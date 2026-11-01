Jika Kamu Ingin Mengatasi Rasa Takut Dihakimi oleh Orang Lain, Lakukan 7 Cara Efektif Ini

seseorang yang berusaha mengatasi rasa takut / foto: Magnific/iwankrwn

JawaPos.com - Pernahkah kamu ingin berbicara, tetapi tiba-tiba berpikir, “Bagaimana kalau mereka menganggap saya bodoh?”

Atau mungkin kamu ingin mengunggah sesuatu di media sosial, menyampaikan pendapat dalam sebuah diskusi, bertemu orang baru, bahkan sekadar berjalan melewati banyak orang—tetapi pikiran tentang penilaian orang lain membuatmu tidak nyaman.



Kamu mungkin akhirnya memilih diam.



Tidak mengungkapkan pendapat.



Menolak ajakan.



Menghapus tulisan yang sudah dibuat.



Terlalu lama memikirkan perkataan sendiri.



Atau bahkan mengulang-ulang kejadian yang sebenarnya sudah berlalu sambil bertanya, “Tadi saya kelihatan aneh nggak, ya?”



Jika pernah mengalaminya, kamu tidak sendirian.



Rasa takut dihakimi atau dinilai negatif oleh orang lain merupakan pengalaman yang cukup umum. Dalam kondisi tertentu, kekhawatiran tersebut dapat menjadi bagian dari kecemasan sosial, yaitu ketakutan terhadap situasi ketika seseorang merasa dirinya sedang diamati, dievaluasi, dipermalukan, atau ditolak oleh orang lain.



Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami:



Mengatasi rasa takut dihakimi bukan berarti membuat semua orang berhenti menilai kita.



Itu hampir mustahil.



Tujuan yang lebih realistis adalah belajar untuk tetap menjalani hidup meskipun ada kemungkinan orang lain memiliki pendapat tentang diri kita.



Psikologi menunjukkan bahwa pendekatan seperti CBT dapat membantu seseorang mengenali pola pikir yang tidak membantu, menguji asumsi tentang penilaian orang lain, mengurangi perilaku menghindar, dan secara bertahap menghadapi situasi yang ditakuti.



Lantas, bagaimana cara melakukannya?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (1/11), terdapat tujuh cara yang bisa kamu praktikkan.



1. Sadari bahwa pikiran “mereka pasti menghakimi saya” belum tentu merupakan fakta



Salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika kita takut dinilai orang lain adalah menganggap pikiran sebagai fakta.



Misalnya, kamu sedang berbicara di depan beberapa orang dan tiba-tiba salah mengucapkan sebuah kata.



Pikiran langsung muncul:



“Mereka pasti menganggap saya bodoh.”



Masalahnya bukan hanya pada kejadian tersebut.



Masalahnya adalah otak langsung membuat kesimpulan tentang apa yang dipikirkan orang lain.



Padahal kamu sebenarnya tidak tahu apa yang ada di dalam kepala mereka.



Mungkin seseorang memang menyadari kesalahanmu.



Tetapi bisa juga mereka tidak terlalu memperhatikannya.



Bisa jadi mereka lupa beberapa menit kemudian.



Bahkan mungkin mereka justru sedang sibuk memikirkan kesalahan mereka sendiri.



Dalam psikologi kognitif, pola seperti menganggap kita tahu apa yang dipikirkan orang lain dapat berkaitan dengan mind reading, yaitu kecenderungan menyimpulkan pikiran atau penilaian orang lain tanpa bukti yang memadai. Pendekatan CBT secara khusus mengajarkan seseorang untuk mengidentifikasi dan menantang pola pikir semacam ini.



Cobalah mengganti pertanyaan



Daripada bertanya:



“Apa yang mereka pikirkan tentang saya?”



ubah menjadi:



“Apa buktinya bahwa mereka benar-benar berpikir seperti itu?”



Kemudian tanyakan lagi:



“Apakah ada kemungkinan penjelasan lain?”



Contohnya:



“Saya tadi salah bicara. Mereka pasti menganggap saya bodoh.”



