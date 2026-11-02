8 Kebiasaan Harian yang Dapat Membantu Menurunkan Risiko Demensia saat Bertambahnya Usia

seseorang yang menjauhi risiko demensia / foto: Magnific/sodawhiskey

JawaPos.com - Bertambahnya usia adalah bagian alami dari kehidupan. Seiring waktu, kecepatan seseorang dalam mengingat nama, memproses informasi, atau mempelajari sesuatu yang baru memang dapat berubah. Namun, perubahan tersebut tidak selalu berarti seseorang pasti akan mengalami demensia.

Demensia merupakan kondisi yang melibatkan penurunan fungsi kognitif yang cukup berat hingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga kesehatan otak sebaiknya tidak baru dilakukan ketika seseorang sudah memasuki usia lanjut. Kebiasaan yang dilakukan setiap hari sejak usia dewasa dapat menjadi bagian dari upaya menjaga fungsi kognitif dalam jangka panjang.



Dalam perspektif psikologi, otak bukan sistem yang berdiri sendiri. Kondisi emosional, kualitas tidur, tingkat aktivitas, hubungan sosial, kebiasaan belajar, stres, serta cara seseorang menjalani kehidupan sehari-hari semuanya berhubungan dengan fungsi kognitif.



Tidak ada satu kebiasaan yang dapat menjamin seseorang terbebas dari demensia. Faktor genetik, usia, penyakit tertentu, dan berbagai faktor biologis juga memiliki peran. Namun, ada sejumlah kebiasaan sehari-hari yang dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kesehatan otak.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (2/11), terdapat delapan kebiasaan yang layak dipertimbangkan.



1. Bergerak secara aktif setiap hari



Salah satu kebiasaan paling sederhana yang sering diremehkan adalah aktivitas fisik.



Aktivitas fisik tidak selalu berarti harus melakukan olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda santai, berkebun, melakukan pekerjaan rumah, melakukan latihan keseimbangan, atau melakukan olahraga yang sesuai kemampuan tubuh juga dapat menjadi bagian dari gaya hidup aktif.



Dari perspektif psikologi, aktivitas fisik memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekadar menjaga kebugaran tubuh. Bergerak secara teratur juga dapat membantu seseorang mengatur suasana hati, mengurangi ketegangan, dan meningkatkan kualitas tidur.



Ketika seseorang jarang bergerak, kehidupan sehari-hari dapat menjadi semakin pasif. Duduk terlalu lama, jarang keluar rumah, dan minim aktivitas dapat membuat rutinitas menjadi monoton. Sebaliknya, aktivitas fisik memberikan stimulasi terhadap tubuh sekaligus menciptakan kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan.



Misalnya, berjalan kaki selama beberapa puluh menit dapat membuat seseorang melihat lingkungan sekitar, bertemu orang lain, mengingat rute, memperhatikan perubahan lingkungan, dan mengambil keputusan kecil sepanjang perjalanan.



Dengan kata lain, aktivitas fisik dapat menjadi kombinasi antara stimulasi tubuh, lingkungan, dan mental.



Yang penting bukan mencari olahraga yang paling berat, melainkan aktivitas yang realistis dan dapat dipertahankan.



Seseorang yang berjalan secara konsisten setiap hari mungkin mendapatkan manfaat lebih besar dalam jangka panjang dibandingkan seseorang yang melakukan olahraga sangat berat hanya sesekali lalu berhenti.



Bagaimana menerapkannya?



Mulailah dengan sederhana.



Berjalan kaki setelah makan.



Mengurangi waktu duduk terlalu lama.



Menggunakan tangga jika kondisi tubuh memungkinkan.



Berkebun atau melakukan pekerjaan rumah.



Melakukan peregangan secara rutin.



Memilih aktivitas fisik yang benar-benar disukai.



Konsistensi jauh lebih penting daripada kesempurnaan.



2. Terus menantang otak dengan hal-hal baru



Otak membutuhkan stimulasi.



Salah satu kebiasaan yang baik adalah tidak membiarkan kehidupan mental menjadi terlalu monoton. Mempelajari sesuatu yang baru dapat memberikan tantangan bagi otak dan membantu seseorang mempertahankan keterlibatan kognitif.



Psikologi mengenal konsep yang berkaitan dengan cognitive stimulation, yaitu aktivitas yang membuat seseorang berpikir, mengingat, memecahkan masalah, memahami informasi, atau mempelajari keterampilan baru.



Contohnya sangat banyak.



Seseorang dapat mempelajari bahasa baru, membaca buku yang menantang, belajar memasak resep baru, memainkan alat musik, mengikuti kursus, mempelajari teknologi, bermain permainan strategi, atau mencoba hobi baru.



