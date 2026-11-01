7 Alasan Mengapa Orang Berprestasi Tinggi Bisa Merasa Tersesat Setelah Mencapai Kesuksesan

seseorang yang tersesat setelah mencapai kesuksesan / foto: Magnific/jcomp

JawaPos.com - Ada sebuah paradoks yang sering terjadi pada orang-orang yang terlihat paling berhasil dari luar.

Mereka mendapatkan pekerjaan impian. Mencapai posisi yang selama bertahun-tahun dikejar. Membangun bisnis yang sukses. Lulus dari universitas bergengsi. Mendapatkan pengakuan, uang, jabatan, atau status sosial yang dulu mereka bayangkan akan membuat hidup terasa lengkap.



Namun setelah semua itu tercapai, sesuatu yang tidak mereka duga justru muncul.



Mereka merasa kosong.



Bingung.



Tidak bersemangat.



Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka mulai bertanya kepada diri sendiri:



"Kalau ini yang selama ini saya inginkan, mengapa sekarang saya justru merasa tersesat?"



Perasaan tersebut bukan berarti seseorang tidak bersyukur. Bukan pula otomatis berarti kesuksesan yang dicapainya adalah sebuah kesalahan.



Dalam psikologi, pengalaman semacam ini dapat dipahami melalui berbagai konsep mengenai motivasi, identitas, adaptasi terhadap kesuksesan, kebutuhan akan makna, serta hubungan antara pencapaian dan kesejahteraan psikologis.



Yang menarik, kondisi ini justru bisa terjadi pada orang yang sangat berprestasi.



Mengapa?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (1/11), terdapat tujuh alasan yang dapat menjelaskannya.



1. Mereka Terlalu Lama Hidup Berdasarkan Tujuan, Bukan Berdasarkan Makna



Orang berprestasi tinggi biasanya sangat pandai menetapkan tujuan.



Mereka tahu apa yang harus dilakukan.



Mereka membuat target, menyusun strategi, bekerja keras, mengevaluasi hasil, lalu bergerak menuju target berikutnya.



Sistem seperti ini sangat efektif untuk menghasilkan pencapaian.



Masalahnya muncul ketika seseorang terlalu lama hidup dalam mode goal-oriented.



Selama bertahun-tahun, kehidupannya mungkin memiliki struktur yang sangat sederhana:



"Saya harus lulus."



Setelah lulus:



"Saya harus mendapatkan pekerjaan bagus."



Setelah mendapatkan pekerjaan:



"Saya harus mendapatkan promosi."



Setelah promosi:



"Saya harus menjadi pemimpin."



Setelah menjadi pemimpin:



"Saya harus membangun sesuatu yang lebih besar."



Tujuan berikutnya selalu tersedia.



Dengan demikian, seseorang tidak perlu terlalu banyak bertanya tentang pertanyaan yang lebih dalam:



"Untuk apa semua ini?"



Selama masih mengejar sesuatu, pertanyaan tersebut bisa ditunda.



Namun ketika tujuan besar akhirnya tercapai, struktur kehidupan yang selama ini menopangnya tiba-tiba menghilang.



Inilah yang dapat membuat kesuksesan terasa membingungkan.



Bukan karena orang tersebut gagal.



Justru karena ia berhasil.



Selama perjalanan, ia memiliki arah yang jelas. Setelah sampai, ia tidak tahu harus pergi ke mana.



Dalam psikologi motivasi, perbedaan antara tujuan dan nilai menjadi penting di sini.



Tujuan adalah sesuatu yang ingin kita capai.



Nilai adalah prinsip atau kualitas hidup yang ingin kita jalani.



Misalnya, seseorang mungkin memiliki tujuan menjadi direktur perusahaan. Tetapi "menjadi direktur" bukan nilai. Nilai di baliknya mungkin adalah kontribusi, kebebasan, kreativitas, keamanan, atau pengaruh.



Jika seseorang hanya mengejar tujuan tanpa memahami nilai yang mendasarinya, pencapaian dapat terasa kosong setelah berhasil diraih.



Karena itu, pertanyaan yang lebih penting setelah mencapai sebuah pencapaian bukan hanya:



"Apa lagi yang harus saya capai?"



Tetapi:



"Kehidupan seperti apa yang sebenarnya ingin saya jalani?"



