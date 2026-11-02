7 Karier Yang Paling Cocok Untuk Orang Dengan Kepribadian ISTP

Kepribadian ISTP menjadi pertimbangan dalam memilih pekerjaan../Pexels.com
JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menyelesaikan pekerjaan, menghadapi tantangan, dan mengembangkan kemampuan.
Bagi individu dengan kepribadian ISTP, karier yang memberikan ruang untuk bereksperimen, memecahkan masalah, serta menghasilkan sesuatu secara nyata sering kali terasa menarik.
ISTP merupakan singkatan dari Introversion, Sensing, Thinking, dan Perceiving dalam Myers Briggs Type Indicator (MBTI).
Tipe kepribadian ISTP umumnya dikaitkan dengan karakter praktis, fleksibel, observatif, dan menyukai pemecahan masalah secara langsung.
Melansir dari dalam laman YourTango pada Senin (02/11), menyebutkan kepribadian ISTP cenderung menyukai pekerjaan dan karier yang menghasilkan sesuatu secara konkret.
Tipe kepribadian ISTP juga digambarkan memiliki perhatian terhadap detail serta kemampuan mengambil keputusan secara logis dan kreatif.
Berikut tujuh pilihan karier dan pekerjaan yang dapat dipertimbangkan oleh orang dengan kepribadian ISTP;
1. Arsitek
Arsitek merancang bangunan dengan mempertimbangkan fungsi, estetika, keamanan, dan kebutuhan pengguna.
Karier dan pekerjaan sebagai arsitek dapat menarik bagi ISTP yang menyukai pemecahan masalah praktis sekaligus memiliki ketertarikan terhadap desain dan detail teknis.
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