6 Alasan Sebagian Orang Tampaknya Sulit untuk Beradaptasi Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang sulit beradaptasi / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Perubahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Pekerjaan berubah, hubungan berubah, lingkungan berubah, kondisi ekonomi berubah, bahkan cara seseorang memandang dirinya sendiri dapat berubah seiring berjalannya waktu.

Namun, menariknya, tidak semua orang merespons perubahan dengan cara yang sama.



Ada orang yang tampaknya mudah menyesuaikan diri ketika pindah lingkungan, berganti pekerjaan, menghadapi aturan baru, atau memasuki fase kehidupan yang berbeda. Mereka mungkin merasa tidak nyaman pada awalnya, tetapi perlahan mampu menemukan pola baru.



Di sisi lain, ada orang yang membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk beradaptasi. Perubahan kecil saja dapat membuat mereka merasa terganggu. Mereka mungkin terus membandingkan keadaan sekarang dengan masa lalu, merasa sulit menerima situasi baru, atau berulang kali mengatakan bahwa “dulu semuanya lebih baik”.



Dari sudut pandang psikologi, kesulitan beradaptasi tidak selalu berarti seseorang keras kepala, malas, atau tidak dewasa. Sering kali, ada proses psikologis yang lebih dalam di baliknya.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (1/11), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskan mengapa sebagian orang tampaknya lebih sulit beradaptasi terhadap perubahan.



1. Otak Manusia Cenderung Menyukai Hal yang Familiar



Salah satu alasan paling mendasar adalah bahwa manusia secara psikologis cenderung merasa lebih nyaman dengan sesuatu yang sudah dikenal.



Rutinitas memberikan rasa dapat diprediksi. Ketika seseorang mengetahui apa yang akan terjadi, bagaimana harus bertindak, dan apa yang dapat diharapkan dari lingkungan, otaknya tidak perlu terus-menerus memproses ketidakpastian.



Sebaliknya, perubahan menciptakan banyak pertanyaan.



“Bagaimana kalau saya gagal?”



“Bagaimana kalau keadaan menjadi lebih buruk?”



“Bagaimana kalau saya tidak mampu menghadapi semuanya?”



Ketidakpastian semacam ini dapat menimbulkan stres.



Itulah sebabnya seseorang bisa saja mengetahui secara rasional bahwa perubahan tertentu sebenarnya baik untuk dirinya, tetapi tetap merasa enggan menjalaninya.



Misalnya, seseorang mendapatkan kesempatan untuk pindah ke posisi pekerjaan yang lebih baik. Secara objektif, peluang tersebut mungkin menguntungkan. Namun, posisi baru berarti harus mempelajari sistem baru, bertemu orang baru, menghadapi ekspektasi baru, dan meninggalkan rutinitas yang sudah dikuasai.



Bagi sebagian orang, kehilangan rasa familiar tersebut terasa lebih besar daripada keuntungan yang mungkin diperoleh.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk mencari predictability, yaitu kemampuan memprediksi apa yang akan terjadi.



Karena itu, kesulitan beradaptasi terkadang bukan karena seseorang membenci perubahan. Mereka mungkin hanya merasa lebih aman ketika segala sesuatu masih dapat diprediksi.



Menariknya, semakin lama seseorang hidup dalam pola tertentu, semakin kuat pula rasa familiar tersebut.



Rutinitas yang sama selama bertahun-tahun dapat menjadi bagian dari identitas seseorang. Ketika rutinitas itu tiba-tiba hilang, yang berubah bukan hanya jadwalnya, tetapi juga rasa “siapa saya” dalam kehidupan sehari-hari.



2. Mereka Memiliki Kebutuhan yang Tinggi terhadap Kontrol



Alasan kedua adalah kebutuhan terhadap kontrol.



Sebagian orang merasa jauh lebih nyaman ketika mereka dapat merencanakan sesuatu, mengetahui hasil yang diharapkan, dan memiliki kendali atas apa yang terjadi.



Masalahnya, kehidupan tidak selalu memberikan kondisi seperti itu.



Perubahan hampir selalu mengandung unsur ketidakpastian.



Seseorang mungkin sudah merencanakan karier dengan sangat hati-hati, tetapi kemudian perusahaan melakukan restrukturisasi.



Seseorang mungkin telah membayangkan hubungan berjalan dalam pola tertentu, tetapi pasangannya berubah.



Seseorang mungkin merasa sudah memahami bagaimana kehidupan harus dijalani, tetapi kemudian menghadapi peristiwa yang tidak pernah mereka perkirakan.



