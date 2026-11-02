7 Karier Yang Paling Cocok Untuk Orang Dengan Kepribadian ISFJ

JawaPos.com – Memilih pekerjaan yang sesuai dengan karakter pribadi dapat membantu seseorang merasa lebih nyaman dan berkembang dalam karier.

Bagi individu dengan tipe kepribadian ISFJ, pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk membantu orang lain, menjaga keteraturan, dan menjalankan tanggung jawab secara konsisten dapat menjadi pilihan menarik.

Kepribadian ISFJ merupakan singkatan dari Introversion, Sensing, Feeling, dan Judging dalam Myers Briggs Type Indicator (MBTI).

Tipe kepribadian ISFJ sering digambarkan sebagai pribadi yang peduli, teliti, bertanggung jawab, serta menyukai lingkungan kerja yang terstruktur.

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Melansir dari dalam laman YourTango pada Senin (02/11), menyebutkan pilihan karier yang dapat dipertimbangkan kepribadian ISFJ menyukai pekerjaan yang memungkinkan kontribusi nyata bagi kesejahteraan orang lain.

Berikut tujuh pilihan karier dan pekerjaan yang dapat dipertimbangkan oleh orang dengan kepribadian ISFJ;

1. Perawat

Profesi perawat membutuhkan kepedulian, kesabaran, dan ketelitian dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Kepribadian ISFJ dapat mempertimbangkan karier pada bidang ini karena pekerjaannya melibatkan perhatian terhadap kebutuhan orang lain serta tanggung jawab yang terstruktur.