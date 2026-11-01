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Penulis: Rabbany Wanadriani
Senin, 2 November 2026 | 05.44 WIB

Tak Selalu Ketinggalan Zaman, Ini 7 Sifat Orang yang Lebih Memilih Membayar dengan Uang Tunai

ilustrasi orang yang membayar dengan uang tunai. (Freepik) - Image

ilustrasi orang yang membayar dengan uang tunai. (Freepik)

JawaPos.com – Di tengah perkembangan teknologi pembayaran yang semakin canggih, penggunaan uang tunai ternyata masih menjadi pilihan sebagian orang ketika bertransaksi, termasuk saat makan di restoran.

Banyak orang kini lebih praktis menggunakan kartu debit, kartu kredit, maupun dompet digital. Namun, tidak sedikit pula yang merasa lebih nyaman membayar menggunakan uang kertas secara langsung.

Menariknya, kebiasaan sederhana tersebut kerap dikaitkan dengan sejumlah karakter kepribadian. Cara seseorang mengelola transaksi sehari-hari bisa memberikan gambaran mengenai preferensi, kebiasaan, hingga cara mereka mengambil keputusan.

Dilansir dari Geediting, orang yang masih memilih pembayaran tunai ketika makan di restoran disebut memiliki tujuh karakteristik menarik. Meski demikian, pilihan metode pembayaran tidak secara langsung menentukan kepribadian seseorang.

Berikut tujuh sifat yang dikaitkan dengan orang-orang yang lebih senang menggunakan uang tunai.

1. Lebih Menyukai Sesuatu yang Nyata

Orang yang terbiasa membayar menggunakan uang tunai biasanya merasa lebih nyaman dengan sesuatu yang bisa dilihat dan disentuh secara langsung.

Mereka cenderung menyukai transaksi konkret dibandingkan sekadar melihat nominal uang berkurang melalui layar ponsel atau kartu pembayaran.

Bagi mereka, menyerahkan uang secara langsung dan menerima uang kembalian memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengeluaran yang dilakukan.

2. Sangat Menjaga Privasi

Keinginan untuk mempertahankan privasi juga bisa menjadi salah satu alasan seseorang memilih pembayaran tunai.

Mereka mungkin merasa lebih tenang ketika tidak perlu menghubungkan setiap transaksi dengan rekening bank atau aplikasi pembayaran digital.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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