang sama.



Perubahan yang nyata biasanya terlihat melalui perilaku yang konsisten, bukan hanya melalui kata-kata setelah konflik.



Karena itu, salah satu pertanyaan penting yang bisa kita ajukan kepada diri sendiri adalah:



"Apakah aku mencintai hubungan yang benar-benar ada, atau aku sedang bertahan demi hubungan yang kuharapkan akan ada?"



Pertanyaan ini sering kali terasa menyakitkan karena jawabannya mungkin memaksa kita melihat kenyataan yang selama ini kita hindari.



2. Kita Mengalami Sunk Cost: Merasa Terlalu Banyak yang Sudah Dikorbankan



Bayangkan seseorang sudah menjalani hubungan selama tujuh tahun.



Ada perjalanan bersama.



Ada keluarga yang sudah saling mengenal.



Ada foto-foto.



Ada rencana pernikahan.



Ada masa-masa sulit yang berhasil dilewati.



Ada begitu banyak pengorbanan.



Kemudian muncul pertanyaan:



"Masa semua ini harus berakhir begitu saja?"



Inilah salah satu bentuk sunk cost atau bias biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan.



Secara psikologis, manusia cenderung sulit meninggalkan sesuatu ketika merasa sudah menginvestasikan terlalu banyak waktu, tenaga, uang, emosi, atau kesempatan.



Kita berpikir:



"Aku sudah bertahan selama ini. Sayang kalau berhenti sekarang."



Padahal, waktu yang sudah berlalu tidak dapat dikembalikan.



Delapan tahun yang telah kita habiskan dalam sebuah hubungan tetap menjadi delapan tahun, terlepas dari apakah kita bertahan satu tahun lagi atau tidak.



Namun otak manusia sering membuat kesalahan logika:



"Karena aku sudah mengorbankan banyak hal, aku harus terus mempertahankannya."



Padahal pertanyaan yang lebih sehat adalah:



"Jika aku tidak mempertimbangkan semua yang sudah terjadi, apakah hubungan ini masih layak aku pilih hari ini?"



Ini bukan berarti masa lalu tidak penting.



Masa lalu memiliki nilai emosional. Pengalaman bersama bisa sangat berarti.



Tetapi masa lalu seharusnya menjadi bagian dari cerita kita, bukan alasan untuk memaksa diri tinggal di tempat yang terus melukai kita.



Kadang-kadang kita tidak mempertahankan hubungan karena hubungan itu masih baik.



Kita mempertahankannya karena kita takut mengakui bahwa begitu banyak pengorbanan yang telah kita berikan ternyata tidak membawa kita ke tempat yang kita harapkan.



Dan pengakuan tersebut terasa seperti kegagalan.



Padahal, mengakhiri sesuatu yang tidak lagi sehat tidak otomatis berarti seluruh masa lalu kita sia-sia.



Sebuah hubungan dapat pernah menjadi indah sekaligus tidak lagi sehat untuk dipertahankan.



Keduanya bisa benar pada saat yang sama.



3. Kita Terikat oleh Attachment dan Rasa Takut Kehilangan



Hubungan romantis bukan hanya tentang logika.



Hubungan juga menyentuh kebutuhan manusia yang sangat mendasar: kebutuhan akan kedekatan, keamanan, penerimaan, dan keterikatan.



Teori attachment dalam psikologi menjelaskan bahwa pengalaman relasional dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi kedekatan dan perpisahan.



Bagi sebagian orang, kemungkinan kehilangan pasangan dapat terasa sangat mengancam.



Mereka bukan hanya takut kehilangan orang tersebut.



Mereka takut kehilangan rasa aman.



Takut kesepian.



Takut tidak dicintai lagi.



Takut tidak menemukan orang lain.



Takut harus memulai dari awal.



Takut menghadapi malam sendirian.



Akibatnya, seseorang bisa tetap bertahan bahkan ketika hubungan tersebut sudah tidak memberikan ketenangan.



