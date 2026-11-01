Tak Selalu Ketinggalan Zaman, Ini 7 Sifat Orang yang Lebih Memilih Membayar dengan Uang Tunai

ilustrasi orang yang membayar dengan uang tunai. (Freepik)
JawaPos.com – Di tengah perkembangan teknologi pembayaran yang semakin canggih, penggunaan uang tunai ternyata masih menjadi pilihan sebagian orang ketika bertransaksi, termasuk saat makan di restoran.
Banyak orang kini lebih praktis menggunakan kartu debit, kartu kredit, maupun dompet digital. Namun, tidak sedikit pula yang merasa lebih nyaman membayar menggunakan uang kertas secara langsung.
Menariknya, kebiasaan sederhana tersebut kerap dikaitkan dengan sejumlah karakter kepribadian. Cara seseorang mengelola transaksi sehari-hari bisa memberikan gambaran mengenai preferensi, kebiasaan, hingga cara mereka mengambil keputusan.
Dilansir dari Geediting, orang yang masih memilih pembayaran tunai ketika makan di restoran disebut memiliki tujuh karakteristik menarik. Meski demikian, pilihan metode pembayaran tidak secara langsung menentukan kepribadian seseorang.
Berikut tujuh sifat yang dikaitkan dengan orang-orang yang lebih senang menggunakan uang tunai.
Orang yang terbiasa membayar menggunakan uang tunai biasanya merasa lebih nyaman dengan sesuatu yang bisa dilihat dan disentuh secara langsung.
Mereka cenderung menyukai transaksi konkret dibandingkan sekadar melihat nominal uang berkurang melalui layar ponsel atau kartu pembayaran.
Bagi mereka, menyerahkan uang secara langsung dan menerima uang kembalian memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengeluaran yang dilakukan.
Keinginan untuk mempertahankan privasi juga bisa menjadi salah satu alasan seseorang memilih pembayaran tunai.
Mereka mungkin merasa lebih tenang ketika tidak perlu menghubungkan setiap transaksi dengan rekening bank atau aplikasi pembayaran digital.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal
OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022