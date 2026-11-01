7 Kata yang Meredam Kekhawatiran “Bagaimana Jika” di Dalam Kepalamu Menurut Psikologi

seseorang yang terlalu khawatir / foto: Magnific/faceslab

JawaPos.com - Ada satu pertanyaan yang sering muncul ketika hidup terasa tidak pasti:

“Bagaimana jika?”



Bagaimana jika nanti gagal?



Bagaimana jika dia pergi?



Bagaimana jika keputusan ini ternyata salah?



Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi?



Bagaimana jika aku tidak mampu menghadapinya?



Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun, ketika muncul berulang kali, ia bisa berubah menjadi lingkaran kekhawatiran yang melelahkan.



Pikiran mulai membuat satu kemungkinan buruk, lalu kemungkinan yang lebih buruk, kemudian kemungkinan yang bahkan belum tentu terjadi.



Kita mencoba mencari jawaban untuk sesuatu yang sebenarnya belum terjadi.



Kita mencoba memastikan masa depan yang memang tidak pernah bisa sepenuhnya dipastikan.



Dan semakin keras kita berusaha mendapatkan kepastian, terkadang semakin banyak pertanyaan baru yang muncul.



Di sinilah sebuah kalimat sederhana dapat membantu mengubah cara kita berhubungan dengan ketidakpastian:



“Kalau terjadi, aku akan menghadapinya.”



Tujuh kata ini bukan mantra ajaib. Ia juga bukan cara untuk menyangkal masalah.



Justru sebaliknya.



Kalimat ini membantu pikiran berpindah dari “Aku harus memastikan semuanya tidak buruk” menjadi “Aku percaya diriku mampu menghadapi apa yang datang.”



Dan menurut psikologi, perubahan kecil dalam cara kita memandang ketidakpastian seperti ini dapat memiliki arti yang besar.



Mengapa “Bagaimana Jika?” Bisa Begitu Melelahkan?



Otak manusia memiliki kecenderungan untuk memprediksi.



Sebelum melakukan sesuatu, kita membayangkan kemungkinan hasilnya. Ketika menghadapi situasi yang belum jelas, otak mencoba mengisi bagian yang kosong dengan berbagai skenario.



Kemampuan ini sebenarnya berguna.



Bayangkan manusia tidak pernah memikirkan kemungkinan bahaya. Kita mungkin akan mengambil risiko tanpa pertimbangan.



Kekhawatiran dalam kadar tertentu membantu kita mempersiapkan diri.



Masalah muncul ketika sistem tersebut bekerja terlalu jauh.



Satu pertanyaan berubah menjadi sepuluh pertanyaan.



“Bagaimana jika aku gagal?”



Kemudian:



“Kalau gagal, bagaimana kalau semua orang kecewa?”



“Kalau mereka kecewa, bagaimana kalau mereka meninggalkanku?”



“Kalau mereka meninggalkanku, bagaimana aku akan menjalani semuanya?”



Pada titik tertentu, kita tidak lagi sedang memecahkan masalah.



Kita sedang mengalami masalah yang belum terjadi di dalam kepala kita.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (1/11), dalam psikologi, pola berpikir yang terus membayangkan hasil paling buruk dapat berkaitan dengan catastrophizing, yaitu kecenderungan menilai suatu kemungkinan secara sangat negatif dan membayangkan konsekuensi buruk yang semakin besar.



Hal yang menarik adalah tubuh kita dapat merespons bayangan tersebut seolah-olah ancamannya sedang terjadi.



Jantung berdebar.



Tubuh tegang.



Sulit tidur.



Sulit berkonsentrasi.



Pikiran terus kembali pada pertanyaan yang sama.



Padahal, belum tentu ada sesuatu yang sedang terjadi.



Yang terjadi adalah otak sedang mencoba mempersiapkan diri terhadap masa depan yang belum diketahui.



Masalahnya Bukan Selalu Pada Pertanyaan “Bagaimana Jika?”



Kita sering berpikir bahwa cara menghentikan kekhawatiran adalah menemukan jawaban.



Misalnya:



“Bagaimana kalau aku gagal?”



Lalu kita mencoba menjawab:



“Tidak mungkin aku gagal.”



Tetapi pikiran yang cemas bisa membalas:



“Bagaimana kalau benar-benar gagal?”



Kita menjawab lagi:



“Ya, tapi mungkin tidak akan terjadi.”