Ironisnya, hubungan yang membuat kita terluka dapat tetap terasa lebih aman daripada ketidakpastian setelah meninggalkannya.



Karena itu, seseorang mungkin berpikir:



"Setidaknya aku tahu apa yang akan terjadi jika aku tetap di sini."



Sementara meninggalkan hubungan berarti masuk ke wilayah yang tidak diketahui.



Dan otak manusia sering kali lebih nyaman dengan penderitaan yang sudah dikenal daripada ketidakpastian yang belum dikenal.



Inilah sebabnya nasihat seperti "Kalau tidak bahagia, ya tinggal pergi" sering kali terlalu sederhana.



Secara rasional, pergi mungkin terlihat mudah.



Secara emosional, tidak selalu demikian.



Ada ikatan yang harus dilepaskan.



Ada rutinitas yang harus dibangun kembali.



Ada identitas yang harus disusun ulang.



Ada ketakutan yang harus dihadapi.



Maka, ketika seseorang sulit meninggalkan hubungan, bukan berarti dia tidak tahu bahwa dirinya terluka.



Bisa jadi dia tahu.



Tetapi bagian dirinya yang takut kehilangan masih jauh lebih kuat daripada bagian dirinya yang siap melepaskan.



4. Kita Terbiasa dengan Siklus Luka dan Kebahagiaan



Salah satu dinamika yang sangat membingungkan dalam hubungan tidak sehat adalah ketika hubungan tersebut tidak selalu buruk.



Justru ada saat-saat ketika hubungan terasa sangat indah.



Setelah pertengkaran besar, pasangan meminta maaf.



Kemudian menjadi sangat perhatian.



Memberikan kasih sayang.



Mengatakan bahwa semuanya akan berubah.



Untuk beberapa waktu, hubungan kembali terasa seperti masa-masa awal.



Kita pun berpikir:



"Nah, ternyata dia masih seperti dulu."



Lalu konflik terjadi lagi.



Luka muncul.



Kemudian rekonsiliasi.



Lalu kebahagiaan.



Kemudian konflik.



Siklus tersebut berulang.



Pola seperti ini dapat membuat seseorang semakin sulit pergi karena hubungan tidak memberikan penderitaan secara konsisten. Ada periode-periode positif yang membuat seseorang terus berharap.



Dalam kondisi tertentu, pola hadiah dan kekecewaan yang tidak konsisten dapat membuat keterikatan menjadi sangat kuat.



Kita terus menunggu "momen baik" berikutnya.



Kita mungkin bahkan menjadi sangat menghargai perhatian kecil karena perhatian tersebut terasa begitu berharga setelah periode yang menyakitkan.



Secara emosional, kita mulai hidup dari satu momen baik ke momen baik berikutnya.



Bukan lagi bertanya:



"Apakah hubungan ini secara keseluruhan sehat?"



Kita bertanya:



"Apakah hari ini dia baik kepadaku?"



Padahal hubungan yang sehat tidak seharusnya membuat kita terus-menerus menunggu fase baik setelah fase buruk.



Hubungan sehat tentu tetap memiliki konflik.



Tidak ada hubungan yang sempurna.



Namun ada perbedaan antara konflik yang diselesaikan dengan komunikasi dan rasa hormat dengan pola berulang yang terus menghasilkan luka yang sama.



Karena itu, jangan hanya menilai hubungan berdasarkan seberapa indah pasangan memperlakukan kita setelah menyakiti kita.



Lihat pula seberapa sering kita harus disakiti sebelum mendapatkan kembali kasih sayang tersebut.



5. Harga Diri Kita Perlahan Menurun sampai Kita Merasa Tidak Punya Pilihan



Hubungan yang secara konsisten meremehkan, mengkritik, mengontrol, atau mengabaikan seseorang dapat memengaruhi cara orang tersebut memandang dirinya sendiri.



Pada awalnya, kita mungkin masih berpikir:



"Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini."



Namun setelah mendengar kritik yang sama berulang kali, kita mulai meragukan diri sendiri.



