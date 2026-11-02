6 Alasan Mengapa Otak Kamu Terus Berbicara Kepadamu Saat Sebelum Tidur Menurut Psikologi

seseorang yang memikirkan banyak hal sebelum tidur / foto: Magnific/syda_productions

JawaPos.com - Pernahkah kamu berbaring di tempat tidur, memejamkan mata, lalu tiba-tiba pikiranmu menjadi jauh lebih ramai?

Siang hari kamu mungkin merasa baik-baik saja. Kamu bekerja, belajar, berbicara dengan orang lain, melakukan berbagai aktivitas, dan hampir tidak punya waktu untuk memikirkan terlalu banyak hal.



Namun begitu lampu dimatikan dan suasana menjadi tenang, seolah-olah ada percakapan panjang yang dimulai di dalam kepala.



“Besok aku harus melakukan apa?”



“Kenapa tadi aku mengatakan hal seperti itu?”



“Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi?”



“Apakah keputusan yang aku ambil sudah benar?”



“Kenapa hidupku terasa seperti ini?”



Bahkan terkadang pikiran bisa melompat dari satu topik ke topik lain tanpa arah yang jelas. Dari pekerjaan, hubungan, masa lalu, masa depan, uang, keluarga, hingga percakapan sederhana yang sebenarnya sudah terjadi berhari-hari lalu.



Fenomena ini cukup umum.



Dalam psikologi, pengalaman seperti ini dapat berkaitan dengan proses refleksi diri, pemecahan masalah, kekhawatiran, pemrosesan emosi, dan kecenderungan pikiran untuk menjadi lebih terlihat ketika gangguan dari lingkungan berkurang.



Jadi, jika kamu merasa otakmu “terus berbicara” sebelum tidur, itu tidak selalu berarti ada sesuatu yang salah dengan dirimu.



Justru, ada beberapa alasan psikologis mengapa hal tersebut bisa terjadi.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (2/11), terdapat enam di antaranya.



1. Ketika Tubuh Berhenti Bergerak, Pikiran Mendapat Kesempatan untuk Berbicara



Salah satu alasan paling sederhana adalah karena pada siang hari perhatianmu terus-menerus diarahkan ke dunia luar.



Kamu mungkin sedang bekerja, menggunakan ponsel, berbicara dengan teman, mengerjakan tugas, bepergian, mengurus keluarga, atau menyelesaikan berbagai masalah.



Semua aktivitas tersebut membuat perhatianmu memiliki banyak sasaran.



Ketika malam tiba, situasinya berubah.



Kamu masuk ke kamar.



Lampu dimatikan.



Ponsel diletakkan.



Tidak ada percakapan.



Tidak ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan.



Tidak ada tuntutan untuk memberikan respons kepada orang lain.



Dalam kondisi yang lebih tenang tersebut, pikiran yang sebelumnya tertutup oleh kesibukan menjadi jauh lebih terasa.



Ini bukan berarti otak tiba-tiba menjadi lebih aktif daripada sebelumnya.



Sering kali, kamu hanya lebih menyadari aktivitas mental yang sebenarnya sudah berlangsung sepanjang hari.



Bayangkan sebuah ruangan yang ramai.



Selama siang hari, suara kecil hampir tidak terdengar karena tertutup suara kendaraan, percakapan, musik, dan berbagai aktivitas.



Kemudian pada malam hari semua suara itu menghilang.



Tiba-tiba kamu mendengar suara jam dinding.



Jam tersebut sebenarnya sudah berbunyi sejak tadi.



Hanya saja sebelumnya kamu tidak memperhatikannya.



Begitu pula dengan pikiran.



Ketika lingkungan menjadi tenang, dialog internal bisa terasa jauh lebih keras.



Karena itu, sebelum tidur sering kali menjadi waktu ketika seseorang mulai memikirkan hal-hal yang tidak sempat dipikirkan sepanjang hari.



Masalahnya bukan selalu karena pikiran tersebut baru muncul.



Bisa jadi kamu baru memiliki ruang mental untuk mendengarnya.



