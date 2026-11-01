Nyaman Menjalani Hidup Sendiri, 8 Ciri Perempuan yang Jarang Memiliki Teman Dekat

Perilaku perempuan kelas menengah yang tak punya teman dekat kata psikologi
JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam membangun hubungan pertemanan. Ada yang mudah akrab dengan banyak orang, tetapi ada pula yang lebih nyaman menjaga lingkaran sosial dalam jumlah terbatas.
Bagi sebagian perempuan, memiliki sedikit teman dekat bukan berarti tidak mampu bersosialisasi. Pengalaman hidup, kebiasaan mengelola emosi, hingga tingkat kepercayaan terhadap orang lain dapat memengaruhi cara mereka menjalin hubungan yang lebih mendalam.
Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan karakter yang kerap dikaitkan dengan perempuan yang tidak memiliki banyak teman dekat. Sejumlah perilaku tersebut menggambarkan bagaimana seseorang menjaga batasan pribadi, menghadapi tantangan, serta membangun hubungan dengan lingkungan sekitarnya.
Lantas, apa saja karakter yang mungkin terlihat pada perempuan dengan lingkaran pertemanan terbatas? Berikut delapan di antaranya menurut sudut pandang psikologi populer.
1. Cenderung Menjaga Jarak secara Emosional
Sebagian perempuan memilih untuk tidak terlalu cepat membuka diri ketika berkenalan dengan orang baru. Meskipun tetap bisa berkomunikasi dan mengikuti kegiatan bersama, mereka biasanya membutuhkan waktu lebih panjang untuk membangun kedekatan emosional.
Sikap tersebut bisa muncul karena pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan, rasa takut dikecewakan, atau keinginan untuk menjaga privasi.
Mereka lebih berhati-hati dalam menentukan siapa yang pantas mengetahui cerita pribadi dan menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Akibatnya, hubungan sosial mungkin terlihat cukup luas, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar dianggap dekat.
2. Memiliki Ketahanan Mental yang Kuat
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal
OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022