"Mungkin memang aku terlalu sensitif."



"Mungkin aku yang terlalu banyak menuntut."



"Mungkin aku memang sulit dicintai."



"Mungkin tidak ada orang lain yang mau menerimaku."



Inilah bagian yang sangat berbahaya.



Bukan hanya hubungan yang menjadi masalah.



Cara kita memandang diri sendiri mulai berubah.



Ketika harga diri menurun, kemampuan seseorang untuk membayangkan kehidupan di luar hubungan tersebut juga dapat ikut mengecil.



Kita mulai merasa bahwa hubungan itu adalah satu-satunya pilihan.



Kita merasa tidak cukup menarik.



Tidak cukup baik.



Tidak cukup sukses.



Tidak cukup layak.



Akhirnya, kita tidak lagi bertanya:



"Apakah dia cocok untukku?"



Kita malah bertanya:



"Apakah aku cukup baik untuk dia?"



Posisi psikologisnya berubah.



Kita yang seharusnya menilai apakah hubungan tersebut sehat justru sibuk membuktikan bahwa kita layak dipertahankan.



Dan semakin rendah harga diri seseorang, semakin mudah ia menerima perlakuan yang sebelumnya tidak akan pernah ia toleransi.



Karena itu, terkadang pertanyaan paling penting bukan:



"Mengapa aku masih mencintainya?"



Melainkan:



"Apa yang terjadi pada cara pandangku terhadap diriku sendiri sejak berada dalam hubungan ini?"



Jika kita menjadi semakin takut berbicara, semakin sering menyalahkan diri sendiri, semakin kehilangan kepercayaan diri, atau merasa harus mengecilkan diri agar hubungan tetap berjalan, itu adalah sesuatu yang patut diperhatikan.



6. Kita Takut Menghadapi Kehidupan Setelah Hubungan Berakhir



Alasan terakhir mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar:



kita takut dengan kehidupan setelah perpisahan.



Banyak orang sebenarnya tidak hanya takut kehilangan pasangan.



Mereka takut menghadapi semua konsekuensi yang datang setelahnya.



Bagaimana dengan keluarga?



Bagaimana dengan teman-teman?



Bagaimana dengan tempat tinggal?



Bagaimana dengan rencana masa depan?



Bagaimana dengan kehidupan sosial?



Bagaimana jika semua orang bertanya?



Bagaimana jika setelah berpisah kita menyesal?



Bagaimana jika ternyata tidak ada orang lain?



Bagaimana jika kita sendirian terlalu lama?



Ketakutan semacam ini membuat keputusan untuk pergi terasa jauh lebih berat.



Terlebih lagi jika selama bertahun-tahun identitas kita sudah sangat menyatu dengan hubungan tersebut.



Kita mungkin terbiasa mengatakan:



"Aku dan dia."



Bukan lagi:



"Aku."



Maka ketika hubungan berakhir, yang harus dibangun kembali bukan hanya kehidupan sehari-hari, tetapi juga identitas pribadi.



Kita harus belajar kembali menikmati waktu sendirian.



Membangun rutinitas.



Menghubungi teman.



Menentukan tujuan pribadi.



Mengambil keputusan tanpa selalu mempertimbangkan pasangan.



Dan semua itu membutuhkan energi.



Tidak mengherankan jika seseorang memilih bertahan karena kehidupan yang buruk tetapi familiar terasa lebih mudah daripada kehidupan baru yang belum diketahui.



Namun rasa takut terhadap masa depan tidak selalu berarti bahwa kita membuat keputusan yang salah.



Kadang-kadang rasa takut hanya menunjukkan bahwa kita sedang meninggalkan sesuatu yang sudah sangat familiar.



Dan sesuatu yang familiar belum tentu sesuatu yang sehat.



Jadi, Mengapa Kita Sulit Pergi?



Jika keenam alasan di atas digabungkan, kita bisa melihat bahwa bertahan dalam hubungan yang menggerogoti diri sendiri biasanya bukan hasil dari satu faktor.