2. Otak Sedang Memproses Hal-Hal yang Belum Selesai



Alasan kedua berkaitan dengan sesuatu yang sering disebut sebagai unfinished business atau hal-hal yang belum terasa selesai secara mental.



Manusia memiliki kecenderungan untuk memikirkan kembali sesuatu yang dianggap belum tuntas.



Misalnya, kamu mengalami percakapan yang membuatmu tidak nyaman.



Saat percakapan berlangsung, kamu mungkin hanya menjawab seadanya.



Namun beberapa jam kemudian, muncul pikiran:



“Seharusnya tadi aku menjawab seperti ini.”



“Kenapa dia mengatakan itu?”



“Apakah dia sebenarnya marah?”



“Apakah aku salah?”



Atau mungkin kamu memiliki pekerjaan yang belum selesai.



Sebelum tidur, pikiran mulai mengingatnya:



“Besok jangan lupa mengirim email.”



“Bagaimana kalau tugas itu tidak selesai?”



“Besok aku harus menyelesaikan bagian tersebut.”



Otak manusia pada dasarnya memiliki sistem untuk memantau berbagai tujuan, masalah, dan hal yang belum selesai.



Ketika kamu akhirnya berhenti beraktivitas, hal-hal tersebut bisa kembali muncul ke permukaan.



Inilah salah satu alasan mengapa tempat tidur kadang terasa seperti “ruang rapat” antara kamu dan pikiranmu sendiri.



Pada siang hari kamu mengatakan:



“Nanti saja dipikirkan.”



Tetapi ketika malam tiba, otak seolah berkata:



“Sekarang kita punya waktu.”



Ini juga menjelaskan mengapa seseorang bisa mendapatkan ide atau menemukan solusi ketika sedang berbaring dengan tenang.



Karena ketika tekanan untuk segera bertindak berkurang, otak memiliki kesempatan untuk menghubungkan berbagai informasi yang sebelumnya belum terlihat hubungannya.



Namun proses ini bisa menjadi melelahkan apabila berubah menjadi ruminasi, yaitu memikirkan masalah yang sama berulang kali tanpa menghasilkan solusi yang jelas.



3. Kekhawatiran Menjadi Lebih Terlihat Ketika Tidak Ada Gangguan



Ada perbedaan antara berpikir dan mengkhawatirkan.



Berpikir dapat membantu seseorang memahami masalah dan menemukan solusi.



Sementara kekhawatiran sering kali berupa rangkaian kemungkinan negatif yang terus berulang.



Misalnya:



“Bagaimana kalau aku gagal?”



“Bagaimana kalau dia meninggalkanku?”



“Bagaimana kalau sesuatu terjadi?”



“Bagaimana kalau keputusan ini salah?”



“Bagaimana kalau masa depan tidak sesuai yang aku harapkan?”



Ketika siang hari, kekhawatiran tersebut mungkin tertutupi oleh aktivitas.



Namun ketika malam datang, gangguan eksternal berkurang.



Akibatnya, perhatian lebih mudah beralih ke dunia internal.



Psikologi mengenal kecenderungan manusia untuk memprediksi masa depan sebagai bagian dari proses berpikir normal.



Otak memang dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan.



Masalah muncul ketika sistem tersebut bekerja terlalu lama tanpa adanya tindakan nyata yang bisa dilakukan.



Kamu akhirnya bukan sedang menyelesaikan masalah.



Kamu hanya terus melakukan simulasi terhadap berbagai kemungkinan.



Dan karena kemungkinan tidak memiliki batas, percakapan dalam kepala juga terasa tidak memiliki akhir.



Satu kekhawatiran dapat menghasilkan kekhawatiran lainnya.



Misalnya:



“Aku takut gagal.”



Lalu muncul:



“Kalau gagal bagaimana?”



“Kalau gagal, bagaimana dengan pekerjaanku?”



“Kalau pekerjaanku bermasalah, bagaimana dengan keuanganku?”



“Kalau keuanganku bermasalah, bagaimana dengan keluargaku?”



Dalam beberapa menit, pikiranmu sudah berada jauh dari masalah awal.



Inilah salah satu alasan mengapa seseorang dapat merasa sangat lelah secara mental meskipun tubuhnya sebenarnya sudah beristirahat.