2. Identitas Mereka Terlalu Terikat pada Prestasi



Salah satu alasan paling kuat mengapa orang berprestasi tinggi dapat merasa kehilangan arah adalah karena pencapaian telah menjadi bagian dari identitas mereka.



Sejak kecil, sebagian orang terbiasa mendapatkan penghargaan karena prestasi.



Mereka dipuji karena mendapatkan nilai tinggi.



Dikenal sebagai anak pintar.



Dihargai karena memenangkan kompetisi.



Kemudian pola tersebut berlanjut ke dunia dewasa.



Mereka menjadi "orang sukses", "orang pintar", "profesional hebat", "pengusaha", "pemimpin", atau "orang yang selalu berhasil".



Lama-kelamaan, prestasi tidak lagi sekadar sesuatu yang mereka lakukan.



Prestasi menjadi bagian dari jawaban atas pertanyaan:



"Siapa saya?"



Ini bisa menjadi masalah ketika prestasi tersebut tidak lagi memberikan kepuasan.



Bayangkan seseorang yang selama 20 tahun membangun identitasnya sebagai orang yang selalu unggul.



Apa yang terjadi ketika ia akhirnya mencapai puncak?



Ia mungkin mendapatkan sesuatu yang selama ini diinginkannya, tetapi sekaligus kehilangan peran yang selama ini memberinya rasa identitas.



Jika tidak ada target yang harus ditaklukkan, ia mungkin tidak tahu siapa dirinya.



Ini berkaitan dengan konsep contingent self-worth, yaitu kondisi ketika harga diri seseorang sangat bergantung pada keberhasilan dalam bidang tertentu.



Ketika berhasil, harga dirinya meningkat.



Ketika gagal, harga dirinya jatuh.



Masalahnya, bahkan keberhasilan yang sangat besar tidak selalu menyelesaikan persoalan tersebut.



Karena jika seseorang percaya bahwa "saya berharga karena saya berhasil", maka ia akan terus membutuhkan keberhasilan baru untuk mempertahankan rasa berharga tersebut.



Akibatnya, kesuksesan tidak menjadi tujuan akhir.



Kesuksesan menjadi kebutuhan yang harus terus diperbarui.



Dan ketika tidak ada lagi pencapaian baru, seseorang dapat mengalami kekosongan identitas.



3. Otak Manusia Cepat Beradaptasi terhadap Kesuksesan



Salah satu alasan mengapa pencapaian besar tidak selalu menghasilkan kebahagiaan jangka panjang adalah karena manusia memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi.



Dalam psikologi, fenomena ini sering dibahas melalui konsep hedonic adaptation.



Sederhananya, sesuatu yang awalnya terasa luar biasa lama-kelamaan menjadi normal.



Ketika seseorang mendapatkan kenaikan gaji, awalnya ia merasa sangat bahagia.



Beberapa bulan kemudian, angka tersebut menjadi bagian biasa dari kehidupannya.



Ketika membeli mobil impian, pada awalnya setiap perjalanan terasa menyenangkan.



Lama-kelamaan mobil tersebut hanya menjadi alat transportasi.



Ketika mendapatkan jabatan baru, pada awalnya muncul rasa bangga.



Setelah beberapa waktu, jabatan itu menjadi rutinitas baru dengan masalah dan tekanan yang juga baru.



Ini menjelaskan mengapa manusia sering berkata:



"Dulu saya pikir kalau mendapatkan X, hidup saya akan jauh lebih bahagia."



Tetapi setelah X tercapai, standar psikologisnya berubah.



Sekarang muncul X+1.



Fenomena tersebut tidak berarti manusia tidak boleh mengejar kesuksesan.



Namun kita perlu memahami bahwa pencapaian eksternal memiliki kemampuan yang terbatas untuk menghasilkan kepuasan emosional secara permanen.



Kesuksesan dapat memberikan kebahagiaan.



Tetapi manusia kemudian beradaptasi.



Dan setelah adaptasi terjadi, perhatian kembali mencari sesuatu yang kurang.



Jika seseorang tidak memiliki sumber kepuasan lain—seperti hubungan yang sehat, rasa memiliki, aktivitas bermakna, pertumbuhan pribadi, dan kehidupan yang selaras dengan nilai—maka setelah euforia kesuksesan menghilang, yang tersisa mungkin adalah kehampaan.



