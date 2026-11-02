6 Alasan Mengapa Kita Mengalami Kesenduan di Musim Hujan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang merasa sendu di musim hujan / foto: Magnific/anut21ng

JawaPos.com - Musim hujan sering kali membawa suasana yang berbeda. Langit menjadi lebih gelap, udara terasa dingin, suara hujan terdengar berulang-ulang, dan aktivitas di luar rumah pun cenderung berkurang. Bagi sebagian orang, kondisi tersebut justru terasa nyaman. Namun bagi sebagian lainnya, musim hujan dapat menghadirkan perasaan sendu, murung, kesepian, atau bahkan membuat kenangan lama tiba-tiba muncul kembali.

Perasaan seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Ada hubungan antara lingkungan, kondisi tubuh, pola aktivitas, dan keadaan psikologis seseorang. Hujan memang tidak secara otomatis membuat seseorang sedih, tetapi perubahan suasana dan kebiasaan selama musim hujan dapat memengaruhi cara kita berpikir dan merasakan sesuatu.



Lantas, mengapa musim hujan sering terasa lebih sendu?



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (2/11), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskannya dari sudut pandang psikologi.



1. Cahaya Matahari yang Berkurang Dapat Memengaruhi Suasana Hati



Salah satu perubahan paling nyata ketika musim hujan datang adalah berkurangnya paparan cahaya matahari. Langit lebih sering tertutup awan, hujan dapat berlangsung selama berjam-jam, dan kita mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan.



Cahaya memiliki peran penting dalam mengatur ritme biologis tubuh atau circadian rhythm, yaitu sistem internal yang membantu tubuh menentukan kapan waktunya tidur, bangun, dan melakukan berbagai aktivitas.



Ketika tubuh mendapatkan lebih sedikit cahaya, terutama pada pagi hari, pola biologis tersebut dapat mengalami perubahan. Kondisi ini dapat memengaruhi rasa kantuk, energi, kualitas tidur, dan pada sebagian orang juga suasana hati.



Inilah salah satu alasan mengapa ketika hujan turun sejak pagi, kita mungkin merasa lebih malas bangun, ingin kembali tidur, atau merasa tidak memiliki energi sebanyak biasanya.



Dalam kondisi tertentu, perubahan suasana hati yang berkaitan dengan perubahan musim dikenal dalam psikologi dan psikiatri sebagai seasonal affective disorder (SAD). Namun, penting untuk membedakan antara SAD dengan sekadar merasa lebih murung ketika cuaca sedang mendung. Tidak semua orang yang merasa sendu saat musim hujan mengalami gangguan mental.



Bagi kebanyakan orang, pengaruhnya mungkin jauh lebih sederhana: kurang cahaya membuat tubuh terasa lebih mengantuk, aktivitas menurun, dan suasana hati ikut berubah.



Karena itu, tidak mengherankan jika hari yang gelap dan basah terkadang membuat kita merasa lebih "berat" secara emosional dibandingkan hari yang cerah.



2. Hujan Membuat Aktivitas Kita Menjadi Lebih Terbatas



Musim hujan juga dapat mengubah perilaku sehari-hari.



Ketika hujan deras turun, kita mungkin membatalkan olahraga, menunda pergi bersama teman, lebih jarang berjalan-jalan, atau memilih tetap berada di rumah. Mobilitas berkurang dan kesempatan untuk melakukan aktivitas yang biasanya menyenangkan juga ikut berkurang.



Padahal, aktivitas fisik dan interaksi sosial memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan psikologis.



Ketika seseorang lebih jarang bergerak dan lebih sedikit berinteraksi dengan orang lain, pikirannya memiliki lebih banyak ruang untuk berputar pada hal-hal yang sedang dihadapi. Masalah pekerjaan, hubungan, masa lalu, atau berbagai kekhawatiran yang sebelumnya tertutupi oleh kesibukan dapat kembali muncul ke permukaan.



