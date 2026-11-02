6 Pemikiran yang Dapat Merusak Kehidupan Seorang Anak yang Sudah Dewasa Menurut Psikologi

seseorang yang pemikirannya merusak hubungan / foto: Magnific/Drazen Zigic

JawaPos.com - Menjadi dewasa bukan hanya tentang bertambahnya usia. Seseorang bisa memiliki pekerjaan, penghasilan, pasangan, bahkan keluarga sendiri, tetapi masih membawa berbagai pola pikir yang terbentuk sejak masa kanak-kanak.

Pengalaman masa kecil memang tidak selalu menentukan masa depan seseorang. Namun, cara seseorang menafsirkan pengalaman tersebut dapat memengaruhi cara ia melihat dirinya sendiri, menjalani hubungan, menghadapi kegagalan, dan mengambil keputusan ketika dewasa.



Ada orang dewasa yang sebenarnya memiliki banyak kesempatan untuk berkembang, tetapi terus merasa dirinya tidak cukup baik. Ada pula yang sulit mengatakan tidak, takut mengecewakan orang lain, terus mencari pengakuan, atau merasa harus selalu kuat meskipun sebenarnya sedang kelelahan.



Dalam psikologi, pola-pola seperti ini dapat berkaitan dengan keyakinan inti atau core beliefs—keyakinan mendalam mengenai diri sendiri, orang lain, dan dunia yang dapat memengaruhi emosi serta perilaku.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (2/11), terdapat enam pemikiran yang dapat menjadi sangat merusak apabila terus dipercaya oleh seseorang yang sudah dewasa.



1. “Saya Harus Selalu Membuat Orang Lain Bahagia”



Salah satu pola pikir yang sering terbawa hingga dewasa adalah keyakinan bahwa dirinya bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain.



Orang dengan pola pikir ini mungkin merasa bersalah ketika menolak permintaan. Ia sulit mengatakan “tidak”, bahkan ketika sebenarnya tidak memiliki waktu, tenaga, atau kemampuan untuk membantu.



Pada awalnya, perilaku tersebut mungkin terlihat sebagai bentuk kebaikan.



Namun, masalah muncul ketika seseorang mulai mengorbankan dirinya secara terus-menerus demi memenuhi kebutuhan orang lain.



Ia mungkin berkata:



“Tidak apa-apa, yang penting mereka senang.”



“Saya tidak ingin membuat mereka kecewa.”



“Kalau saya menolak, mereka mungkin akan marah.”



“Saya harus menjadi orang yang bisa diandalkan.”



Lama-kelamaan, kehidupan pribadi dapat dipenuhi kelelahan dan tekanan.



Yang lebih berbahaya adalah ketika harga diri seseorang mulai bergantung pada seberapa berguna dirinya bagi orang lain.



Ia merasa berharga ketika dibutuhkan, tetapi merasa bersalah ketika memilih dirinya sendiri.



Mengapa pemikiran ini bisa terbentuk?



Pada sebagian orang, pola tersebut dapat berkembang dari pengalaman ketika penerimaan atau penghargaan terasa bergantung pada perilaku tertentu.



Misalnya, seorang anak mungkin belajar bahwa ia mendapatkan perhatian ketika berprestasi, menurut, tidak membuat masalah, atau memenuhi harapan orang tua.



Akibatnya, ketika dewasa, ia bisa membawa aturan tidak tertulis:



“Kalau saya ingin dicintai, saya harus menyenangkan orang lain.”



Padahal hubungan yang sehat tidak seharusnya dibangun berdasarkan pengorbanan tanpa batas.



Menolong orang lain adalah hal yang baik. Tetapi membantu bukan berarti harus selalu tersedia.



Apa dampaknya ketika dewasa?



Seseorang dapat mengalami:



kesulitan menetapkan batasan;



merasa bersalah ketika mengatakan tidak;



mudah dimanfaatkan;



memendam kemarahan;



mengalami kelelahan emosional;



sulit mengetahui apa yang sebenarnya ia inginkan;



membangun hubungan yang tidak seimbang.



Ironisnya, orang yang terlalu sering berusaha menyenangkan orang lain justru dapat menyimpan banyak kekecewaan karena kebutuhannya sendiri tidak pernah diungkapkan.



Pemikiran yang lebih sehat



Daripada:



“Saya harus membuat semua orang bahagia.”



Lebih sehat untuk belajar mengatakan:



“Saya boleh peduli kepada orang lain tanpa bertanggung jawab atas semua perasaan mereka.”



