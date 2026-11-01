Nyaman Menjalani Hidup Sendiri, 8 Ciri Perempuan yang Jarang Memiliki Teman Dekat

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam membangun hubungan pertemanan. Ada yang mudah akrab dengan banyak orang, tetapi ada pula yang lebih nyaman menjaga lingkaran sosial dalam jumlah terbatas.

Bagi sebagian perempuan, memiliki sedikit teman dekat bukan berarti tidak mampu bersosialisasi. Pengalaman hidup, kebiasaan mengelola emosi, hingga tingkat kepercayaan terhadap orang lain dapat memengaruhi cara mereka menjalin hubungan yang lebih mendalam.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan karakter yang kerap dikaitkan dengan perempuan yang tidak memiliki banyak teman dekat. Sejumlah perilaku tersebut menggambarkan bagaimana seseorang menjaga batasan pribadi, menghadapi tantangan, serta membangun hubungan dengan lingkungan sekitarnya.

Lantas, apa saja karakter yang mungkin terlihat pada perempuan dengan lingkaran pertemanan terbatas? Berikut delapan di antaranya menurut sudut pandang psikologi populer.

1. Cenderung Menjaga Jarak secara Emosional

Sebagian perempuan memilih untuk tidak terlalu cepat membuka diri ketika berkenalan dengan orang baru. Meskipun tetap bisa berkomunikasi dan mengikuti kegiatan bersama, mereka biasanya membutuhkan waktu lebih panjang untuk membangun kedekatan emosional.

Sikap tersebut bisa muncul karena pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan, rasa takut dikecewakan, atau keinginan untuk menjaga privasi.

Mereka lebih berhati-hati dalam menentukan siapa yang pantas mengetahui cerita pribadi dan menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Akibatnya, hubungan sosial mungkin terlihat cukup luas, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar dianggap dekat.