4. Mereka Kehilangan Struktur yang Selama Ini Membuat Hidup Terasa Bermakna



Kesibukan sering kali memberikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar aktivitas.



Kesibukan memberikan struktur.



Orang yang sangat ambisius mungkin menjalani hidup dengan jadwal yang padat:



Bangun pagi.



Bekerja.



Mengejar target.



Menghadiri rapat.



Membangun jaringan.



Belajar.



Berolahraga.



Menyelesaikan proyek.



Merencanakan masa depan.



Semua aktivitas tersebut membuat hari-harinya terasa penuh.



Bahkan tekanan pun kadang memberikan sensasi bahwa dirinya sedang bergerak menuju sesuatu.



Namun ketika tujuan utama tercapai, struktur tersebut bisa runtuh.



Misalnya, seorang pengusaha menghabiskan sepuluh tahun membangun perusahaan. Ketika perusahaan akhirnya berhasil dan operasional sudah berjalan tanpa keterlibatan intensif dirinya, ia mendadak memiliki banyak waktu luang.



Secara objektif, itu seharusnya kabar baik.



Tetapi secara psikologis, kondisi tersebut dapat terasa asing.



Ia tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan pada hari Senin pagi.



Bukan karena tidak memiliki pilihan.



Justru karena terlalu banyak pilihan.



Dan terlalu banyak pilihan tanpa arah dapat terasa seperti kebingungan.



Ini menunjukkan sesuatu yang sering dilupakan dalam pembicaraan tentang produktivitas:



Kesibukan dan makna bukanlah hal yang sama.



Seseorang dapat sangat sibuk tetapi tidak merasa hidupnya bermakna.



Sebaliknya, seseorang dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih sederhana tetapi memiliki rasa tujuan yang kuat.



Ketika kesuksesan menghilangkan kesibukan, seseorang akhirnya dipaksa berhadapan dengan pertanyaan yang sebelumnya tertutupi oleh aktivitas:



"Kalau saya tidak perlu terus bekerja untuk membuktikan diri, lalu apa yang sebenarnya ingin saya lakukan?"



5. Mereka Mengejar Validasi Eksternal, tetapi Tidak Mendapatkan Kepuasan Internal



Ada orang yang bekerja keras karena memang mencintai pekerjaannya.



Namun ada juga orang yang bekerja keras karena ingin mendapatkan pengakuan.



Keduanya dapat terlihat sama dari luar.



Sama-sama bekerja hingga larut.



Sama-sama mengejar prestasi.



Sama-sama memiliki pencapaian luar biasa.



Tetapi motivasinya berbeda.



Seseorang mungkin secara tidak sadar memiliki keyakinan:



"Kalau saya berhasil, orang tua saya akan bangga."



"Kalau saya kaya, orang akan menghormati saya."



"Kalau saya menjadi terkenal, saya akan merasa cukup."



"Kalau saya mendapatkan jabatan tinggi, saya akhirnya akan merasa berharga."



Masalahnya adalah validasi eksternal memiliki sifat yang tidak stabil.



Hari ini seseorang dipuji.



Besok orang lain mendapatkan prestasi yang lebih besar.



Hari ini seseorang menjadi yang terbaik.



Beberapa tahun kemudian muncul generasi baru.



Hari ini seseorang mendapatkan penghargaan.



Tidak lama kemudian penghargaan itu menjadi sekadar benda di rak.



Jika sumber harga diri seseorang terutama berasal dari reaksi orang lain, ia akan selalu bergantung pada lingkungan untuk merasa cukup.



Dalam perspektif Self-Determination Theory, manusia bukan hanya membutuhkan hasil eksternal. Manusia juga memiliki kebutuhan psikologis mendasar seperti otonomi, kompetensi, dan keterhubungan.



Dengan kata lain, seseorang tidak hanya membutuhkan perasaan "saya berhasil".



Ia juga membutuhkan:



"Saya memilih kehidupan ini."



"Saya merasa mampu."



"Saya terhubung dengan orang lain."



Ketika kesuksesan hanya memenuhi kebutuhan akan status atau pengakuan, tetapi mengabaikan kebutuhan psikologis yang lebih dalam, seseorang dapat mencapai banyak hal tanpa merasa benar-benar puas.