Menetapkan batasan bukan berarti menjadi egois. Dalam banyak hubungan, batasan justru membantu menciptakan hubungan yang lebih jujur dan sehat.



2. “Saya Tidak Boleh Gagal”



Bagi sebagian orang dewasa, kegagalan bukan sekadar pengalaman yang tidak menyenangkan.



Kegagalan terasa seperti bukti bahwa dirinya tidak berharga.



Ketika mendapatkan penolakan pekerjaan, misalnya, ia tidak berpikir:



“Saya belum mendapatkan pekerjaan ini.”



Ia justru berpikir:



“Saya memang tidak cukup pintar.”



Ketika hubungan berakhir, ia tidak berpikir:



“Hubungan ini ternyata tidak berhasil.”



Ia berpikir:



“Tidak ada orang yang akan benar-benar mencintai saya.”



Inilah perbedaan penting antara mengalami kegagalan dan menjadikan kegagalan sebagai identitas diri.



Mengapa ini berbahaya?



Karena orang yang takut gagal secara berlebihan dapat mulai menghindari tantangan.



Ia memilih sesuatu yang aman.



Tidak mencoba pekerjaan baru.



Tidak memulai bisnis.



Tidak mengungkapkan perasaan.



Tidak belajar keterampilan baru.



Tidak mengambil kesempatan.



Bukan karena ia tidak memiliki kemampuan, tetapi karena ia takut menghadapi kemungkinan bahwa dirinya mungkin tidak berhasil.



Pada akhirnya, ketakutan terhadap kegagalan justru dapat menghasilkan kehidupan yang lebih sempit.



Perfeksionisme dapat memperkuatnya



Sebagian orang memiliki standar yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri.



Kesalahan kecil dianggap sebagai bukti kegagalan besar.



Mereka mungkin berpikir:



“Kalau saya tidak bisa melakukannya dengan sempurna, lebih baik tidak usah.”



Masalahnya, hampir semua perkembangan dalam hidup membutuhkan proses mencoba, melakukan kesalahan, mengevaluasi, kemudian mencoba lagi.



Jika seseorang hanya mau bertindak ketika yakin akan berhasil, ia mungkin kehilangan banyak pengalaman yang sebenarnya dapat membuatnya berkembang.



Pemikiran yang lebih sehat



Kegagalan tidak selalu berarti “saya gagal sebagai manusia”.



Kegagalan bisa berarti:



“Strategi saya belum berhasil.”



“Saya perlu belajar sesuatu.”



“Saya perlu mencoba pendekatan lain.”



“Saya menemukan bahwa pilihan ini bukan untuk saya.”



Perubahan kecil dalam cara berpikir tersebut dapat mengubah cara seseorang menghadapi kehidupan.



3. “Saya Harus Membuktikan Bahwa Saya Berharga”



Ada orang yang sepanjang hidupnya seperti sedang mengikuti ujian.



Ia harus membuktikan bahwa dirinya sukses.



Harus memiliki pekerjaan bagus.



Harus memiliki rumah.



Harus memiliki pasangan.



Harus menghasilkan banyak uang.



Harus terlihat bahagia.



Harus membuat keluarga bangga.



Di balik semua itu terkadang terdapat keyakinan sederhana:



“Kalau saya berhasil, barulah saya layak dihargai.”



Ini bisa menjadi jebakan psikologis yang melelahkan.



Sebab ketika seseorang berhasil mencapai satu tujuan, standar berikutnya segera muncul.



Setelah mendapatkan pekerjaan, ia mengejar jabatan.



Setelah mendapatkan jabatan, ia mengejar penghasilan lebih tinggi.



Setelah memiliki uang, ia membandingkan dirinya dengan orang yang lebih kaya.



Setelah mencapai sesuatu, ia segera mencari sesuatu yang lain untuk membuktikan bahwa dirinya cukup.



Akibatnya, seseorang sulit menikmati pencapaiannya sendiri.



Nilai diri dan pencapaian bukan hal yang sama



Prestasi memang penting.



Karier penting.



Keuangan penting.



Namun, nilai seseorang tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada pencapaiannya.



Jika harga diri hanya dibangun dari kesuksesan, maka kegagalan akan terasa seperti kehancuran identitas.



Orang tersebut mungkin memiliki kehidupan yang terlihat berhasil dari luar, tetapi terus merasa kosong dari dalam.