4. Otak Sedang Mengolah Emosi yang Belum Kamu Hadapi



Tidak semua percakapan internal berupa kata-kata.



Terkadang otak sedang mencoba memproses emosi.



Kamu mungkin menjalani hari dengan mengatakan:



“Aku baik-baik saja.”



Tetapi sebenarnya ada kekecewaan, kesedihan, kemarahan, rasa malu, kecemasan, atau kehilangan yang belum benar-benar kamu pahami.



Pada siang hari, kamu bisa mengalihkan perhatian dari perasaan tersebut.



Kamu bekerja.



Menonton sesuatu.



Bermain media sosial.



Berbicara dengan orang lain.



Melakukan berbagai aktivitas.



Tetapi ketika malam datang, semua distraksi tersebut berkurang.



Kemudian emosi yang sebelumnya kamu tekan atau abaikan dapat terasa kembali.



Misalnya, kamu tiba-tiba teringat seseorang yang sudah lama tidak kamu temui.



Atau kamu kembali mengingat sebuah kejadian yang membuatmu malu.



Atau kamu memikirkan sesuatu yang sebenarnya masih membuatmu kecewa.



Bukan berarti otak sengaja ingin menyiksa kamu.



Justru, pikiran yang kembali pada pengalaman tertentu dapat menjadi bagian dari proses memahami dan mengintegrasikan pengalaman tersebut.



Manusia perlu memahami apa yang terjadi, apa artinya bagi dirinya, dan bagaimana pengalaman tersebut memengaruhi perasaan serta perilakunya.



Namun proses ini bisa menjadi tidak sehat apabila seseorang terus mengulang kejadian yang sama tanpa memperoleh pemahaman baru.



Karena itu, ada perbedaan antara:



“Apa yang sebenarnya aku pelajari dari kejadian itu?”



dan



“Kenapa aku melakukan itu? Kenapa dia melakukan itu? Kenapa semuanya begini?”



Pertanyaan pertama dapat mengarah pada refleksi.



Pertanyaan kedua bisa berubah menjadi lingkaran ruminasi.



5. Pikiran Menjadi Lebih Sadar Diri Saat Menjelang Tidur



Alasan berikutnya berkaitan dengan self-reflection, atau refleksi terhadap diri sendiri.



Manusia bukan hanya memikirkan dunia di luar dirinya.



Kita juga memikirkan diri sendiri.



“Aku sebenarnya ingin menjadi seperti apa?”



“Apakah aku bahagia?”



“Apakah aku berada di jalan yang benar?”



“Apa yang sebenarnya aku inginkan?”



“Kenapa aku merasa berbeda dari orang lain?”



Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul ketika seseorang memiliki waktu sendirian.



Malam hari memberikan kondisi yang sangat cocok untuk refleksi karena interaksi sosial dan tuntutan eksternal berkurang.



Inilah mengapa sebagian orang justru merasa paling mengenal dirinya sendiri ketika sedang sendirian.



Namun refleksi diri memiliki dua sisi.



Jika dilakukan secara sehat, refleksi dapat membantu seseorang memahami kebutuhan, nilai, tujuan, dan emosinya.



Tetapi jika berubah menjadi evaluasi diri yang terus-menerus, seseorang dapat menjadi terlalu kritis terhadap dirinya.



Misalnya:



“Kenapa hidupku belum seperti mereka?”



“Kenapa aku tidak lebih sukses?”



“Kenapa aku tidak bisa seperti orang lain?”



“Apakah aku sudah cukup baik?”



Pada era media sosial, hal ini menjadi semakin mudah terjadi.



Seseorang melihat pencapaian orang lain sepanjang hari, kemudian ketika malam tiba mulai membandingkan kehidupannya sendiri dengan kehidupan yang terlihat di layar.



Padahal apa yang terlihat di media sosial biasanya hanya sebagian kecil dari kehidupan seseorang.



Akibatnya, waktu sebelum tidur yang seharusnya digunakan untuk beristirahat justru berubah menjadi waktu untuk menghakimi diri sendiri.