Di sinilah perasaan sendu terkadang mulai terasa.



Bukan karena hujan secara langsung "membuat kita sedih", melainkan karena hujan mengubah rutinitas yang biasanya membantu menjaga suasana hati.



Bayangkan seseorang yang biasanya menghabiskan sore dengan berolahraga, bertemu teman, atau berjalan-jalan. Ketika hujan turun selama beberapa hari, semua kegiatan tersebut berkurang. Waktu luang bertambah, tetapi tidak selalu diisi dengan kegiatan yang bermakna.



Akhirnya, seseorang lebih banyak duduk sendiri, menatap jendela, mendengarkan suara hujan, dan berpikir.



Dalam kondisi seperti itu, perasaan yang sebelumnya tidak terlalu disadari bisa menjadi jauh lebih terasa.



3. Suara dan Suasana Hujan Dapat Mendorong Kita untuk Lebih Introspektif



Ada alasan mengapa suara hujan sering dianggap menenangkan.



Suara tetesan air yang berulang dan relatif konsisten dapat menciptakan suasana yang monoton serta membantu sebagian orang merasa lebih rileks. Karena rangsangan dari luar berkurang, perhatian kita pun dapat beralih ke dalam diri.



Namun, kondisi yang sama dapat menghasilkan pengalaman emosional yang berbeda pada setiap orang.



Bagi seseorang yang sedang baik-baik saja, suasana tenang mungkin terasa nyaman. Tetapi bagi orang yang sedang mengalami masalah, suasana yang tenang tersebut dapat menjadi kesempatan untuk memikirkan berbagai hal yang selama ini dihindari.



Muncullah apa yang sering kita sebut sebagai overthinking.



"Bagaimana kabarnya sekarang?"



"Kenapa hubungan itu berakhir?"



"Apakah keputusan saya waktu itu benar?"



"Kenapa saya merasa sendirian?"



Pertanyaan-pertanyaan semacam ini dapat muncul ketika kita sedang berada dalam kondisi tenang dan minim distraksi.



Karena itu, hujan sering kali terasa seperti "membuka pintu" menuju ingatan dan emosi yang lebih dalam.



Bukan berarti hujan memiliki kekuatan khusus untuk membuat kita mengenang seseorang. Lebih tepatnya, suasana hujan dapat menjadi konteks yang membuat kita lebih banyak berhenti, mengingat, dan melakukan refleksi.



4. Hujan Sering Menjadi Pemicu Kenangan dan Nostalgia



Manusia memiliki kecenderungan menghubungkan suasana tertentu dengan pengalaman masa lalu.



Aroma tanah basah, suara hujan di atap, udara dingin, atau pemandangan jalan yang basah dapat menjadi pemicu ingatan. Dalam psikologi, pengalaman sensorik seperti suara dan aroma memang dapat berkaitan erat dengan memori.



Misalnya, seseorang mungkin pernah menghabiskan banyak waktu bersama orang yang dicintainya ketika hujan. Bisa jadi mereka pernah berbincang di sebuah kafe saat hujan, pulang bersama menggunakan payung, atau sekadar bertukar pesan ketika malam sedang diguyur hujan.



Bertahun-tahun kemudian, ketika hujan datang kembali, suasana yang serupa dapat membangkitkan kembali perasaan tersebut.



Yang muncul bukan hanya ingatannya, tetapi juga emosi yang melekat pada ingatan tersebut.



Inilah mengapa musim hujan bagi sebagian orang terasa sangat nostalgis.



Ada yang tiba-tiba teringat rumah masa kecil.



Ada yang mengingat keluarga.



Ada yang teringat sahabat lama.



Ada pula yang tiba-tiba memikirkan seseorang yang sudah lama tidak hadir dalam kehidupannya.



Menariknya, nostalgia tidak selalu berarti sesuatu yang buruk. Nostalgia dapat menghadirkan perasaan hangat sekaligus sedih pada saat yang sama.