Pikiran:



“Tapi bagaimana kalau terjadi?”



Akhirnya kita masuk ke dalam percakapan tanpa akhir dengan diri sendiri.



Sebab, yang sebenarnya kita cari bukan sekadar jawaban.



Kita sedang mencari kepastian mutlak.



Padahal kehidupan tidak menawarkan kepastian mutlak.



Tidak ada kalimat yang dapat menjamin bahwa kita tidak akan gagal, tidak akan kehilangan seseorang, tidak akan membuat keputusan yang salah, atau tidak akan mengalami hal yang menyakitkan.



Karena itu, mungkin pertanyaan yang lebih membantu bukan:



“Bagaimana caranya supaya hal buruk tidak pernah terjadi?”



Melainkan:



“Kalau hal buruk terjadi, apakah aku mampu menghadapinya?”



Perubahan pertanyaan ini sangat penting.



Kita berhenti berusaha mengontrol masa depan.



Kita mulai membangun kepercayaan terhadap diri sendiri.



“Kalau Terjadi, Aku Akan Menghadapinya”



Kalimat ini memiliki tiga bagian penting.



Kalau terjadi.



Artinya kita mengakui bahwa sesuatu memang mungkin terjadi.



Kita tidak mengatakan:



“Pasti tidak akan terjadi.”



Kita tidak memaksa diri berpikir positif.



Kita tidak berpura-pura bahwa semua akan baik-baik saja.



Kita hanya mengakui bahwa masa depan memiliki ketidakpastian.



Kemudian:



Aku akan menghadapinya.



Di sinilah pusat kekuatannya.



Fokus perhatian berpindah dari kejadian menuju kemampuan diri.



Bukan lagi:



“Bagaimana kalau aku tidak sanggup?”



Tetapi:



“Jika memang terjadi, aku akan mencari cara untuk melewatinya.”



Perbedaan ini mungkin terlihat kecil.



Namun secara psikologis, ia mengubah posisi kita.



Dari seseorang yang merasa menjadi korban masa depan menjadi seseorang yang percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk merespons masa depan.



1. Kalimat Ini Mengajarkan Toleransi Terhadap Ketidakpastian



Salah satu sumber kekhawatiran adalah kesulitan menerima sesuatu yang belum diketahui.



Kita ingin tahu:



Apakah hubungan ini akan bertahan?



Apakah aku akan berhasil?



Apakah keputusan ini benar?



Apakah semuanya akan berjalan sesuai rencana?



Namun hidup tidak memberikan jawaban untuk semua pertanyaan tersebut sekarang.



Ketika kita tidak mampu menoleransi ketidakpastian, kita bisa terus mencari kepastian.



Kita memeriksa pesan berkali-kali.



Mengulang percakapan di kepala.



Mencari tanda-tanda.



Membayangkan berbagai skenario.



Mencari informasi tanpa henti.



Bukan karena informasi tersebut selalu dibutuhkan, tetapi karena kita berharap informasi berikutnya akhirnya membuat kita merasa aman.



Sayangnya, rasa aman yang berasal dari kepastian eksternal sering kali tidak bertahan lama.



Begitu satu pertanyaan terjawab, pertanyaan lain muncul.



Kalimat “Kalau terjadi, aku akan menghadapinya” mengajarkan sesuatu yang berbeda:



Aku tidak harus mengetahui semuanya sekarang untuk tetap bisa melanjutkan hidup.



Itulah bentuk toleransi terhadap ketidakpastian.



2. Kalimat Ini Mengubah Fokus dari Kontrol Menjadi Respons



Banyak kecemasan sebenarnya berasal dari keinginan untuk mengontrol sesuatu yang berada di luar kendali kita.



Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain berpikir.



Kita tidak bisa mengontrol semua hasil pekerjaan.



Kita tidak bisa mengontrol apakah seseorang akan tetap tinggal.



Kita tidak bisa mengontrol seluruh keadaan ekonomi, kesehatan, cuaca, masa depan, atau keputusan orang lain.



Namun kita memiliki pengaruh terhadap sesuatu yang lebih dekat:



bagaimana kita merespons.



Misalnya:



Kita tidak dapat memastikan presentasi berjalan sempurna.



Tetapi kita dapat mempersiapkan diri.



Kita tidak dapat memastikan seseorang tidak akan mengecewakan kita.



