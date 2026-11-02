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Penulis: Cicilia Margarettha
Senin, 2 November 2026 | 20.54 WIB

7 Cara Introvert Membangun Relasi Tanpa Harus Berpura-pura Jadi Ekstrovert

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Ilustrasi berbincang santai dalam membangun networking / foto: pexels.com

JawaPos.com - Bagi banyak orang dengan kepribadian introvert, acara networking terasa melelahkan.

Ruangan ramai, obrolan singkat, dan tuntutan untuk tampil supel sering membuat energi cepat habis.

Padahal, membangun relasi tidak harus dengan menjadi orang lain dan menjadikan. Introvert punya kekuatan sendiri, seperti mendengarkan, berpikir mendalam, dan menjalin hubungan yang tulus.

Introvert juga bisa memperluas koneksi, menjalin hubungan profesional, dan membangun pertemanan tanpa perlu mengubah kepribadiannya.

Kuncinya adalah memahami cara berinteraksi yang terasa nyaman sekaligus tetap membuka kesempatan untuk mengenal orang baru.

Bagi kepribadian introvert, percakapan mendalam dengan satu atau dua orang terkadang jauh lebih bermakna daripada berbincang dengan banyak orang sekaligus.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Senin (02/11), menyebutkan sejumlah tips networking yang dapat membantu introvert membangun koneksi dengan lebih percaya diri.

Pendekatan ini menekankan pentingnya persiapan, tujuan yang jelas, serta kualitas hubungan, bukan sekadar banyaknya kenalan.

Berikut tujuh cara yang bisa diterapkan untuk membangun relasi tanpa harus berpura-pura menjadi ekstrovert.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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