6. Otak Tidak Memiliki Tombol “Matikan Pikiran”



Banyak orang berharap bahwa ketika tubuh sudah berbaring, pikiran seharusnya otomatis berhenti.



Sayangnya, otak tidak bekerja seperti televisi.



Tidak ada tombol sederhana yang bisa ditekan lalu semua aktivitas mental langsung berhenti.



Bahkan ketika kamu sedang tidur, otak tetap melakukan berbagai aktivitas penting.



Jadi, tujuan yang lebih realistis bukanlah membuat pikiran menjadi benar-benar kosong.



Tujuannya adalah mengurangi keterlibatanmu terhadap pikiran tersebut.



Ini perbedaan yang sangat penting.



Pikiran dapat muncul tanpa harus kamu ikuti.



Misalnya muncul:



“Bagaimana kalau besok gagal?”



Kamu tidak selalu harus menjawabnya.



Kamu bisa menyadari:



“Aku sedang memikirkan kemungkinan gagal.”



Kemudian membiarkan pikiran tersebut lewat.



Hal yang sama berlaku untuk ingatan.



Jika muncul:



“Kenapa tadi aku mengatakan itu?”



Kamu tidak harus membuka kembali seluruh percakapan dan menganalisis setiap kata.



Kamu bisa mengatakan kepada diri sendiri:



“Itu sudah terjadi. Aku bisa memikirkannya besok jika memang perlu.”



Pendekatan seperti ini memiliki kemiripan dengan prinsip mindfulness, yaitu menyadari pengalaman mental tanpa harus langsung bereaksi terhadapnya.



Dengan kata lain, kamu tidak harus memenangkan setiap percakapan yang terjadi di dalam kepala.



Kadang-kadang kamu hanya perlu membiarkannya selesai dengan sendirinya.



Mengapa Pikiran Justru Terasa Sangat Ramai Saat Kamu Ingin Tidur?



Ada sebuah paradoks menarik.



Semakin keras seseorang berusaha untuk tidak berpikir, terkadang semakin sulit pikiran tersebut menghilang.



Misalnya kamu berkata:



“Jangan pikirkan pekerjaan.”



Lalu otak justru mengingat pekerjaan.



“Jangan pikirkan masalah tadi.”



Masalah tadi kembali muncul.



“Jangan pikirkan masa depan.”



Masa depan kembali memenuhi pikiran.



Karena itu, melawan pikiran secara agresif bukan selalu strategi terbaik.



Lebih membantu jika kamu mengakui keberadaannya tanpa memberikan perhatian berlebihan.



Misalnya:



“Aku sedang khawatir.”



“Aku sedang memikirkan masa depan.”



“Aku sedang mengingat kejadian tadi.”



“Aku tidak harus menyelesaikan semuanya malam ini.”



Kalimat terakhir sangat penting.



Tidak semua masalah harus diselesaikan sebelum tidur.



Beberapa masalah memang membutuhkan waktu.



Beberapa membutuhkan informasi.



Beberapa membutuhkan percakapan dengan orang lain.



Dan beberapa bahkan tidak dapat diselesaikan dengan berpikir lebih lama.



Apa yang Bisa Kamu Lakukan Jika Pikiran Terus Berbicara Sebelum Tidur?



Jika pikiranmu sering ramai ketika menjelang tidur, beberapa kebiasaan sederhana dapat membantu.



1. Tuliskan pikiranmu



Sebelum tidur, ambil kertas atau catatan digital.



Tuliskan apa saja yang sedang memenuhi kepala.



Tidak perlu rapi.



Tidak perlu bagus.



Tujuannya adalah memindahkan sebagian beban mental dari kepala ke tempat lain.



Kamu juga bisa membuat dua kolom:



Yang bisa aku lakukan besok



dan



Yang tidak bisa aku kendalikan malam ini



Ini membantu otak membedakan antara masalah yang membutuhkan tindakan dan masalah yang hanya sedang dipikirkan.



2. Berikan “waktu berpikir” sebelum masuk kamar



Jika kamu tahu bahwa pikiran sering muncul ketika berbaring, cobalah memberikan waktu khusus untuk refleksi lebih awal.



Misalnya 15–20 menit sebelum rutinitas tidur.



