Jika Kamu Ingin Mengoptimalkan Kemampuanmu dengan Maksimal, Lakukan 6 Strategi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mengoptimalkan kemampuan / foto: Magnific/benzoix

JawaPos.com - Setiap orang sebenarnya memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang selama ini mereka gunakan.

Masalahnya, potensi tidak otomatis berubah menjadi kemampuan nyata.



Seseorang bisa memiliki kecerdasan tinggi, tetapi tidak mampu menggunakannya secara konsisten. Ada orang yang memiliki bakat besar, tetapi mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Ada pula yang sebenarnya mampu belajar dengan cepat, tetapi pikirannya terlalu sering terdistraksi oleh media sosial, kecemasan, atau kebiasaan menunda.



Karena itu, mengoptimalkan kemampuan bukan hanya tentang bekerja lebih keras.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (1/11), dalam psikologi, performa manusia dipengaruhi oleh banyak hal: cara kita memandang diri sendiri, kualitas perhatian, kebiasaan, motivasi, lingkungan, kemampuan mengelola emosi, hingga cara kita merespons kesalahan.



Dengan kata lain, potensi bukan sesuatu yang hanya perlu ditemukan, tetapi sesuatu yang perlu dilatih dan dikelola.



Jika kamu ingin mengeluarkan kemampuan terbaikmu, berikut enam strategi yang dapat diterapkan.



1. Berhenti Hanya Mengandalkan Motivasi, Bangun Sistem yang Konsisten



Banyak orang menunggu munculnya motivasi sebelum mulai melakukan sesuatu.



"Kalau sedang semangat, aku akan belajar."



"Kalau sudah mood, aku akan bekerja."



"Kalau sudah merasa siap, aku akan mulai."



Masalahnya, motivasi manusia tidak stabil.



Ada hari ketika kita sangat bersemangat. Namun ada pula hari ketika kita merasa malas, lelah, bosan, atau tidak yakin dengan kemampuan sendiri.



Jika seluruh performa kita bergantung pada motivasi, produktivitas akan naik turun mengikuti kondisi emosional.



Karena itu, salah satu strategi paling penting untuk mengoptimalkan kemampuan adalah mengubah tindakan penting menjadi kebiasaan dan sistem.



Misalnya, daripada mengatakan:



"Saya harus belajar lebih banyak."



ubah menjadi:



"Saya akan belajar selama 45 menit setiap pukul 19.00."



Perbedaannya terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar.



Kalimat pertama hanya berisi niat. Kalimat kedua menciptakan struktur perilaku.



Dalam psikologi perilaku, kebiasaan terbentuk melalui pengulangan perilaku dalam konteks yang relatif konsisten. Semakin sering suatu tindakan dilakukan dalam situasi tertentu, semakin otomatis tindakan tersebut dapat terasa.



Itulah sebabnya orang yang terlihat sangat disiplin belum tentu setiap hari memiliki motivasi yang luar biasa.



Mereka mungkin hanya memiliki sistem yang membuat mereka tetap bertindak meskipun motivasi sedang rendah.



Bagaimana menerapkannya?



Pilih satu kemampuan yang benar-benar ingin kamu tingkatkan.



Kemudian tentukan:



kapan kamu akan melakukannya,



di mana kamu akan melakukannya,



berapa lama durasinya,



apa indikator keberhasilannya,



dan seberapa sering kamu akan mengulanginya.



Contohnya:



Tujuan: meningkatkan kemampuan menulis.



Sistem: menulis 500 kata setiap pagi selama 30 menit.



Jangan langsung membuat target yang terlalu besar.



Lebih baik melakukan sesuatu yang sederhana tetapi konsisten daripada membuat rencana sempurna yang hanya bertahan tiga hari.



Kemampuan dibangun melalui pengulangan.



Bukan melalui ledakan motivasi sesaat.



2. Latih Fokusmu, Karena Kemampuan Tanpa Perhatian Sulit Menghasilkan Performa Maksimal



Di era digital, salah satu sumber daya paling berharga bukan uang.



Melainkan perhatian.



Kita hidup di lingkungan yang terus berusaha mendapatkan perhatian kita.



Notifikasi muncul.



Pesan masuk.



Video pendek terus berganti.



Media sosial menawarkan sesuatu yang baru setiap beberapa detik.



Akibatnya, kita bisa duduk selama dua jam di depan laptop tetapi sebenarnya hanya bekerja secara serius selama sebagian kecil dari waktu tersebut.



Inilah mengapa mengoptimalkan kemampuan tidak cukup hanya dengan "menambah waktu bekerja".



Kamu juga perlu meningkatkan kualitas perhatianmu.



Bayangkan seseorang memiliki kemampuan intelektual yang sangat baik tetapi setiap lima menit memeriksa ponsel.



Potensinya besar.



