7 Kebenaran yang Tak Dapat Disangkal Tentang Manusia dan Mengapa Hal Itu Penting Menurut Psikologi

seseorang yang menyangkal kebenaran / foto: Magnific/cookie_studio

JawaPos.com - Manusia adalah makhluk yang penuh kontradiksi. Kita menginginkan kebebasan, tetapi sering kali takut mengambil keputusan sendiri. Kita mendambakan kebahagiaan, tetapi terkadang justru melakukan hal-hal yang membuat diri sendiri menderita. Kita ingin dipahami, tetapi tidak selalu mampu memahami orang lain. Kita menginginkan perubahan, tetapi sering kali bertahan dalam kebiasaan yang sudah lama kita ketahui tidak baik bagi diri sendiri.

Di balik semua kontradiksi tersebut, terdapat sejumlah kebenaran mendasar tentang sifat manusia yang telah lama menjadi perhatian psikologi.



Psikologi membantu kita memahami bahwa perilaku manusia tidak muncul begitu saja. Cara kita berpikir, merasakan, mengambil keputusan, membangun hubungan, menghadapi masalah, dan memandang kehidupan dibentuk oleh berbagai faktor, mulai dari pengalaman masa kecil, lingkungan sosial, kebutuhan emosional, mekanisme biologis, hingga pola pikir yang berkembang selama bertahun-tahun.



Memahami manusia bukan sekadar mempelajari teori tentang pikiran dan perilaku. Lebih dari itu, pemahaman psikologis membantu kita mengenali diri sendiri, menerima keterbatasan, memperbaiki hubungan, dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (1/11), ada tujuh kebenaran mendasar tentang manusia yang penting untuk dipahami. Kebenaran-kebenaran ini mungkin terdengar sederhana, tetapi pengaruhnya sangat besar terhadap cara kita menjalani kehidupan.



1. Manusia Tidak Selalu Bertindak Berdasarkan Logika, Melainkan Sering Dikendalikan oleh Emosi



Salah satu anggapan yang paling umum adalah bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang selalu mempertimbangkan fakta sebelum mengambil keputusan.



Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks.



Manusia memang memiliki kemampuan berpikir logis, menganalisis informasi, dan mempertimbangkan konsekuensi. Akan tetapi, emosi sering kali memainkan peran besar dalam menentukan apa yang kita pikirkan, bagaimana kita menafsirkan suatu kejadian, dan keputusan apa yang akhirnya kita ambil.



Sebagai contoh, seseorang mungkin mengetahui bahwa hubungan yang sedang dijalaninya tidak sehat. Ia memahami bahwa dirinya sering disakiti, tidak dihargai, dan kehilangan ketenangan. Secara logis, ia memiliki alasan kuat untuk meninggalkan hubungan tersebut.



Namun, ia tetap bertahan.



Mengapa?



Karena keputusan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh logika. Ada keterikatan emosional, rasa takut kehilangan, kenangan masa lalu, harapan akan perubahan, dan kecemasan menghadapi kesendirian.



Dalam psikologi, hubungan antara emosi dan pengambilan keputusan merupakan bidang penelitian yang penting. Emosi bukan sekadar gangguan terhadap rasionalitas. Emosi juga menyediakan informasi tentang kebutuhan, ancaman, nilai, dan pengalaman seseorang.



Penelitian mengenai penilaian dan pengambilan keputusan menunjukkan bahwa perasaan dapat memengaruhi cara seseorang memperkirakan risiko dan manfaat. Ketika seseorang sedang marah, takut, atau sangat bahagia, penilaiannya terhadap situasi tertentu bisa berbeda dibandingkan ketika kondisi emosionalnya lebih stabil.



Daniel Kahneman, melalui konsep dua sistem berpikir, menjelaskan perbedaan antara pemikiran yang cepat dan intuitif dengan pemikiran yang lebih lambat dan analitis.



Sistem berpikir cepat membantu manusia merespons situasi secara spontan. Sementara itu, sistem berpikir lambat memungkinkan kita melakukan pertimbangan yang lebih mendalam.



