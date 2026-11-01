7 Kata Tak Terduga yang Dapat Menghentikan Pelaku Gaslighting Menurut Psikologi

seseorang yang menghentikan gaslighting / foto: Magnific/stockking

JawaPos.com - Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang yang selalu membuat Anda meragukan ingatan, perasaan, bahkan penilaian diri sendiri? Awalnya, Anda mungkin hanya ingin menyelesaikan sebuah masalah. Namun, semakin lama percakapan berlangsung, Anda justru merasa bersalah, bingung, dan mulai mempertanyakan apakah diri Anda yang sebenarnya salah.

Jika pernah mengalaminya, bisa jadi Anda sedang berhadapan dengan perilaku yang dikenal sebagai gaslighting.



Gaslighting merupakan bentuk manipulasi psikologis ketika seseorang berusaha membuat orang lain meragukan persepsi, ingatan, pengalaman, atau kewarasannya sendiri. Pelakunya sering kali menggunakan penyangkalan, pemutarbalikan fakta, tuduhan, hingga permainan emosi untuk mengendalikan situasi.



Menariknya, menghadapi perilaku seperti ini tidak selalu membutuhkan perdebatan panjang. Terkadang, kalimat singkat, tegas, dan tidak terduga justru lebih efektif untuk menghentikan pola manipulasi.



Menurut prinsip psikologi komunikasi dan penetapan batas pribadi (personal boundaries), seseorang tidak harus terus-menerus membuktikan bahwa dirinya benar kepada orang yang tidak bersedia mendengarkan.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (1/11), terdapat tujuh kata atau ungkapan yang dapat digunakan untuk menghadapi pelaku gaslighting, beserta penjelasan psikologis di baliknya.



1. "Saya Tahu Apa yang Saya Alami"



Salah satu taktik gaslighting yang paling umum adalah menyangkal pengalaman orang lain.



Misalnya, ketika Anda mengungkapkan bahwa seseorang telah menyakiti perasaan Anda, ia justru menjawab:



"Kamu terlalu sensitif."



"Itu cuma perasaanmu."



"Kamu salah ingat. Aku tidak pernah melakukan itu."



Jika situasi seperti ini terjadi berulang kali, Anda mungkin mulai meragukan ingatan sendiri. Bahkan, Anda bisa merasa harus meminta persetujuan orang tersebut sebelum mempercayai pengalaman pribadi.



Dalam kondisi seperti ini, kalimat "Saya tahu apa yang saya alami" dapat menjadi bentuk penegasan diri.



Secara psikologis, ungkapan tersebut berkaitan dengan kemampuan mempertahankan kepercayaan terhadap persepsi dan pengalaman pribadi. Anda tidak sedang memaksa orang lain untuk menyetujui versi cerita Anda. Anda hanya menegaskan bahwa pengalaman Anda tetap memiliki nilai meskipun orang lain menyangkalnya.



Mengapa kalimat ini efektif?



Karena pelaku gaslighting sering mendapatkan kendali ketika korbannya terus-menerus berusaha membuktikan bahwa apa yang dirasakan atau diingatnya benar.



Dengan tidak terjebak dalam pembuktian tanpa akhir, Anda dapat menghentikan pola percakapan yang melelahkan.



Ingat, Anda berhak mempercayai pengalaman sendiri tanpa harus mendapatkan pengesahan dari orang lain.



2. "Buktikan"



Pelaku gaslighting terkadang membuat tuduhan yang tidak berdasar untuk mengalihkan perhatian dari perilakunya sendiri.



Contohnya:



"Kamu selalu membuat masalah."



"Kamu memang tidak pernah bisa dipercaya."



"Semua orang juga tahu kamu yang salah."



Pernyataan semacam ini sering disampaikan dengan penuh keyakinan sehingga korbannya merasa terpojok.



Alih-alih langsung membela diri, Anda dapat menjawab dengan satu kata sederhana: "Buktikan."



Kata ini mengarahkan percakapan kembali pada fakta, bukan sekadar tuduhan atau tekanan emosional.