Namun kapasitas tersebut tidak pernah digunakan secara penuh karena perhatian terus terpecah.



Fokus adalah keterampilan yang perlu dilatih



Ketika mengerjakan sesuatu yang membutuhkan konsentrasi tinggi, cobalah membuat periode kerja tanpa gangguan.



Misalnya:



45 menit fokus + 10 menit istirahat.



Selama 45 menit tersebut:



matikan notifikasi,



jauhkan ponsel,



tutup tab yang tidak diperlukan,



kerjakan satu tugas,



dan jangan berpindah-pindah pekerjaan tanpa alasan.



Pada awalnya mungkin terasa sulit.



Otak yang terbiasa mendapatkan stimulasi terus-menerus akan merasa tidak nyaman ketika harus melakukan satu aktivitas dalam waktu lama.



Namun ketidaknyamanan tersebut bukan berarti kamu tidak mampu fokus.



Itu justru bisa menjadi tanda bahwa kemampuan mempertahankan perhatianmu sedang perlu dilatih.



Jangan salah memahami multitasking



Banyak orang menganggap mereka bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus.



Padahal, dalam banyak situasi, yang sebenarnya terjadi adalah perpindahan perhatian yang cepat.



Kamu membaca dokumen, kemudian membuka WhatsApp, lalu kembali ke dokumen, kemudian memeriksa Instagram, lalu kembali bekerja.



Setiap perpindahan membutuhkan penyesuaian mental.



Akibatnya, pekerjaan yang seharusnya sederhana dapat menjadi jauh lebih melelahkan.



Jika ingin mengoptimalkan kemampuan berpikir, biasakan bertanya:



"Apa satu hal terpenting yang perlu saya selesaikan sekarang?"



Kemudian berikan perhatian penuh pada hal tersebut.



Kualitas fokus sering kali lebih menentukan daripada jumlah jam yang kamu habiskan.



3. Gunakan Growth Mindset: Jangan Menganggap Kemampuanmu Sudah Bersifat Tetap



Salah satu hal yang dapat menghambat perkembangan seseorang adalah keyakinan bahwa kemampuan mereka sudah ditentukan.



Misalnya:



"Aku memang tidak pintar matematika."



"Aku bukan orang yang pandai berbicara."



"Aku tidak kreatif."



"Aku memang tidak cocok belajar bahasa."



Kalimat seperti itu terdengar seperti deskripsi diri.



Tetapi sebenarnya, kalimat tersebut dapat berubah menjadi batas psikologis.



Dalam penelitian psikologi pendidikan, konsep growth mindset yang dipopulerkan oleh Carol Dweck menggambarkan keyakinan bahwa kemampuan tertentu dapat berkembang melalui proses belajar, strategi yang tepat, usaha, dan pengalaman.



Ini bukan berarti semua orang dapat menjadi ahli dalam segala hal.



Namun, kita sering kali meremehkan sejauh mana kemampuan dapat berkembang melalui latihan yang konsisten.



Perbedaan cara berpikirnya kira-kira seperti ini.



Fixed mindset:



"Aku gagal karena aku tidak berbakat."



Growth mindset:



"Aku gagal karena strategiku belum cukup baik."



Keduanya menghadapi kegagalan yang sama.



Namun interpretasinya berbeda.



Orang dengan pola pikir pertama cenderung melihat kegagalan sebagai bukti tentang identitas dirinya.



Sementara pola pikir kedua melihat kegagalan sebagai informasi.



Dan informasi bisa digunakan untuk memperbaiki strategi.



Ubahlah cara kamu berbicara kepada diri sendiri



Alih-alih:



"Aku tidak bisa."



cobalah:



"Aku belum bisa."



Alih-alih:



"Aku memang buruk dalam hal ini."



cobalah:



"Kemampuanku dalam hal ini masih perlu dilatih."



Kata "belum" terlihat kecil.



Tetapi secara psikologis, ia membuka kemungkinan bahwa kemampuan tersebut masih dapat berkembang.



4. Jangan Takut Gagal, Gunakan Kegagalan Sebagai Data



Salah satu alasan manusia menghindari tantangan adalah karena kita tidak suka terlihat gagal.



Kita ingin terlihat pintar.



Kita ingin terlihat kompeten.



Kita ingin hasil yang bagus.



Masalahnya, jika kamu hanya memilih aktivitas yang kemungkinan besar berhasil, perkembanganmu akan menjadi terbatas.



Bayangkan seseorang ingin menjadi lebih pandai berbicara di depan umum.



Jika ia selalu menghindari presentasi karena takut gugup, kemampuan tersebut tidak memiliki kesempatan untuk berkembang.



Sebaliknya, semakin sering ia berbicara, menerima umpan balik, mengevaluasi kesalahan, dan mencoba lagi, semakin banyak informasi yang diperoleh tentang apa yang perlu diperbaiki.