6. Mereka Tidak Pernah Belajar Beristirahat Tanpa Merasa Bersalah



Ini adalah masalah yang sering muncul pada orang dengan standar diri sangat tinggi.



Mereka terbiasa mengukur hari berdasarkan produktivitas.



Jika hari itu menghasilkan sesuatu, mereka merasa baik.



Jika tidak menghasilkan apa-apa, mereka merasa bersalah.



Akibatnya, istirahat tidak lagi terasa seperti kebutuhan.



Istirahat terasa seperti kegagalan.



Ketika mereka sedang tidak bekerja, pikiran mereka mungkin mengatakan:



"Seharusnya saya melakukan sesuatu."



"Saya membuang waktu."



"Orang lain sedang bekerja lebih keras."



"Saya harus memanfaatkan waktu."



Pada akhirnya, bahkan setelah mencapai kesuksesan, mereka tidak tahu bagaimana menikmati hidup tanpa harus mengubahnya menjadi proyek.



Mereka mungkin pergi berlibur tetapi masih memeriksa email.



Menghabiskan waktu bersama keluarga tetapi memikirkan pekerjaan.



Mendapatkan waktu luang tetapi mengisinya dengan target baru.



Masalahnya bukan kurangnya waktu.



Masalahnya adalah ketidakmampuan psikologis untuk hadir dalam kehidupan tanpa terus merasa harus menghasilkan sesuatu.



Padahal manusia bukan mesin produktivitas.



Ada kebutuhan untuk bermain, beristirahat, menikmati hubungan, mengalami sesuatu tanpa tujuan instrumental, dan sekadar hadir.



Ironisnya, orang yang paling sulit beristirahat sering kali adalah orang yang paling membutuhkan istirahat.



Karena selama bertahun-tahun mereka mungkin belajar bahwa nilai diri mereka ditentukan oleh seberapa banyak yang bisa mereka hasilkan.



7. Setelah Mendapatkan Kesuksesan, Mereka Akhirnya Berhadapan dengan Pertanyaan tentang Makna



Ini mungkin alasan yang paling dalam.



Ketika kebutuhan dasar seseorang belum terpenuhi, hidup cenderung memiliki arah yang jelas.



Mencari pekerjaan.



Membayar kebutuhan.



Membangun karier.



Menciptakan keamanan.



Membantu keluarga.



Mencapai stabilitas.



Tetapi ketika banyak kebutuhan eksternal sudah terpenuhi, pertanyaan yang lebih eksistensial mulai muncul.



"Sekarang apa?"



"Apa tujuan hidup saya?"



"Apa yang sebenarnya penting bagi saya?"



"Kalau tidak ada lagi yang perlu saya buktikan, apa yang ingin saya lakukan?"



Pertanyaan seperti ini tidak selalu nyaman.



Namun sebenarnya, kemunculannya dapat menjadi tanda perkembangan psikologis.



Manusia tidak hanya membutuhkan kesenangan dan pencapaian. Kita juga membutuhkan makna.



Makna dapat muncul melalui berbagai hal: hubungan, kontribusi, kreativitas, pembelajaran, pengasuhan, pelayanan, komunitas, spiritualitas, atau komitmen terhadap sesuatu yang dianggap lebih besar daripada diri sendiri.



Karena itu, perasaan tersesat setelah sukses tidak selalu harus dipandang sebagai sebuah kegagalan.



Kadang-kadang, itu adalah tanda bahwa sistem kehidupan lama sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan psikologis yang baru.



Seseorang mungkin sudah berhasil menjawab:



"Bagaimana saya bisa sukses?"



Tetapi sekarang ia harus menjawab pertanyaan yang berbeda:



"Untuk apa kesuksesan ini?"



Kesuksesan Tidak Selalu Menjadi Akhir Perjalanan



Ada kesalahpahaman umum bahwa kehidupan memiliki urutan sederhana:



Kerja keras → sukses → bahagia.



Kenyataannya jauh lebih kompleks.



Kerja keras memang dapat meningkatkan peluang seseorang mencapai tujuan tertentu.



Kesuksesan dapat memberikan keamanan, kebebasan, kesempatan, dan kepuasan.