Tetapi kita dapat menentukan batasan.



Kita tidak dapat memastikan sebuah keputusan tidak memiliki risiko.



Tetapi kita dapat mempertimbangkan konsekuensinya.



Kita tidak dapat memastikan hidup tidak akan menyakitkan.



Tetapi kita dapat belajar mencari bantuan ketika membutuhkannya.



Dengan kata lain:



Tidak semua hal dapat kita kendalikan, tetapi kita masih memiliki ruang untuk bertindak.



Dan kesadaran tersebut dapat membuat situasi terasa lebih dapat dihadapi.



3. “Aku Akan Menghadapinya” Bukan Berarti “Aku Pasti Baik-Baik Saja”



Ini bagian yang penting.



Kalimat tersebut tidak berarti:



“Aku tidak akan sedih.”



“Aku tidak akan takut.”



“Aku pasti kuat.”



“Aku pasti bisa menyelesaikannya sendirian.”



Bukan.



Menghadapi sesuatu tidak berarti tidak terluka.



Menghadapi sesuatu bisa berarti menangis.



Bisa berarti meminta bantuan.



Bisa berarti beristirahat.



Bisa berarti mengakui bahwa kita tidak tahu harus melakukan apa.



Bisa berarti mengambil satu langkah kecil.



Bisa berarti menerima bahwa prosesnya membutuhkan waktu.



Jadi, ketangguhan bukan berarti tidak pernah merasa rapuh.



Ketangguhan lebih dekat dengan kemampuan untuk tetap merespons kehidupan meskipun kita merasa takut, sedih, bingung, atau tidak yakin.



4. Kalimat Ini Membantu Memisahkan Kemungkinan dari Kenyataan



Pikiran yang cemas sering kali memperlakukan kemungkinan seperti kenyataan.



“Bagaimana jika aku kehilangan pekerjaan?”



Otak kemudian mulai merasakan tekanan finansial.



“Bagaimana jika hubungan ini berakhir?”



Otak mulai merasakan kesedihan.



“Bagaimana jika aku gagal?”



Otak mulai merasakan malu.



Padahal kata yang paling penting di sana adalah:



“Jika.”



Jika berarti belum tentu.



Kemungkinan bukan fakta.



Bayangan bukan kejadian.



Prediksi bukan kenyataan.



Tentu saja, bukan berarti semua kemungkinan harus diabaikan.



Jika ada risiko nyata, kita tetap perlu mempersiapkan diri.



Namun kita tidak perlu mengalami rasa sakit dari sebuah kejadian berkali-kali hanya karena membayangkannya.



Ada perbedaan antara persiapan dan kekhawatiran berlebihan.



Persiapan bertanya:



“Kalau ini terjadi, apa yang bisa kulakukan?”



Kekhawatiran berlebihan bertanya:



“Bagaimana kalau ini terjadi? Bagaimana kalau kemudian itu terjadi? Bagaimana kalau semuanya menjadi lebih buruk?”



Yang pertama menghasilkan tindakan.



Yang kedua sering kali menghasilkan kelelahan.



5. Kalimat Ini Mengembalikan Rasa Percaya Diri



Ada sesuatu yang sering terlupakan ketika kita terlalu fokus pada kemungkinan buruk.



Kita membayangkan semua hal yang mungkin salah, tetapi lupa menghitung kemampuan yang sudah kita miliki.



Padahal, lihat kembali kehidupanmu.



Ada masalah yang dulu terasa mustahil, tetapi ternyata berhasil kamu lewati.



Ada hari yang dulu terasa sangat berat, tetapi akhirnya selesai.



Ada kehilangan yang dulu membuatmu berpikir tidak akan bisa melanjutkan hidup, tetapi perlahan kamu menemukan cara untuk tetap berjalan.



Ada keputusan yang dulu membuatmu takut, tetapi akhirnya menjadi bagian dari perjalananmu.



Pengalaman-pengalaman tersebut merupakan bukti bahwa kamu memiliki kemampuan untuk beradaptasi.



Bukan bukti bahwa hidup akan selalu mudah.



Tetapi bukti bahwa:



kamu tidak selalu harus tahu caranya sebelum mulai menghadapinya.



Terkadang kemampuan untuk menghadapi sesuatu baru muncul setelah kita benar-benar berada di dalam situasi tersebut.



