6 Alasan Mengapa Sebagian Orang Selalu Memandang Diri Mereka sebagai Korban Tak Bersalah

seseorang yang memandang diri sebagai korban / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang hampir selalu merasa dirinya diperlakukan tidak adil?

Ketika terjadi konflik, orang lain dianggap sebagai penyebabnya. Ketika hubungan berakhir, dia merasa ditinggalkan tanpa alasan. Ketika mendapat kritik, kritik tersebut dianggap sebagai serangan. Bahkan ketika tindakannya jelas memiliki kontribusi terhadap masalah, dia tetap merasa bahwa dirinya hanyalah korban yang tidak bersalah.



Tentu, menjadi korban dalam suatu keadaan memang nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Ada orang yang benar-benar mengalami ketidakadilan, pengkhianatan, manipulasi, atau perlakuan buruk dari orang lain.



Namun, dalam psikologi terdapat pola yang berbeda: kecenderungan seseorang untuk melihat dirinya sebagai korban dalam hampir setiap konflik, bahkan ketika dirinya juga memiliki peran dalam masalah tersebut.



Pola seperti ini kadang disebut sebagai victim mentality atau pola pikir korban. Istilah ini bukan diagnosis gangguan mental, melainkan cara untuk menggambarkan pola berpikir dan merespons keadaan.



Mengapa seseorang bisa terus-menerus melihat dirinya sebagai korban?



Jawabannya tidak sesederhana “karena dia suka mencari perhatian”.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (1/11), ada berbagai faktor psikologis yang mungkin berperan.



1. Menghindari rasa bersalah dan tanggung jawab



Salah satu alasan paling umum adalah mekanisme perlindungan terhadap rasa bersalah.



Mengakui kesalahan bukanlah hal yang mudah. Seseorang harus berhadapan dengan kenyataan bahwa dirinya mungkin telah menyakiti orang lain, membuat keputusan buruk, bersikap egois, atau berkontribusi terhadap munculnya sebuah konflik.



Bagi sebagian orang, kenyataan tersebut terasa sangat mengancam harga dirinya.



Daripada mengatakan:



“Aku memang salah dalam hal ini.”



pikiran lebih mudah mencari alternatif:



“Aku melakukan itu karena mereka membuatku seperti ini.”



Perubahan cara melihat situasi tersebut dapat memberikan kelegaan sementara.



Dengan menempatkan diri sebagai korban, seseorang tidak perlu menghadapi pertanyaan yang lebih sulit: “Apa bagian saya dalam masalah ini?”



Dalam psikologi, manusia memang memiliki berbagai mekanisme pertahanan psikologis untuk mengurangi ketidaknyamanan akibat pikiran atau perasaan yang mengancam dirinya.



Karena itu, seseorang mungkin bukan secara sadar memutuskan untuk berbohong. Ia bisa saja benar-benar mempercayai versi cerita yang membuat dirinya terlihat lebih tidak bersalah.



Misalnya, seseorang terus bertengkar dengan pasangannya karena sering mengabaikan komunikasi. Ketika hubungan akhirnya berakhir, dia berkata:



“Dia meninggalkan aku tanpa alasan.”



Kalimat tersebut mungkin terasa benar dari sudut pandangnya. Namun, dia mungkin tidak melihat bahwa perilakunya selama berbulan-bulan turut membentuk situasi tersebut.



Masalahnya bukan sekadar tidak mau meminta maaf.



Masalah yang lebih dalam adalah ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk melihat kontribusi diri sendiri terhadap suatu masalah.



Mengapa ini bisa menjadi kebiasaan?



Karena menghindari tanggung jawab sering memberikan penghargaan psikologis jangka pendek.



Orang tersebut merasa lebih tenang, harga dirinya terlindungi, dan rasa bersalah berkurang.



Tetapi dalam jangka panjang, pola ini dapat membuat seseorang mengulangi kesalahan yang sama.



Jika semua masalah selalu disebabkan oleh orang lain, tidak ada alasan untuk mengubah perilaku sendiri.



2. Harga diri yang rapuh membuat kritik terasa seperti serangan



Menariknya, orang yang selalu merasa menjadi korban tidak selalu memiliki rasa percaya diri yang tinggi.



Justru, di balik sikap defensif bisa terdapat harga diri yang rapuh.



Orang dengan harga diri yang rapuh dapat sangat bergantung pada bagaimana dirinya dipandang oleh orang lain. Ketika menerima kritik, ia tidak hanya mendengar:



“Perilakumu dalam situasi ini kurang tepat.”