Namun, ada satu hal penting: jangan menganggap bahwa hanya permainan teka-teki yang dapat “melindungi otak”.



Manfaat stimulasi mental kemungkinan lebih luas ketika seseorang benar-benar terlibat dalam proses belajar dan menghadapi tantangan yang bervariasi.



Misalnya, belajar memasak makanan baru bukan hanya membutuhkan ingatan. Seseorang harus membaca instruksi, mengukur bahan, mengatur waktu, memecahkan masalah ketika terjadi kesalahan, dan menyesuaikan langkah berikutnya.



Semua itu memberikan aktivitas mental yang lebih kompleks.



Mengapa kebaruan penting?



Otak terbiasa dengan hal-hal yang dilakukan berulang kali. Ketika seseorang selalu melakukan rutinitas yang sama tanpa tantangan baru, sebagian aktivitas menjadi otomatis.



Mencoba sesuatu yang baru memaksa seseorang untuk memperhatikan, memahami, dan mengambil keputusan.



Karena itu, pertanyaannya bukan:



“Permainan otak apa yang paling bagus?”



Tetapi:



“Apa sesuatu yang belum saya kuasai dan dapat saya pelajari?”



Pertanyaan sederhana tersebut dapat membuka banyak kemungkinan.



3. Menjaga hubungan sosial secara aktif



Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial.



Hubungan sosial yang sehat dapat menjadi bagian penting dari kehidupan psikologis seseorang. Berbicara dengan keluarga, bertemu teman, mengikuti komunitas, melakukan kegiatan sukarela, atau sekadar memiliki percakapan bermakna dapat memberikan stimulasi mental dan emosional.



Percakapan sebenarnya merupakan aktivitas kognitif yang kompleks.



Ketika berbicara dengan orang lain, seseorang harus mendengarkan, memahami bahasa, mengingat konteks, membaca ekspresi, memilih respons, mengendalikan emosi, dan menyesuaikan perilaku dengan situasi.



Semua proses tersebut melibatkan berbagai fungsi mental.



Sebaliknya, isolasi sosial yang berkepanjangan dapat membuat kehidupan seseorang semakin terbatas. Kesempatan untuk mendapatkan stimulasi sosial dan emosional pun berkurang.



Namun, menjaga hubungan sosial bukan berarti seseorang harus memiliki banyak teman.



Kualitas hubungan juga penting.



Satu atau dua hubungan yang hangat, aman, dan bermakna dapat jauh lebih berharga daripada memiliki banyak kenalan tetapi merasa sendirian.



Kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan



Menelepon anggota keluarga.



Bertemu teman secara rutin.



Mengikuti kegiatan komunitas.



Bergabung dengan kelompok hobi.



Mengikuti kegiatan keagamaan atau sosial jika sesuai dengan keyakinan pribadi.



Menjadi sukarelawan.



Mengajak tetangga berbincang.



Meluangkan waktu untuk makan bersama orang lain.



Bagi seseorang yang sudah lanjut usia, menjaga rutinitas sosial bahkan dapat menjadi salah satu cara agar kehidupan sehari-hari tetap memiliki struktur dan tujuan.



4. Tidur dengan jadwal yang teratur



Tidur sering dianggap hanya sebagai waktu untuk beristirahat. Padahal, tidur memiliki hubungan yang erat dengan fungsi otak.



Ketika tidur, tubuh dan otak menjalankan berbagai proses pemulihan. Tidur yang cukup juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memperhatikan, belajar, mengingat, serta mengatur emosi.



Kurang tidur secara terus-menerus dapat membuat seseorang merasa mudah lupa, sulit berkonsentrasi, mudah marah, dan lebih lambat memproses informasi.



Masalahnya, ketika seseorang semakin tua, pola tidur dapat mengalami perubahan. Ada orang yang lebih mudah terbangun pada malam hari atau tidur lebih singkat dibandingkan ketika masih muda.



Karena itu, menjaga kebiasaan tidur yang sehat menjadi penting.



Beberapa kebiasaan yang dapat membantu antara lain:



Mempertahankan jadwal tidur dan bangun yang relatif konsisten.



Mengurangi penggunaan perangkat elektronik menjelang tidur.



Membuat kamar tidur nyaman dan tenang.



Menghindari konsumsi kafein terlalu dekat dengan waktu tidur.



Mendapatkan paparan cahaya alami pada siang hari.



Melakukan aktivitas yang menenangkan sebelum tidur.



Jika seseorang mengalami gangguan tidur yang menetap, terutama mendengkur keras, terbangun dengan sensasi tercekik, atau mengantuk berat pada siang hari, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.



