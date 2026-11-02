7 Pekerjaan yang Paling Cocok untuk Orang dengan Kepribadian ENTJ

JawaPos.com - Memilih pekerjaan yang sesuai dengan karakter dan kemampuan pribadi dapat menjadi salah satu langkah untuk membangun karier yang memuaskan.

Bagi individu dengan kepribadian ENTJ, pekerjaan yang melibatkan kepemimpinan, strategi, dan pengambilan keputusan sering kali menarik untuk dipertimbangkan.

Tipe kepribadian ENTJ merupakan singkatan dari Extraversion, Intuition, Thinking, dan Judging dalam Myers Briggs Type Indicator (MBTI).

Tipe ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang berorientasi pada tujuan, percaya diri, terorganisasi, serta senang menghadapi tantangan.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Senin (02/11), menyebutkan tipe kepribadian ENTJ cenderung menyukai pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk memimpin, merancang strategi, dan menghasilkan perubahan.

Kepribadian ENTJ juga tertarik pada target jangka panjang serta penyelesaian masalah secara logis.

Berikut tujuh karier dan pekerjaan yang dapat dipertimbangkan oleh orang dengan tipe kepribadian ENTJ;

1. Manajer Keuangan

Manajer keuangan bertanggung jawab mengelola anggaran, menganalisis kondisi finansial, dan merencanakan strategi keuangan perusahaan.