Keduanya memiliki fungsi penting, tetapi masalah dapat muncul ketika kita terlalu mengandalkan intuisi tanpa memeriksa kembali penilaian kita.



Mengapa hal ini penting?



Karena memahami pengaruh emosi membantu kita berhenti menganggap setiap perasaan sebagai fakta.



Merasa tidak dihargai tidak selalu berarti orang lain memang bermaksud merendahkan kita. Merasa gagal tidak berarti kehidupan kita benar-benar gagal. Merasa takut tidak otomatis berarti sesuatu yang kita hadapi berbahaya.



Kita perlu belajar membedakan antara apa yang kita rasakan dan apa yang sebenarnya sedang terjadi.



Beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan:



Berikan jeda sebelum mengambil keputusan ketika sedang marah atau kecewa.



Kenali emosi yang sedang muncul tanpa langsung menghakiminya.



Tanyakan kepada diri sendiri apakah keputusan yang diambil didasarkan pada fakta atau ketakutan.



Pertimbangkan sudut pandang lain sebelum menyimpulkan sesuatu.



Kematangan emosional bukan berarti seseorang tidak pernah marah, sedih, takut, atau kecewa. Kematangan emosional berarti mampu mengenali perasaan tanpa selalu membiarkan perasaan tersebut mengendalikan tindakan.



2. Manusia Memiliki Kebutuhan Mendalam untuk Diterima dan Merasa Terhubung dengan Orang Lain



Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial.



Kita mungkin bisa hidup sendiri dalam jangka waktu tertentu, tetapi kebutuhan untuk memiliki hubungan yang bermakna merupakan bagian penting dari kehidupan psikologis manusia.



Sejak kecil, manusia membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, dan interaksi dengan orang lain. Hubungan tersebut membantu perkembangan emosional, pembentukan identitas, dan kemampuan seseorang menghadapi tekanan kehidupan.



Psikolog Abraham Maslow memasukkan kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki dalam hierarki kebutuhannya. Menurut kerangka tersebut, setelah kebutuhan dasar seperti makanan, keamanan, dan tempat tinggal terpenuhi, manusia juga memiliki kebutuhan untuk mencintai, dicintai, dan menjadi bagian dari suatu kelompok.



Sementara itu, teori keterikatan atau attachment theory yang dikembangkan melalui karya John Bowlby menjelaskan pentingnya hubungan emosional awal antara anak dan pengasuhnya.



Pengalaman hubungan pada masa kanak-kanak dapat memengaruhi cara seseorang membangun kedekatan ketika dewasa. Misalnya, seseorang yang tumbuh dengan pengalaman hubungan yang tidak konsisten mungkin menjadi lebih sensitif terhadap penolakan atau lebih takut ditinggalkan.



Namun, pengalaman masa kecil bukanlah takdir. Hubungan yang aman dan suportif pada masa dewasa, pengalaman baru, serta proses terapi dapat membantu seseorang membangun pola hubungan yang lebih sehat.



Kebutuhan untuk diterima juga menjelaskan mengapa penolakan sosial dapat terasa begitu menyakitkan.



Ketika seseorang dikucilkan, diabaikan, atau dianggap tidak penting, dampaknya bukan hanya berupa kesedihan sesaat. Pengalaman tersebut dapat memengaruhi harga diri, rasa aman, dan cara seseorang memandang dirinya sendiri.



Inilah alasan mengapa hubungan yang sehat memiliki nilai psikologis yang sangat besar.



Kita tidak hanya membutuhkan orang lain untuk berbagi kebahagiaan. Kita juga membutuhkan mereka untuk membantu kita menghadapi kesulitan.



Mengapa hal ini penting?



Karena kualitas kehidupan tidak hanya ditentukan oleh pencapaian pribadi, kekayaan, atau status sosial. Kualitas hubungan juga memiliki peran yang sangat besar.



Seseorang mungkin memiliki pekerjaan bergengsi, rumah mewah, dan penghasilan tinggi, tetapi tetap mengalami kesepian jika tidak memiliki hubungan yang bermakna.