Bagi individu yang memiliki kebutuhan kontrol tinggi, situasi semacam ini dapat terasa sangat mengancam.



Mereka bukan sekadar menghadapi perubahan eksternal. Mereka juga menghadapi hilangnya perasaan bahwa mereka mampu mengendalikan keadaan.



Hal ini dapat membuat seseorang menjadi terlalu banyak berpikir, berusaha mengontrol hal-hal kecil, atau bahkan menolak perubahan sebelum benar-benar mencobanya.



Ironisnya, semakin seseorang berusaha mengontrol sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendalinya, semakin besar pula frustrasi yang mungkin muncul.



Misalnya, seseorang tidak dapat mengontrol apakah orang lain menyukainya. Namun, jika ia memiliki kebutuhan kontrol yang tinggi, ia mungkin terus menganalisis setiap percakapan, pesan, ekspresi wajah, dan respons orang lain.



Akibatnya, energi mental yang seharusnya digunakan untuk beradaptasi justru habis untuk mencoba mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan.



Adaptasi membutuhkan kemampuan untuk mengatakan:



“Saya tidak tahu persis apa yang akan terjadi, tetapi saya akan mencoba menghadapi apa pun yang muncul.”



Bagi sebagian orang, kemampuan menerima ketidakpastian ini membutuhkan latihan yang panjang.



3. Pengalaman Masa Lalu Membuat Mereka Lebih Waspada terhadap Perubahan



Tidak semua kesulitan beradaptasi berasal dari karakter bawaan.



Pengalaman hidup juga memainkan peran besar.



Jika seseorang pernah mengalami perubahan yang sangat menyakitkan, otaknya dapat belajar mengasosiasikan perubahan dengan bahaya.



Misalnya, seseorang pernah kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Setelah mendapatkan pekerjaan baru, setiap perubahan kecil di perusahaan mungkin membuatnya langsung khawatir akan kehilangan pekerjaan lagi.



Atau seseorang pernah mengalami hubungan yang berakhir secara tiba-tiba. Ketika menjalin hubungan baru, perubahan kecil dalam perilaku pasangan dapat membuatnya merasa bahwa sesuatu yang buruk akan kembali terjadi.



Dalam kondisi seperti ini, respons seseorang terhadap perubahan saat ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu.



Secara sederhana, otak belajar dari pengalaman.



Jika perubahan sebelumnya menghasilkan rasa sakit, ketidakamanan, atau kehilangan, seseorang dapat menjadi lebih waspada terhadap perubahan berikutnya.



Karena itu, perilaku yang terlihat seperti “terlalu sensitif” atau “sulit move on” terkadang merupakan bentuk perlindungan psikologis.



Individu tersebut mungkin sedang berusaha mencegah dirinya mengalami rasa sakit yang sama untuk kedua kalinya.



Masalahnya, sistem perlindungan yang dulu berguna dapat menjadi kurang sesuai ketika situasinya sudah berbeda.



Seseorang mungkin terus menggunakan pola pertahanan lama meskipun kondisi sekarang sebenarnya lebih aman.



Inilah mengapa pengalaman hidup penting ketika kita mencoba memahami mengapa seseorang sulit beradaptasi.



Dua orang dapat menghadapi perubahan yang sama, tetapi memberikan respons yang sangat berbeda karena mereka datang dengan sejarah psikologis yang berbeda.



4. Pola Pikir yang Kaku Membuat Perubahan Terasa Lebih Mengancam



Alasan berikutnya berkaitan dengan cara seseorang memandang dunia.



Sebagian orang cenderung memiliki pola berpikir yang fleksibel. Mereka mampu mempertimbangkan beberapa kemungkinan, mengubah pendapat ketika mendapatkan informasi baru, dan menerima bahwa sesuatu dapat dilakukan dengan lebih dari satu cara.



Sebaliknya, ada orang yang lebih kaku dalam berpikir.



Mereka mungkin memiliki keyakinan seperti:



“Kalau sudah begini, seharusnya memang begini.”



“Cara yang benar hanya satu.”



“Kalau saya sudah terbiasa dengan sesuatu, tidak ada alasan untuk mengubahnya.”



Pola pikir semacam ini dapat membuat proses adaptasi menjadi jauh lebih sulit.



Perubahan biasanya membutuhkan kemampuan untuk memperbarui cara berpikir.



Apa yang berhasil kemarin belum tentu berhasil hari ini.



