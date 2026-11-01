5 Sifat Introvert yang Membuatnya Jadi Pasangan Hidup Terbaik Menurut Psikologi

JawaPos.com – Introvert sering dianggap kurang menarik, padahal sifat ini justru menjadikan mereka pasangan hidup yang luar biasa menurut psikologi.

Secara sederhana, introvert mengisi ulang energi saat sendirian dan lebih menyukai rangsangan luar yang sedikit, berbeda dari ekstrovert.

Banyak orang memiliki sisi introvert, terutama mereka yang pendengar baik, berpikir sebelum bicara, dan lebih suka obrolan empat mata.

Dilansir dari laman YourTango pada, berikut lima sifat introvert yang membuatnya layak menjadi pasangan hidup, lengkap dengan penjelasan psikologi di baliknya.

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1. Pembangun kedekatan yang ulung

Anggapan bahwa mereka tidak suka berada di dekat orang lain adalah keliru, sebab energi sosial hanya terasa lebih mahal.

Mereka lebih memilih lingkaran kecil yang saling memahami dan merasa frustrasi pada obrolan permukaan yang terasa hampa bagi mereka.

Kedekatan mendalam membantu saat berkencan, dan studi menunjukkan mereka mengungguli ekstrovert dalam penjualan bernilai tinggi berkat kesabaran merawat hubungan.

Mereka tidak takut membahas topik berat seperti nilai hidup, moral, dan agama, karena kedalaman percakapan tidak membuat mereka menjauh.