Kita bisa merindukan sesuatu yang pernah membuat bahagia sekaligus menyadari bahwa masa tersebut tidak dapat kembali.



Perasaan campuran inilah yang sering kita kenali sebagai "sendu".



5. Suasana Gelap dan Dingin Dapat Mempengaruhi Persepsi Kita terhadap Lingkungan



Lingkungan fisik dapat memengaruhi cara kita merasakan sebuah situasi.



Hari yang cerah dengan langit biru dan cahaya matahari yang kuat biasanya memberikan banyak rangsangan visual. Sebaliknya, hari hujan sering menghadirkan warna yang lebih redup, cahaya yang lebih sedikit, suhu yang lebih dingin, dan aktivitas luar ruangan yang lebih terbatas.



Perubahan lingkungan tersebut dapat membuat suasana terasa lebih tenang, lambat, dan tertutup.



Secara psikologis, kondisi seperti ini dapat membuat seseorang lebih mudah masuk ke suasana reflektif.



Kita mungkin menjadi lebih sensitif terhadap musik yang didengar, film yang ditonton, percakapan yang terjadi, atau bahkan unggahan media sosial yang muncul di layar.



Pada hari biasa, sebuah lagu mungkin terdengar biasa saja. Tetapi ketika kita sedang duduk sendirian di kamar sementara hujan turun di luar, lagu yang sama dapat terasa jauh lebih emosional.



Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman emosional tidak hanya ditentukan oleh stimulus itu sendiri, tetapi juga oleh keadaan internal kita ketika menerima stimulus tersebut.



Dengan kata lain, bukan hanya "hujannya" yang menentukan bagaimana perasaan kita. Kondisi psikologis kita sebelum hujan turun juga sangat berpengaruh.



6. Musim Hujan Memberi Kita Lebih Banyak Waktu untuk Mendengar Isi Pikiran Sendiri



Salah satu alasan paling sederhana mengapa kita bisa merasa lebih sendu saat musim hujan adalah karena kita memiliki lebih banyak waktu untuk berhenti.



Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Bangun pagi, bekerja, belajar, bepergian, bertemu orang, menggunakan media sosial, menyelesaikan tugas, lalu tidur.



Kesibukan tersebut terkadang membuat kita tidak memiliki banyak kesempatan untuk benar-benar menyadari apa yang sedang kita rasakan.



Hujan dapat memperlambat semuanya.



Ketika rencana dibatalkan, perjalanan ditunda, dan kita memilih tinggal di rumah, tiba-tiba ada ruang kosong dalam hari kita.



Ruang tersebut dapat terasa menyenangkan, tetapi juga dapat membuat kita berhadapan dengan diri sendiri.



Kita mulai menyadari bahwa sebenarnya kita sedang lelah.



Bahwa ada seseorang yang kita rindukan.



Bahwa ada masalah yang belum selesai.



Atau bahwa selama ini kita mungkin terlalu sibuk untuk mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja.



Dalam konteks ini, perasaan sendu tidak selalu perlu dianggap sebagai sesuatu yang harus segera dihilangkan.



Terkadang, perasaan tersebut merupakan sinyal bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang membutuhkan perhatian.



Jadi, Apakah Hujan Benar-Benar Membuat Kita Sedih?



Jawabannya tidak sesederhana "ya" atau "tidak".



Tidak semua orang mengalami penurunan suasana hati ketika hujan. Bahkan, banyak orang justru merasa lebih tenang, produktif, nyaman, atau bahagia ketika mendengar suara hujan.



Respons manusia terhadap cuaca sangat individual.



Kepribadian, pengalaman masa lalu, kondisi psikologis, kualitas tidur, aktivitas sehari-hari, lingkungan sosial, serta cara seseorang memaknai hujan semuanya dapat memengaruhi pengalaman tersebut.



Bagi seseorang, hujan berarti suasana romantis.