6. Jangan Memaksa Pikiran untuk Berhenti



Ada kesalahan umum ketika seseorang sedang cemas.



Ia mencoba berkata:



“Jangan berpikir.”



“Jangan khawatir.”



“Harus positif.”



“Sudahlah, jangan dipikirkan.”



Ironisnya, usaha keras untuk menghilangkan sebuah pikiran dapat membuat kita semakin memperhatikannya.



Bayangkan seseorang berkata:



“Jangan pikirkan warna merah.”



Tiba-tiba warna merah justru muncul di kepala.



Karena itu, tujuan yang lebih realistis bukan selalu menghilangkan kekhawatiran, melainkan mengubah hubungan kita dengan kekhawatiran tersebut.



Ketika pikiran berkata:



“Bagaimana jika semuanya berantakan?”



Kita tidak harus berdebat panjang.



Kita bisa menjawab:



“Mungkin saja. Dan kalau terjadi, aku akan menghadapinya.”



Kemudian kembali ke apa yang sedang dilakukan.



Sederhana.



Tidak dramatis.



Tidak perlu memenangkan perdebatan dengan pikiran sendiri.



7. Gunakan Kalimat Ini Sebagai Jembatan Menuju Tindakan



Ada saat ketika kekhawatiran memang memiliki informasi penting.



Misalnya kamu khawatir tentang ujian.



Daripada terus bertanya:



“Bagaimana kalau aku gagal?”



ubah menjadi:



“Kalau aku ingin meningkatkan peluang berhasil, apa yang bisa kulakukan hari ini?”



Kemudian belajar.



Jika kamu khawatir tentang pekerjaan:



“Apa yang bisa kupersiapkan?”



Kemudian perbarui CV, tingkatkan keterampilan, atau mulai mencari alternatif.



Jika kamu khawatir tentang hubungan:



“Apa yang perlu kubicarakan?”



Kemudian lakukan percakapan yang jujur.



Jika kamu khawatir tentang sesuatu yang memang berada di luar kendali:



“Apa yang masih bisa kulakukan sekarang?”



Jika jawabannya tidak ada, mungkin yang dibutuhkan bukan tindakan tambahan.



Mungkin yang dibutuhkan adalah melepaskan kebutuhan untuk mengetahui hasilnya sekarang.



Ketika “Bagaimana Jika?” Muncul Lagi



Kamu bisa mencoba proses sederhana berikut.



Langkah pertama: Sadari



“Sepertinya aku sedang mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi.”



Bukan:



“Aku memang orang yang selalu cemas.”



Hanya:



“Aku sedang mengalami kekhawatiran.”



Ini membantu menciptakan sedikit jarak antara dirimu dan pikiranmu.



Langkah kedua: Tanyakan



“Apakah ini masalah yang perlu diselesaikan sekarang, atau ketidakpastian yang sedang coba dipastikan oleh pikiranku?”



Jika memang ada tindakan yang bisa dilakukan, lakukan.



Jika tidak ada, tidak perlu memaksa diri menemukan jawaban.



Langkah ketiga: Katakan



“Kalau terjadi, aku akan menghadapinya.”



Langkah keempat: Kembali ke saat ini



Tanyakan:



“Apa yang sedang terjadi sekarang?”



Bukan apa yang mungkin terjadi lima hari lagi.



Bukan apa yang mungkin terjadi tahun depan.



Apa yang sedang terjadi sekarang?



Karena sering kali, saat ini kita sebenarnya sedang duduk di kamar.



Sedang bekerja.



Sedang makan.



Sedang berjalan.



Sedang menjalani hari yang belum seburuk yang dibayangkan pikiran.



Ada Perbedaan Antara Berhati-hati dan Takut Hidup



Kita tidak perlu menjadi orang yang sama sekali tidak takut.



Rasa takut memiliki fungsi.



Ia memberi sinyal.



Ia membantu kita berhati-hati.



Namun hidup bisa menjadi sangat sempit ketika setiap kemungkinan buruk dianggap sebagai alasan untuk tidak bergerak.



Tidak mencoba karena takut gagal.



Tidak mencintai karena takut kehilangan.



Tidak mengambil kesempatan karena takut menyesal.



Tidak berbicara karena takut ditolak.



Tidak memulai karena takut hasilnya tidak sempurna.



Pada akhirnya, kita mungkin memang berhasil menghindari beberapa rasa sakit.