Dalam psikologi komunikasi, meminta bukti dapat membantu membedakan antara fakta, interpretasi, dan asumsi.



Misalnya, jika seseorang mengatakan bahwa Anda selalu berbohong, tanyakan perilaku atau kejadian spesifik yang dimaksud.



Namun, penting untuk memahami bahwa kata "buktikan" bukan senjata untuk memancing pertengkaran. Gunakan dengan tenang dan hanya ketika percakapan masih memungkinkan berlangsung secara sehat.



Jika orang tersebut terus menghindari fakta dan justru menyerang pribadi Anda, tidak ada kewajiban untuk melanjutkan perdebatan.



3. "Tidak"



Bagi sebagian orang, mengatakan tidak merupakan hal yang sangat sulit, terutama ketika berhadapan dengan seseorang yang gemar memanipulasi perasaan.



Pelaku gaslighting dapat menggunakan rasa bersalah sebagai alat untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.



Contohnya:



"Kalau kamu benar-benar sayang, kamu pasti mau."



"Kamu egois sekali kalau menolak."



"Setelah semua yang aku lakukan untukmu, masa kamu tidak bisa membantu?"



Kalimat seperti ini dirancang untuk membuat Anda merasa bertanggung jawab atas emosi dan keinginan orang lain.



Padahal, dalam hubungan yang sehat, seseorang tetap memiliki hak untuk menolak.



Kata "tidak" merupakan bentuk penetapan batas pribadi atau boundary setting.



Anda tidak harus memberikan penjelasan panjang untuk setiap keputusan. Anda juga tidak perlu mengorbankan kenyamanan diri hanya demi menghindari kemarahan orang lain.



Contoh penggunaannya:



"Tidak, saya tidak bersedia."



"Tidak, keputusan saya tetap sama."



"Saya tidak nyaman dengan permintaan itu."



Mengapa kata ini penting?



Karena batas pribadi membantu seseorang menjaga otonomi dan mengurangi peluang orang lain mengendalikan keputusannya melalui tekanan emosional.



Orang yang menghormati Anda mungkin kecewa dengan penolakan, tetapi tidak akan terus-menerus memaksa Anda untuk mengubah keputusan.



4. "Spesifiknya?"



Pelaku gaslighting sering menggunakan pernyataan yang terlalu umum untuk membuat seseorang merasa bersalah.



Misalnya:



"Kamu selalu merusak semuanya."



"Kamu tidak pernah menghargai aku."



"Kamu memang orang yang sulit diajak bicara."



Masalahnya, kata-kata seperti selalu, tidak pernah, dan semuanya dapat menciptakan kesan bahwa Anda merupakan sumber dari setiap persoalan.



Padahal, belum tentu ada fakta yang mendukung tuduhan tersebut.



Di sinilah pertanyaan "Spesifiknya?" dapat membantu.



Pertanyaan ini mendorong lawan bicara menjelaskan kejadian konkret, bukan sekadar melontarkan penilaian negatif.



Contohnya:



"Bagian mana dari tindakan saya yang menurutmu bermasalah?"



"Kejadian yang mana yang sedang kamu bicarakan?"



"Apa contoh konkretnya?"



Dari perspektif psikologi komunikasi, meminta kejelasan dapat membantu mengurangi ambiguitas dan mencegah percakapan berubah menjadi serangan terhadap karakter seseorang.



Jika orang tersebut benar-benar ingin menyelesaikan masalah, ia seharusnya mampu menjelaskan perilaku yang dipermasalahkan.



Sebaliknya, jika ia terus menghindari pertanyaan dan kembali menyerang pribadi Anda, hal tersebut dapat menjadi tanda bahwa percakapan tidak lagi berorientasi pada penyelesaian masalah.



5. "Cukup"



Ada kalanya seseorang tidak ingin menyelesaikan masalah, tetapi justru ingin mempertahankan konflik selama mungkin.



Ketika Anda mencoba menjelaskan sesuatu, ia memotong pembicaraan. Ketika Anda memberikan bukti, ia mengganti topik. Ketika Anda mulai diam, ia kembali melontarkan tuduhan.