Sebaliknya, seseorang dengan kehidupan sederhana dapat merasakan kepuasan hidup yang mendalam karena memiliki keluarga, sahabat, dan lingkungan yang memberikan dukungan emosional.



Hal yang perlu dipahami adalah bahwa memiliki banyak kenalan tidak sama dengan memiliki hubungan yang berkualitas.



Hubungan yang sehat ditandai oleh:



Adanya rasa saling menghormati.



Kemampuan untuk berbicara secara jujur.



Kesediaan mendengarkan tanpa selalu menghakimi.



Dukungan ketika menghadapi kesulitan.



Kebebasan untuk menjadi diri sendiri.



Adanya batasan yang dihargai oleh kedua belah pihak.



Pada akhirnya, manusia tidak hanya membutuhkan seseorang yang hadir secara fisik. Kita membutuhkan seseorang yang membuat kita merasa didengar, dihargai, dan diterima.



3. Manusia Cenderung Menghindari Rasa Sakit, Bahkan Ketika Penghindaran Itu Justru Membuat Hidup Lebih Sulit



Salah satu kecenderungan psikologis manusia adalah menghindari pengalaman yang tidak menyenangkan.



Kita menghindari percakapan yang sulit, menunda pekerjaan yang menimbulkan kecemasan, menjauh dari situasi yang membuat tidak nyaman, dan terkadang memilih diam ketika sebenarnya perlu menyampaikan sesuatu.



Pada tingkat tertentu, perilaku menghindari rasa sakit merupakan mekanisme perlindungan yang wajar.



Masalahnya muncul ketika penghindaran menjadi kebiasaan.



Dalam psikologi perilaku, terdapat konsep negative reinforcement atau penguatan negatif. Konsep ini menjelaskan bagaimana suatu perilaku dapat semakin sering dilakukan karena berhasil menghilangkan atau mengurangi pengalaman yang tidak menyenangkan.



Misalnya, seseorang merasa takut berbicara di depan umum. Ketika mendapat kesempatan untuk melakukan presentasi, ia mencari alasan untuk menghindarinya.



Setelah berhasil menghindar, kecemasannya berkurang.



Otak kemudian dapat mempelajari bahwa menghindari presentasi merupakan cara untuk mendapatkan kelegaan. Akibatnya, ketika kesempatan berikutnya muncul, kecemasan yang sama dapat kembali muncul, bahkan mungkin semakin kuat.



Hal serupa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan.



Seseorang yang takut ditolak mungkin tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Seseorang yang takut gagal mungkin tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Seseorang yang takut menghadapi konflik mungkin terus membiarkan orang lain melanggar batasannya.



Dalam jangka pendek, penghindaran memberikan kenyamanan. Namun, dalam jangka panjang, hal itu dapat membatasi perkembangan diri.



Psikologi juga mengenal konsep experiential avoidance, yaitu kecenderungan berusaha menghindari atau mengendalikan pengalaman internal yang tidak menyenangkan, seperti pikiran, emosi, ingatan, dan sensasi tubuh.



Pola ini menjadi perhatian dalam pendekatan Acceptance and Commitment Therapy (ACT), yang menekankan pentingnya menerima pengalaman internal tanpa harus selalu dikendalikan olehnya.



Penerimaan bukan berarti menyerah. Penerimaan berarti mengakui bahwa perasaan tidak nyaman merupakan bagian dari pengalaman manusia, sehingga kita tidak harus menghentikan seluruh kehidupan hanya karena sedang mengalaminya.



Mengapa hal ini penting?



Karena pertumbuhan pribadi sering kali membutuhkan keberanian menghadapi ketidaknyamanan.



Belajar keterampilan baru berarti bersedia menjadi pemula. Membangun hubungan sehat berarti berani melakukan percakapan yang tidak mudah. Mencapai tujuan berarti bersedia menghadapi kemungkinan kegagalan.



Kita tidak perlu menunggu sampai rasa takut menghilang untuk mulai bertindak.



Beberapa cara untuk mengurangi kebiasaan menghindar:



Kenali situasi yang paling sering dihindari.