Ada harapan.



Ada keterikatan.



Ada kenangan.



Ada investasi waktu.



Ada ketakutan terhadap kesepian.



Ada harga diri yang mungkin telah menurun.



Ada masa-masa indah yang membuat kita terus percaya.



Ada masa depan yang sudah terlanjur kita bayangkan bersama.



Semua itu menciptakan ikatan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar pertanyaan:



"Masih cinta atau tidak?"



Karena itu, seseorang bisa saja masih mencintai pasangannya dan tetap menyadari bahwa hubungan tersebut tidak baik untuk dirinya.



Cinta dan kesehatan sebuah hubungan adalah dua hal yang berbeda.



Kita bisa mencintai seseorang yang tidak cocok dengan kita.



Kita bisa menyayangi seseorang yang terus melukai kita.



Kita bisa memahami alasan seseorang bersikap buruk tanpa harus menerima perlakuannya.



Dan yang paling penting, kita bisa mencintai seseorang tanpa harus kehilangan diri sendiri demi mempertahankan hubungan tersebut.



Sebuah Hubungan Seharusnya Tidak Mengharuskan Kita Kehilangan Diri Sendiri



Hubungan yang sehat bukan berarti tidak pernah ada konflik.



Hubungan yang sehat juga bukan berarti pasangan selalu memahami kita.



Setiap hubungan memiliki perbedaan, kesalahan, dan masa sulit.



Namun secara umum, hubungan yang sehat memberikan ruang bagi dua orang untuk tetap menjadi manusia yang utuh.



Kita masih bisa memiliki teman.



Masih bisa memiliki batasan.



Masih bisa mengatakan tidak.



Masih bisa menyampaikan pendapat.



Masih bisa berkembang.



Masih bisa memiliki kehidupan pribadi.



Dan kita tidak perlu terus-menerus merasa takut untuk menjadi diri sendiri.



Jika sebuah hubungan membuat kita semakin kecil hanya agar hubungan itu tetap bertahan, mungkin yang perlu dipertanyakan bukan hanya apakah hubungan tersebut masih bisa diselamatkan.



Mungkin kita perlu bertanya:



"Berapa banyak bagian dari diriku yang harus hilang agar hubungan ini tetap ada?"



Pertanyaan itu mungkin tidak langsung memberikan jawaban.



Tetapi terkadang, kesadaran pertama bahwa kita sudah terlalu jauh meninggalkan diri sendiri adalah awal dari proses untuk kembali menemukan diri.



Pada Akhirnya, Bertahan Bukan Selalu Tanda Cinta



Kita sering diajarkan bahwa cinta berarti bertahan.



Berjuang.



Memaafkan.



Memberi kesempatan kedua.



Ketiga.



Keempat.



Dan seterusnya.



Tetapi psikologi mengajarkan bahwa manusia juga memiliki kebutuhan akan keamanan, harga diri, otonomi, dan kesejahteraan emosional.



Karena itu, cinta tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan semua kebutuhan tersebut.



Terkadang keberanian terbesar bukan mempertahankan hubungan.



Terkadang keberanian terbesar adalah mengakui bahwa sesuatu yang pernah kita cintai tidak lagi baik untuk kita.



Dan terkadang, melepaskan bukan berarti kita berhenti mencintai.



Melepaskan berarti kita akhirnya menyadari bahwa mencintai seseorang tidak harus berarti meninggalkan diri sendiri.



Jika sebuah hubungan perlahan membuat kita kehilangan ketenangan, harga diri, kebebasan, dan identitas, mungkin sudah waktunya berhenti bertanya:



"Bagaimana caranya membuat hubungan ini bertahan?"



Dan mulai bertanya:



"Bagaimana caranya agar aku tidak kehilangan diriku sendiri dalam hubungan ini?"



Karena pada akhirnya, hubungan yang baik bukan hanya tentang menemukan seseorang yang ingin tinggal bersama kita.