Tetapi dapat menafsirkannya sebagai:



“Kamu orang yang buruk.”



Perbedaan tersebut sangat penting.



Orang dengan kemampuan regulasi emosi yang lebih baik biasanya mampu memisahkan perilaku dari identitas dirinya.



Ia bisa berpikir:



“Aku melakukan kesalahan, tetapi itu tidak berarti aku manusia yang sepenuhnya buruk.”



Sebaliknya, seseorang yang memiliki harga diri rapuh mungkin kesulitan melakukan pemisahan tersebut.



Akibatnya, kritik terasa sangat menyakitkan.



Untuk melindungi dirinya, ia kemudian membalik posisi:



“Aku bukan masalahnya. Mereka yang menyerangku.”



Dengan demikian, identitas sebagai korban menjadi semacam perisai psikologis.



Ia tidak perlu menerima kenyataan bahwa dirinya mungkin melakukan kesalahan karena kesalahan tersebut terasa terlalu mengancam harga dirinya.



Kritik yang sehat vs. serangan pribadi



Ada perbedaan antara kritik yang konstruktif dan perlakuan yang memang merendahkan.



Karena itu, seseorang tidak selalu salah ketika merasa diserang.



Namun, pola yang perlu diperhatikan adalah ketika hampir semua bentuk kritik dianggap sebagai serangan, bahkan ketika kritik disampaikan dengan bukti, empati, dan niat memperbaiki keadaan.



Jika setiap kritik dianggap sebagai penganiayaan, perkembangan pribadi menjadi sangat sulit.



Seseorang akhirnya hanya mencari orang-orang yang selalu membenarkan dirinya.



3. Pengalaman masa lalu dapat membentuk cara seseorang memahami dunia



Tidak semua pola “selalu merasa menjadi korban” muncul tanpa alasan.



Pengalaman masa lalu dapat memainkan peran besar.



Seseorang yang pernah mengalami pengabaian, perundungan, pengkhianatan, hubungan yang sangat tidak sehat, atau ketidakadilan yang berulang mungkin belajar bahwa dunia adalah tempat yang tidak aman.



Pikiran kemudian menjadi sangat sensitif terhadap kemungkinan disakiti.



Misalnya, seseorang pernah memiliki pengalaman ketika pendapatnya selalu diabaikan. Bertahun-tahun kemudian, ketika seseorang tidak langsung membalas pesannya, dia mungkin berpikir:



“Dia sengaja mengabaikanku.”



Bagi orang lain, keterlambatan membalas pesan mungkin tidak berarti apa-apa.



Namun bagi orang yang memiliki pengalaman masa lalu tertentu, situasi kecil dapat mengaktifkan pola lama.



Otak manusia cenderung belajar dari pengalaman.



Jika seseorang berulang kali mengalami ancaman atau pengkhianatan, dia dapat menjadi lebih waspada terhadap tanda-tanda yang dianggap mirip.



Dalam keadaan tertentu, kewaspadaan tersebut memang berguna.



Masalah muncul ketika pengalaman masa lalu digunakan sebagai kacamata untuk menafsirkan hampir semua situasi baru.



Akhirnya, seseorang dapat melihat ancaman bahkan ketika ancaman tersebut sebenarnya tidak ada.



Dia mungkin berpikir:



“Orang pasti akan mengecewakanku.”



“Kalau mereka mengkritikku, berarti mereka membenciku.”



“Kalau seseorang tidak setuju denganku, berarti dia melawanku.”



Pola tersebut dapat membuat seseorang semakin yakin bahwa dirinya selalu menjadi korban keadaan.



4. Otak manusia cenderung mencari bukti yang mendukung cerita yang sudah dipercayainya



Ada fenomena psikologis yang dikenal sebagai confirmation bias, yaitu kecenderungan untuk lebih memperhatikan atau mengingat informasi yang mendukung keyakinan yang sudah dimiliki.



Jika seseorang sudah percaya:



“Orang lain selalu memperlakukanku dengan buruk,”



dia mungkin akan lebih mudah mengingat kejadian ketika orang lain memang mengecewakannya.



Sebaliknya, pengalaman ketika orang lain membantu, menghargai, atau memperlakukannya dengan baik mungkin tidak terlalu diperhatikan.



Akhirnya terbentuk sebuah lingkaran:



Keyakinan → mencari bukti → menemukan bukti → keyakinan semakin kuat.



Contohnya sederhana.



Seseorang merasa bahwa teman-temannya tidak menghargainya.



Suatu hari tiga orang teman mengajaknya pergi, tetapi satu orang tidak bisa hadir.