Pahami ketakutan yang mendasari perilaku tersebut.



Mulailah menghadapi situasi secara bertahap.



Fokus pada tindakan yang sesuai dengan nilai hidup, bukan hanya kenyamanan sesaat.



Berikan penghargaan kepada diri sendiri atas setiap kemajuan kecil.



Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah kemampuan untuk tetap mengambil langkah yang diperlukan meskipun rasa takut masih ada.



4. Manusia Sering Kali Tidak Melihat Dunia Sebagaimana Adanya, Melainkan Sebagaimana Cara Pikirnya Menafsirkan Dunia



Dua orang dapat mengalami peristiwa yang sama, tetapi menghasilkan kesimpulan yang sangat berbeda.



Seseorang mungkin menerima kritik dari atasannya dan menganggapnya sebagai kesempatan untuk berkembang. Orang lain menerima kritik yang sama dan merasa dirinya tidak kompeten.



Peristiwanya sama, tetapi interpretasinya berbeda.



Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman manusia tidak hanya ditentukan oleh kejadian eksternal, melainkan juga oleh cara pikiran memproses dan memberikan makna terhadap kejadian tersebut.



Dalam psikologi kognitif, terdapat konsep cognitive distortions atau distorsi kognitif.



Distorsi kognitif merupakan pola berpikir yang cenderung tidak akurat atau terlalu ekstrem sehingga dapat memengaruhi emosi dan perilaku seseorang.



Beberapa bentuknya antara lain:



a. Berpikir hitam-putih



Seseorang menilai segala sesuatu hanya dalam dua kategori: berhasil atau gagal, sempurna atau buruk, menang atau kalah.



Contohnya, seseorang yang melakukan satu kesalahan dalam pekerjaan langsung menyimpulkan bahwa dirinya adalah orang yang tidak kompeten.



b. Generalisasi berlebihan



Satu pengalaman buruk dianggap sebagai bukti bahwa semua pengalaman berikutnya akan buruk.



Misalnya, seseorang pernah dikhianati oleh satu orang, kemudian percaya bahwa semua orang pada akhirnya akan mengkhianatinya.



c. Membaca pikiran orang lain



Seseorang merasa mengetahui apa yang dipikirkan orang lain tanpa memiliki bukti yang cukup.



Contohnya, ketika seorang teman tidak membalas pesan, ia langsung menyimpulkan bahwa temannya sedang marah atau tidak menyukainya.



d. Membayangkan skenario terburuk



Seseorang selalu memperkirakan hasil paling buruk dari sebuah situasi.



Kesalahan kecil dianggap akan menghancurkan karier. Kegagalan dalam satu kesempatan dianggap akan membuat seluruh masa depan berantakan.



Pola-pola tersebut dapat memperkuat kecemasan, rasa rendah diri, dan ketidakpuasan terhadap kehidupan.



Pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) menggunakan prinsip bahwa pikiran, emosi, dan perilaku saling berhubungan. Dengan mengenali serta mengevaluasi pola berpikir yang tidak membantu, seseorang dapat mengembangkan respons yang lebih realistis dan sehat.



Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua pikiran negatif merupakan distorsi. Terkadang, kita memang menghadapi situasi yang tidak adil, berbahaya, atau mengecewakan. Tujuannya bukan memaksakan pikiran positif, melainkan melihat kenyataan secara lebih akurat.



Mengapa hal ini penting?



Karena cara kita memandang kehidupan dapat menentukan bagaimana kita menjalaninya.



Jika kita terus-menerus meyakini bahwa diri sendiri tidak berharga, kita mungkin akan kesulitan menerima pujian, menghindari kesempatan, dan merasa tidak pantas mendapatkan hal baik.



Jika kita percaya bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya, kita akan semakin takut mencoba.



Sebaliknya, ketika kita belajar mempertanyakan pikiran yang tidak akurat, kita membuka kesempatan untuk melihat situasi dengan lebih objektif.



Cobalah membiasakan diri mengajukan tiga pertanyaan:



Apa bukti nyata yang mendukung pikiran saya?



