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Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 3 November 2026 | 02.52 WIB

11 Hal Ini Sangat Disukai Introvert, Tapi Malah Membuat Ekstrovert Merasa Terganggu, Apa Saja?

Ilustrasi hal yang disukai introvert tapi membuat ekstrovert terganggu (magnific/jcomp) - Image

Ilustrasi hal yang disukai introvert tapi membuat ekstrovert terganggu (magnific/jcomp)

JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menikmati kehidupan sosial.

Ada individu yang merasa semakin bersemangat ketika berada di tengah keramaian, tetapi ada pula yang justru menemukan kebahagiaan melalui kesendirian dan suasana tenang. Perbedaan inilah yang kerap terlihat antara kepribadian ekstrovert dan introvert.

Bagi seorang ekstrovert, mengobrol dengan orang baru, menghadiri pesta, hingga menghabiskan waktu bersama banyak teman merupakan aktivitas yang menyenangkan.

Sebaliknya, introvert cenderung lebih menikmati kegiatan pribadi yang memberikan kesempatan untuk beristirahat dari interaksi sosial.

Mereka tidak selalu membutuhkan keramaian untuk merasa bahagia atau bersemangat menjalani hari.

Perbedaan cara mengisi energi tersebut terkadang menimbulkan kesalahpahaman. Hal-hal sederhana yang dianggap menyenangkan oleh introvert justru bisa terasa membosankan atau mengganggu bagi ekstrovert.

Mulai dari menikmati waktu sendirian hingga memilih bekerja tanpa bantuan orang lain, berikut 11 hal yang disukai introvert tetapi sering membuat ekstrovert merasa terganggu seperti dilansir dari YourTango.

1. Menikmati Waktu Tenang dalam Waktu Lama

Bagi introvert, menghabiskan waktu dalam suasana hening merupakan salah satu cara terbaik untuk mengembalikan energi.

Mereka bisa merasa nyaman membaca buku, menulis, mendengarkan musik, atau sekadar menikmati waktu tanpa harus berbicara dengan siapa pun.

Editor: Hanny Suwindari
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