Situasi seperti ini dapat menguras energi mental dan emosional.



Anda mungkin merasa harus terus menjawab agar tidak dianggap bersalah.



Padahal, Anda memiliki hak untuk mengakhiri percakapan yang tidak sehat.



Kata "cukup" dapat menjadi penanda bahwa batas kesabaran Anda telah tercapai.



Contohnya:



"Cukup. Saya tidak ingin melanjutkan percakapan dengan cara seperti ini."



"Cukup. Kita bisa membicarakan masalah ini ketika suasananya lebih tenang."



"Cukup. Saya tidak bersedia terus-menerus disalahkan tanpa pembahasan yang jelas."



Secara psikologis, tindakan menghentikan interaksi yang penuh tekanan dapat menjadi bentuk perlindungan diri dan regulasi emosi.



Anda tidak harus memenangkan setiap perdebatan. Terkadang, keputusan paling sehat adalah berhenti terlibat dalam percakapan yang tidak produktif.



6. "Saya Tidak Setuju"



Salah satu bentuk manipulasi yang sering terjadi dalam gaslighting adalah membuat seseorang merasa bahwa pendapat pelaku merupakan satu-satunya kebenaran.



Ketika Anda memiliki pandangan berbeda, ia mungkin mengatakan:



"Kamu tidak mengerti apa-apa."



"Sudah jelas aku yang benar."



"Kamu selalu salah memahami sesuatu."



Lama-kelamaan, korban dapat kehilangan keberanian untuk menyampaikan pendapatnya sendiri.



Karena itu, ungkapan "Saya tidak setuju" memiliki arti penting.



Kalimat ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tidak harus berakhir dengan penyerahan diri atau pertengkaran.



Dalam hubungan interpersonal yang sehat, dua orang dapat memiliki sudut pandang berbeda tanpa harus merendahkan satu sama lain.



Contoh penggunaannya:



"Saya tidak setuju dengan penilaianmu."



"Saya memiliki pandangan berbeda mengenai kejadian itu."



"Kamu boleh memiliki pendapat sendiri, tetapi saya juga berhak mempertahankan pendapat saya."



Kuncinya adalah menyampaikan ketidaksetujuan tanpa harus menyerang balik.



Anda tidak perlu membuktikan bahwa orang lain sepenuhnya salah untuk mempertahankan pendirian sendiri.



7. "Saya Pergi"



Ini mungkin merupakan ungkapan paling tidak terduga sekaligus paling tegas ketika menghadapi manipulasi psikologis.



Mengapa?



Karena sebagian pelaku gaslighting berusaha mempertahankan kendali melalui reaksi emosional korbannya.



Mereka mungkin terus memancing kemarahan, membuat korban merasa bersalah, atau menciptakan konflik sampai korban kehilangan kendali atas emosinya sendiri.



Ketika Anda terus terlibat, pola tersebut dapat berulang.



Ungkapan "Saya pergi" menunjukkan bahwa Anda memilih untuk tidak lagi berpartisipasi dalam interaksi yang merugikan.



Contohnya:



"Saya pergi sekarang. Kita bisa berbicara lagi jika sudah saling menghormati."



"Saya tidak ingin melanjutkan hubungan percakapan seperti ini."



"Saya memilih menjauh karena situasi ini tidak sehat bagi saya."



Dalam psikologi, mengambil jarak dari situasi yang memicu tekanan emosional dapat membantu seseorang mengatur kembali respons emosinya dan mempertimbangkan langkah berikutnya dengan lebih jernih.



Namun, perlu dipahami bahwa menjauh bukan berarti selalu harus mengakhiri hubungan. Dalam beberapa keadaan, mengambil jeda sementara sudah cukup. Dalam keadaan lain, menjaga jarak secara permanen mungkin menjadi pilihan yang lebih aman.



Jika Anda menghadapi ancaman atau kekerasan, utamakan keselamatan dan cari dukungan dari orang tepercaya.