Tetapi kita juga menghindari banyak kemungkinan baik.



Karena itu, keberanian bukan berarti berkata:



“Tidak akan terjadi apa-apa.”



Keberanian lebih sering berbunyi:



“Aku tahu ada risiko. Tetapi jika sesuatu terjadi, aku akan menghadapinya.”



Kamu Tidak Perlu Menyelesaikan Masa Depan Hari Ini



Salah satu beban terbesar dalam kecemasan adalah keinginan untuk menyelesaikan seluruh masa depan dalam satu malam.



Kita ingin tahu bagaimana semuanya akan berakhir.



Kita ingin memastikan keputusan hari ini tidak akan membawa penyesalan.



Kita ingin tahu siapa yang akan tetap tinggal.



Kita ingin tahu apakah usaha kita akan berhasil.



Namun manusia hanya bisa hidup dari satu momen ke momen berikutnya.



Kita dapat merencanakan.



Kita dapat mempersiapkan.



Kita dapat belajar.



Tetapi kita tidak dapat menjalani hari esok sebelum hari esok datang.



Jadi, mungkin kamu tidak perlu memiliki semua jawabannya sekarang.



Mungkin tugasmu hari ini hanya melakukan hal yang memang berada di depanmu.



Satu pekerjaan.



Satu percakapan.



Satu keputusan.



Satu langkah.



Kemudian langkah berikutnya.



Ketika Pikiran Bertanya, “Bagaimana Jika Aku Tidak Kuat?”



Jawabannya mungkin bukan:



“Aku harus kuat.”



Cobalah:



“Aku tidak tahu apakah semuanya akan mudah. Tetapi aku bisa mencari bantuan jika aku membutuhkannya.”



Karena manusia tidak diciptakan untuk menghadapi segala sesuatu sendirian.



Kita memiliki teman.



Keluarga.



Pasangan.



Komunitas.



Profesional.



Dan orang-orang yang dapat membantu ketika beban terasa terlalu berat.



Mampu menghadapi sesuatu bukan berarti harus melakukannya sendirian.



Meminta bantuan juga merupakan bentuk menghadapi.



Pada Akhirnya, Yang Kita Takuti Sering Kali Bukan Peristiwanya



Kadang-kadang kita bukan hanya takut terhadap apa yang mungkin terjadi.



Kita takut terhadap versi diri kita yang kita bayangkan akan muncul setelahnya.



“Bagaimana kalau aku tidak sanggup?”



“Bagaimana kalau aku hancur?”



“Bagaimana kalau aku tidak bisa bangkit?”



Namun kita sering tidak tahu seberapa adaptif diri kita sampai kita benar-benar berada dalam situasi tersebut.



Manusia dapat berubah.



Belajar.



Beradaptasi.



Mencari bantuan.



Membuat keputusan baru.



Memulai kembali.



Apa yang terasa seperti akhir pada satu titik kehidupan terkadang ternyata hanya perubahan arah.



Karena itu, ketika pikiran kembali membawa pertanyaan:



“Bagaimana jika?”



Kamu tidak perlu selalu memiliki jawaban yang sempurna.



Cukup jawab dengan lembut:



“Kalau terjadi, aku akan menghadapinya.”



Bukan karena kamu yakin semuanya akan baik-baik saja.



Tetapi karena kamu mulai percaya bahwa apa pun yang terjadi, kamu tidak harus menghadapinya sekaligus.



Kamu bisa menghadapinya ketika waktunya tiba.



Satu masalah.



Satu keputusan.



Satu napas.



Satu langkah.



Dan untuk hari ini, mungkin itu sudah cukup.



Catatan Penting



Kalimat ini dapat menjadi alat sederhana untuk menghadapi kekhawatiran sehari-hari, tetapi bukan pengganti bantuan profesional. Jika kekhawatiran terasa sangat intens, berlangsung terus-menerus, mengganggu tidur atau aktivitas, atau membuat kehidupan sehari-hari terasa sulit dijalani, berbicara dengan psikolog atau profesional kesehatan mental dapat menjadi langkah yang tepat.



Karena tujuan hidup bukan membuat pikiran kita tidak pernah takut.



Tujuannya adalah belajar bahwa kita tidak harus memercayai setiap kemungkinan buruk yang muncul di dalam kepala.



Dan kita tidak harus menyelesaikan seluruh masa depan hari ini.