Bagi orang lain, hujan mengingatkan pada rumah.



Bagi yang lain, hujan berarti kemacetan dan pekerjaan yang tertunda.



Dan bagi sebagian orang, hujan mungkin mengingatkan mereka pada seseorang yang pernah begitu berarti.



Artinya, kesenduan saat musim hujan tidak semata-mata berasal dari air yang jatuh dari langit. Kesenduan itu juga berasal dari makna yang kita berikan kepada suasana tersebut.



Bagaimana Menghadapi Rasa Sendu Saat Musim Hujan?



Jika sesekali merasa murung ketika musim hujan, kita tidak harus langsung menganggapnya sebagai masalah.



Ada beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan.



Pertama, tetap usahakan mendapatkan cahaya alami, terutama pada pagi atau siang hari ketika kondisi memungkinkan.



Kedua, pertahankan aktivitas fisik. Jika tidak memungkinkan berolahraga di luar, aktivitas sederhana di dalam rumah tetap lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali.



Ketiga, tetap menjaga hubungan sosial. Hujan bukan berarti kita harus sepenuhnya mengisolasi diri. Mengobrol dengan teman, menelepon keluarga, atau sekadar berkirim pesan dapat membantu menjaga koneksi sosial.



Keempat, gunakan waktu tenang untuk refleksi tanpa membiarkan pikiran berubah menjadi perenungan tanpa akhir. Menulis jurnal dapat menjadi salah satu cara untuk menuangkan perasaan.



Kelima, perhatikan pola tidur. Hari mendung memang bisa membuat kita ingin tidur lebih lama, tetapi menjaga jadwal tidur yang konsisten tetap penting.



Dan yang tidak kalah penting, jangan selalu merasa harus melawan rasa sendu.



Ada kalanya kita memang membutuhkan waktu untuk berhenti.



Mendengarkan hujan.



Membaca buku.



Menikmati secangkir minuman hangat.



Atau sekadar duduk diam dan membiarkan pikiran beristirahat.



Perasaan sendu tidak selalu merupakan musuh. Selama tidak berlangsung terus-menerus atau sampai mengganggu fungsi sehari-hari, perasaan tersebut bisa menjadi bagian normal dari pengalaman emosional manusia.



Ketika Rasa Sendu Mulai Menjadi Sesuatu yang Perlu Diperhatikan



Meski merasa murung ketika musim hujan dapat menjadi pengalaman yang normal, kita tetap perlu memperhatikan intensitas dan durasinya.



Jika seseorang mengalami kesedihan yang menetap, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, perubahan tidur atau nafsu makan yang signifikan, sulit berkonsentrasi, merasa tidak berharga, atau mengalami gangguan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut sebaiknya tidak hanya dianggap sebagai "efek musim hujan".



Dalam keadaan seperti itu, berbicara dengan psikolog atau tenaga profesional kesehatan mental dapat menjadi langkah yang tepat.



Meminta bantuan bukan berarti seseorang lemah. Justru, mengenali perubahan kondisi diri dan mencari pertolongan merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri.



Penutup



Musim hujan memiliki cara unik untuk mengubah suasana di sekitar kita. Langit yang mendung, suara air yang jatuh, udara yang lebih dingin, serta berkurangnya aktivitas luar ruangan dapat menciptakan kondisi yang membuat kita lebih tenang dan introspektif.



Bagi sebagian orang, ketenangan tersebut terasa nyaman. Bagi sebagian lainnya, ketenangan justru membuka ruang bagi nostalgia, kerinduan, dan berbagai pikiran yang selama ini tersimpan.



Jadi, jika suatu hari hujan turun dan tiba-tiba hati terasa sedikit lebih sendu, mungkin tidak perlu buru-buru mempertanyakan mengapa kita menjadi begitu emosional.



Mungkin kita hanya sedang memiliki waktu untuk mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kesibukan.