Mengapa Pelaku Gaslighting Bisa Kehilangan Kendali Ketika Anda Berhenti Bereaksi?



Ada satu hal penting yang perlu dipahami: tidak ada kata ajaib yang dijamin dapat menghentikan pelaku gaslighting.



Seseorang yang memiliki kebiasaan memanipulasi orang lain belum tentu berubah hanya karena mendengar kalimat tegas.



Namun, respons Anda dapat mengubah dinamika interaksi.



Berikut beberapa prinsip psikologis yang menjelaskan mengapa sikap tegas dapat membantu.



1. Mengurangi keterlibatan dalam perdebatan yang tidak produktif



Ketika Anda tidak lagi membalas setiap tuduhan, pelaku kehilangan kesempatan untuk terus menarik Anda ke dalam konflik yang sama.



2. Mempertahankan kepercayaan terhadap diri sendiri



Dengan mengakui pengalaman dan perasaan pribadi, Anda tidak mudah menyerahkan penilaian diri kepada orang lain.



3. Membangun batas pribadi



Anda menunjukkan bahwa tidak semua perilaku dapat diterima, bahkan dari orang yang dekat dengan Anda.



4. Mengembalikan kendali atas keputusan pribadi



Anda tidak lagi menjadikan kemarahan, ancaman, atau kekecewaan orang lain sebagai satu-satunya dasar untuk mengambil keputusan.



5. Mengurangi respons emosional yang impulsif



Mengambil jeda sebelum merespons dapat membantu Anda berpikir lebih jernih dan menghindari konflik yang semakin besar.



Ciri-Ciri Anda Mungkin Sedang Mengalami Gaslighting



Tidak semua perbedaan pendapat atau pertengkaran merupakan gaslighting. Dalam hubungan apa pun, kesalahpahaman bisa terjadi.



Namun, Anda perlu lebih waspada jika pola berikut berlangsung secara berulang:



Anda sering meminta maaf meskipun tidak memahami kesalahan yang dilakukan.



Anda mulai meragukan ingatan dan persepsi sendiri.



Anda merasa harus berhati-hati dalam berbicara karena takut memicu kemarahan seseorang.



Anda sering dianggap terlalu sensitif ketika menyampaikan perasaan.



Orang tersebut menyangkal kejadian yang sebelumnya jelas-jelas terjadi.



Setiap konflik selalu berakhir dengan Anda yang disalahkan.



Anda merasa kehilangan kepercayaan diri setelah berinteraksi dengannya.



Jika beberapa tanda tersebut muncul secara konsisten, cobalah mengevaluasi pola hubungan tersebut.



Anda dapat mencatat kejadian penting, menyimpan komunikasi yang relevan, dan berdiskusi dengan orang tepercaya agar memiliki perspektif yang lebih objektif.



Jika dampaknya mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, bantuan psikolog atau tenaga profesional kesehatan mental dapat membantu Anda memahami situasi dan menentukan langkah yang tepat.



Kesimpulan: Anda Tidak Harus Menang dalam Perdebatan untuk Membuktikan Bahwa Anda Benar



Menghadapi pelaku gaslighting memang tidak mudah. Terlebih jika orang tersebut merupakan pasangan, anggota keluarga, sahabat, atau seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan Anda.



Namun, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa Anda tidak harus terus-menerus membuktikan diri kepada seseorang yang berulang kali meremehkan pengalaman dan perasaan Anda.



Tujuh ungkapan yang dapat digunakan untuk menghadapi perilaku tersebut adalah:



Saya tahu apa yang saya alami.



Buktikan.



Tidak.



Spesifiknya?



Cukup.



Saya tidak setuju.



Saya pergi.



Kekuatan kalimat-kalimat tersebut bukan terletak pada kemampuannya membuat orang lain kalah, melainkan pada kemampuannya membantu Anda mempertahankan batas pribadi.



Menurut prinsip psikologi, hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, mengungkapkan perasaan, dan mempertahankan identitas dirinya tanpa intimidasi.



Jadi, jangan sampai keinginan untuk mempertahankan sebuah hubungan membuat Anda kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri.