Apakah ada penjelasan lain yang lebih masuk akal?



Apa yang akan saya katakan kepada teman jika ia berada dalam situasi yang sama?



Tidak semua pikiran harus dipercaya. Terkadang, pikiran hanya merupakan hasil dari ketakutan, pengalaman lama, dan kebiasaan mental yang belum pernah kita evaluasi.



5. Manusia Sangat Dipengaruhi oleh Lingkungan, Bahkan Ketika Merasa Dirinya Sepenuhnya Mandiri



Banyak orang percaya bahwa kepribadian dan keputusan mereka sepenuhnya berasal dari pilihan pribadi.



Padahal, manusia merupakan makhluk yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya.



Cara kita berbicara, berpakaian, bekerja, mengonsumsi sesuatu, memandang kesuksesan, bahkan menentukan apa yang dianggap normal, sering kali dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita.



Albert Bandura, melalui teori pembelajaran sosial, menjelaskan bahwa manusia dapat mempelajari perilaku dengan mengamati orang lain.



Kita tidak selalu perlu mengalami sesuatu secara langsung untuk mempelajarinya. Terkadang, cukup dengan melihat bagaimana orang lain bertindak dan bagaimana mereka mendapatkan konsekuensi dari tindakannya.



Misalnya, seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan berteriak mungkin menganggap bahwa berteriak merupakan cara normal untuk menghadapi konflik.



Sebaliknya, anak yang terbiasa melihat orang tuanya berdiskusi secara tenang mungkin lebih mudah mempelajari komunikasi yang sehat.



Pengaruh lingkungan juga terlihat dalam kehidupan orang dewasa.



Seseorang yang berada di lingkungan kerja yang penuh persaingan tidak sehat mungkin menjadi lebih defensif dan sulit mempercayai orang lain.



Seseorang yang memiliki teman-teman dengan kebiasaan belajar, disiplin, dan produktif mungkin terdorong mengembangkan kebiasaan serupa.



Hal ini bukan berarti manusia tidak memiliki kehendak bebas atau tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Artinya, pilihan pribadi selalu berlangsung dalam konteks tertentu.



Lingkungan dapat memperkuat perilaku tertentu, menciptakan tekanan sosial, dan menentukan kesempatan yang tersedia.



Psikologi sosial juga mengenal konsep conformity, yaitu kecenderungan individu menyesuaikan perilaku atau pendapat dengan kelompoknya.



Dalam situasi tertentu, manusia dapat mengikuti keputusan kelompok meskipun sebenarnya memiliki keraguan pribadi.



Keinginan untuk diterima terkadang membuat seseorang mengorbankan pendapat, prinsip, bahkan kepentingannya sendiri.



Mengapa hal ini penting?



Karena jika ingin mengubah perilaku, kita tidak cukup hanya mengandalkan motivasi. Kita juga perlu memperhatikan lingkungan.



Seseorang yang ingin mengurangi penggunaan media sosial mungkin akan kesulitan jika terus-menerus berada dalam lingkungan yang mendorong penggunaan berlebihan.



Seseorang yang ingin hidup lebih sehat akan lebih terbantu jika memiliki lingkungan yang mendukung aktivitas fisik dan kebiasaan makan yang baik.



Begitu pula seseorang yang ingin berkembang secara intelektual akan lebih mudah mempertahankan kebiasaan belajar jika berada di lingkungan yang menghargai pengetahuan.



Beberapa hal yang dapat dilakukan:



Evaluasi orang-orang yang paling sering memengaruhi cara berpikir.



Kurangi paparan terhadap lingkungan yang terus-menerus mendorong perilaku merusak.



Bangun hubungan dengan orang-orang yang menghargai pertumbuhan.



Ciptakan lingkungan fisik yang memudahkan kebiasaan baik.



Berani mempertanyakan norma kelompok ketika bertentangan dengan nilai pribadi.



Terkadang, perubahan terbesar bukan dimulai dari memaksa diri menjadi lebih kuat, melainkan dengan mengubah lingkungan yang selama ini membentuk kebiasaan kita.



6. Manusia Tidak Pernah Benar-Benar Berhenti Membutuhkan Makna dan Tujuan Hidup



Manusia tidak hanya ingin bertahan hidup. Kita juga ingin mengetahui mengapa kehidupan ini layak dijalani.



Kita ingin merasa bahwa keberadaan kita memiliki arti, bahwa usaha yang dilakukan menghasilkan sesuatu, dan bahwa kehidupan kita bergerak menuju tujuan tertentu.



Kebutuhan akan makna ini merupakan salah satu tema penting dalam psikologi eksistensial.



Viktor Frankl, seorang psikiater dan pendiri logoterapi, menekankan pentingnya pencarian makna dalam kehidupan manusia.



Menurut pendekatannya, manusia dapat menemukan makna melalui berbagai cara, termasuk pekerjaan atau karya yang bernilai, pengalaman cinta dan hubungan, serta sikap yang dipilih ketika menghadapi penderitaan yang tidak dapat dihindari.



Gagasan tersebut memberikan perspektif penting: kebahagiaan tidak selalu datang dari kehidupan yang mudah.



Seseorang dapat menjalani kehidupan yang penuh tantangan, tetapi tetap memiliki alasan kuat untuk bertahan karena mengetahui apa yang sedang diperjuangkannya.



Sebaliknya, seseorang dapat memiliki banyak kenyamanan material, tetapi tetap merasa kosong ketika tidak memiliki tujuan yang bermakna.



Dalam psikologi modern, gagasan mengenai tujuan hidup juga berkaitan dengan motivasi intrinsik.



Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan menjelaskan tiga kebutuhan psikologis dasar yang mendukung motivasi dan kesejahteraan manusia:



Autonomy: kebutuhan untuk memiliki kendali dan merasakan bahwa tindakan dilakukan berdasarkan pilihan sendiri.



Competence: kebutuhan untuk merasa mampu dan berkembang dalam menghadapi tantangan.



Relatedness: kebutuhan untuk memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain.



Ketika ketiga kebutuhan ini mendapatkan ruang yang cukup, seseorang cenderung memiliki motivasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.



Inilah sebabnya mengapa tujuan hidup tidak harus selalu berkaitan dengan kekayaan, jabatan, atau pengakuan masyarakat.



Bagi seseorang, makna hidup mungkin ditemukan melalui membesarkan anak dengan penuh kasih sayang. Bagi orang lain, makna tersebut mungkin berasal dari mengajar, menciptakan karya, membantu masyarakat, atau mengembangkan pengetahuan.



Tidak ada satu ukuran universal yang menentukan bahwa kehidupan seseorang lebih bermakna daripada kehidupan orang lain.



Mengapa hal ini penting?



Karena tanpa tujuan yang bermakna, seseorang dapat terjebak dalam kehidupan yang hanya berisi rutinitas.



Bangun pagi, bekerja, memenuhi kewajiban, mencari hiburan, tidur, lalu mengulangi hal yang sama tanpa pernah bertanya apakah kehidupan yang dijalani sesuai dengan nilai-nilai pribadi.



Tujuan hidup membantu kita menentukan prioritas.



Ketika mengetahui apa yang benar-benar penting, kita lebih mudah memutuskan hal mana yang perlu diperjuangkan dan hal mana yang tidak perlu menghabiskan energi.



Untuk mulai menemukan makna, cobalah merenungkan beberapa pertanyaan:



Hal apa yang membuat saya merasa hidup saya berarti?



Aktivitas apa yang membuat saya merasa berkembang?



Siapa saja orang yang ingin saya berikan pengaruh positif?



Nilai apa yang tidak ingin saya korbankan?



Jika tidak perlu membuktikan apa pun kepada orang lain, kehidupan seperti apa yang ingin saya jalani?



Tujuan hidup tidak harus ditemukan sekaligus. Terkadang, makna justru dibangun melalui keputusan-keputusan kecil yang konsisten setiap hari.



7. Manusia Dapat Berubah, tetapi Perubahan Membutuhkan Kesadaran, Waktu, dan Usaha yang Konsisten



Salah satu kebenaran paling penting dalam psikologi adalah bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berubah.



Kepribadian, kebiasaan, pola pikir, dan respons emosional bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tetap sepanjang kehidupan.



Memang, terdapat karakteristik biologis dan temperamental yang relatif stabil. Namun, pengalaman, pembelajaran, hubungan sosial, dan latihan dapat memengaruhi cara seseorang berpikir serta bertindak.



Konsep neuroplastisitas menjelaskan kemampuan otak untuk mengalami perubahan dalam struktur dan fungsi sebagai respons terhadap pengalaman, pembelajaran, dan latihan.



Dengan kata lain, otak bukanlah sistem yang sepenuhnya kaku.



Ketika seseorang mempelajari keterampilan baru, melatih perhatian, atau mengembangkan kebiasaan tertentu secara berulang, jaringan saraf yang berkaitan dengan aktivitas tersebut dapat mengalami perubahan.



Hal ini memberikan dasar ilmiah untuk memahami mengapa latihan dan pengalaman memiliki peran penting dalam perkembangan manusia.



Namun, perubahan tidak terjadi hanya karena seseorang menginginkannya.



Seseorang mungkin ingin menjadi lebih disiplin, tetapi tetap mengulangi kebiasaan menunda pekerjaan. Ia mungkin ingin lebih percaya diri, tetapi terus menghindari situasi yang membuatnya berkembang.



Keinginan merupakan awal, bukan jaminan perubahan.



Dalam psikologi, pembentukan kebiasaan berkaitan dengan pengulangan perilaku dalam konteks tertentu. Semakin sering suatu tindakan dilakukan dalam situasi yang relatif konsisten, semakin mudah perilaku tersebut menjadi otomatis.



Sebagai contoh, seseorang yang ingin membangun kebiasaan membaca dapat memulainya dengan membaca selama sepuluh menit setiap pagi.



Jumlahnya mungkin terlihat kecil. Namun, pengulangan yang konsisten membantu menciptakan pola perilaku baru.



Hal yang sama berlaku dalam perubahan emosional.



Seseorang yang ingin mengelola kemarahan perlu berlatih mengenali pemicu, mengatur respons, dan mengembangkan cara komunikasi yang lebih sehat.



Seseorang yang ingin mengurangi kecemasan perlu belajar menghadapi situasi yang ditakuti secara bertahap, bukan sekadar berharap kecemasan itu menghilang.



Perubahan juga membutuhkan kesabaran karena kemajuan tidak selalu berjalan secara linear.



Ada hari ketika seseorang merasa berkembang pesat, tetapi ada pula hari ketika ia kembali melakukan kesalahan lama.



Hal tersebut tidak otomatis berarti seluruh proses perubahan gagal.



Mengapa hal ini penting?



Karena kita tidak perlu menjadikan masa lalu sebagai hukuman seumur hidup.



Seseorang yang pernah gagal bukan berarti akan selalu gagal. Seseorang yang memiliki kebiasaan buruk bukan berarti tidak mungkin membangun kebiasaan yang lebih sehat. Seseorang yang pernah mengalami pengalaman menyakitkan bukan berarti tidak dapat membangun kehidupan yang lebih baik.



Namun, perubahan membutuhkan tanggung jawab pribadi.



Kita perlu mengakui pola yang tidak sehat, memahami penyebabnya, dan mengambil tindakan nyata untuk memperbaikinya.



Beberapa prinsip yang dapat membantu:



Mulailah dari perubahan kecil yang realistis.



Fokus pada konsistensi, bukan kesempurnaan.



Bangun sistem yang mendukung perilaku baru.



Evaluasi kemajuan secara berkala.



Jangan menganggap satu kegagalan sebagai akhir perjalanan.



Cari bantuan profesional ketika pola psikologis yang dialami terlalu berat untuk ditangani sendiri.



Hal terpenting adalah menyadari bahwa kita tidak harus menjadi manusia yang sama selamanya.



Masa lalu dapat menjelaskan sebagian perilaku kita, tetapi tidak selalu menentukan masa depan kita.



Mengapa Ketujuh Kebenaran Ini Penting untuk Kehidupan Sehari-hari?



Jika diperhatikan, ketujuh kebenaran tersebut saling berhubungan.



Emosi memengaruhi keputusan. Hubungan sosial membentuk pengalaman. Penghindaran mempertahankan ketakutan. Pola pikir memengaruhi cara kita menafsirkan kenyataan. Lingkungan membentuk kebiasaan. Makna memberikan arah kehidupan. Sementara itu, kemampuan untuk berubah memberikan kesempatan untuk membangun masa depan yang berbeda.



Memahami seluruh aspek tersebut membantu kita melihat manusia secara lebih utuh.



Kita menjadi lebih mampu memahami bahwa seseorang tidak selalu bertindak buruk karena sengaja ingin menyakiti. Terkadang, perilakunya dipengaruhi oleh ketakutan, pengalaman masa lalu, keterbatasan pengendalian emosi, atau pola pikir yang belum berkembang.



Namun, memahami penyebab suatu perilaku bukan berarti membenarkan semua tindakan.



Kita tetap perlu memiliki batasan, tanggung jawab, dan kemampuan membedakan perilaku yang sehat dengan perilaku yang merugikan.



Pemahaman psikologis juga mengajarkan bahwa kita perlu memperlakukan diri sendiri dengan lebih realistis.



Kita tidak selalu harus kuat. Kita tidak selalu harus berhasil. Kita tidak harus menyenangkan semua orang. Kita juga tidak perlu memiliki jawaban atas semua persoalan kehidupan.



Menjadi manusia berarti mengalami keterbatasan, membuat kesalahan, menghadapi perubahan, dan terus belajar.



Pada akhirnya, tujuan memahami psikologi bukanlah membuat kita mampu mengendalikan seluruh kehidupan. Tujuannya adalah membantu kita merespons kehidupan dengan lebih sadar.



Kesimpulan: Memahami Manusia Adalah Langkah Awal untuk Memahami Kehidupan



Ada tujuh kebenaran mendasar yang perlu kita pahami tentang manusia:



Manusia tidak selalu bertindak berdasarkan logika karena emosi memiliki pengaruh besar terhadap keputusan.



Manusia membutuhkan hubungan sosial dan perasaan diterima untuk membangun kesejahteraan psikologis.



Manusia cenderung menghindari rasa sakit, tetapi penghindaran berlebihan dapat menghambat pertumbuhan.



Manusia sering menafsirkan dunia melalui pola pikirnya sendiri, bukan sekadar menerima kenyataan secara objektif.



Manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan pengalaman.



Manusia membutuhkan makna dan tujuan agar kehidupannya terasa lebih terarah.



Manusia memiliki kemampuan untuk berubah melalui kesadaran, pembelajaran, dan usaha yang konsisten.



Ketujuh hal tersebut mengingatkan kita bahwa manusia bukan makhluk yang sederhana.



Kita memiliki kebutuhan emosional, keterbatasan kognitif, pengaruh lingkungan, dan kemampuan untuk berkembang. Kita dapat bersikap rasional sekaligus emosional, menginginkan kedekatan sekaligus takut terluka, serta mendambakan perubahan sekaligus merasa nyaman dengan kebiasaan lama.



Mungkin salah satu pelajaran terbesar dari psikologi adalah bahwa memahami diri sendiri membutuhkan keberanian untuk melihat kenyataan, termasuk bagian-bagian diri yang selama ini berusaha kita hindari.



Kita perlu belajar menerima bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan, tetapi selalu ada ruang untuk memilih bagaimana kita meresponsnya.



Kita tidak bisa mengubah seluruh masa lalu, mengatur pikiran orang lain, atau memastikan bahwa kehidupan akan selalu berjalan sesuai harapan.



Namun, kita dapat belajar mengelola emosi, memperbaiki hubungan, mengubah kebiasaan, memilih lingkungan yang lebih sehat, dan membangun kehidupan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai pribadi.