Strategi yang cocok pada usia 20 tahun mungkin tidak lagi cocok ketika seseorang memasuki usia 40 tahun.



Cara seseorang bekerja ketika masih lajang juga mungkin perlu berubah ketika sudah memiliki keluarga.



Adaptasi bukan sekadar mengubah perilaku. Sering kali, seseorang harus mengubah cara memahami situasi.



Misalnya, seseorang terbiasa menganggap bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Ketika masuk ke lingkungan kerja yang sangat kolaboratif, keyakinan tersebut justru dapat menghambatnya.



Ia mungkin terus mencoba melakukan semuanya sendiri, merasa kewalahan, lalu menganggap lingkungan barunya sebagai masalah.



Padahal, yang perlu berubah mungkin bukan hanya lingkungan tersebut, melainkan cara pandangnya terhadap kerja sama.



Dalam psikologi, fleksibilitas kognitif merupakan kemampuan penting karena memungkinkan seseorang melihat bahwa satu masalah dapat memiliki lebih dari satu solusi.



Orang yang memiliki fleksibilitas kognitif lebih baik biasanya lebih mudah berkata:



“Cara lama saya tidak berhasil dalam situasi ini. Mungkin saya perlu mencoba cara lain.”



Kalimat sederhana tersebut sebenarnya merupakan inti dari kemampuan beradaptasi.



5. Mereka Terlalu Terikat pada Identitas Lama



Kadang-kadang yang membuat seseorang sulit berubah bukan karena perubahan itu sendiri, melainkan karena perubahan tersebut mengancam identitasnya.



Manusia tidak hanya memiliki kebiasaan. Kita juga memiliki cerita tentang siapa diri kita.



“Saya adalah orang yang selalu berhasil.”



“Saya orang yang mandiri.”



“Saya orang yang bekerja di bidang ini.”



“Saya selalu menjadi orang yang bisa diandalkan.”



Identitas semacam itu dapat memberikan rasa stabilitas.



Namun, ketika kehidupan berubah, identitas tersebut bisa ikut terguncang.



Bayangkan seseorang yang selama puluhan tahun dikenal sebagai orang yang sangat sukses dalam pekerjaannya. Kemudian ia memasuki lingkungan baru dan tiba-tiba menjadi pemula.



Secara objektif, ia hanya sedang mempelajari sesuatu yang baru.



Tetapi secara psikologis, situasinya dapat terasa jauh lebih berat.



Mengapa?



Karena ia tidak terbiasa menjadi orang yang belum tahu.



Jika identitasnya selama ini dibangun di atas kompetensi dan keberhasilan, pengalaman menjadi pemula dapat terasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya.



Hal yang sama dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan.



Orang yang terbiasa menjadi pengambil keputusan mungkin kesulitan ketika harus menerima arahan.



Orang yang terbiasa merawat orang lain mungkin kesulitan ketika dirinya sendiri membutuhkan bantuan.



Orang yang selalu merasa kuat mungkin kesulitan mengakui bahwa ia sedang kewalahan.



Dalam situasi seperti ini, adaptasi membutuhkan sesuatu yang tidak mudah: kesediaan untuk sementara waktu menjadi “orang yang belum tahu”.



Ini berarti menerima bahwa kita mungkin tidak langsung mahir, tidak langsung memahami keadaan, dan tidak selalu memiliki jawaban.



Bagi seseorang yang identitasnya sangat erat dengan kompetensi atau kontrol, proses tersebut dapat terasa sangat tidak nyaman.



6. Kondisi Emosional dan Beban Mental Membatasi Kemampuan Beradaptasi



Alasan terakhir yang sering dilupakan adalah kondisi mental seseorang pada saat menghadapi perubahan.



Kemampuan beradaptasi membutuhkan energi psikologis.



Seseorang perlu berpikir, memproses informasi baru, mengatur emosi, membuat keputusan, mencoba strategi baru, lalu mengevaluasi hasilnya.



Namun, bagaimana jika kapasitas mental seseorang sudah hampir habis?



Orang yang sedang mengalami tekanan berat mungkin tampak jauh lebih sulit beradaptasi dibandingkan biasanya.



Bukan karena kemampuan adaptasinya tiba-tiba menghilang, tetapi karena sebagian besar energi psikologisnya sudah digunakan untuk bertahan.



Bayangkan seseorang yang sekaligus menghadapi tekanan pekerjaan, konflik keluarga, masalah finansial, kurang tidur, dan berbagai tuntutan lainnya.



Kemudian lingkungan kerjanya berubah.



