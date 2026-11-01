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Penulis: Rabbany Wanadriani
Senin, 2 November 2026 | 03.36 WIB

Tidak Butuh Teman untuk Makan, 7 Ciri Kepribadian Ini Sering Dimiliki Orang Mandiri

ilustrasi orang yang makan sendirian. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang makan sendirian. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Makan di restoran atau tempat umum biasanya identik dengan aktivitas bersama teman, pasangan, maupun keluarga. Karena itu, ketika melihat seseorang menikmati hidangan sendirian, sebagian orang mungkin langsung menganggapnya sedang kesepian atau tidak memiliki teman.

Padahal, anggapan tersebut belum tentu benar. Ada orang yang justru merasa nyaman menikmati waktu makan tanpa ditemani siapa pun. Mereka tidak merasa canggung berada di tengah keramaian dan tetap bisa menikmati suasana meskipun duduk seorang diri.

Dilansir dari Geediting, kebiasaan makan sendirian di tempat umum dapat dikaitkan dengan sejumlah karakter kepribadian yang menarik. Mulai dari kemandirian, rasa percaya diri, hingga kemampuan menikmati waktu pribadi, terdapat tujuh sifat yang sering diasosiasikan dengan orang-orang tersebut.

Lantas, karakter seperti apa yang biasanya dimiliki seseorang yang tidak keberatan makan sendirian di restoran? Berikut tujuh di antaranya.

1. Memiliki Kemandirian yang Kuat

Orang yang terbiasa makan sendirian biasanya tidak terlalu bergantung pada kehadiran orang lain untuk menikmati suatu aktivitas.

Mereka tidak harus menunggu teman memiliki waktu luang atau menyesuaikan jadwal dengan orang lain hanya untuk pergi ke restoran.

Kemampuan menikmati waktu sendiri menunjukkan bahwa mereka cukup nyaman menentukan pilihan berdasarkan keinginan pribadi.

Bagi mereka, makan di luar bukan semata-mata tentang kebersamaan, tetapi juga kesempatan menikmati makanan dan suasana sesuai keinginan sendiri.

2. Cenderung Memiliki Kemampuan Mengamati yang Baik

Editor: Setyo Adi Nugroho
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