Bahaya membandingkan diri



Media sosial juga dapat memperkuat pola tersebut.



Seseorang melihat orang lain membeli rumah, menikah, bepergian, membangun bisnis, atau mendapatkan promosi.



Kemudian ia membandingkan kehidupan nyata miliknya dengan bagian terbaik kehidupan orang lain yang ditampilkan di internet.



Akhirnya muncul pikiran:



“Kenapa hidup saya tidak seperti mereka?”



Padahal setiap orang memiliki kondisi, kesempatan, perjalanan, dan masalah yang berbeda.



Pemikiran yang lebih sehat



Daripada:



“Saya harus sukses agar berharga.”



Lebih sehat:



“Saya ingin berkembang dan mencapai tujuan, tetapi nilai diri saya tidak ditentukan hanya oleh pencapaian.”



Perbedaan ini sangat penting.



Ambisi dapat tetap ada tanpa harus menjadi hukuman terhadap diri sendiri.



4. “Saya Harus Selalu Kuat dan Tidak Boleh Membutuhkan Siapa Pun”



Ada orang dewasa yang merasa meminta bantuan adalah tanda kelemahan.



Ketika menghadapi masalah, ia memilih diam.



Ketika sedih, ia menyembunyikannya.



Ketika kewalahan, ia tetap berkata:



“Saya bisa mengatasinya sendiri.”



Kemandirian tentu merupakan kualitas yang baik.



Namun, kemandirian yang ekstrem dapat berubah menjadi isolasi.



Manusia pada dasarnya membutuhkan hubungan sosial. Memiliki orang yang dapat dipercaya bukan berarti seseorang tidak mandiri.



Dari mana pemikiran ini dapat berasal?



Pada sebagian orang, pengalaman hidup mengajarkan bahwa menunjukkan kebutuhan tidak aman.



Mungkin dulu ketika membutuhkan dukungan, mereka tidak mendapatkan respons yang mereka harapkan.



Atau mereka terbiasa menjadi orang yang “harus kuat” dalam keluarga.



Akibatnya, mereka belajar menyembunyikan kebutuhan emosional.



Ketika dewasa, pola tersebut dapat muncul dalam bentuk:



“Saya tidak ingin merepotkan orang.”



“Saya tidak suka bergantung pada siapa pun.”



“Saya harus menyelesaikan semuanya sendiri.”



“Saya tidak ingin terlihat lemah.”



Masalahnya, manusia tidak dirancang untuk menghadapi seluruh kehidupan sendirian.



Menolak bantuan dapat membuat masalah lebih berat



Seseorang yang terus memikul semuanya sendiri mungkin terlihat kuat.



Tetapi di balik itu ia bisa mengalami tekanan yang besar.



Ia tidak memiliki ruang untuk berbagi.



Tidak memiliki tempat untuk mengakui bahwa dirinya sedang kesulitan.



Bahkan terkadang orang terdekat tidak tahu bahwa sebenarnya ia membutuhkan dukungan.



Meminta bantuan pada waktu yang tepat bukan kelemahan.



Justru diperlukan keberanian untuk mengakui:



“Saya tidak mampu melakukan semuanya sendirian.”



Pemikiran yang lebih sehat



“Saya boleh mandiri dan tetap membutuhkan orang lain.”



Kedua hal tersebut tidak bertentangan.



Kekuatan bukan selalu tentang mampu melakukan semuanya sendiri.



Terkadang kekuatan justru terlihat ketika seseorang tahu kapan harus meminta pertolongan.



5. “Masa Lalu Menentukan Siapa Saya Selamanya”



Pengalaman masa lalu memang memiliki pengaruh besar terhadap seseorang.



Tetapi ada perbedaan antara memahami masa lalu dan hidup sebagai tahanannya.



Seseorang mungkin pernah ditolak.



Pernah diremehkan.



Pernah gagal.



Pernah diperlakukan tidak adil.



Pernah mengalami hubungan yang buruk.



Pernah membuat keputusan yang sangat disesali.



Semua pengalaman tersebut dapat meninggalkan jejak psikologis.



Namun, masalah muncul ketika seseorang mengubah pengalaman menjadi identitas permanen.



Misalnya:



“Saya memang orang yang tidak beruntung.”



“Saya selalu gagal.”



“Saya tidak bisa mempercayai siapa pun.”



“Saya memang seperti ini.”



“Saya tidak akan pernah berubah.”



Kata “selamanya” sering menjadi masalah.