Dia mungkin fokus pada orang yang tidak datang:



“Lihat? Mereka memang tidak peduli kepadaku.”



Padahal tiga orang lainnya sebenarnya berusaha menghabiskan waktu bersamanya.



Ini bukan berarti orang tersebut sengaja memanipulasi kenyataan.



Sering kali proses tersebut terjadi secara otomatis.



Otak manusia memang tidak selalu memproses informasi secara objektif. Kita semua memiliki bias.



Namun, ketika bias tersebut terus memperkuat narasi bahwa “aku selalu korban dan orang lain selalu penyebabnya,” seseorang bisa semakin sulit mengevaluasi dirinya secara jujur.



5. Identitas sebagai korban dapat memberikan rasa aman dan keuntungan psikologis



Ini bagian yang sering disalahpahami.



Mengatakan bahwa posisi sebagai korban memberikan “keuntungan psikologis” bukan berarti semua orang sengaja berpura-pura menjadi korban.



Keuntungan tersebut bisa muncul secara tidak sadar.



Misalnya, ketika seseorang berada dalam posisi korban, orang lain mungkin:



memberikan perhatian,



membela dirinya,



mengurangi tuntutan terhadapnya,



memaafkan kesalahannya,



memberikan simpati,



atau mengambil tanggung jawab yang seharusnya dibagi.



Lama-kelamaan, posisi tersebut dapat menjadi sangat nyaman secara psikologis.



Bayangkan seseorang selalu mengatakan:



“Aku tidak bisa melakukan itu karena hidupku memang selalu sulit.”



Jika orang-orang di sekitarnya kemudian selalu memaklumi dan menyelesaikan masalah untuknya, pola tersebut bisa semakin kuat.



Ia belajar bahwa ketika dirinya terlihat tidak berdaya, tekanan berkurang.



Dalam psikologi perilaku, perilaku yang mendapatkan konsekuensi yang menyenangkan atau mengurangi ketidaknyamanan cenderung lebih mungkin diulang.



Namun, penting untuk tidak menyimpulkan bahwa setiap orang yang meminta bantuan sedang memanipulasi.



Meminta bantuan adalah hal yang sehat.



Yang menjadi masalah adalah ketika ketidakberdayaan menjadi identitas permanen dan digunakan untuk menghindari tanggung jawab yang sebenarnya masih bisa dilakukan.



6. Sulit melihat diri sendiri secara objektif



Alasan terakhir adalah kurangnya kemampuan melakukan refleksi diri secara mendalam.



Refleksi diri berarti kemampuan untuk melihat:



“Bagaimana tindakan saya memengaruhi situasi ini?”



Pertanyaan tersebut terdengar sederhana, tetapi sebenarnya cukup sulit.



Ketika sedang berada dalam konflik, emosi seperti marah, malu, kecewa, takut, atau sakit hati dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk melihat situasi secara seimbang.



Dia mungkin hanya melihat:



“Apa yang mereka lakukan kepadaku?”



dan lupa bertanya:



“Apa yang aku lakukan kepada mereka?”



Orang yang sehat secara psikologis bukanlah orang yang tidak pernah menjadi korban.



Sebaliknya, ia mampu memegang dua kenyataan sekaligus.



Misalnya:



“Memang benar dia memperlakukanku dengan buruk.”



dan pada saat yang sama:



“Namun, aku juga melakukan kesalahan dalam situasi ini.”



Kedua hal tersebut dapat benar secara bersamaan.



Inilah salah satu bentuk kedewasaan psikologis yang penting: mampu mengakui bahwa diri sendiri bisa terluka sekaligus tetap memiliki tanggung jawab.



Mengapa pola ini sulit diubah?



Karena pola pikir korban sering memberikan perlindungan emosional dalam jangka pendek.



Jika seseorang selalu berkata:



“Ini bukan salahku,”



dia mungkin merasa lebih tenang.



Tetapi jika setiap masalah dipandang demikian, dia kehilangan kesempatan untuk belajar.



Tidak ada perubahan karena tidak ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari dirinya.



Akibatnya, masalah yang sama bisa muncul berulang kali:



Hubungan gagal → orang lain disalahkan.



Pekerjaan bermasalah → atasan disalahkan.



Pertemanan rusak → teman disalahkan.



Konflik keluarga → keluarga disalahkan.



Ketika pola tersebut terjadi berkali-kali, seseorang mungkin mulai merasa:



“Kenapa hidup selalu memperlakukanku seperti ini?”



Padahal pertanyaan yang lebih membantu mungkin adalah:



“Apakah ada pola dalam cara saya memilih, merespons, atau memperlakukan orang lain yang ikut menciptakan masalah ini?”