Bagi orang yang sedang berada dalam kondisi stabil, perubahan tersebut mungkin hanya terasa sebagai gangguan kecil.



Tetapi bagi orang yang sudah kelelahan secara mental, perubahan kecil dapat menjadi beban yang sangat besar.



Karena itu, kita perlu berhati-hati ketika menilai seseorang hanya dari responsnya terhadap perubahan.



Orang yang terlihat “tidak fleksibel” mungkin sebenarnya sedang kehabisan kapasitas untuk memproses hal-hal baru.



Dalam kondisi tertentu, masalahnya bukan kurangnya kemauan untuk berubah, melainkan terlalu banyak hal yang sedang mereka tanggung sekaligus.



Jadi, Apakah Orang yang Sulit Beradaptasi Tidak Bisa Berubah?



Tidak.



Kesulitan beradaptasi bukan berarti seseorang tidak mampu berubah.



Kemampuan beradaptasi lebih tepat dipahami sebagai keterampilan yang dapat berkembang.



Seseorang dapat belajar menjadi lebih toleran terhadap ketidakpastian. Ia dapat belajar mengidentifikasi pola pikir yang terlalu kaku. Ia dapat belajar membedakan antara ancaman nyata dan kekhawatiran yang berasal dari pengalaman masa lalu.



Yang juga penting adalah memahami bahwa adaptasi tidak berarti menerima semua perubahan secara pasif.



Beradaptasi bukan berarti selalu mengatakan “ya”.



Ada perubahan yang memang perlu ditolak.



Ada lingkungan yang memang tidak sehat.



Ada batasan yang memang harus dipertahankan.



Kemampuan adaptasi yang sehat bukan berarti seseorang kehilangan prinsipnya. Justru sebaliknya, orang yang fleksibel mampu membedakan antara hal yang harus dipertahankan dan hal yang sebenarnya dapat diubah.



Misalnya, nilai kejujuran mungkin tetap dipertahankan, sementara cara berkomunikasi dapat disesuaikan.



Tujuan hidup mungkin tetap sama, tetapi strategi untuk mencapainya dapat berubah.



Prinsip pribadi dapat tetap kuat, sementara kebiasaan lama ditinggalkan.



Itulah bentuk fleksibilitas yang sehat.



Adaptasi Bukan Tentang Menjadi Orang yang Berbeda



Pada akhirnya, kemampuan beradaptasi bukan berarti seseorang harus mengubah seluruh kepribadiannya.



Adaptasi lebih dekat dengan kemampuan untuk mengatakan:



“Situasinya berubah. Apa yang perlu saya ubah, dan apa yang tetap ingin saya pertahankan?”



Pertanyaan tersebut membuat perubahan terasa lebih terarah.



Kita tidak harus menerima semuanya.



Kita tidak harus meninggalkan semua kebiasaan lama.



Kita juga tidak harus menjadi seperti orang lain.



Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengevaluasi kembali apa yang masih relevan dan apa yang sudah tidak membantu.



Sebagian orang membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan hal tersebut. Dan itu tidak selalu merupakan tanda kelemahan.



Kadang-kadang, seseorang membutuhkan waktu karena perubahan tersebut menyentuh rasa aman, pengalaman masa lalu, identitas, atau kondisi emosionalnya.



Dengan memahami hal ini, kita juga dapat menjadi lebih bijaksana dalam menilai orang lain.



Seseorang yang tampak sulit beradaptasi mungkin bukan sedang menolak kehidupan.



Mungkin ia sedang berusaha memahami dunia yang tiba-tiba menjadi berbeda dari yang selama ini ia kenal.



Dan terkadang, proses tersebut memang membutuhkan waktu.



Kesimpulan



Dari perspektif psikologi, ada banyak alasan mengapa seseorang dapat tampak sulit beradaptasi. Enam di antaranya adalah kecenderungan otak menyukai sesuatu yang familiar, kebutuhan tinggi terhadap kontrol, pengalaman masa lalu yang membentuk kewaspadaan, pola pikir yang kaku, keterikatan terhadap identitas lama, serta kondisi emosional dan beban mental yang sedang dialami.



Memahami alasan-alasan tersebut membantu kita melihat adaptasi dengan cara yang lebih manusiawi.



Alih-alih bertanya, “Mengapa dia tidak bisa berubah?”, mungkin pertanyaan yang lebih berguna adalah:



“Apa yang membuat perubahan ini terasa begitu sulit baginya?”



Pertanyaan tersebut membuka ruang untuk memahami.