Identitas dapat menjadi sangat kaku



Ketika seseorang terus mengulang cerita tertentu mengenai dirinya, cerita tersebut dapat memengaruhi bagaimana ia melihat pilihan yang tersedia.



Jika ia percaya bahwa dirinya selalu gagal dalam hubungan, ia mungkin menjadi sangat takut untuk membuka diri.



Jika ia percaya bahwa dirinya tidak pintar, ia mungkin menghindari kesempatan belajar.



Jika ia percaya bahwa dirinya tidak layak dicintai, ia mungkin menerima perlakuan buruk karena merasa tidak pantas mendapatkan yang lebih baik.



Dengan kata lain, keyakinan mengenai diri sendiri dapat memengaruhi perilaku yang kemudian memperkuat keyakinan tersebut.



Masa lalu adalah informasi, bukan hukuman



Memahami pengalaman masa lalu tetap penting.



Kita perlu tahu bagaimana pengalaman tersebut memengaruhi cara kita berpikir hari ini.



Tetapi memahami bukan berarti harus terus hidup di dalamnya.



Seseorang dapat mengatakan:



“Ini pernah terjadi kepada saya.”



Tanpa harus mengatakan:



“Karena itu terjadi, saya akan selalu menjadi seperti ini.”



Itulah perbedaan antara memiliki masa lalu dan hidup sepenuhnya berdasarkan masa lalu.



Pemikiran yang lebih sehat



“Saya dipengaruhi oleh pengalaman saya, tetapi saya masih memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah.”



Perubahan tidak selalu berarti melupakan masa lalu.



Sering kali perubahan berarti memberikan makna baru terhadap pengalaman tersebut dan membuat pilihan yang berbeda hari ini.



6. “Saya Harus Menjalani Hidup Sesuai Harapan Orang Lain”



Ini merupakan salah satu pola pikir yang sangat halus.



Seseorang mungkin terlihat memiliki kehidupan yang baik.



Pekerjaan bagus.



Penghasilan stabil.



Kehidupan sosial baik.



Bahkan mungkin memiliki keluarga.



Tetapi di dalam dirinya terdapat pertanyaan:



“Apakah sebenarnya ini kehidupan yang saya inginkan?”



Tidak semua orang dewasa menjalani hidup berdasarkan keinginannya sendiri.



Sebagian menjalani hidup berdasarkan apa yang dianggap benar oleh keluarga, lingkungan, atau masyarakat.



Mereka mungkin memilih jurusan tertentu karena orang tua menginginkannya.



Memilih pekerjaan tertentu karena dianggap bergengsi.



Menikah karena merasa sudah waktunya.



Mengejar uang karena takut dianggap gagal.



Menjalani gaya hidup tertentu karena takut berbeda.



Mengapa ini bisa terjadi?



Sejak kecil, banyak orang belajar bahwa persetujuan dari orang lain sangat penting.



“Anak baik harus menurut.”



“Jangan mengecewakan keluarga.”



“Orang lain akan berpikir apa?”



“Kalau semua orang melakukan ini, kamu juga harus melakukannya.”



Nilai-nilai tersebut tidak selalu buruk.



Masalahnya muncul ketika seseorang tidak pernah belajar membedakan antara:



“Apa yang saya inginkan?”



dan



“Apa yang orang lain inginkan untuk saya?”



Kehidupan yang terlihat sukses belum tentu terasa bermakna



Seseorang dapat mencapai semua target yang diberikan kepadanya, tetapi tetap merasa tidak puas.



Bukan karena hidupnya buruk.



Melainkan karena hidup tersebut tidak terasa sebagai miliknya.



Ia menjalani daftar tujuan yang dibuat oleh orang lain.



Karena itu, menjadi dewasa juga berarti belajar mengambil keputusan berdasarkan nilai pribadi.



Bukan berarti harus mengabaikan keluarga atau menolak semua nasihat.



Artinya, seseorang perlu belajar mempertimbangkan:



“Apakah pilihan ini benar-benar sesuai dengan nilai dan tujuan hidup saya?”



Pemikiran yang lebih sehat



“Saya dapat menghargai harapan orang lain tanpa harus menyerahkan seluruh hidup saya kepada harapan tersebut.”



Menyayangi keluarga tidak berarti harus kehilangan diri sendiri.



Menghormati orang lain tidak berarti harus menjalani kehidupan yang mereka pilihkan.