Jadi, jangan hanya bertanya:



"Apakah aku berhasil?"



Tambahkan pertanyaan:



"Apa yang bisa kupelajari dari hasil ini?"



Ini mengubah kegagalan dari ancaman menjadi feedback.



Gunakan metode evaluasi sederhana



Setelah melakukan sesuatu yang penting, tanyakan tiga hal:



1. Apa yang sudah berjalan dengan baik?



Identifikasi kekuatanmu.



2. Apa yang tidak berjalan dengan baik?



Identifikasi kelemahan atau kesalahan.



3. Apa yang akan saya ubah pada percobaan berikutnya?



Identifikasi tindakan konkret.



Dengan cara ini, setiap pengalaman menjadi bahan latihan.



Kegagalan tidak lagi berhenti sebagai pengalaman negatif.



Ia menjadi informasi yang membantu meningkatkan performa berikutnya.



Orang yang berkembang bukan orang yang tidak pernah gagal.



Mereka adalah orang yang mampu belajar dari kegagalan dengan lebih cepat.



5. Kelola Energi, Bukan Hanya Waktu



Ada satu kesalahan yang sering dilakukan ketika seseorang ingin menjadi lebih produktif:



Mereka hanya mengatur waktu.



Padahal, dua orang dapat memiliki waktu yang sama tetapi menghasilkan performa yang sangat berbeda.



Mengapa?



Karena energi fisik dan mental mereka berbeda.



Kamu mungkin memiliki tiga jam untuk mengerjakan sesuatu.



Tetapi jika kamu kurang tidur, lapar, stres berat, atau sudah kelelahan secara mental, tiga jam tersebut belum tentu menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi.



Karena itu, jika ingin mengoptimalkan kemampuan, kamu perlu memperhatikan kondisi tubuh dan pikiran.



Beberapa hal dasar justru sangat penting:



tidur yang cukup,



aktivitas fisik,



makanan yang mendukung kesehatan,



waktu istirahat,



jeda dari pekerjaan,



serta pengelolaan stres.



Ini bukan sekadar nasihat gaya hidup.



Otak adalah bagian dari tubuh.



Kemampuan berpikir, perhatian, pengambilan keputusan, dan pengendalian emosi semuanya dipengaruhi oleh kondisi biologis dan psikologis kita.



Kenali waktu terbaikmu



Setiap orang mungkin memiliki periode ketika mereka merasa lebih segar dan fokus.



Ada yang paling produktif pada pagi hari.



Ada yang lebih kreatif pada sore atau malam hari.



Cobalah mengamati:



"Kapan saya biasanya memiliki energi mental terbaik?"



Gunakan periode tersebut untuk tugas yang paling membutuhkan kemampuan berpikir.



Sementara pekerjaan yang lebih ringan dapat ditempatkan pada saat energi menurun.



Dengan begitu, kamu tidak hanya mengatur jam, tetapi juga mengatur kualitas energi yang tersedia pada jam tersebut.



6. Cari Tantangan yang Sedikit di Atas Kemampuanmu



Jika kamu ingin berkembang, jangan selalu melakukan sesuatu yang sudah kamu kuasai.



Tetapi jangan juga langsung mengambil tantangan yang terlalu sulit.



Keduanya dapat menghambat perkembangan.



Jika tugas terlalu mudah, kamu mungkin merasa nyaman tetapi tidak banyak berkembang.



Jika tugas terlalu sulit, kamu mungkin merasa kewalahan dan akhirnya menyerah.



Yang lebih efektif adalah mencari tantangan yang sedikit berada di atas kemampuanmu saat ini.



Misalnya kamu ingin belajar menulis.



Jangan hanya menulis hal yang sama setiap hari.



Naikkan tantangannya secara bertahap.



Minggu pertama:



Menulis 300 kata.



Minggu berikutnya:



Menulis 500 kata.



Kemudian:



Belajar membuat struktur artikel.



Setelah itu:



Belajar membuat argumentasi.



Kemudian:



Mencoba menulis dengan gaya yang berbeda.



Setelah kemampuan meningkat:



Menerima kritik dari orang lain.



Dengan cara tersebut, kamu terus berada di area yang menantang tetapi masih memungkinkan untuk dikuasai.



Prinsipnya sederhana:



Jangan mencari kenyamanan terus-menerus. Cari pertumbuhan.



Pertumbuhan sering kali terjadi ketika kamu sedikit merasa tertantang.



Bukan ketika semuanya mudah.



Keenam Strategi Ini Sebenarnya Saling Berhubungan



Menariknya, keenam strategi di atas bukanlah enam hal yang berdiri sendiri.



Semuanya saling memperkuat.



Kamu membangun sistem agar tetap konsisten.



Kemudian kamu melatih fokus agar waktu yang digunakan benar-benar berkualitas.