Namun kesuksesan tidak secara otomatis memberikan identitas, hubungan yang sehat, ketenangan batin, atau makna hidup.



Karena itu, seseorang bisa memiliki hampir semua hal yang dianggap sukses oleh masyarakat dan tetap merasa kehilangan arah.



Dan perasaan tersebut tidak selalu berarti ada sesuatu yang salah dengan dirinya.



Bisa jadi ia sedang berada di persimpangan psikologis.



Versi dirinya yang lama dibangun untuk mencapai kesuksesan.



Sekarang, setelah kesuksesan tersebut tercapai, ia perlu membangun versi kehidupan yang baru.



Lalu, Apa yang Bisa Dilakukan?



Langkah pertama bukanlah mencari target baru secepat mungkin.



Justru mungkin perlu berhenti sejenak.



Tanyakan beberapa pertanyaan yang lebih mendalam:



1. Jika tidak ada yang bisa melihat pencapaian saya, apa yang tetap ingin saya lakukan?



Pertanyaan ini membantu membedakan keinginan pribadi dari kebutuhan akan validasi.



2. Apa yang sebenarnya saya hargai?



Bukan apa yang terlihat keren.



Bukan apa yang membuat orang lain kagum.



Tetapi apa yang benar-benar penting bagi Anda.



3. Apa yang membuat saya merasa hidup, bukan sekadar produktif?



Ada perbedaan antara merasa efektif dan merasa hidup.



4. Hubungan seperti apa yang ingin saya bangun?



Kesuksesan individual tidak dapat sepenuhnya menggantikan kebutuhan manusia untuk merasa terhubung dengan orang lain.



5. Jika saya tidak perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun, bagaimana saya ingin menjalani hidup?



Ini mungkin salah satu pertanyaan paling sulit sekaligus paling membebaskan.



Mungkin Masalahnya Bukan Karena Anda Belum Mencapai Cukup



Ada orang yang terus mengejar kesuksesan karena percaya bahwa dirinya belum cukup.



Belum cukup kaya.



Belum cukup pintar.



Belum cukup terkenal.



Belum cukup berpengaruh.



Belum cukup dihormati.



Namun ada titik ketika masalahnya bukan lagi tentang mencapai sesuatu.



Masalahnya adalah belajar menerima bahwa nilai diri seseorang tidak harus terus-menerus dibuktikan melalui pencapaian.



Anda boleh memiliki ambisi.



Anda boleh mengejar prestasi.



Anda boleh ingin menjadi sangat baik dalam bidang tertentu.



Tetapi semua itu akan menjadi lebih sehat ketika pencapaian menjadi bagian dari kehidupan, bukan satu-satunya alasan untuk merasa berharga.



Kesuksesan yang sehat bukan hanya tentang memiliki lebih banyak.



Ia juga tentang memiliki kehidupan yang terasa layak dijalani ketika tidak ada satu pun yang sedang Anda kejar.



Penutup: Tersesat Setelah Sukses Bisa Menjadi Awal dari Sesuatu yang Lebih Dalam



Mungkin ada fase dalam kehidupan ketika seseorang harus kehilangan arah lama sebelum menemukan arah yang baru.



Selama bertahun-tahun, ia tahu apa yang harus dikejar.



Lalu suatu hari ia sampai di tempat yang diinginkan.



Dan anehnya, ia tidak merasa seperti yang dibayangkan.



Ia bertanya:



"Kenapa saya masih merasa kosong?"



Pertanyaan tersebut mungkin bukan tanda bahwa semua pencapaiannya sia-sia.



Bisa jadi justru sebaliknya.



Pencapaian tersebut telah membawa dirinya ke titik di mana ia akhirnya memiliki ruang untuk menanyakan pertanyaan yang lebih penting.



Bukan lagi:



"Apa yang harus saya capai?"



Melainkan:



"Untuk apa saya ingin hidup?"



Dan mungkin, pada tahap tertentu dalam kehidupan, itulah bentuk kesuksesan yang sebenarnya.



Bukan sekadar mampu mencapai puncak.



Tetapi mampu menentukan puncak mana yang memang layak didaki.



Karena pada akhirnya, hidup yang baik bukan hanya tentang seberapa tinggi seseorang berhasil naik.