Tidur bukan sekadar masalah kenyamanan. Dalam jangka panjang, kualitas tidur merupakan bagian dari kesehatan secara keseluruhan.



5. Mengelola stres daripada membiarkannya menumpuk



Stres adalah bagian normal dari kehidupan. Masalahnya bukan keberadaan stres itu sendiri, melainkan stres yang berlangsung terus-menerus tanpa pemulihan yang memadai.



Dalam kondisi stres, perhatian seseorang dapat menjadi lebih sempit. Pikiran terus berfokus pada masalah, kekhawatiran, atau ancaman.



Akibatnya, seseorang mungkin merasa lebih mudah lupa atau sulit berkonsentrasi.



Contohnya, seseorang sedang mengalami masalah pekerjaan atau keluarga. Ia mungkin membaca sebuah pesan beberapa kali tetapi tidak benar-benar memahami isinya karena pikirannya sibuk memikirkan masalah lain.



Ini menunjukkan bahwa pengalaman “pelupa” tidak selalu berarti kerusakan otak. Kondisi psikologis juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk memperhatikan dan mengingat informasi.



Karena itu, kemampuan mengelola stres merupakan kebiasaan yang berharga.



Beberapa strategi yang dapat dicoba antara lain:



Berjalan kaki.



Melakukan latihan pernapasan.



Meditasi atau relaksasi.



Menulis jurnal.



Berbicara dengan orang yang dipercaya.



Mengatur prioritas.



Mengurangi paparan terhadap sumber stres yang tidak perlu.



Memberikan waktu istirahat kepada diri sendiri.



Tujuannya bukan menghilangkan seluruh stres dari kehidupan.



Tujuannya adalah memiliki cara yang sehat untuk kembali tenang setelah menghadapi tekanan.



6. Memiliki rutinitas harian yang terstruktur



Rutinitas mungkin terlihat membosankan, tetapi struktur kehidupan sehari-hari sebenarnya dapat membantu seseorang tetap terorganisasi.



Bangun pada waktu yang relatif sama, makan secara teratur, melakukan aktivitas fisik, bekerja, belajar, bersosialisasi, dan tidur pada jadwal yang cukup konsisten dapat membuat kehidupan terasa lebih teratur.



Bagi orang lanjut usia, struktur seperti ini juga dapat membantu mengurangi beban mental.



Ketika semuanya harus diputuskan secara spontan, seseorang perlu terus-menerus mengingat banyak hal kecil.



Sebaliknya, rutinitas tertentu membuat sebagian aktivitas menjadi otomatis.



Namun, rutinitas tidak berarti kehidupan harus kaku.



Justru kombinasi antara struktur dan variasi dapat menjadi pilihan yang baik.



Misalnya:



Pagi digunakan untuk berjalan kaki.



Siang digunakan untuk membaca atau belajar.



Sore digunakan untuk bersosialisasi.



Malam digunakan untuk bersantai dan mempersiapkan tidur.



Di antara rutinitas tersebut, seseorang tetap dapat mencoba pengalaman baru.



Dengan begitu, kehidupan memiliki struktur tanpa menjadi terlalu monoton.



7. Menjaga kesehatan fisik secara menyeluruh



Kesehatan otak tidak dapat dipisahkan dari kesehatan tubuh.



Faktor seperti tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, dan berbagai masalah kesehatan pembuluh darah diketahui berkaitan dengan kesehatan otak dan risiko gangguan kognitif.



Karena itu, salah satu kebiasaan penting ketika bertambah usia adalah tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan.



Menjaga kesehatan fisik dapat mencakup:



Memantau tekanan darah.



Menjaga kadar gula darah sesuai anjuran dokter.



Menjaga berat badan dalam rentang sehat.



Mengonsumsi makanan bergizi.



Berhenti merokok.



Membatasi alkohol.



Melakukan aktivitas fisik.



Mengikuti pemeriksaan kesehatan secara berkala.



Dalam perspektif psikologi, masalahnya sering kali bukan kurangnya pengetahuan.



Banyak orang sebenarnya mengetahui bahwa mereka perlu berolahraga, makan lebih baik, atau memeriksakan kesehatan.



Tantangannya adalah mempertahankan perilaku tersebut.



Karena itu, strategi perubahan perilaku sangat penting.



Daripada berkata:



“Mulai besok saya harus mengubah seluruh hidup saya.”



Lebih realistis mengatakan:



“Saya akan berjalan selama 15 menit setiap sore.”



Target yang kecil lebih mudah dilakukan dan dapat berkembang menjadi kebiasaan yang lebih besar.



8. Memiliki tujuan dan merasa hidup tetap bermakna



Salah satu kebiasaan psikologis yang sering terlupakan adalah mempertahankan rasa memiliki tujuan.



