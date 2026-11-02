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Penulis: Cicilia Margarettha
Selasa, 3 November 2026 | 03.16 WIB

7 Karier Yang Paling Cocok Untuk Orang Dengan Kepribadian ISTJ

Kepribadian ISTJ menjadi pertimbangan dalam memilih pekerjaan../Pexels.com - Image

Kepribadian ISTJ menjadi pertimbangan dalam memilih pekerjaan../Pexels.com

JawaPos.com - Memilih pekerjaan yang sesuai dengan karakter pribadi dapat membantu seseorang merasa lebih nyaman dan produktif dalam menjalani karier.

Salah satu tipe kepribadian yang dikenal menyukai keteraturan, tanggung jawab, dan ketelitian adalah ISTJ (Introversion, Sensing, Thinking, Judging) dalam Myers Briggs Type Indicator (MBTI).

Orang dengan preferensi ini umumnya menyukai informasi yang konkret, mempertimbangkan fakta sebelum mengambil keputusan, serta merasa nyaman dengan pekerjaan yang memiliki struktur dan prosedur jelas.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Senin (02/11), menyebutkan tipe ISTJ cenderung menikmati pekerjaan yang membutuhkan analisis, ketelitian, dan penyelesaian tugas secara sistematis.

Karakter kepribadian ISTJ yang terorganisasi, cenderung menyukai keteraturan, fakta, dan prosedur yang telah memiliki standar kerja.

Karier yang dapat dipertimbangkan antara lain

Berikut tujuh karier yang dapat dipertimbangkan dan menjadi pilihan bagi orang dengan kepribadian ISTJ;

1. Akuntan

Karier atau pekerjaan sebagai akuntan membutuhkan ketelitian dalam mencatat transaksi, memeriksa laporan keuangan, dan memastikan data sesuai dengan standar.

Karakter kepribadian ISTJ yang menyukai keteraturan dapat mendukung pekerjaan yang memiliki prosedur dan tanggung jawab jelas ini.

Editor: Hanny Suwindari
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