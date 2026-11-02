16 Tipe Kepribadian MBTI dan Pilihan Karier yang Cocok untuk Anda

JawaPos.com - Memilih karier bukan hanya soal gaji atau peluang kerja, tetapi juga tentang mengenali minat, kemampuan, dan lingkungan kerja yang membuat seseorang berkembang.

Salah satu cara yang sering digunakan untuk memahami preferensi diri adalah tes Myers Briggs Type Indicator (MBTI).

MBT membagi kepribadian menjadi 16 tipe berdasarkan empat pasangan preferensi, yaitu introversion extraversion, sensing intuition, thinking feeling, serta judging perceiving.

Kombinasi tersebut menghasilkan gambaran mengenai cara seseorang memperoleh energi, mengolah informasi, mengambil keputusan, dan menjalani aktivitas.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Senin (02/11), menyebutkan setiap Myers Briggs Type Indicator (MBTI) memiliki kecenderungan dan lingkungan kerja yang mungkin terasa lebih sesuai.

Berikut 16 tipe MBTI beserta pilihan karier yang dapat dipertimbangkan:

1. ISTJ (Introvert, Sensing, Thinking, Judging)

Karakter kepribadian ISTJ yang terorganisasi, cenderung menyukai keteraturan, fakta, dan prosedur yang telah memiliki standar kerja.

Karier yang dapat dipertimbangkan antara lain akuntan, analis keuangan, programmer, dan insinyur.