Bisa diubah menjadi:



“Saya memang salah bicara, tetapi saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Kesalahan kecil tidak otomatis menentukan bagaimana mereka melihat saya secara keseluruhan.”



Perubahan ini terlihat sederhana, tetapi sangat penting.



Kamu sedang belajar memisahkan kejadian, pikiran, dan fakta.



Tidak semua yang muncul di kepala harus dipercaya begitu saja.



2. Berhenti berusaha mendapatkan persetujuan dari semua orang



Salah satu alasan rasa takut dihakimi menjadi sangat kuat adalah karena kita tanpa sadar menetapkan standar yang mustahil:



“Saya harus disukai semua orang.”



Padahal manusia memiliki kepribadian, nilai, pengalaman, dan preferensi yang berbeda.



Artinya, tidak peduli sebaik apa kamu bersikap, tetap akan ada orang yang tidak cocok denganmu.



Ada orang yang menyukai cara bicaramu.



Ada yang tidak.



Ada yang menganggap pendapatmu menarik.



Ada yang tidak setuju.



Ada yang merasa kamu menyenangkan.



Ada pula yang mungkin merasa biasa saja.



Dan itu normal.



Kamu tidak harus memenangkan persetujuan semua orang agar bisa merasa berharga.



Justru semakin besar kebutuhan untuk mendapatkan validasi dari semua orang, semakin mudah hidup dikendalikan oleh opini orang lain.



Coba tanyakan kepada diri sendiri:



“Jika saya tahu bahwa tidak semua orang akan menyukai saya, apakah saya masih mau melakukan hal ini?”



Jika jawabannya iya, mungkin kamu sedang mengejar sesuatu yang memang penting bagimu.



Misalnya kamu ingin berbicara dalam rapat karena memiliki ide yang menurutmu bermanfaat.



Maka fokusnya bukan lagi:



“Bagaimana agar semua orang menganggap saya pintar?”



Melainkan:



“Bagaimana saya bisa menyampaikan ide ini sejelas mungkin?”



Perubahan fokus tersebut membuat perhatian berpindah dari penilaian orang lain kepada tindakan yang ingin kamu lakukan.



3. Jangan terus-menerus menghindari situasi yang membuatmu takut



Ini mungkin salah satu bagian yang paling sulit.



Ketika takut dihakimi, respons paling alami adalah menghindar.



Takut berbicara di depan orang?



Diam.



Takut bertemu orang baru?



Tidak datang.



Takut pendapatmu ditolak?



Tidak menyampaikan pendapat.



Takut terlihat gugup?



Berusaha tidak pernah tampil.



Dalam jangka pendek, menghindar memang bisa membuatmu merasa lebih tenang.



Tetapi ada masalah.



Otak dapat belajar:



“Situasi itu berbahaya. Untung tadi saya menghindarinya.”



Akibatnya, rasa takut justru dapat terus dipertahankan.



Karena itu, salah satu komponen penting dalam CBT untuk kecemasan sosial adalah exposure, yaitu menghadapi situasi yang ditakuti secara bertahap dan terencana, bukan terus-menerus menghindarinya.



Namun, exposure bukan berarti langsung memaksakan diri melakukan sesuatu yang sangat menakutkan.



Mulailah dari tingkat yang masih dapat kamu toleransi.



Misalnya:



Tingkat 1



Tersenyum atau menyapa orang yang kamu kenal.



Tingkat 2



Memulai percakapan singkat.



Tingkat 3



Menyampaikan pendapat dalam percakapan kelompok kecil.



Tingkat 4



Mengajukan pertanyaan dalam sebuah forum.



Tingkat 5



Berbicara di depan kelompok yang lebih besar.



Tujuannya bukan membuat kecemasan hilang seketika.



Tujuannya adalah mengajarkan kepada otak:



“Saya bisa merasa gugup dan tetap melakukannya.”



Inilah perubahan yang sangat penting.



Keberanian bukan berarti tidak merasa takut.



Keberanian berarti tidak membiarkan rasa takut mengambil semua keputusan.



