7 Cara Introvert Membangun Relasi Tanpa Harus Berpura-pura Jadi Ekstrovert

JawaPos.com - Bagi banyak orang dengan kepribadian introvert, acara networking terasa melelahkan.
Ruangan ramai, obrolan singkat, dan tuntutan untuk tampil supel sering membuat energi cepat habis.
Padahal, membangun relasi tidak harus dengan menjadi orang lain dan menjadikan. Introvert punya kekuatan sendiri, seperti mendengarkan, berpikir mendalam, dan menjalin hubungan yang tulus.
Introvert juga bisa memperluas koneksi, menjalin hubungan profesional, dan membangun pertemanan tanpa perlu mengubah kepribadiannya.
Kuncinya adalah memahami cara berinteraksi yang terasa nyaman sekaligus tetap membuka kesempatan untuk mengenal orang baru.
Bagi kepribadian introvert, percakapan mendalam dengan satu atau dua orang terkadang jauh lebih bermakna daripada berbincang dengan banyak orang sekaligus.
Melansir dari dalam laman YourTango pada Senin (02/11), menyebutkan sejumlah tips networking yang dapat membantu introvert membangun koneksi dengan lebih percaya diri.
Pendekatan ini menekankan pentingnya persiapan, tujuan yang jelas, serta kualitas hubungan, bukan sekadar banyaknya kenalan.
Berikut tujuh cara yang bisa diterapkan untuk membangun relasi tanpa harus berpura-pura menjadi ekstrovert.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022