Gunakan waktu tersebut untuk memikirkan pekerjaan, kekhawatiran, atau rencana besok.



Dengan demikian, tempat tidur tidak menjadi satu-satunya tempat untuk memproses semua masalah.



3. Kurangi stimulasi sebelum tidur



Aktivitas yang terlalu merangsang dapat membuat transisi menuju tidur menjadi lebih sulit.



Cobalah membuat rutinitas yang lebih tenang.



Misalnya mandi, membaca sesuatu yang ringan, melakukan peregangan sederhana, atau mendengarkan audio yang menenangkan.



4. Jangan berdebat dengan setiap pikiran



Tidak semua pikiran membutuhkan jawaban.



Jika muncul:



“Aku takut besok gagal.”



Kamu tidak harus membuat lima puluh alasan mengapa kamu tidak akan gagal.



Cukup sadari bahwa itu adalah pikiran.



“Ini kekhawatiran. Aku bisa menghadapinya besok.”



Kemudian kembali pada aktivitas yang sedang kamu lakukan.



5. Bedakan refleksi dengan ruminasi



Tanyakan:



“Apakah aku sedang menemukan solusi?”



Jika jawabannya ya, mungkin kamu sedang melakukan pemecahan masalah.



Tetapi jika selama 30 menit kamu mengulang pertanyaan yang sama tanpa menghasilkan sesuatu yang baru, kemungkinan besar kamu sedang mengalami ruminasi.



Saat itu, berhenti sejenak dan alihkan perhatian.



Kapan Pikiran yang Ramai Sebelum Tidur Perlu Diperhatikan Lebih Serius?



Memiliki pikiran yang aktif sebelum tidur adalah hal yang cukup manusiawi.



Namun jika kondisi tersebut terjadi terus-menerus dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, penting untuk tidak mengabaikannya.



Misalnya kamu:



hampir selalu sulit tidur karena pikiran yang tidak berhenti,



merasa sangat cemas ketika malam tiba,



terus-menerus memikirkan masalah yang sama,



bangun dalam kondisi sangat lelah,



sulit berkonsentrasi pada siang hari,



mengalami gangguan tidur dalam waktu yang lama,



atau merasa pikiranmu menjadi semakin sulit dikendalikan.



Dalam situasi seperti itu, berbicara dengan psikolog atau tenaga profesional dapat menjadi langkah yang bijaksana.



Bukan karena kamu “lemah”.



Justru karena kamu menyadari bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik.



Kesimpulan: Tidak Semua Suara di Kepala Harus Kamu Jawab



Ketika kamu berbaring sendirian sebelum tidur dan pikiran mulai berbicara, jangan langsung menganggap bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirimu.



Bisa jadi otakmu sedang melakukan apa yang memang menjadi salah satu fungsinya: mengingat, memprediksi, mengevaluasi, memahami emosi, memecahkan masalah, dan memproses pengalaman.



Masalahnya muncul ketika percakapan tersebut berubah menjadi lingkaran yang tidak pernah selesai.



Kamu memikirkan masalah.



Kemudian memikirkan kemungkinan.



Kemudian memikirkan konsekuensinya.



Kemudian kembali memikirkan masalah pertama.



Pada titik tertentu, yang kamu perlukan bukan lebih banyak berpikir.



Kamu membutuhkan jeda.



Belajar memahami pikiran bukan berarti membuat kepala menjadi kosong.



Itu berarti belajar menyadari bahwa kamu memiliki pikiran, tetapi kamu bukan setiap pikiran yang muncul di kepalamu.



Malam hari mungkin menjadi waktu ketika suara internal terasa paling keras.



Tetapi kamu tidak harus menjawab semuanya.



Tidak semua kekhawatiran membutuhkan solusi malam ini.



Tidak semua kesalahan masa lalu membutuhkan analisis ulang.



Tidak semua masa depan harus diprediksi.



Dan tidak semua percakapan di dalam kepala harus diselesaikan sebelum kamu memejamkan mata.



Terkadang, cara terbaik untuk menghadapi pikiran yang terus berbicara adalah dengan mengatakan kepada diri sendiri:



