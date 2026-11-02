11 Hal Ini Sangat Disukai Introvert, Tapi Malah Membuat Ekstrovert Merasa Terganggu, Apa Saja?

Ilustrasi hal yang disukai introvert tapi membuat ekstrovert terganggu (magnific/jcomp)
JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menikmati kehidupan sosial.
Ada individu yang merasa semakin bersemangat ketika berada di tengah keramaian, tetapi ada pula yang justru menemukan kebahagiaan melalui kesendirian dan suasana tenang. Perbedaan inilah yang kerap terlihat antara kepribadian ekstrovert dan introvert.
Bagi seorang ekstrovert, mengobrol dengan orang baru, menghadiri pesta, hingga menghabiskan waktu bersama banyak teman merupakan aktivitas yang menyenangkan.
Sebaliknya, introvert cenderung lebih menikmati kegiatan pribadi yang memberikan kesempatan untuk beristirahat dari interaksi sosial.
Mereka tidak selalu membutuhkan keramaian untuk merasa bahagia atau bersemangat menjalani hari.
Perbedaan cara mengisi energi tersebut terkadang menimbulkan kesalahpahaman. Hal-hal sederhana yang dianggap menyenangkan oleh introvert justru bisa terasa membosankan atau mengganggu bagi ekstrovert.
Baca Juga:Wujudkan Sejuta Harapan, Ribuan Pendonor Ikut Mandiri Donor Darah di 12 Wilayah Operasional
Mulai dari menikmati waktu sendirian hingga memilih bekerja tanpa bantuan orang lain, berikut 11 hal yang disukai introvert tetapi sering membuat ekstrovert merasa terganggu seperti dilansir dari YourTango.
1. Menikmati Waktu Tenang dalam Waktu Lama
Bagi introvert, menghabiskan waktu dalam suasana hening merupakan salah satu cara terbaik untuk mengembalikan energi.
Mereka bisa merasa nyaman membaca buku, menulis, mendengarkan musik, atau sekadar menikmati waktu tanpa harus berbicara dengan siapa pun.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022