4. Kurangi kebiasaan “memeriksa diri sendiri” ketika berada di tengah orang lain



Ketika takut dihakimi, perhatian kita sering berubah menjadi terlalu fokus pada diri sendiri.



Saat berbicara, kita memikirkan:



“Suara saya aneh nggak?”



“Tangan saya gemetar nggak?”



“Mereka melihat wajah saya nggak?”



“Saya terlihat gugup nggak?”



“Tadi saya ngomong terlalu banyak nggak?”



Akibatnya, sebagian besar perhatian justru diarahkan kepada diri sendiri.



Padahal percakapan seharusnya tidak membutuhkan pengawasan diri yang terus-menerus.



Penelitian dan model kognitif mengenai kecemasan sosial menunjukkan bahwa self-focused attention atau perhatian yang terlalu berpusat pada diri sendiri dapat menjadi salah satu proses yang mempertahankan kecemasan sosial.



Cobalah eksperimen sederhana.



Ketika berbicara dengan seseorang, alihkan perhatian dari:



“Bagaimana saya terlihat?”



menjadi:



“Apa yang sedang dikatakan orang ini?”



Dengarkan isi pembicaraannya.



Perhatikan ekspresinya.



Tanyakan pertanyaan yang relevan.



Cobalah benar-benar hadir dalam percakapan.



Dengan kata lain, jangan terus-menerus menjadi penonton yang mengawasi dirimu sendiri.



Jadilah peserta dalam percakapan.



5. Berhenti menggunakan “perilaku pengaman” secara berlebihan



Ada bentuk perilaku yang terlihat membantu mengurangi kecemasan, tetapi dalam jangka panjang justru dapat mempertahankan rasa takut.



Misalnya:



menghafalkan setiap kalimat sebelum berbicara;



selalu memikirkan jawaban sebelum orang selesai berbicara;



menghindari kontak mata;



berbicara sesingkat mungkin;



tidak pernah mengungkapkan pendapat yang berbeda;



selalu mengecek ulang pesan berkali-kali sebelum dikirim;



menggunakan ponsel agar terlihat sibuk;



menghindari situasi ketika kemungkinan melakukan kesalahan cukup besar.



Perilaku semacam ini dapat berfungsi sebagai safety behaviors, yaitu cara yang digunakan seseorang untuk merasa lebih aman ketika menghadapi situasi sosial yang dianggap mengancam. Dalam pendekatan CBT, mengurangi ketergantungan pada perilaku tersebut merupakan salah satu bagian penting dalam penanganan kecemasan sosial.



Masalahnya adalah kamu mungkin akhirnya percaya:



“Saya berhasil melewati situasi ini karena saya melakukan semua persiapan tersebut.”



Bukan:



“Saya sebenarnya mampu menghadapi situasi ini meskipun tidak melakukan semuanya.”



Karena itu, cobalah mengurangi perilaku pengaman secara perlahan.



Misalnya, jika biasanya kamu memeriksa pesan lima kali sebelum mengirim, coba kurangi menjadi tiga kali.



Jika biasanya kamu menghafalkan seluruh kalimat sebelum presentasi, cukup siapkan poin-poin utamanya.



Jika biasanya kamu tidak pernah menyampaikan pendapat berbeda, cobalah mengutarakan ketidaksetujuan secara sopan.



Tujuannya bukan menjadi ceroboh.



Tujuannya adalah membangun keyakinan:



“Saya tidak harus mengontrol semuanya agar dapat diterima.”



6. Belajar berbicara kepada diri sendiri dengan lebih penuh kasih



Bayangkan seorang teman melakukan kesalahan kecil ketika berbicara.



Apakah kamu akan berkata:



“Kamu memang bodoh. Pantas saja orang-orang menilaimu buruk.”



Kemungkinan besar tidak.



Kamu mungkin justru mengatakan:



“Tidak apa-apa. Semua orang bisa salah.”



Namun anehnya, kita sering berbicara jauh lebih keras kepada diri sendiri.



Ketika melakukan kesalahan, kita menghukum diri sendiri.



