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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 2 November 2026 | 21.14 WIB

10 Perilaku Sederhana Introvert yang Bisa Mendatangkan Rasa Hormat Tanpa Harus Memaksa, Apa Saja?

Ilustrasi, perilaku sederhana introvert yang bisa mendatangkan rasa hormat dari orang lain. Magnific/ magnific.


JawaPos.com - Meski banyak dari introvert berbicara dengan lembut, namun bukan berarti mereka bisa diabaikan.

Kekuatan dalam tenang yang dimiliki introvert mampu menarik perhatian hingga mendatangkan rasa hormat dari orang lain tanpa harus memaksa apalagi mengubah nada bicaranya.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Senin (2/11), berikut ini sepuluh perilaku sederhana introvert yang bisa mendatangkan rasa hormat dari orang lain.
 
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1. Mereka Tahu Apa yang Disukai dan Tidak Meminta Maaf Karenanya

Perilaku pertama introvert yang bisa mendatangkan rasa hormat dari orang lain adalah mengizinkan diri untuk mengejar, memiliki, hingga menunjukkan apa yang mungkin dianggap aneh atau tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Meski mengabaikan pendapat orang lain itu sulit, tapi jika sesuatu terasa tepat, sehat, dan bermanfaat bagi jiwa, maka lakukanlah!.

Jangan lupa, libatkan juga naluri sebagai penunjuk arah.

2. Mereka Memupuk Sisi Ekstrovert

Tidak dipungkiri, seorang introvert juga punya keinginan untuk tampil di tengah orang lain, hasrat untuk didengar, dan menikmati atau membutuhkan interaksi sosial meski hanya sedikit.

Tapi, jangan biarkan sisi itu melemah, karena bisa mendatangkan rasa hormat orang lain kepada introvert.

Sebuah keyakinan yang keliru kalau menjadi seorang introvert berarti harus menjadi pribadi yang tidak pernah keluar dari rumah.

3. Mereka Berdamai dengan Masa Lalu

Sedikit atau banyak, pengalaman masa lalu memengaruhi perilaku seseorang di masa kini.

Padahal itu hanya sebatas pikiran dan bisa saja dilepaskan serta tidak menjadi penentu jati diri seseorang di saat ini.

Seorang introvert yang terbiasa berpikir secara mendalam sering kali mempertanyakan 'apakah anggapan tersebut benar sepenuhnya?' jika ada pengalaman masa lalu yang mulai menggoyahkan keyakinannya.

4. Mereka Tidak Mengejar Pujian

Setiap orang cenderung ingin disukai.

Tapi, ketergantungan pada validasi untuk sekadar merasa baik dan meraih kemajuan justru membuat seseorang secara otomatis menghindari penolakan dan sangat takut terhadap kritik.

Ketakutan ini pada akhirnya mengendalikan hidup dan membuat seseorang merasa cemas serta gelisah.

Padahal, jika ingin melangkah jauh ke depan atau dihormati oleh orang lain, harus berani menghadapi perbedaan pendapat dan merasakan sakitnya pukulan terhadap ego.

5. Mereka Bersikap Santai

Perlambatlah langkah, itulah yang sering dilakukan introvert sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang lebih cerdas dan berdampak lebih jauh.

Hingga akhirnya mereka melaju lebih cepat dari kebanyakan orang.

Penelitian menunjukkan, orang yang meluangkan waktu untuk berpikir matang jauh lebih akurat dalam mengambil keputusan dengan tingkat akurasi 61,6 persen sementara 52,2 persen bagi mereka yang terburu-buru.

6. Mereka Mengalihkan Sorotan dari Diri Sendiri

Banyak orang terlalu memikirkan diri sendiri, khawatir dengan pendapat orang lain, dan terus-menerus tenggelam dalam keraguan serta rasa tidak aman.

Lain halnya dengan introvert, mereka justru lebih fokus ke luar dirinya.

Mereka memikirkan tentang kontribusi dan pelayanan.

Energi mereka tinggi dan pandangan hidup mereka cerah karena tidak terjebak dalam diri sendiri.

7. Mereka Rutin Menuangkan Pikiran dalam Bentuk Tulisan

Seorang introvert cenderung memikirkan sesuatu secara mendalam dalam waktu lama demi mendapatkan kendali atas hidup.

Oleh sebab itu, mereka gemar menulis untuk menyalurkan gagasan-gagasannya.

Proses menulis ini juga terasa melegakan sekaligus membantu mereka menata pikiran dengan lebih jernih.

8. Mereka Berbaik Hati pada Diri Sendiri

Rasa welas asih terhadap diri sendiri akan muncul secara alami ketika berhenti mencela diri, meski di dalam pikiran.

Pikiran yang tenang menciptakan lingkungan yang sempurna untuk hadirnya welas asih.

Banyak orang yang piawai membimbing orang lain, tapi tidak dengan dirinya sendiri.

Menghibur seorang teman yang sedang mengalami masa-masa sulit dengan penuh kesabaran dan kebaikan, namun di saat yang sama, justru berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang tidak akan pernah diterima jika itu datang dari orang lain.

Jadi, hentikanlah kebiasaan itu!

9. Mereka Memiliki Rasa Tanggung Jawab yang Kuat

Sebenarnya sangat merugikan ketika memandang diri sendiri sebagai korban, karena saat menyalahkan orang lain, saat itulah seseorang membuang kekuatannya sendiri.

Tapi, sebaliknya ketika berani bertanggung jawab atas pilihan-pilihan sendiri.

Mengakui tanggung jawab, baik atas keberhasilan maupun kegagalan, mencerminkan kedewasaan berpikir.

Perlu diingat bahwa seseorang tidak bisa mengakui keberhasilan tanpa mengakui kegagalan.

Saat mampu melakukannya, maka perasaan akan menjadi lebih baik dan tidak lagi bergantung pada faktor eksternal.

Kendali atas diri sendiri pun di dapat!.

10. Mereka Memegang Kemudi

Mengambil peran kepemimpinan, di mana orang lain mengikuti arahan dan terinspirasi oleh keteladanan, maka akan membangkitkan semangat serta membuat hidup terasa lebih bermakna.
 
Apalagi ketika memimpin selaras dengan tujuan atau misi mendalam, maka dampak yang didapat akan berlipat ganda.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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