Kamu menggunakan growth mindset agar tidak menganggap kemampuan sebagai sesuatu yang tetap.



Kamu menjadikan kegagalan sebagai feedback agar setiap pengalaman menghasilkan pembelajaran.



Kamu mengelola energi fisik dan mental agar dapat mempertahankan performa.



Dan kamu memilih tantangan yang tepat agar kemampuan terus berkembang.



Jika keenam hal ini dilakukan secara konsisten, perubahan biasanya tidak terjadi dalam satu malam.



Tetapi justru itulah poin pentingnya.



Kemampuan manusia jarang berkembang melalui satu keputusan besar.



Ia berkembang melalui ratusan keputusan kecil yang dilakukan berulang kali.



Jangan Terobsesi Menjadi Hebat dalam Waktu Singkat



Ada satu jebakan lain ketika seseorang mulai membaca tentang produktivitas dan pengembangan diri.



Mereka ingin melakukan semuanya sekaligus.



Mulai bangun pagi.



Olahraga setiap hari.



Membaca 50 halaman.



Belajar bahasa.



Meditasi.



Menulis.



Bekerja lebih lama.



Mengurangi media sosial.



Dan masih banyak lagi.



Awalnya terlihat mengagumkan.



Tetapi beberapa minggu kemudian semuanya berhenti.



Mengapa?



Karena perubahan yang terlalu ekstrem sulit dipertahankan.



Jika kamu benar-benar ingin mengoptimalkan kemampuan, jangan bertanya:



"Bagaimana caranya menjadi versi terbaik diriku dalam 30 hari?"



Pertanyaan yang lebih baik adalah:



"Kebiasaan kecil apa yang sanggup saya lakukan selama satu tahun?"



Pertanyaan kedua jauh lebih realistis.



Bayangkan kamu meningkatkan kemampuan hanya sedikit setiap minggu.



Perubahannya mungkin tidak terasa dramatis.



Tetapi setelah berbulan-bulan, perbedaannya dapat menjadi sangat besar.



Konsistensi mengalahkan intensitas yang tidak bertahan lama.



Buat Sistem Pengembangan Diri yang Sederhana



Jika kamu ingin mulai menerapkan semuanya, tidak perlu membuat sistem yang rumit.



Cobalah format berikut.



Setiap pagi



Tentukan satu pekerjaan terpenting hari itu.



Tanyakan:



"Jika hanya satu hal yang berhasil saya selesaikan hari ini, apa yang paling memberikan dampak?"



Kemudian kerjakan ketika energi masih tinggi.



Saat bekerja atau belajar



Gunakan periode fokus.



Misalnya 45–60 menit tanpa gangguan.



Jauhkan sumber distraksi.



Setelah selesai



Lakukan evaluasi singkat:



Apa yang berhasil?



Apa yang gagal?



Apa yang harus diperbaiki?



Setiap minggu



Tanyakan:



"Apakah kemampuan saya benar-benar bertambah dibandingkan minggu lalu?"



Jika jawabannya tidak, jangan langsung menyalahkan diri sendiri.



Evaluasi sistemnya.



Mungkin target terlalu besar.



Mungkin lingkungan terlalu banyak gangguan.



Mungkin strategi belajar tidak efektif.



Mungkin kamu membutuhkan feedback.



Dengan begitu, kamu tidak hanya bekerja lebih keras.



Kamu bekerja dengan cara yang lebih cerdas.



Kesimpulan: Potensi Tidak Akan Berarti Tanpa Dilatih



Setiap manusia memiliki kombinasi kemampuan, pengalaman, karakter, dan potensi yang berbeda.



Namun potensi itu sendiri bukanlah hasil akhir.



Potensi hanyalah kemungkinan.



Ia baru menjadi kemampuan nyata ketika dilatih secara konsisten.



Jika kamu ingin mengoptimalkan kemampuanmu, ingat enam strategi utama:



1. Bangun sistem, jangan hanya mengandalkan motivasi.



2. Latih fokus dan lindungi perhatianmu.



3. Gunakan growth mindset dan percaya bahwa kemampuan dapat berkembang.



4. Jadikan kegagalan sebagai feedback, bukan sebagai identitas diri.



5. Kelola energi fisik dan mental, bukan hanya waktu.



6. Pilih tantangan yang sedikit berada di atas kemampuanmu saat ini.



Dan yang paling penting, jangan menunggu sampai merasa siap.



Kamu mungkin tidak akan pernah merasa benar-benar siap.



Mulailah dari sesuatu yang kecil.



Lakukan secara konsisten.



Evaluasi hasilnya.



Perbaiki strategi.



Kemudian ulangi lagi.



Karena pada akhirnya, kemampuan terbaikmu mungkin bukan sesuatu yang harus kamu temukan.