Ketika terlihat gugup, kita mempermalukan diri sendiri.



Ketika ditolak, kita menyimpulkan bahwa diri kita tidak cukup baik.



Di sinilah self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri menjadi penting.



Self-compassion bukan berarti memanjakan diri atau mengatakan bahwa semua kesalahan tidak penting.



Artinya adalah memperlakukan diri sendiri dengan sikap yang lebih realistis dan tidak kejam ketika menghadapi kekurangan.



Penelitian mengenai kecemasan sosial menemukan hubungan antara self-compassion dan rasa takut terhadap evaluasi negatif. Penelitian yang lebih baru juga menunjukkan bahwa intervensi psikologis seperti CBT dapat berkaitan dengan peningkatan self-compassion serta penurunan rasa malu dan keyakinan negatif tertentu pada orang dengan kecemasan sosial.



Coba gunakan kalimat sederhana seperti:



“Saya sedang merasa takut, dan itu manusiawi.”



“Saya tidak harus sempurna agar layak dihargai.”



“Kesalahan ini tidak mendefinisikan seluruh diri saya.”



“Saya boleh merasa gugup dan tetap mencoba.”



Kalimat-kalimat tersebut bukan mantra ajaib.



Tetapi latihan semacam ini dapat membantu mengubah cara kamu merespons diri sendiri ketika mengalami kegagalan atau rasa malu.



7. Uji ketakutanmu dengan eksperimen kecil, bukan hanya dengan berpikir



Kadang-kadang kita mencoba mengatasi rasa takut hanya dengan berpikir.



Kita meyakinkan diri:



“Tidak ada yang akan menghakimi saya.”



Namun beberapa menit kemudian rasa takut kembali.



Mengapa?



Karena keyakinan yang kuat sering kali tidak berubah hanya melalui argumen.



Kita membutuhkan pengalaman baru.



Dalam CBT, behavioral experiments digunakan untuk menguji prediksi dan keyakinan yang menimbulkan kecemasan. Pendekatan ini membantu seseorang membandingkan apa yang diprediksikan akan terjadi dengan apa yang benar-benar terjadi.



Misalnya kamu memiliki keyakinan:



“Kalau saya mengatakan pendapat yang berbeda, orang-orang akan langsung tidak menyukai saya.”



Jangan hanya berdebat dengan pikiran itu di kepala.



Cobalah eksperimen kecil.



Dalam percakapan yang aman, sampaikan pendapat yang berbeda dengan sopan.



Kemudian amati:



Apa yang saya prediksi akan terjadi?



Misalnya:



“80% kemungkinan mereka akan menganggap saya menyebalkan.”



Setelah percakapan selesai, tanyakan:



“Apa yang benar-benar terjadi?”



Mungkin hasilnya:



“Mereka tidak setuju, tetapi percakapan tetap berjalan normal.”



Pengalaman seperti ini menjadi bukti baru bagi otak.



Lama-kelamaan kamu dapat belajar bahwa:



perbedaan pendapat tidak selalu berarti penolakan.



Dan:



kesalahan tidak selalu berujung pada penghinaan.



Mengapa 7 Cara Ini Bisa Membantu?



Jika diperhatikan, tujuh strategi di atas sebenarnya saling berhubungan.



Kamu mulai dengan mengidentifikasi pikiran.



Kemudian mempertanyakan apakah pikiran tersebut benar-benar fakta.



Setelah itu, kamu mengurangi kebutuhan mendapatkan persetujuan semua orang.



Kamu juga mulai menghadapi situasi yang sebelumnya dihindari.



Pada saat yang sama, kamu mengurangi perhatian berlebihan terhadap diri sendiri dan tidak terlalu bergantung pada perilaku pengaman.



Terakhir, kamu belajar memperlakukan diri sendiri dengan lebih baik dan menguji ketakutan melalui pengalaman nyata.



Inilah inti dari pendekatan psikologis yang digunakan dalam CBT untuk kecemasan sosial: mengubah pola pikir, mengubah perilaku, dan memperoleh pengalaman baru yang dapat menantang prediksi negatif.