Pertanyaan tersebut bukan berarti menyalahkan korban.



Justru sebaliknya, pertanyaan itu mengembalikan rasa kendali.



Menjadi korban dan memiliki pola pikir korban adalah dua hal berbeda



Ini merupakan bagian yang sangat penting.



Seseorang bisa benar-benar menjadi korban.



Ada situasi ketika seseorang memang tidak bertanggung jawab atas perlakuan buruk yang diterimanya.



Korban kekerasan, penipuan, pelecehan, pengkhianatan, diskriminasi, atau bentuk ketidakadilan lainnya tidak seharusnya disalahkan atas tindakan pelaku.



Karena itu, konsep victim mentality tidak boleh digunakan untuk mengatakan:



“Kalau kamu merasa menjadi korban, berarti kamu pasti salah.”



Itu adalah kesimpulan yang keliru.



Yang dibahas adalah pola ketika seseorang secara konsisten menafsirkan berbagai konflik sebagai bukti bahwa dirinya selalu tidak bersalah dan orang lain selalu menjadi penyebabnya, bahkan ketika terdapat bukti bahwa dirinya juga memiliki peran.



Perbedaan tersebut sangat penting.



Bagaimana seseorang dapat keluar dari pola pikir korban?



Perubahan biasanya dimulai bukan dengan menyalahkan diri sendiri, tetapi dengan mengembangkan kemampuan melihat situasi secara lebih seimbang.



Beberapa pertanyaan yang dapat membantu antara lain:



1. “Apa fakta yang sebenarnya terjadi?”



Pisahkan fakta dari interpretasi.



Bukan:



“Dia sengaja mempermalukanku.”



Tetapi:



“Apa sebenarnya yang dia katakan dan lakukan?”



2. “Apa bagian saya dalam masalah ini?”



Pertanyaan ini tidak berarti mengambil semua kesalahan.



Tujuannya adalah menemukan bagian yang memang menjadi tanggung jawab kita.



3. “Apakah saya selalu mengalami pola yang sama?”



Jika konflik serupa muncul dalam hubungan yang berbeda-beda, mungkin ada sesuatu yang perlu diperiksa dalam cara kita berkomunikasi, memilih pasangan, menetapkan batasan, atau merespons konflik.



4. “Apakah saya sedang mencari solusi atau sekadar mencari pembenaran?”



Ada perbedaan besar antara keduanya.



Mencari solusi berarti bertanya:



“Apa yang bisa saya lakukan sekarang?”



Mencari pembenaran berarti terus mencari alasan mengapa tidak ada yang perlu diubah dari diri sendiri.



5. “Apakah saya mampu mengakui kesalahan tanpa merasa bahwa diri saya sepenuhnya buruk?”



Ini mungkin pertanyaan yang paling penting.



Mengakui kesalahan tidak sama dengan menghancurkan harga diri.



Seseorang bisa mengatakan:



“Aku salah.”



tanpa harus menyimpulkan:



“Aku adalah orang yang tidak berharga.”



Kesimpulan



Sebagian orang terus memandang dirinya sebagai korban bukan semata-mata karena ingin mendapatkan perhatian atau sengaja menghindari tanggung jawab.



Di balik pola tersebut dapat terdapat berbagai mekanisme psikologis: keinginan melindungi harga diri, menghindari rasa bersalah, pengalaman masa lalu, confirmation bias, kebutuhan akan rasa aman, serta kesulitan melakukan refleksi diri.



Menariknya, pola tersebut dapat terasa sangat nyata bagi orang yang mengalaminya. Mereka mungkin benar-benar percaya bahwa hidup selalu tidak adil kepada mereka.



Namun, kedewasaan psikologis bukan berarti menganggap diri sendiri selalu bersalah.



Kedewasaan justru berarti mampu melihat situasi dengan lebih utuh:



“Aku mungkin pernah disakiti, tetapi aku tetap perlu melihat bagaimana tindakanku berkontribusi terhadap keadaan.”



“Aku boleh merasa kecewa, tetapi perasaanku tidak otomatis membuktikan bahwa orang lain sepenuhnya salah.”



“Aku bisa menjadi korban dalam satu situasi, tetapi tetap bertanggung jawab atas perilakuku dalam situasi lain.”



Pada akhirnya, kemampuan terbesar bukanlah membuktikan bahwa kita selalu benar.



Kemampuan terbesar adalah mampu mengakui ketika kita terluka tanpa kehilangan kemampuan untuk mengoreksi diri sendiri.