Ketika seseorang memasuki usia pensiun atau mengalami perubahan besar dalam kehidupan, struktur harian dapat berubah secara drastis.



Pekerjaan mungkin berhenti. Anak-anak mungkin sudah memiliki kehidupan sendiri. Lingkaran sosial dapat berubah. Aktivitas yang dahulu memberikan identitas mungkin tidak lagi dilakukan.



Jika seseorang kemudian merasa bahwa dirinya tidak lagi memiliki tujuan, kehidupan dapat menjadi pasif.



Karena itu, menemukan alasan untuk tetap bangun setiap pagi dapat menjadi sangat penting secara psikologis.



Tujuan tidak harus sesuatu yang besar.



Tujuan dapat berupa:



Merawat tanaman.



Membantu keluarga.



Mengajar orang lain.



Membaca buku tertentu setiap bulan.



Membuat karya.



Mengikuti kegiatan sosial.



Merawat hewan.



Belajar keterampilan baru.



Membantu komunitas.



Menjaga kebugaran agar tetap mandiri.



Yang penting adalah seseorang merasa bahwa aktivitasnya memiliki arti.



Perasaan memiliki tujuan dapat mendorong seseorang untuk tetap aktif secara mental, fisik, dan sosial.



Mengapa Kebiasaan Kecil Lebih Penting daripada Perubahan Besar?



Salah satu kesalahan umum ketika membicarakan kesehatan otak adalah menganggap seseorang harus mengubah kehidupannya secara drastis.



Padahal, kebiasaan dibangun melalui pengulangan.



Berjalan 20 menit setiap hari mungkin terdengar sederhana.



Menelepon seorang teman beberapa kali seminggu mungkin juga terdengar sederhana.



Membaca beberapa halaman buku setiap malam juga tampak kecil.



Tetapi ketika dilakukan selama bertahun-tahun, kebiasaan tersebut menjadi bagian dari pola hidup.



Dalam psikologi perilaku, konsistensi memiliki peranan penting karena perilaku yang terus diulang semakin mudah dilakukan tanpa membutuhkan banyak usaha sadar.



Karena itu, daripada mencari satu “trik ajaib” untuk mencegah demensia, lebih baik membangun pola hidup yang secara keseluruhan mendukung kesehatan tubuh dan otak.



Jangan Takut pada Proses Menua



Bertambahnya usia tidak otomatis berarti seseorang akan mengalami demensia.



Lupa sesekali, membutuhkan waktu lebih lama untuk mengingat nama seseorang, atau kehilangan barang sesekali dapat terjadi dalam kehidupan normal.



Namun, perubahan yang semakin sering dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari perlu diperhatikan.



Contohnya adalah ketika seseorang:



sering tersesat di tempat yang sebenarnya familiar;



kesulitan melakukan aktivitas yang sebelumnya mudah;



mengalami perubahan kemampuan berkomunikasi yang signifikan;



berulang kali melupakan percakapan penting;



mengalami perubahan perilaku atau kepribadian yang mencolok;



kesulitan mengelola keuangan atau obat-obatan;



atau mengalami penurunan kemampuan yang terus memburuk.



Dalam kondisi seperti itu, evaluasi medis lebih tepat daripada mencoba mendiagnosis diri sendiri.



Kesimpulan



Menjaga kesehatan otak bukanlah proyek yang hanya dimulai ketika seseorang memasuki usia lanjut.



Ia dibentuk oleh banyak keputusan kecil yang dilakukan selama bertahun-tahun.



Delapan kebiasaan yang dapat menjadi bagian dari gaya hidup tersebut adalah:



Aktif bergerak setiap hari.



Terus mempelajari hal-hal baru.



Mempertahankan hubungan sosial.



Menjaga kualitas dan keteraturan tidur.



Mengelola stres dengan cara yang sehat.



Memiliki rutinitas harian yang terstruktur.



Menjaga kesehatan fisik secara menyeluruh.



Mempertahankan tujuan dan makna dalam kehidupan.



Tidak satu pun dari kebiasaan tersebut dapat memberikan jaminan bahwa seseorang tidak akan mengalami demensia. Faktor usia, genetik, kondisi kesehatan, dan faktor biologis lainnya tetap berperan.



Namun, menjaga tubuh tetap aktif, pikiran tetap terstimulasi, hubungan sosial tetap hidup, tidur cukup, stres terkelola, dan kehidupan memiliki tujuan merupakan pendekatan yang jauh lebih masuk akal daripada mencari satu solusi instan.



Pada akhirnya, menjaga otak bukan hanya tentang berusaha mengingat lebih banyak.