Jangan Menunggu Sampai Kamu Tidak Takut



Ada satu jebakan yang perlu dihindari.



Kamu mungkin berpikir:



“Nanti kalau saya sudah percaya diri, baru saya akan berbicara.”



“Kalau rasa takutnya sudah hilang, saya baru berani bertemu orang.”



“Kalau saya sudah tidak peduli dengan penilaian orang, baru saya akan mencoba.”



Masalahnya, kepercayaan diri sering kali tidak muncul sebelum kita bertindak.



Dalam banyak kasus, kepercayaan diri berkembang setelah kita berkali-kali melakukan sesuatu dan menyadari bahwa kita mampu menghadapinya.



Jadi jangan menetapkan tujuan:



“Saya harus berhenti merasa takut.”



Coba ganti dengan:



“Saya ingin tetap melakukan hal yang penting bagi saya meskipun merasa takut.”



Perubahan kalimat tersebut sangat besar.



Karena kamu tidak lagi menjadikan hilangnya rasa takut sebagai syarat untuk menjalani kehidupan.



Kapan Rasa Takut Dihakimi Perlu Mendapatkan Bantuan Profesional?



Rasa gugup sesekali adalah hal yang manusiawi.



Namun, jika ketakutan terhadap penilaian orang lain menjadi sangat kuat, berlangsung terus-menerus, membuatmu menghindari sekolah, pekerjaan, pertemanan, hubungan, atau aktivitas sehari-hari, sebaiknya pertimbangkan untuk berbicara dengan psikolog atau profesional kesehatan mental.



Terutama jika kamu sering:



menghindari interaksi sosial;



sangat cemas sebelum bertemu orang;



terus memikirkan kesalahan setelah percakapan selesai;



merasa takut dipermalukan;



mengalami gejala fisik seperti gemetar, berkeringat, jantung berdebar, atau pikiran mendadak kosong;



kehilangan kesempatan kerja atau sosial karena ketakutan tersebut.



Kondisi seperti ini mungkin lebih dari sekadar “kurang percaya diri”.



Kecemasan sosial merupakan kondisi yang dapat ditangani, dan CBT merupakan salah satu pendekatan psikoterapi yang paling banyak diteliti untuk masalah tersebut.



Pada Akhirnya, Kamu Tidak Bisa Mengontrol Penilaian Orang Lain



Mungkin ini adalah pelajaran terpenting.



Kamu tidak bisa mengontrol apa yang dipikirkan semua orang tentang dirimu.



Kamu tidak bisa memastikan semua orang menyukaimu.



Kamu juga tidak bisa menjamin bahwa tidak seorang pun akan mengkritikmu.



Tetapi kamu bisa memilih bagaimana kamu meresponsnya.



Kamu bisa belajar mengatakan:



“Mungkin mereka menilai saya. Tetapi saya tidak harus menghabiskan hidup untuk mengontrol penilaian tersebut.”



Kamu bisa melakukan kesalahan tanpa langsung menyimpulkan bahwa dirimu gagal.



Kamu bisa berbeda pendapat tanpa merasa harus meminta maaf karena memiliki pandangan sendiri.



Kamu bisa merasa gugup tanpa harus melarikan diri.



Dan yang paling penting, kamu bisa berhenti menjadikan pendapat orang lain sebagai satu-satunya ukuran harga dirimu.



Jadi, jika kamu ingin mulai mengatasi rasa takut dihakimi orang lain, tidak perlu langsung melakukan perubahan besar.



Mulailah dari satu langkah kecil.



Uji satu pikiran.



Hadapi satu situasi.



Kurangi satu perilaku menghindar.



Berikan satu kesempatan kepada dirimu untuk melakukan kesalahan.



Karena tujuan akhirnya bukan menjadi seseorang yang sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang lain.



Tujuannya adalah menjadi seseorang yang tetap bisa menjalani hidupnya meskipun tahu bahwa dirinya tidak mungkin selalu disukai, dipahami, atau disetujui semua orang.