Mengapa Pemikiran-Pemikiran Ini Begitu Sulit Diubah?



Salah satu alasan pola pikir tersebut sulit diubah adalah karena manusia cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinan yang sudah dimiliki.



Jika seseorang percaya bahwa dirinya tidak cukup baik, ia mungkin lebih memperhatikan kritik daripada pujian.



Jika seseorang percaya bahwa orang lain akan meninggalkannya, ia mungkin lebih sensitif terhadap tanda-tanda penolakan.



Jika seseorang percaya bahwa dirinya harus selalu kuat, ia mungkin mengabaikan kebutuhan emosionalnya sendiri.



Akhirnya terbentuk sebuah lingkaran:



Keyakinan → cara melihat situasi → emosi → perilaku → hasil → keyakinan semakin kuat.



Misalnya:



“Saya tidak cukup baik.”



↓



“Kalau saya gagal, semua orang akan meremehkan saya.”



↓



Muncul kecemasan.



↓



Menghindari tantangan.



↓



Tidak mendapatkan pengalaman baru.



↓



“Lihat? Saya memang tidak mampu.”



Keyakinan tersebut kemudian terasa semakin benar.



Padahal, bukan berarti keyakinan tersebut benar secara objektif.



Itu bisa menjadi pola yang telah terbentuk dan terus diperkuat oleh pengalaman.



Bagaimana Cara Mulai Mengubah Pemikiran yang Merusak?



Mengubah pola pikir yang sudah berlangsung bertahun-tahun tidak selalu mudah.



Namun, langkah pertama tidak harus langsung mengubah seluruh kehidupan.



Mulailah dengan memperhatikan pikiran yang muncul secara otomatis.



Ketika melakukan kesalahan, misalnya, tanyakan:



“Apakah saya sedang menilai perilaku saya, atau sedang menyerang identitas diri saya?”



Ketika ingin menolak permintaan seseorang, tanyakan:



“Apakah saya benar-benar ingin membantu, atau saya takut membuat orang kecewa?”



Ketika mengalami kegagalan, tanyakan:



“Apa yang sebenarnya bisa saya pelajari dari pengalaman ini?”



Ketika membandingkan diri dengan orang lain, tanyakan:



“Apakah saya sedang membandingkan kehidupan nyata saya dengan gambaran terbaik kehidupan orang lain?”



Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini dapat membantu seseorang mengambil jarak dari pikirannya.



Sebab tidak semua pikiran harus dipercaya.



Pikiran hanyalah bagian dari pengalaman mental manusia.



Sebuah pikiran yang muncul berulang kali belum tentu merupakan fakta.



Menjadi Dewasa Berarti Belajar Memilih Pemikiran yang Akan Dipertahankan



Masa kanak-kanak memiliki pengaruh penting dalam perkembangan seseorang.



Namun, menjadi dewasa berarti memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kembali berbagai keyakinan yang dulu diterima begitu saja.



Tidak semua aturan yang kita pelajari ketika kecil harus terus dibawa sepanjang hidup.



Mungkin dulu kita belajar bahwa menjadi baik berarti selalu menurut.



Sekarang kita dapat belajar bahwa menjadi baik juga berarti memiliki batasan.



Mungkin dulu kita belajar bahwa kesalahan adalah sesuatu yang memalukan.



Sekarang kita dapat melihat kesalahan sebagai bagian dari proses belajar.



Mungkin dulu kita percaya bahwa kita harus selalu kuat.



Sekarang kita dapat memahami bahwa meminta bantuan juga merupakan bagian dari kehidupan.



Mungkin dulu kita merasa harus membuktikan nilai diri melalui pencapaian.



Sekarang kita dapat belajar bahwa keberhasilan adalah sesuatu yang ingin kita capai, bukan syarat agar kita layak dihargai.



Pada akhirnya, salah satu bagian paling penting dari kedewasaan bukanlah menjadi seseorang yang tidak pernah memiliki pikiran negatif.



Kedewasaan adalah kemampuan untuk menyadari pikiran tersebut, mempertanyakannya, dan memilih apakah kita masih ingin mempercayainya.



Karena kehidupan seseorang tidak hanya dibentuk oleh apa yang pernah terjadi kepadanya.



Kehidupan juga dibentuk oleh makna yang ia berikan terhadap pengalaman tersebut dan pilihan yang ia buat setelahnya.



Dan terkadang, perubahan besar dalam hidup dimulai dari satu keputusan sederhana:



