6 Alasan Mengapa Membangun Koneksi Sebelum Melakukan Koreksi Justru Efektif Menurut Psikologi

seseorang yang membangun koneksi dengan teman kerja / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Pernahkah Anda mencoba mengoreksi seseorang, tetapi bukannya menerima masukan, orang tersebut justru membela diri?

Anda mungkin menyampaikan sesuatu dengan niat baik. Anda ingin membantu pasangan menjadi lebih baik, ingin membimbing anak, ingin memperbaiki cara kerja anggota tim, atau ingin memberi masukan kepada seseorang yang melakukan kesalahan.



Namun, respons yang muncul justru seperti:



"Saya sudah tahu."



"Tapi saya punya alasan."



"Kenapa cuma saya yang disalahkan?"



"Kamu sendiri juga pernah melakukan hal yang sama."



Situasi seperti ini sering membuat kita bertanya-tanya: Mengapa orang sulit menerima koreksi, bahkan ketika koreksi tersebut sebenarnya benar?



Salah satu jawabannya dapat ditemukan dalam psikologi manusia.



Manusia bukan hanya makhluk yang memproses informasi. Kita juga memiliki kebutuhan untuk merasa aman, dihargai, dipahami, dan diterima. Ketika sebuah koreksi datang sebelum terbentuknya rasa aman dalam hubungan, otak dan emosi seseorang dapat memperlakukannya bukan sebagai bantuan, melainkan sebagai ancaman terhadap harga diri.



Karena itu, dalam banyak situasi, membangun koneksi sebelum melakukan koreksi justru dapat menjadi pendekatan yang lebih efektif.



Koneksi bukan berarti membenarkan kesalahan. Koneksi juga bukan berarti menghindari percakapan yang sulit.



Koneksi berarti menciptakan kondisi psikologis di mana seseorang cukup merasa aman untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan akhirnya berubah.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (1/11), terdapat enam alasan mengapa pendekatan ini efektif.



1. Koneksi menciptakan rasa aman sebelum seseorang menerima ancaman terhadap harga dirinya



Ketika seseorang dikoreksi, yang dipertaruhkan tidak selalu hanya perilakunya.



Sering kali, yang terasa ikut dipertaruhkan adalah identitas dirinya.



Ada perbedaan besar antara mendengar:



"Cara kamu melakukan ini kurang tepat."



dan:



"Kamu memang selalu tidak becus melakukan hal seperti ini."



Kalimat pertama mengoreksi perilaku. Kalimat kedua berpotensi menyerang identitas.



Dalam psikologi, manusia memiliki kebutuhan untuk mempertahankan pandangan positif terhadap dirinya sendiri. Ketika seseorang merasa harga dirinya sedang diserang, ia dapat masuk ke mode defensif.



Akibatnya, fokusnya tidak lagi pada pertanyaan:



"Apakah kritik ini benar?"



tetapi berubah menjadi:



"Bagaimana saya mempertahankan diri?"



Inilah alasan mengapa seseorang bisa menghabiskan banyak energi untuk mencari alasan, membantah, menyalahkan keadaan, atau mengungkit kesalahan orang lain.



Padahal, mungkin saja sebagian dari kritik yang diberikan memang benar.



Di sinilah koneksi memiliki peran penting.



Ketika seseorang sudah merasakan bahwa dirinya dihargai, diterima, dan tidak sedang dihakimi, koreksi lebih mudah dipersepsikan sebagai informasi daripada serangan.



Misalnya, seorang atasan berkata:



"Saya menghargai usaha kamu menyelesaikan proyek ini. Saya tahu deadline-nya cukup berat. Ada satu hal yang perlu kita evaluasi supaya ke depan hasilnya bisa lebih baik."



Kalimat tersebut tidak menghilangkan koreksi.



Koreksinya tetap ada.



Namun, sebelum koreksi diberikan, ada pesan psikologis yang disampaikan:



"Saya melihat usaha kamu. Saya tidak sedang menyerang kamu sebagai pribadi."



Itulah yang membuat seseorang lebih mungkin mendengarkan.



Koneksi bukan berarti memanjakan



Penting untuk membedakan antara koneksi dan permisif.



Membangun koneksi bukan berarti mengatakan:



"Tidak apa-apa kamu salah."



Koneksi lebih dekat dengan:



"Saya tetap menghargai kamu, meskipun ada sesuatu yang perlu kita perbaiki."



Perbedaan ini sangat penting.



Seseorang dapat merasa diterima sebagai manusia sekaligus tetap bertanggung jawab atas perilakunya.



2. Koneksi menurunkan kecenderungan seseorang untuk bersikap defensif



Salah satu hambatan terbesar dalam komunikasi adalah defensiveness, atau kecenderungan untuk melindungi diri ketika merasa diserang.



Ketika seseorang merasa terancam secara sosial atau emosional, ia tidak selalu berada dalam kondisi terbaik untuk menerima informasi baru.



Ia mungkin mulai:



membantah,



mencari pembenaran,



menyerang balik,



menyalahkan orang lain,



mengalihkan pembicaraan,



atau bahkan menutup diri.



Menariknya, semakin keras kita berusaha memaksakan koreksi ketika seseorang sedang defensif, semakin kuat pula pertahanannya.



Ini menciptakan siklus:



Koreksi keras → defensif → kita semakin keras → orang semakin defensif.



Akhirnya, percakapan berubah menjadi pertandingan tentang siapa yang benar.



Bukan lagi percakapan tentang bagaimana masalah dapat diperbaiki.



Koneksi dapat memutus siklus tersebut.



Misalnya, daripada mengatakan:



"Kamu tidak pernah mendengarkan apa yang saya katakan."



kita bisa mengatakan:



"Saya merasa beberapa kali ketika saya berbicara, kita belum benar-benar menemukan titik temu. Saya ingin memahami dulu bagaimana kamu melihat situasi ini."



Perbedaannya tampak sederhana, tetapi dampak komunikasinya dapat sangat besar.



Kalimat kedua membuka ruang dialog.



Orang tersebut tidak langsung ditempatkan sebagai "pihak yang salah".



Ia diberi kesempatan untuk menjelaskan perspektifnya.



Dan ketika seseorang merasa didengar, kebutuhan untuk terus-menerus membela diri sering kali berkurang.



Didengar sebelum diarahkan



Dalam hubungan interpersonal, salah satu bentuk koneksi yang paling kuat adalah mendengarkan.



Bukan mendengarkan sambil menunggu giliran berbicara.



Bukan juga mendengarkan hanya untuk menemukan kesalahan dalam penjelasan orang lain.



Melainkan mendengarkan untuk memahami.



Pertanyaan sederhana seperti:



"Menurut kamu, apa yang sebenarnya terjadi?"



atau:



"Bagian mana yang paling sulit buat kamu?"



dapat mengubah dinamika percakapan.



Kita mungkin tetap memberikan koreksi setelahnya.



Namun, orang tersebut sudah memiliki pengalaman bahwa dirinya tidak langsung dihakimi.



Dan itu membuat koreksi lebih mudah diterima.



3. Koneksi meningkatkan kepercayaan, sementara kepercayaan meningkatkan penerimaan terhadap masukan



Bayangkan dua orang memberikan kritik yang sama kepada Anda.



Orang pertama adalah seseorang yang selama ini Anda tahu menghargai Anda, mengenal situasi Anda, dan sering membantu Anda.



Orang kedua adalah seseorang yang jarang berinteraksi dengan Anda dan tiba-tiba mengatakan bahwa Anda melakukan banyak hal dengan salah.



Kemungkinan besar, Anda akan lebih terbuka kepada orang pertama.



Mengapa?



Karena pesan tidak pernah sepenuhnya terpisah dari hubungan dengan pengirim pesan.



Kita tidak hanya menilai:



"Apa yang dia katakan?"



Kita juga secara tidak sadar mempertimbangkan:



"Apakah orang ini memahami saya?"



"Apakah dia benar-benar peduli?"



"Apakah dia ingin membantu atau sekadar menghakimi?"



"Apakah saya bisa mempercayai niatnya?"



Inilah pentingnya kepercayaan dalam komunikasi.



Koneksi yang dibangun secara konsisten menciptakan semacam "modal relasional".



Ketika modal tersebut sudah terbentuk, sebuah koreksi memiliki peluang lebih besar untuk diterima.



Misalnya seorang guru yang selama berbulan-bulan menunjukkan perhatian kepada muridnya kemudian mengatakan:



"Saya tahu kamu sebenarnya mampu lebih baik dari ini. Mari kita lihat bagian mana yang membuat kamu kesulitan."



Murid tersebut mungkin tetap tidak suka dikoreksi.



Namun, ia lebih mungkin percaya bahwa koreksi itu datang dari seseorang yang ingin membantunya.



Sebaliknya, jika seseorang hanya muncul ketika ada kesalahan, hubungan yang terbentuk mungkin terasa seperti hubungan antara "pengawas" dan "orang yang diawasi".



Akibatnya, setiap koreksi dapat terasa seperti ancaman.



Kepercayaan tidak dibangun saat kita membutuhkan orang



Ini bagian yang sering dilupakan.



Koneksi sebaiknya dibangun sebelum konflik muncul.



Kita tidak bisa berharap seseorang langsung merasa aman hanya karena kita mengatakan:



"Saya mengkritik kamu demi kebaikan kamu."



Kepercayaan dibentuk dari pengalaman yang berulang:



kita mendengarkan,



kita menghargai,



kita konsisten,



kita tidak mempermalukan,



kita mengakui kesalahan sendiri,



dan kita menunjukkan kepedulian bahkan ketika tidak ada masalah.



Dengan kata lain:



Koreksi akan lebih efektif ketika hubungan sudah memiliki fondasi kepercayaan.



4. Koneksi membuat otak lebih siap untuk belajar dan melakukan perubahan



Koreksi pada dasarnya adalah bentuk informasi.



Seseorang diberi tahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki.



Namun, menerima informasi tidak otomatis berarti mampu mengubah perilaku.



Perubahan membutuhkan kemampuan untuk:



memperhatikan informasi,



memprosesnya,



merefleksikannya,



mengakui adanya masalah,



mempertimbangkan alternatif,



dan mencoba perilaku baru.



Ketika seseorang sedang sangat tertekan, malu, atau defensif, proses tersebut dapat menjadi lebih sulit.



Itulah sebabnya cara menyampaikan koreksi sangat penting.



Jika kita ingin seseorang belajar dari kesalahan, tujuan kita seharusnya bukan sekadar membuat dia sadar bahwa dia salah.



Tujuan yang lebih penting adalah:



membantu dia mampu melihat kesalahan tersebut tanpa merasa bahwa dirinya adalah sebuah kegagalan.



Perhatikan perbedaannya.



"Kamu gagal karena kamu ceroboh."



berbeda dengan:



"Ada bagian yang terlewat kali ini. Menurutmu apa yang bisa kita ubah supaya tidak terjadi lagi?"



Kalimat pertama memberikan label.



Kalimat kedua mengajak berpikir.



Yang kedua lebih dekat dengan proses pembelajaran.



Kesalahan sebagai informasi, bukan identitas



Dalam hubungan yang sehat, kesalahan dapat diperlakukan sebagai data.



Seseorang melakukan kesalahan.



Kemudian kita bertanya:



Apa yang terjadi?



Mengapa terjadi?



Apa yang bisa dipelajari?



Apa yang bisa dilakukan berbeda lain kali?



Dengan cara ini, koreksi menjadi bagian dari proses belajar.



Bukan hukuman terhadap identitas seseorang.



Dan ketika orang merasa bahwa kesalahan tidak otomatis membuatnya kehilangan penghargaan, ia akan lebih berani mengakui kesalahan.



Ironisnya, rasa aman dapat membuat seseorang lebih jujur terhadap kekurangannya sendiri.



5. Koneksi meningkatkan kemungkinan munculnya motivasi internal, bukan sekadar kepatuhan



Ada perbedaan antara seseorang berubah karena takut dan seseorang berubah karena memahami.



Misalnya, seorang anak berhenti melakukan sesuatu karena takut dimarahi.



Atau seorang karyawan mengikuti instruksi karena takut kehilangan pekerjaan.



Perilaku mungkin berubah.



Tetapi perubahan tersebut belum tentu bertahan lama.



Ketika tekanan hilang, perilaku lama dapat muncul kembali.



Perubahan yang lebih kuat sering kali terjadi ketika seseorang mulai berkata:



"Saya mengerti mengapa ini perlu diubah."



Di sinilah koneksi memainkan peran.



Hubungan yang aman memungkinkan seseorang untuk berdiskusi, bertanya, mempertanyakan, dan akhirnya menemukan alasan perubahan yang berasal dari pemahamannya sendiri.



Daripada mengatakan:



"Kamu harus berubah karena saya bilang begitu."



kita dapat mengatakan:



"Menurut kamu, apa dampaknya kalau pola ini terus berlangsung?"



Kemudian:



"Kalau kamu sendiri ingin memperbaikinya, menurutmu langkah pertama yang realistis apa?"



Perbedaannya adalah posisi psikologis.



Pada pendekatan pertama, seseorang menjadi objek yang harus diperbaiki.



Pada pendekatan kedua, seseorang menjadi pihak yang ikut memiliki proses perubahan.



Koneksi bukan kontrol



Ini juga menjelaskan mengapa hubungan yang sehat tidak hanya berbicara tentang bagaimana membuat orang "menurut".



Tujuan komunikasi yang baik bukan sekadar menghasilkan kepatuhan.



Tujuannya adalah membantu seseorang mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab.



Jika seseorang hanya berubah karena kita terus mengawasi, kita sebenarnya belum membangun perubahan yang mandiri.



Tetapi jika seseorang akhirnya mampu mengatakan:



"Saya menyadari ini memang tidak baik dan saya ingin memperbaikinya."



maka perubahan tersebut memiliki fondasi yang jauh lebih kuat.



6. Koneksi membuat koreksi terasa seperti ajakan untuk bertumbuh, bukan vonis



Pada akhirnya, perbedaan terbesar antara koreksi yang efektif dan koreksi yang gagal sering kali bukan terletak pada apa yang dikatakan.



Tetapi pada makna yang dirasakan oleh orang yang menerima.



Koreksi dapat terdengar seperti:



"Kamu tidak cukup baik."



Tetapi koreksi yang sama dapat disampaikan sebagai:



"Saya percaya kamu bisa melakukan ini dengan lebih baik."



Pesannya berbeda.



Yang pertama menghasilkan rasa malu.



Yang kedua dapat menghasilkan tantangan untuk berkembang.



Dalam hubungan yang memiliki koneksi kuat, koreksi lebih mudah ditempatkan dalam konteks:



"Kita sedang mencoba membuat sesuatu menjadi lebih baik."



Bukan:



"Saya sedang membuktikan bahwa kamu salah."



Perubahan kecil dalam framing tersebut dapat memberikan dampak besar.



Dari "kamu salah" menjadi "apa yang bisa kita perbaiki?"



Bandingkan dua percakapan berikut.



Versi pertama:



"Kamu salah lagi. Saya sudah bilang berkali-kali."



Versi kedua:



"Bagian ini belum berjalan seperti yang kita harapkan. Mari kita lihat apa yang membuatnya terjadi dan apa yang bisa kita ubah."



Versi kedua tidak lebih lembut karena ingin menghindari masalah.



Justru sebaliknya.



Masalah tetap disebutkan.



Kesalahan tetap diakui.



Tetapi percakapan diarahkan pada solusi, bukan penghukuman.



Inilah salah satu prinsip penting dalam komunikasi:



Kita dapat tegas terhadap perilaku tanpa harus merendahkan orangnya.



Jadi, Bagaimana Membangun Koneksi Sebelum Mengoreksi?



Membangun koneksi tidak selalu membutuhkan percakapan panjang.



Sering kali, koneksi terbentuk dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten.



1. Dengarkan sebelum memberikan pendapat



Tanyakan:



"Menurut kamu, apa yang terjadi?"



Jangan langsung menyimpulkan.



Terkadang informasi yang kita miliki belum lengkap.



2. Akui usaha sebelum membahas kekurangan



Misalnya:



"Saya tahu kamu sudah berusaha menyelesaikan ini."



Baru kemudian:



"Ada satu bagian yang perlu kita evaluasi."



Pengakuan terhadap usaha tidak berarti mengabaikan kesalahan.



3. Pisahkan perilaku dari identitas



Hindari:



"Kamu ceroboh."



Gunakan:



"Ada beberapa hal yang terlewat kali ini."



Perilaku bisa diperbaiki.



Label terhadap identitas justru dapat membuat seseorang merasa tidak mampu berubah.



4. Gunakan rasa ingin tahu



Alih-alih:



"Kenapa kamu melakukan hal bodoh seperti itu?"



coba:



"Apa yang membuat kamu mengambil keputusan seperti itu?"



Nada pertanyaan menentukan apakah percakapan terasa seperti interogasi atau eksplorasi.



5. Berikan ruang untuk menjawab



Koreksi bukan monolog.



Setelah menyampaikan sesuatu, berhenti.



Biarkan orang tersebut memproses dan merespons.



6. Tunjukkan bahwa hubungan tidak bergantung pada kesempurnaan



Pesan sederhana seperti:



"Saya tetap menghargai kamu. Kita hanya perlu memperbaiki bagian ini."



dapat sangat berarti.



Seseorang tidak harus menjadi sempurna untuk tetap dihargai.



Koneksi Bukan Berarti Menghindari Koreksi



Ada satu kesalahpahaman yang perlu diluruskan.



Sebagian orang mungkin berpikir bahwa jika kita terlalu fokus pada koneksi, kita akan menjadi terlalu lembek.



Padahal bukan itu intinya.



Koneksi dan ketegasan tidak bertentangan.



Kita dapat memiliki hubungan yang hangat sekaligus batasan yang jelas.



Kita dapat berkata:



"Saya memahami alasanmu, tetapi perilaku ini tetap tidak bisa diterima."



Kita dapat mengatakan:



"Saya menghargai kamu sebagai bagian dari tim, tetapi standar pekerjaan ini tetap harus dipenuhi."



Kita dapat mengatakan kepada anak:



"Ayah/Ibu memahami kamu sedang marah, tetapi memukul tetap tidak boleh."



Inilah kombinasi yang sehat:



validasi emosi + batasan perilaku.



Kita tidak harus menyetujui semua tindakan seseorang untuk membuatnya merasa dipahami.



Kesimpulan: Hubungan Adalah Jalan Masuk bagi Koreksi



Koreksi yang baik bukan sekadar tentang menemukan kesalahan.



Koreksi adalah tentang menciptakan kondisi agar seseorang mampu melihat kesalahannya, memahaminya, dan memiliki kemauan untuk memperbaikinya.



Dan salah satu kondisi yang paling penting adalah rasa aman dalam hubungan.



Ketika koneksi sudah terbentuk, seseorang lebih mungkin berpikir:



"Orang ini tidak sedang menyerang saya."



"Dia mencoba memahami saya."



"Dia ingin saya berkembang."



Dari sana, koreksi tidak lagi terdengar seperti serangan terhadap harga diri.



Ia berubah menjadi informasi.



Bahkan, dalam hubungan yang sehat, koreksi dapat menjadi bentuk kepedulian.



Karena itu, sebelum bertanya:



"Bagaimana cara membuat orang ini mengerti bahwa dia salah?"



mungkin pertanyaan yang lebih efektif adalah:



"Apakah dia merasa cukup aman untuk mendengarkan saya?"



Sebab sering kali, orang tidak menolak koreksi karena mereka tidak ingin berubah.



Mereka menolak karena cara koreksi tersebut membuat mereka merasa harus mempertahankan diri terlebih dahulu.



Ketika kita membangun koneksi sebelum melakukan koreksi, kita tidak sedang mengurangi ketegasan.



Kita sedang meningkatkan kemungkinan bahwa pesan kita benar-benar sampai.



Dan pada akhirnya, komunikasi yang efektif bukanlah tentang seberapa keras kita menyampaikan kebenaran.



